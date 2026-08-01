बिहार में कंधे पर मगरमच्छ लादकर थाने पहुंचा किसान, धान के खेत में शिकार की कर रहा था तलाश
बिहार के सुपौल में धान की रोपाई के दौरान खेत में मगरमच्छ दिखा. ग्रामीणों ने उसे सुरक्षित तरीके से पकड़ा. पढ़ें खबर-
Published : August 1, 2026 at 9:01 PM IST
सुपौल : बिहार के सुपौल जिले से एक हैरान कर देने वाली तस्वीर सामने आई है. भीमनगर थाना क्षेत्र के लालपुर वार्ड-14 में धान के खेत में अचानक एक मगरमच्छ दिखाई देने से ग्रामीणों में अफरा-तफरी मच गई. खेत में काम कर रहे किसान पहले तो सहम गए, लेकिन बाद में हिम्मत और सूझबूझ का परिचय देते हुए मगरमच्छ को बिना किसी नुकसान के सुरक्षित तरीके से काबू में कर लिया.
किसान ने कंधे पर उठाया मगरमच्छ : ग्रामीणों ने मगरमच्छ का मुंह रस्सी से बांधकर उसे सुरक्षित किया. इसके बाद गांव के किसान अमित कुमार ने मगरमच्छ को अपने कंधे पर उठाया और पैदल ही भीमनगर थाना की ओर चल पड़े. रास्ते भर यह अनोखा नजारा देखने के लिए लोगों की भीड़ जुटती रही. कई लोगों ने इस पूरे घटनाक्रम का वीडियो अपने मोबाइल फोन में रिकॉर्ड किया, जो अब सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है.
वन विभाग कार्यालय मिला बंद : किसान अमित कुमार ने बताया कि धान के खेत में काम करने के दौरान उनकी नजर मगरमच्छ पर पड़ी. ग्रामीणों की मदद से उसे सुरक्षित पकड़ लिया गया. सबसे पहले वे कटैया स्थित वन विभाग कार्यालय पहुंचे, लेकिन वहां कोई कर्मचारी मौजूद नहीं मिला. इसके बाद वे मगरमच्छ को लेकर भीमनगर थाना पहुंचे, जहां पुलिस ने तुरंत वन विभाग को सूचना दी.
वन विभाग ने किया रेस्क्यू : सूचना मिलने के बाद वन विभाग की टीम थाना पहुंची और मगरमच्छ को अपने कब्जे में लिया. जांच और आवश्यक औपचारिकताएं पूरी करने के बाद मगरमच्छ को सुरक्षित रूप से कोसी नदी में छोड़ दिया गया. पूरे रेस्क्यू अभियान के दौरान यह सुनिश्चित किया गया कि मगरमच्छ को किसी प्रकार की चोट न पहुंचे.
बरसात में रिहायशी इलाकों तक पहुंच जाते हैं वन्यजीव : वन विभाग के फॉरेस्टर रवि रंजन ने बताया कि पकड़े गए मगरमच्छ की लंबाई करीब पांच फीट थी और वह पूरी तरह स्वस्थ था. उन्होंने कहा कि बरसात के मौसम में नदियों का जलस्तर बढ़ने के कारण कई बार मगरमच्छ समेत अन्य वन्यजीव बहकर रिहायशी इलाकों और खेतों तक पहुंच जाते हैं.
''मगरमच्छ की लंबाई करीब 5 फीट थी और वह पूरी तरह स्वस्थ था. बरसात के मौसम में जलस्तर बढ़ने से कई बार वन्यजीव रिहायशी इलाकों तक पहुंच जाते हैं. ऐसे में लोगों को स्वयं जोखिम उठाने के बजाय तुरंत वन विभाग को सूचना देनी चाहिए.''- रवि रंजन, फॉरेस्टर, वन विभाग
लोगों से वन विभाग की अपील : वन विभाग ने ग्रामीणों की सतर्कता और समझदारी की सराहना की है. साथ ही लोगों से अपील की है कि यदि किसी क्षेत्र में मगरमच्छ या अन्य वन्यजीव दिखाई दे तो उसे पकड़ने या नुकसान पहुंचाने की कोशिश न करें. ऐसी स्थिति में तुरंत वन विभाग या स्थानीय प्रशासन को सूचना दें, ताकि प्रशिक्षित टीम सुरक्षित तरीके से रेस्क्यू अभियान चला सके.
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