ETV Bharat / bharat

सनी देओल की नई फिल्म 'सूर्या-अंत से आरंभ तक' पर भड़का IMA, डॉक्टरों पर हमले बढ़ने की जताई बड़ी आशंका

डॉ. दिलीप भानुशाली (बीच में). (फाइल फोटो) ( ETV Bharat )

नई दिल्ली: सनी देओल की मुख्य भूमिका वाली फिल्म 'सूर्या-अंत से आरंभ तक' आगामी 20 नवंबर को रिलीज होने के लिए पूरी तरह तैयार है. इस बीच, इंडियन मेडिकल एसोसिएशन (IMA) की 34 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की शाखाओं ने सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय और स्वास्थ्य सेवा महानिदेशक (DGHS) से फिल्म की प्रमोशनल सामग्री की समीक्षा करने और उचित सुधारात्मक कार्रवाई की मांग की है.

IMA के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉ. दिलीप भानुशाली ने शनिवार को ईटीवी भारत (ETV Bharat) से बात करते हुए कहा, "पूरे भारत में हमारी सभी शाखाएं सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय, स्वास्थ्य सेवा महानिदेशक और अन्य सभी संबंधित पक्षों को पत्र लिखकर इस फिल्म की गहन समीक्षा की मांग करेंगी, क्योंकि इसमें पूरे चिकित्सा जगत को नकारात्मक रूप में दिखाया गया है."