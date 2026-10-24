सनी देओल की नई फिल्म 'सूर्या-अंत से आरंभ तक' पर भड़का IMA, डॉक्टरों पर हमले बढ़ने की जताई बड़ी आशंका
सनी देओल की फिल्म 'सूर्या-अंत से आरंभ तक' की रिलीज से पहले बड़ा विवाद खड़ा हो गया है. गौतम देबरॉय की रिपोर्ट.
Published : October 24, 2026 at 5:50 PM IST|
Updated : October 24, 2026 at 6:15 PM IST
नई दिल्ली: सनी देओल की मुख्य भूमिका वाली फिल्म 'सूर्या-अंत से आरंभ तक' आगामी 20 नवंबर को रिलीज होने के लिए पूरी तरह तैयार है. इस बीच, इंडियन मेडिकल एसोसिएशन (IMA) की 34 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की शाखाओं ने सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय और स्वास्थ्य सेवा महानिदेशक (DGHS) से फिल्म की प्रमोशनल सामग्री की समीक्षा करने और उचित सुधारात्मक कार्रवाई की मांग की है.
IMA के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉ. दिलीप भानुशाली ने शनिवार को ईटीवी भारत (ETV Bharat) से बात करते हुए कहा, "पूरे भारत में हमारी सभी शाखाएं सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय, स्वास्थ्य सेवा महानिदेशक और अन्य सभी संबंधित पक्षों को पत्र लिखकर इस फिल्म की गहन समीक्षा की मांग करेंगी, क्योंकि इसमें पूरे चिकित्सा जगत को नकारात्मक रूप में दिखाया गया है."
डॉ. भानुशाली के अनुसार, डॉक्टरों और चिकित्सा जगत के इस तरह के नकारात्मक चित्रण से डॉक्टरों के खिलाफ हिंसा और अधिक भड़क सकती है. उल्लेखनीय है कि देश भर में लगभग 4 लाख चिकित्सक IMA के सदस्य हैं.
द नेशनल मेडिकल जर्नल ऑफ इंडिया (The National Medical Journal of India) के एक हालिया सर्वे में पाया गया है कि भारत में लगभग 75 प्रतिशत से 80.2 प्रतिशत डॉक्टरों ने अपने कार्यस्थल पर हिंसा का अनुभव किया है या उसे देखा है.
सर्वे में कहा गया है कि मौखिक हिंसा (गाली-गलौज या अपशब्द) सबसे आम रूप था, जिसके बाद शारीरिक हिंसा का नंबर आता है. जबकि कई मामलों में एक ही घटना में दोनों चीजें हुईं. डॉ. भानुशाली ने कहा, "चिकित्सा जगत को नकारात्मक छवि में दिखाने से और अधिक हिंसा को बढ़ावा मिल सकता है."
इसी विचार का समर्थन करते हुए, IMA के वित्त सचिव डॉ. पीयूष जैन ने कहा, "हम फिल्म 'सूर्या - अंत से आरंभ तक' के प्रमोशनल कंटेंट में चिकित्सा पेशे के कथित चित्रण की कड़ी निंदा करते हैं, जो चिकित्सा जगत में भ्रष्टाचार का सामान्यीकरण करता हुआ प्रतीत होता है. साथ ही डॉक्टरों और स्वास्थ्य कर्मियों के खिलाफ हिंसा को इस तरह दिखाता है जिससे ऐसी हरकतों को सही ठहराने का जोखिम पैदा होता है."
यह कहते हुए कि डॉक्टर इलाज करने वाले हैं, न कि नफरत या हिंसा का निशाना, डॉ. जैन ने कहा, "हर दिन, हजारों समर्पित डॉक्टर अत्यंत चुनौतीपूर्ण परिस्थितियों में भी करुणा, प्रतिबद्धता और त्याग के साथ मानवता की सेवा करते हैं. कुछ व्यक्तियों का दुर्व्यवहार, जहां भी साबित हो, उसकी कानून के अनुसार जांच होनी चाहिए और सजा मिलनी चाहिए- लेकिन कुछ लोगों के कामों के लिए पूरे पेशे को बदनाम नहीं किया जाना चाहिए."
उन्होंने कहा कि रचनात्मक अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता मौलिक है, लेकिन इसका उपयोग जिम्मेदारी से किया जाना चाहिए. डॉ. जैन ने कहा, "डॉक्टरों के खिलाफ हिंसा का महिमामंडन करना अस्वीकार्य है और इससे उस भरोसे के टूटने का खतरा रहता है जो डॉक्टर-मरीज के रिश्ते की बुनियाद है."
IMA की गुजरात और दिल्ली शाखाओं ने सूचना एवं प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव को दो अलग-अलग पत्र भेजकर फिल्म की निर्धारित रिलीज से पहले उसके संवादों, डॉक्टरों व स्वास्थ्य संस्थानों को दिखाने वाले दृश्यों और प्रमोशनल सामग्री सहित फिल्म की पूरी सामग्री की तत्काल समीक्षा करने की मांग की है.
IMA गुजरात राज्य शाखा के अध्यक्ष डॉ. अनिल पटेल ने वैष्णव को लिखे अपने पत्र में कहा, "हम यह दोहराते हैं कि चिकित्सा जगत पेशेवर दुर्व्यवहार के लिए आलोचना या जवाबदेही से छूट नहीं मांग रहा है. हमारी चिंता इस बात को लेकर है कि व्यापक (बिना सोचे-समझे लगाए गए) आरोप और जवाबी हिंसा का चित्रण जनता में एक भ्रामक धारणा पैदा कर सकता है, जिससे स्वास्थ्य सेवा में विश्वास कमजोर हो सकता है और डॉक्टरों की सुरक्षा खतरे में पड़ सकती है."
पत्र में यह भी सुझाव दिया गया है कि फिल्म की रिलीज पर रोक लगाने पर विचार किया जाए, जो कि वैधानिक आधार स्थापित होने पर लागू कानून के तहत उचित हो सकता है.
पत्र में आगे कहा गया, "सच्ची गड़बड़ियों को उजागर करने वाले वैध कलात्मक चित्रण और जनहित को सुरक्षित रखते हुए, मास मीडिया में स्वास्थ्य सेवा पेशेवरों के चित्रण पर एक रचनात्मक बातचीत के लिए मान्यता प्राप्त मेडिकल एसोसिएशनों को शामिल किया जाना चाहिए." इस पत्र की प्रति केंद्रीय फिल्म प्रमाणन बोर्ड (CBFC) के अध्यक्ष, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय के सचिव और स्वास्थ्य सेवा महानिदेशक को भी भेजी गई है.
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