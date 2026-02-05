संजय कपूर संपत्ति विवाद: कॉल डिटेल रिकॉर्ड सुरक्षित रखने की मांग पर प्रिया कपूर को नोटिस जारी
दिवंगत उद्योगपति संजय कपूर की 30 हजार करोड़ रुपये की संपत्ति में करिश्मा कपूर के बच्चों ने हिस्सेदारी की मांग की है.
Published : February 5, 2026 at 7:46 PM IST
नई दिल्ली: दिल्ली हाईकोर्ट ने दिवंगत उद्योगपति संजय कपूर की 30 हजार करोड़ रुपये की संपत्ति विवाद मामले में संजय कपूर की वसीयत के डिजिटल रिकॉर्ड में शामिल दूसरे लोगों के मोबाइल जब्त के मामले में प्रिया कपूर को नोटिस जारी किया. हाईकोर्ट ने करिश्मा कपूर के बच्चों की ओर से संजय कपूर के कॉल डिटेल को सुरक्षित रखने की मांग करने वाली नई याचिकाओं पर भी नोटिस जारी किया है. अब इस मामले की अगली सुनवाई 26 फरवरी को होगी.
करिश्मा कपूर के बच्चों ने याचिका पर तत्काल सुनवाई करने की मांग की, क्योंकि कॉल डाटा रिकॉर्ड एक साल के भीतर डिलीट हो सकता है. बता दें कि करिश्मा कपूर के बच्चों ने संजय कपूर की संपत्ति में हिस्सेदारी की मांग की है, जिस पर हाईकोर्ट फैसला सुरक्षित रख चुका है.
याचिका में करिश्मा कपूर के बच्चों ने मांग की है कि उन्हें संजय कपूर का प्रथम श्रेणी का उत्तराधिकारी घोषित किया जाए और संजय कपूर की संपत्ति में से उन्हें पांचवे हिस्से का अधिकार दिया जाए. याचिका में अंतरिम मांग की गई है कि याचिका के निस्तारण तक संजय कपूर के व्यक्तिगत संपत्तियों को फ्रीज किया जाए.
बता दें कि संजय कपूर की मां रानी कपूर ने भी पारिवारिक ट्रस्ट आरके फैमिली को भंग करने की मांग करते हुए दिल्ली हाईकोर्ट में याचिका दायर की है. हाईकोर्ट ने 29 जनवरी को इस याचिका पर प्रिया कपूर को नोटिस जारी किया था. रानी कपूर ने अपनी याचिका में कहा है कि आरके फैमिली ट्रस्ट के गठन और उसके प्रबंधन की परिस्थितियां सवालों के घेरे में हैं.
याचिका में कहा गया है कि आरके फैमिली ट्रस्ट का गठन बिना याचिकाकर्ता की जानकारी या सहमति के किया गया. इसी वजह से याचिकाकर्ता को ट्रस्ट से बाहर कर दिया गया. ट्रस्ट की सारी संपत्ति उनकी थीं, लेकिन ट्रस्ट का गठन करते समय उन्हें सूचना तक नहीं दी गई. ट्रस्ट के गठन के समय उन्हें हार्ट का स्ट्रोक आया था जिसकी वजह से उनकी तबीयत खराब थी.
ये भी पढ़ें: