संजय कपूर संपत्ति विवाद: कॉल डिटेल रिकॉर्ड सुरक्षित रखने की मांग पर प्रिया कपूर को नोटिस जारी

नई दिल्ली: दिल्ली हाईकोर्ट ने दिवंगत उद्योगपति संजय कपूर की 30 हजार करोड़ रुपये की संपत्ति विवाद मामले में संजय कपूर की वसीयत के डिजिटल रिकॉर्ड में शामिल दूसरे लोगों के मोबाइल जब्त के मामले में प्रिया कपूर को नोटिस जारी किया. हाईकोर्ट ने करिश्मा कपूर के बच्चों की ओर से संजय कपूर के कॉल डिटेल को सुरक्षित रखने की मांग करने वाली नई याचिकाओं पर भी नोटिस जारी किया है. अब इस मामले की अगली सुनवाई 26 फरवरी को होगी.

करिश्मा कपूर के बच्चों ने याचिका पर तत्काल सुनवाई करने की मांग की, क्योंकि कॉल डाटा रिकॉर्ड एक साल के भीतर डिलीट हो सकता है. बता दें कि करिश्मा कपूर के बच्चों ने संजय कपूर की संपत्ति में हिस्सेदारी की मांग की है, जिस पर हाईकोर्ट फैसला सुरक्षित रख चुका है.

याचिका में करिश्मा कपूर के बच्चों ने मांग की है कि उन्हें संजय कपूर का प्रथम श्रेणी का उत्तराधिकारी घोषित किया जाए और संजय कपूर की संपत्ति में से उन्हें पांचवे हिस्से का अधिकार दिया जाए. याचिका में अंतरिम मांग की गई है कि याचिका के निस्तारण तक संजय कपूर के व्यक्तिगत संपत्तियों को फ्रीज किया जाए.