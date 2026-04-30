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करिश्मा कपूर के बच्चों को राहत, संजय कपूर की 30 हजार करोड़ की संपत्ति बेचने पर लगी रोक

नई दिल्ली: दिल्ली हाईकोर्ट ने करिश्मा कपूर के बच्चों को बड़ी राहत दी है. हाईकोर्ट ने संजय कपूर की 30 हजार करोड़ रुपये की संपत्तियों को किसी तीसरे पक्ष को बेचने पर रोक लगा दी है. अब प्रिया कपूर संजय कपूर की संपत्तियां नहीं बेच सकेंगी.

जस्टिस ज्योति सिंह की बेंच ने कहा कि प्रिया कपूर को करिश्मा कपूर के बच्चों की ओर से उठाए गए शक को दूर करना होगा. हाईकोर्ट ने संजय कपूर के अकाउंट को फ्रीज कर दिया है. कोर्ट ने कहा कि अगर वसीयत जाली साबित होती है तो यह समायरा और कियान के साथ नाइंसाफी होगी.

दरअसल, सुनवाई के दौरान करिश्मा कपूर के बच्चों ने संजय कपूर के कथित वसीयतनामे को फर्जी करार दिया है. करिश्मा कपूर के बच्चों की ओर से पेश वकील महेश जेठमलानी ने संजय कपूर की संपत्तियों को तीसरे पक्ष को बेचने पर रोक लगाने की मांग की थी. उन्होंने कहा था कि संजय कपूर एक सफल बिजनेसमैन थे. उन्होंने कहा था कि संजय कपूर जैसा पढ़ा-लिखा व्यक्ति ऐसी वसीयत नहीं बना सकता है.

बता दें कि दिल्ली हाईकोर्ट ने प्रिया कपूर को संजय कपूर की संपत्ति का पूर्ण विवरण दाखिल करने का निर्देश दिया था. करिश्मा कपूर ने अपने दोनों बच्चों के अभिभावक के रूप में हाईकोर्ट में याचिका दायर की है.

याचिका में आरोप लगाया गया है कि संजय कपूर की तीसरी पत्नी प्रिया कपूर ने संजय कपूर की वसीयत से छेड़छाड़ की. याचिका में कहा गया है कि प्रिया कपूर संजय कपूर की वसीयत से छेड़छाड़ कर उनकी पूरी संपत्ति पर अपना नियंत्रण चाहती हैं. यही वजह है कि संजय कपूर की वसीयत में करिश्मा कपूर के बच्चों को कोई हक नहीं दिया गया है.