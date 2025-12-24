ETV Bharat / bharat

संजय कपूर की 30 हजार करोड़ की संपत्ति में करिश्मा कपूर के बच्चों की हिस्सेदारी की मांग पर फैसला सुरक्षित

नई दिल्ली: दिल्ली हाईकोर्ट ने संजय कपूर की 30 हजार करोड़ रुपये की संपत्ति में करिश्मा कपूर के बच्चों की हिस्सेदारी की मांग वाली याचिका पर सुनवाई करते हुए फैसला सुरक्षित रख लिया है. जस्टिस ज्योति सिंह की बेंच ने सभी पक्षों की दलीलें सुनने के बाद फैसला सुरक्षित रख लिया.

सुनवाई के दौरान याचिका का विरोध करते हुए प्रिया कपूर ने कहा है कि संजय कपूर के वसीयत में संदेहास्पद कुछ भी नहीं है और ये परिवार की वर्षों पुरानी परंपरा है. प्रिया कपूर की ओर से पेश वकील राजीव नय्यर ने कहा कि वसीयत के जरिये संपत्ति हस्तांतरण कपूर खानदान पहले से करता रहा है. उन्होंने कहा कि प्रिया कपूर के ससुर ने भी वसीयत किया था. ये एक स्वस्थ परंपरा है. नय्यर ने कहा कि करिश्मा कपूर का गवाहों पर संदेह करना गलत है कि उन्हें इसके लिए धन दिया गया। गवाह कर्मचारी हैं और अभी भी वे कर्मचारी हैं.

वसीयत के असली होने पर उठाए सवाल

सुनवाई के दौरान करिश्मा कपूर के बच्चों की ओर से कहा गया था कि संजय कपूर का कथित वसीयतनामा फर्जी है क्योंकि संजय कपूर अपने लिए महिला सर्वनाम (she) का उपयोग नहीं करते. सुनवाई के दौरान करिश्मा कपूर के बच्चों की ओर से पेश वकील महेश जेठमलानी ने कहा था कि वसीयत लिखने वाले ने अपने बारे में she का इस्तेमाल किया है और संजय कपूर ऐसा नहीं कर सकते थे, यहां तक कि she का इस्तेमाल करने की कोई वजह भी नहीं बतायी गई है.

जेठमलानी ने कहा था कि वसीयत में चार बार she और her का उपयोग किया गया है. जेठमलानी ने कहा था कि याचिकाकर्ता बच्चों की सौतेली मां प्रिया कपूर ने इस सवाल पर चुप्पी साध ली है कि वसीयतनामा किसने तैयार किया. करिश्मा कपूर के बच्चों की ओर से संजय कपूर के कथित वसीयतनामे के असली होने पर सवाल खड़े किए गए थे. करिश्मा कपूर के बच्चों समायरा और कियान राज की ओर से पेश वकील महेश जेठमलानी ने कहा था कि संजय कपूर के कथित वसीयत में कई खामियां है जो संजय कपूर नहीं कर सकते हैं. संजय कपूर अपनी बेटी का पता भला गलत कैसे लिख सकते हैं. वसीयत में संजय कपूर के बेटे का नाम कई स्थानों पर गलत लिखा हुआ है. वसीयत संजय कपूर की गरिमा को ही गिराता है. करिश्मा कपूर के बच्चों की ओर से कहा गया कि संजय कपूर के संबंध समायरा और कियान राज से काफी अच्छे थे.

करिश्मा की याचिका में ये हैं आरोप

करिश्मा कपूर ने अपने दोनों बच्चों के अभिभावक के रुप में हाईकोर्ट में याचिका दायर की है. याचिका में आरोप लगाया गया है कि संजय कपूर की तीसरी पत्नी प्रिया कपूर ने संजय कपूर की वसीयत से छेड़छाड़ की. याचिका में कहा गया है कि प्रिया कपूर संजय कपूर की वसीयत से छेड़छाड़ कर उनकी पूरी संपत्ति पर अपना नियंत्रण चाहती हैं. यही वजह है कि संजय कपूर के वसीयत में करिश्मा कपूर के बच्चों को कोई हक नहीं दिया गया है.