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झारखंड के रहने वाले सुनील कुमार बने ONGC के नए चैयरमैन, पूरे परिवार में जश्न का माहौल

ओएनजीसी के नए चेयरमैन सुनील कुमार ( Etv Bharat )

गिरिडीह: झारखंड के गिरिडीह जिले के रहने वाले सुनील कुमार को ओएनजीसी का नया चेयरमैन नियुक्त किया गया है. खास बात यह है कि पहली बार किसी एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर को सीधे चेयरमैन पद पर नियुक्त किया गया है. डुमरी निवासी स्वर्गीय नंद कुमार गुप्ता और माता तुलसी देवी के पुत्र सुनील कुमार 7 दिसंबर 2026 से चेयरमैन का पदभार संभालेंगे.

सुनील कुमार के ओएनजीसी के चेयरमैन सह सीईओ बनने पर डुमरी में उनका परिवार गौरवान्वित महसूस कर रहा है. पूरे परिवार में जश्न का माहौल है. डुमरी के लोग भी अपने इस लाल की शानदार उपलब्धि से फूले नहीं समा रहे हैं. डुमरी के चौक-चौराहों पर सिर्फ सुनील की उपलब्धि की चर्चा हो रही है.