झारखंड के रहने वाले सुनील कुमार बने ONGC के नए चैयरमैन, पूरे परिवार में जश्न का माहौल
झारखंड के गिरिडीह के निवासी सुनील कुमार को देश की महारत्न कंपनी ONGC का नया चेयरमैन नियुक्त किया गया है.
Published : October 24, 2026 at 11:10 AM IST
गिरिडीह: झारखंड के गिरिडीह जिले के रहने वाले सुनील कुमार को ओएनजीसी का नया चेयरमैन नियुक्त किया गया है. खास बात यह है कि पहली बार किसी एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर को सीधे चेयरमैन पद पर नियुक्त किया गया है. डुमरी निवासी स्वर्गीय नंद कुमार गुप्ता और माता तुलसी देवी के पुत्र सुनील कुमार 7 दिसंबर 2026 से चेयरमैन का पदभार संभालेंगे.
सुनील कुमार के ओएनजीसी के चेयरमैन सह सीईओ बनने पर डुमरी में उनका परिवार गौरवान्वित महसूस कर रहा है. पूरे परिवार में जश्न का माहौल है. डुमरी के लोग भी अपने इस लाल की शानदार उपलब्धि से फूले नहीं समा रहे हैं. डुमरी के चौक-चौराहों पर सिर्फ सुनील की उपलब्धि की चर्चा हो रही है.
डुमरी के बेसिक स्कूल में प्रारंभिक शिक्षा
सुनील कुमार की प्रारंभिक शिक्षा डुमरी में हुई. बेसिक स्कूल डुमरी से कक्षा सात तक और फिर मैट्रिक तक की पढ़ाई केबी हाई स्कूल डुमरी से की. वे 1984 में अपने बैच के स्कूल टॉपर थे. इसके बाद उन्होंने संत कोलंबस कॉलेज, हजारीबाग से आईएससी की परीक्षा प्रथम श्रेणी में पास की. फिर आईएसएम धनबाद से पेट्रोलियम इंजीनियरिंग की पढ़ाई पूरी करने के बाद वर्ष 1991 में असम में ओएनजीसी में पेट्रोलियम इंजीनियर के रूप में अपनी नौकरी की शुरुआत की.
सुनील कुमार की माता तुलसी गुप्ता ने बताया कि जब देश की सबसे प्रतिष्ठित नवरत्न कंपनी ओएनजीसी के चेयरमैन पद पर उनके बेटे की नियुक्ति की खबर मिली तो खुशी के आंसू छलक पड़े. उन्होंने कहा कि सुनील शुरू से ही अपनी पढ़ाई और दायित्वों के प्रति समर्पित रहा है. उसके काम के प्रति समर्पण का ही प्रतिफल है कि आज उसे देश की सबसे प्रतिष्ठित सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनी में चेयरमैन का पद मिला है.
परिवार का एक-एक सदस्य खुश
सुनील के चाचा अशोक कुमार गुप्ता ने कहा कि यह खबर केवल उनके परिवार ही नहीं, पूरे जिले और राज्य के लिए गौरव प्रदान करने वाली है. कल से ही रिश्तेदारों और शुभचिंतकों के बधाई संदेशों का तांता लगा हुआ है. सुनील बचपन से कुशाग्र बुद्धि का था. उसकी मेहनत, ईमानदारी और कर्मठता से सुनहरे भविष्य की झलक मिलती थी. लेकिन कभी आभास नहीं था कि वह सफलता के इस शिखर तक पहुंचेगा. अब जब वह वहां पहुंच गया है तो पूरा परिवार गौरवान्वित महसूस कर रहा है.
पूरा परिवार विद्वान
सुनील के परिवार की बात करें तो पूरा परिवार ही विद्वान है. सुनील के भाई राकेश कुमार गुप्ता, जो इसरी मध्य विद्यालय में विज्ञान शिक्षक सह प्रभारी प्रधानाध्यापक हैं, उन्होंने बताया कि उनके पिता ने 1961 में संत कोलंबस कॉलेज से मैथेमेटिक्स में ऑनर्स (बीएससी) किया था. फिर कुछ दिन डुमरी हाई स्कूल में हेडमास्टर रहे. गोमिया के आईएल में केमिस्ट के रूप में काम किया और अंत में व्यवसाय किया.
उन्होंने बताया कि पिता ने शिक्षा का महत्व समझा और हर बच्चे को पढ़ाने में कोई कोताही नहीं की. राकेश बताते हैं कि उनके बड़े भाई तो ओएनजीसी के चेयरमैन बने ही, मंझले भाई राजेश कुमार गुप्ता ब्रिसबेन में अडानी ग्रुप में जीएम (फाइनेंस) एवं कंपनी सेक्रेटरी हैं. संझले भाई सुशील कुमार गुप्ता यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्नोलॉजी, सिडनी में साइंटिस्ट हैं. बहनोई प्रदीप कुमार भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर में सीनियर साइंटिस्ट हैं. उन्होंने कहा कि उनके घर में हर व्यक्ति का ध्यान शिक्षा पर रहा है. उनके चाचा भी जॉब में रहे.
मित्र मंडली भी खुश, बताया कैसे हैं सुनील
सुनील के बचपन के मित्र और सहपाठी सतीश जायसवाल ने बताया कि कल शाम जब उन्हें यह खबर मिली तो एक बार विश्वास नहीं हुआ. लेकिन परिजनों से पुष्टि होने पर दोस्त की इस उपलब्धि पर वे झूम उठे. वे सुनील के साथ बचपन से मैट्रिक तक साथ पढ़े. सुनील बहुत तेज और पढ़ाई के प्रति समर्पित था. वह क्रिकेट का भी बहुत अच्छा खिलाड़ी था. क्षेत्र में उसकी पहचान एक अच्छे सलामी बल्लेबाज के रूप में थी. दोनों साथ क्रिकेट खेलते थे. पढ़ाई और क्रिकेट के अलावा पर्यटन, फोटोग्राफी और साहित्य से भी उसका गहरा लगाव था. आज जब वह सफलता के सर्वोच्च शिखर पर पहुंच चुका है तो सभी खुद को गौरवान्वित महसूस कर रहे हैं. सतीश को पूरा विश्वास है कि अपनी प्रतिभा के बल पर सुनील ओएनजीसी में सफलता के नए प्रतिमान स्थापित करेंगे.
आईएसएम 1991 बैच के छात्र थे सुनील
परिवार के सदस्यों ने बताया कि सुनील कुमार आईआईटी (आईएसएम) धनबाद से पास आउट हुए. वे संस्थान के 1991 बैच के छात्र थे. यहां से उन्होंने पेट्रोलियम इंजीनियरिंग में स्नातक किया. पेट्रोलियम इंजीनियरिंग में स्नातक होने के साथ उन्होंने मार्केटिंग और फाइनेंस में विशेषज्ञता के साथ बिजनेस मैनेजमेंट की पढ़ाई भी की है. उन्होंने वर्ष 1991 में असम के शिवसागर-नजीरा क्षेत्र से ओएनजीसी के असिस्टेंट एग्जीक्यूटिव इंजीनियर (प्रोडक्शन) के रूप में अपने करियर की शुरुआत की थी.
तीन दशक से अधिक के अनुभव के दौरान उन्होंने मुंबई, दिल्ली, हजीरा और काकीनाडा सहित कई महत्वपूर्ण क्षेत्रों में अपनी सेवाएं दी हैं. वर्तमान में सुनील कुमार ओएनजीसी के मेहसाणा एसेट में एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर और एसेट मैनेजर के रूप में कार्यरत हैं. भारत सरकार की कैबिनेट की नियुक्ति समिति ने पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है. 21 अक्टूबर 2026 को जारी आदेश के अनुसार, सुनील कुमार 7 दिसंबर 2026 या उसके बाद ओएनजीसी के चेयरमैन का पदभार संभालेंगे. उनका कार्यकाल निर्धारित शर्तों के अनुसार तीन वर्ष का होगा.
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