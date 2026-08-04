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महाराष्ट्र में 'गूंगी गुड़िया' पर NCP और कांग्रेस आमने-सामने, कभी इंदिरा के लिए इस्तेमाल हुआ था यह शब्द!

सुनेत्रा पवार. (File) ( ANI )