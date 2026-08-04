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महाराष्ट्र में 'गूंगी गुड़िया' पर NCP और कांग्रेस आमने-सामने, कभी इंदिरा के लिए इस्तेमाल हुआ था यह शब्द!

महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम सुनेत्रा पवार को 'गूंगी गुड़िया' कहने पर कांग्रेस और एनसीपी में सियासी जंग छिड़ गई है.जानिए क्या है पूरा विवाद.

Sunetra Pawar
सुनेत्रा पवार. (File) (ANI)
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By ETV Bharat Hindi Team

Published : August 4, 2026 at 8:28 PM IST

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मुंबईः कांग्रेस पार्टी के सोशल मीडिया हैंडल पर महाराष्ट्र की उपमुख्यमंत्री सुनेत्रा पवार के लिए 'गूंगी गुड़िया' शब्द का इस्तेमाल किया गया है. जिससे राज्य में एक नया राजनीतिक विवाद खड़ा हो गया है. एनसीपी ने इस बयान पर आक्रामक रुख अपनाते हुए तीखा पलटवार किया है. महाराष्ट्र कांग्रेस कमेटी ने इस विवाद पर अपनी सफाई दी.

अपने कार्यों से खुद को 'दुर्गा' साबित करें

महाराष्ट्र प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष हर्षवर्धन सपकाल ने कहा- "यह न तो कोई गाली है, न ही कोई अपमानजनक शब्द और न ही यह असंसदीय भाषा है. पूर्व प्रधानमंत्री, इंदिरा गांधी को भी कभी 'गूंगी गुड़िया' कहा गया था. उन्होंने अपना नेतृत्व साबित किया और बाद में अटल बिहारी वाजपेयी ने उन्हें 'दुर्गा' कहकर सराहा था. सुनेत्रा पवार को भी अपनी उपलब्धियों से यह साबित करना चाहिए कि वह एक 'दुर्गा' हैं."

'गूंगी गुड़िया' शब्द के इस्तेमाल की वजह

मुंबई के गांधी भवन में मीडिया से बात करते हुए कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष हर्षवर्धन सपकाल ने गूंगी गुड़िया कहने पर स्पष्टीकरण दिया. उन्होंने कहा कि बीड में, उपमुख्यमंत्री सुनेत्रा पवार के बगल में खड़े गुंडागर्दी की मानसिकता वाले एक जनप्रतिनिधि ने सवाल पूछ रहे एक पत्रकार को चुप करा दिया था. तब वो हाथ बांधकर और होठों पर उंगली रखकर खड़ी रहीं. इसलिए 'गूंगी गुड़िया' शब्द का इस्तेमाल किया गया था.

कांग्रेस का सुनेत्रा पवार पर हमला

हर्षवर्धन सपकाल ने तीखी आलोचना करते हुए आरोप लगाया कि उपमुख्यमंत्री सुनेत्रा पवार किसी भी मुद्दे पर नहीं बोलती हैं. अजीत पवार का विमान हादसे में दुखद अंत हो गया, फिर भी कोई मामला दर्ज नहीं हुआ; वे इस पर चुप हैं. भाजपा ने वित्त विभाग छीन लिया, फिर भी वे इस पर कुछ नहीं कहती हैं. भाजपा राकांपा नेताओं के अधिकारों को कमजोर कर रही है, फिर भी वे आवाज नहीं उठाती हैं.

एनसीपी ने दर्ज कराया विरोध

एनसीपी कार्यकर्ता अपना विरोध दर्ज कराने के लिए सीधे मुंबई में कांग्रेस कार्यालय पहुंच गए. एनसीपी नेता उमेश पाटिल ने सवाल उठाया, "क्या 'गूंगी गुड़िया' शब्द का इस्तेमाल करके कांग्रेस अपने ही इतिहास को नकार रही है? क्या कांग्रेस आज परोक्ष रूप से यह स्वीकार कर रही है कि उस समय दिवंगत पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के खिलाफ की गई आलोचना सही थी?"

उन्होंने आगे कहा कि एनसीपी की राष्ट्रीय अध्यक्ष और उपमुख्यमंत्री सुनेत्रा अजीत पवार को लेकर कांग्रेस द्वारा किया गया ट्वीट बेहद अनुचित था. उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि महिलाओं के प्रति ऐसी भाषा का इस्तेमाल करना किसी भी राजनीतिक दल को शोभा नहीं देता.

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