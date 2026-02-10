ETV Bharat / bharat

महाराष्ट्र की उपमुख्यमंत्री सुनेत्रा पवार ने कार्यभार संभाला, महिला सशक्तिकरण को मिलेगी एक नई दिशा

महाराष्ट्र की उपमुख्यमंत्री सुनेत्रा पवार ने कार्यभार संभाला ( ETV Bharat )

मुंबई: सुनेत्रा अजित पवार ने आज महाराष्ट्र की पहली महिला उपमुख्यमंत्री के तौर पर मंत्रालय में कार्यभार संभाला. इसी के साथ आज का दिन महाराष्ट्र के राजनीतिक इतिहास में सुनहरे अक्षरों में दर्ज हो गया. उपमुख्यमंत्री कार्यालय में अपनी सीट ग्रहण करते समय उनके साथ राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी (राकांपा) के वरिष्ठ नेताओं प्रफुल्ल पटेल, सुनील तटकरे, छगन भुजबल और धनंजय मुंडे के अलावा उनके बेटे पार्थ पवार भी मौजूद थे. यह पल राज्य नेतृत्व के लिए एक मार्मिक परिवर्तन वाला था. सुनेत्रा पवार मंगलवार को होने वाली मंत्रिमंडल की बैठक में शामिल होंगी. यह अजित पवार की मृत्यु के बाद मंत्रिमंडल की पहली बैठक है. वह 23 फरवरी को होने वाले बजट सत्र के लिए कार्य मंत्रणा समिति की बैठक में भी भाग लेंगी. राकांपा नेता अजित पवार की 28 जनवरी को पुणे जिले के बारामती में एक विमान दुर्घटना में मृत्यु हो गई. सुनेत्रा पवार ने 31 जनवरी को राज्य की पहली महिला उपमुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली. उन्हें आबकारी, खेल, अल्पसंख्यक कल्याण और औकाफ विभागों का प्रभार दिया गया है और साथ ही उन्हें बीड और पुणे का पालक मंत्री भी नियुक्त किया गया है.