महाराष्ट्र की उपमुख्यमंत्री सुनेत्रा पवार ने कार्यभार संभाला, महिला सशक्तिकरण को मिलेगी एक नई दिशा

सुनेत्रा अजित पवार ने आज राज्य की पहली महिला उपमुख्यमंत्री के तौर पर मंत्रालय में कार्यभार संभाला.

महाराष्ट्र की उपमुख्यमंत्री सुनेत्रा पवार ने कार्यभार संभाला (ETV Bharat)
By ETV Bharat Hindi Team

Published : February 10, 2026 at 4:28 PM IST

मुंबई: सुनेत्रा अजित पवार ने आज महाराष्ट्र की पहली महिला उपमुख्यमंत्री के तौर पर मंत्रालय में कार्यभार संभाला. इसी के साथ आज का दिन महाराष्ट्र के राजनीतिक इतिहास में सुनहरे अक्षरों में दर्ज हो गया.

उपमुख्यमंत्री कार्यालय में अपनी सीट ग्रहण करते समय उनके साथ राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी (राकांपा) के वरिष्ठ नेताओं प्रफुल्ल पटेल, सुनील तटकरे, छगन भुजबल और धनंजय मुंडे के अलावा उनके बेटे पार्थ पवार भी मौजूद थे.

यह पल राज्य नेतृत्व के लिए एक मार्मिक परिवर्तन वाला था. सुनेत्रा पवार मंगलवार को होने वाली मंत्रिमंडल की बैठक में शामिल होंगी. यह अजित पवार की मृत्यु के बाद मंत्रिमंडल की पहली बैठक है. वह 23 फरवरी को होने वाले बजट सत्र के लिए कार्य मंत्रणा समिति की बैठक में भी भाग लेंगी.

राकांपा नेता अजित पवार की 28 जनवरी को पुणे जिले के बारामती में एक विमान दुर्घटना में मृत्यु हो गई. सुनेत्रा पवार ने 31 जनवरी को राज्य की पहली महिला उपमुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली. उन्हें आबकारी, खेल, अल्पसंख्यक कल्याण और औकाफ विभागों का प्रभार दिया गया है और साथ ही उन्हें बीड और पुणे का पालक मंत्री भी नियुक्त किया गया है.

वह मंगलवार तड़के पुणे से मुंबई पहुंचीं और दादर क्षेत्र के चैत्यभूमि स्थित सिद्धिविनायक मंदिर तथा बीआर आंबेडकर स्मारक पर प्रार्थना की. ऐसा कहा जा रहा है कि उनके डिप्टी सीएम बनने से महिला सशक्तिकरण को एक नई दिशा मिलेगी. सुनेत्रा पवार राज्य के सामाजिक मामलों में एक अनुभवी और असरदार नेता के तौर पर जानी जाती हैं. राजनीतिक हलकों में यह राय जताई जा रही है कि उनके डिप्टी सीएम बनने के फैसले से महिलाओं का प्रतिनिधित्व मज़बूत होगा.

दिलचस्प बात यह है कि महाराष्ट्र बनने के बाद से कई नेता डिप्टी चीफ मिनिस्टर के पद पर रहे हैं, लेकिन यह पहली बार है जब किसी महिला को यह जिम्मेदारी दी गई है. इसलिए, इस नियुक्ति को न केवल राजनीतिक बल्कि सामाजिक नजरिए से भी अहम माना जा रहा है. यह पल राज्य में महिलाओं, युवा महिलाओं और लीडरशिप की नई पीढ़ी के लिए प्रेरणा देने वाला होगा.

पदभार संभालते समय सुनेत्रा पवार ने प्रशासन के अधिकारियों और कर्मचारियों से बातचीत करते हुए तालमेल से काम करने पर जोर दिया. माना जा रहा है कि सुनेत्रा पवार का यह राजनीतिक सफर राज्य में महिला लीडरशिप के लिए एक नया रोल मॉडल बनेगा और महाराष्ट्र के विकास की प्रक्रिया में एक अहम मील का पत्थर साबित होगा.

