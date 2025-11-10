ETV Bharat / bharat

सुंदरवन 11 दिसंबर से दो दिन के लिए पर्यटकों के लिए बंद, जानें क्या है वजह?

कोलकाता: वन विभाग बहुप्रतीक्षित बाघ गणना शुरू कर रहा है. इसके चलते पश्चिम बंगाल का विश्व प्रसिद्ध मैंग्रोव वन और राजसी रॉयल बंगाल टाइगर का घर सुंदरबन 11 और 12 दिसंबर को पर्यटकों के लिए बंद रहेगा. साथ ही जंगल के लिए ऑनलाइन बुकिंग भी बंद रहेगी.

सुंदरबन टाइगर रिजर्व (STR) द्वारा जारी आधिकारिक निर्देशों के अनुसार इन दो दिनों के दौरान सभी प्रकार के पर्यटन - जिनमें नाव की सवारी, लॉन्च और क्रूज शामिल हैं-पूरी तरह से निलंबित रहेंगे. यहां तक कि जंगल के लिए ऑनलाइन बुकिंग भी बंद रहेगी क्योंकि विभाग बाघों की आबादी पर सटीक वैज्ञानिक आंकड़े एकत्र करने पर ध्यान केंद्रित कर रहा है.

'1,484 कैमरा ट्रैप लगाए जाएंगे'

सुंदरबन टाइगर रिजर्व के एक अधिकारी ने कहा, "सुंदरबन के विभिन्न क्षेत्रों में कुल 1,484 कैमरा ट्रैप लगाए जाएंगे, जो लगभग 4,100 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र को कवर करेंगे. ये कैमरे एक महीने से ज्यादा समय तक एक्टिव रहेंगे और बाघों और उनके शिकार की गतिविधियों को कैद करेंगे, जिसके बाद बाघों की आबादी निर्धारित करने के लिए आंकड़ों का विश्लेषण किया जाएगा.

अधिकारी ने कहा कि हम चाहते हैं कि बाघों की गणना पूरी वैज्ञानिक सटीकता के साथ की जाए. इसलिए हमने दो दिनों के लिए पर्यटन को निलंबित करने का फैसला किया है. उन्होंने बताया कि बाघों की निगरानी के अलावा इस जनगणना में हिरण, जंगली सूअर और बकरियों जैसी शिकार प्रजातियों का सर्वे भी शामिल होगा, ताकि यह आकलन किया जा सके कि इको सिस्टम बना हुआ है या नहीं.