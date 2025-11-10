ETV Bharat / bharat

सुंदरवन 11 दिसंबर से दो दिन के लिए पर्यटकों के लिए बंद, जानें क्या है वजह?

सुंदरबन में पिछले चार वर्षों में कुल 22 बाघों की संख्या बढ़ी है. वर्तमान में सुंदरबन में 133 बाघ हैं.

सुंदरवन 11 दिसंबर से दो दिन के लिए पर्यटकों के लिए बंद (सांकेतिक तस्वीर)
By ETV Bharat Hindi Team

Published : November 10, 2025 at 7:23 PM IST

कोलकाता: वन विभाग बहुप्रतीक्षित बाघ गणना शुरू कर रहा है. इसके चलते पश्चिम बंगाल का विश्व प्रसिद्ध मैंग्रोव वन और राजसी रॉयल बंगाल टाइगर का घर सुंदरबन 11 और 12 दिसंबर को पर्यटकों के लिए बंद रहेगा. साथ ही जंगल के लिए ऑनलाइन बुकिंग भी बंद रहेगी.

सुंदरबन टाइगर रिजर्व (STR) द्वारा जारी आधिकारिक निर्देशों के अनुसार इन दो दिनों के दौरान सभी प्रकार के पर्यटन - जिनमें नाव की सवारी, लॉन्च और क्रूज शामिल हैं-पूरी तरह से निलंबित रहेंगे. यहां तक कि जंगल के लिए ऑनलाइन बुकिंग भी बंद रहेगी क्योंकि विभाग बाघों की आबादी पर सटीक वैज्ञानिक आंकड़े एकत्र करने पर ध्यान केंद्रित कर रहा है.

'1,484 कैमरा ट्रैप लगाए जाएंगे'
सुंदरबन टाइगर रिजर्व के एक अधिकारी ने कहा, "सुंदरबन के विभिन्न क्षेत्रों में कुल 1,484 कैमरा ट्रैप लगाए जाएंगे, जो लगभग 4,100 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र को कवर करेंगे. ये कैमरे एक महीने से ज्यादा समय तक एक्टिव रहेंगे और बाघों और उनके शिकार की गतिविधियों को कैद करेंगे, जिसके बाद बाघों की आबादी निर्धारित करने के लिए आंकड़ों का विश्लेषण किया जाएगा.

अधिकारी ने कहा कि हम चाहते हैं कि बाघों की गणना पूरी वैज्ञानिक सटीकता के साथ की जाए. इसलिए हमने दो दिनों के लिए पर्यटन को निलंबित करने का फैसला किया है. उन्होंने बताया कि बाघों की निगरानी के अलावा इस जनगणना में हिरण, जंगली सूअर और बकरियों जैसी शिकार प्रजातियों का सर्वे भी शामिल होगा, ताकि यह आकलन किया जा सके कि इको सिस्टम बना हुआ है या नहीं.

'भोजन की सप्लाई भी बनी रहनी चाहिए'
अधिकारी ने आगे कहा, "जैसे-जैसे बाघों की संख्या बढ़ती है, उनके भोजन की सप्लाई भी बनी रहनी चाहिए. इस जनगणना से हमें यह समझने में मदद मिलेगी कि जंगल की फूड चेन स्थिर है या नहीं." पहली बार क्षेत्रीय अधिकारी और वनकर्मी एक डेडिकेटेड मोबाइल एप्लिकेशन का उपयोग करके तस्वीरें और रीयल-टाइम अपडेट सीधे केंद्रीय डेटाबेस में भेजेंगे, जिससे प्रक्रिया में अधिक ट्रांसपेरेंसी और एफिशिएंसी सुनिश्चित होगी.

सुंदरबन में 320 कैमरे लगाए जाएंगे
दक्षिण 24 परगना जिला वन विभाग की मुख्य वन अधिकारी (DFO) निशा गोस्वामी ने कहा, "सुंदरबन में बाघों की गणना का काम 11 और 12 दिसंबर से शुरू होने जा रहा है. सुंदरबन में 320 कैमरे लगाए जाएंगे. पिछली बाघ गणना में सुंदरबन में बाघों की संख्या 111 थी. पिछले चार वर्षों में कुल 22 बाघों की संख्या बढ़ी है. वर्तमान में सुंदरबन में बाघों की संख्या 133 है. उम्मीद है कि इस साल दिसंबर में शुरू होने वाली गणना में सुंदरबन में बाघों की संख्या बढ़ेगी."

