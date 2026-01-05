बांग्लादेश से लाई गई सुनाली खातून ने बेटे को दिया जन्म, मां और नवजात शिशु की हालत स्थिर
सुप्रीम कोर्ट के निर्देश के बाद, सुनाली को पिछले महीने उनके नाबालिग बेटे साबिर के साथ मालदा सीमा के रास्ते भारत वापस लाया गया.
Published : January 5, 2026 at 6:39 PM IST
रामपुरहाट (पश्चिम बंगाल): पश्चिम बंगाल के बीरभूम जिले की निर्वासित प्रवासी श्रमिक सुनाली खातून ने सोमवार सुबह रामपुरहाट सरकारी मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल में एक बेटे को जन्म दिया. सुनाली को सुप्रीम कोर्ट के हस्तक्षेप के बाद 5 दिसंबर को बांग्लादेश से वापस भारत लाया गया था.
खबर मिलते ही तृणमूल कांग्रेस के राज्यसभा सांसद समीरुल इस्लाम नए जन्मे बच्चे और मां को देखने अस्पताल गए. समीरुल इस्लाम ने अस्पताल के डॉक्टरों से बातचीत के बाद बताया कि जच्चा और बच्चा दोनों की हालत स्थिर है.
उन्होंने कहा कि, हमारे नेता अभिषेक बनर्जी ने इसको लेकर ट्वीट किया है. वह मंगलवार को मां और नवजात से मिलेंगे. सुनाली की मां ने कहा कि, हम बहुत खुश हैं क्योंकि परिवार चाहता था कि बच्चा पश्चिम बंगाल की धरती पर पैदा हो. लंबे संघर्ष के बाद उनकी इच्छा पूरी हुई है. मां ने कहा कि, उन्होंने अभी तक बच्चे को नहीं देखा है. उन्होंने सुनाली को रविवार को अस्पताल में भर्ती कराया था, आज बच्चे का जन्म हुआ. हम बहुत खुश हैं.
लंबे समय की अनिश्चितता के बाद, सुनाली दिसंबर में बांग्लादेश से भारत लौटीं. अब उन्होंने एक बेटे को जन्म दिया है. बीरभूम के पाइकर की रहने वाली सुनाली खातून को पिछले साल जुलाई में बांग्लादेशी नागरिक होने के संदेह में दिल्ली पुलिस ने गिरफ्तार किया था और बाद में उन्हें पड़ोसी देश बांग्लादेश भेज दिया गया था, जिस समय सोनाली को बांग्लादेश भेजा गया था, वह गर्भवती थीं. सुनाली के साथ उसके पति और नाबालिग बेटे और तीन अन्य लोगों को असम बॉर्डर पार करके बांग्लादेश भेजा गया.
इस घटना के सामने आने के बाद तृणमूल कांग्रेस ने कानूनी लड़ाई शुरू कर दी. हाई कोर्ट से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक अपील के बाद बांग्लादेश की एक कोर्ट ने सभी को कंडीशनल बेल दे दी, लेकिन उन्हें भारत लौटने की इजाजत नहीं दी गई. हालांकि, दिसंबर में बांग्लादेश ने गर्भवती सुनाली और उसके नाबालिग बेटे को भारत लौटने की इजाजत दे दी. इसके बाद बीरभूम की युवती अपने नाबालिग बच्चे के साथ मालदा बॉर्डर के रास्ते भारत लौट आई. उनके परिवार के कुछ सदस्य अभी भी बांग्लादेश में हैं.
पिछले कुछ महीनों से देश के अलग-अलग हिस्सों में बंगाली बोलने वाले प्रवासी मजदूरों पर हमले की घटनाएं हो रही हैं. दिल्ली में सुनाली और उनके परिवार से जुड़ी घटना काफी चर्चा में रही. पहले सुनाली और उनके परिवार को वापस भेजा गया, और फिर कानूनी लड़ाई शुरू हो गई. केंद्र सरकार ने लगातार उनके देश लौटने का विरोध किया, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने उनकी दलीलें नहीं मानीं.
बाद में सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार को निर्देश दिया कि वह सुनाली को भारत वापस लाने के लिए हर जरूरी काम करे. इसके बाद दोनों देशों की सरकारों के बीच बातचीत शुरू हुई, जिसके बाद सुनाली देश लौट आईं.
ये भी पढ़ें: प. बंगाल में SIR: राजनीतिक दलों ने पात्र वोटरों को शामिल करने के लिए 8 दावे और आपत्तियां पेश कीं