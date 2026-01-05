ETV Bharat / bharat

बांग्लादेश से लाई गई सुनाली खातून ने बेटे को दिया जन्म, मां और नवजात शिशु की हालत स्थिर

रामपुरहाट (पश्चिम बंगाल): पश्चिम बंगाल के बीरभूम जिले की निर्वासित प्रवासी श्रमिक सुनाली खातून ने सोमवार सुबह रामपुरहाट सरकारी मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल में एक बेटे को जन्म दिया. सुनाली को सुप्रीम कोर्ट के हस्तक्षेप के बाद 5 दिसंबर को बांग्लादेश से वापस भारत लाया गया था.

खबर मिलते ही तृणमूल कांग्रेस के राज्यसभा सांसद समीरुल इस्लाम नए जन्मे बच्चे और मां को देखने अस्पताल गए. समीरुल इस्लाम ने अस्पताल के डॉक्टरों से बातचीत के बाद बताया कि जच्चा और बच्चा दोनों की हालत स्थिर है.

उन्होंने कहा कि, हमारे नेता अभिषेक बनर्जी ने इसको लेकर ट्वीट किया है. वह मंगलवार को मां और नवजात से मिलेंगे. सुनाली की मां ने कहा कि, हम बहुत खुश हैं क्योंकि परिवार चाहता था कि बच्चा पश्चिम बंगाल की धरती पर पैदा हो. लंबे संघर्ष के बाद उनकी इच्छा पूरी हुई है. मां ने कहा कि, उन्होंने अभी तक बच्चे को नहीं देखा है. उन्होंने सुनाली को रविवार को अस्पताल में भर्ती कराया था, आज बच्चे का जन्म हुआ. हम बहुत खुश हैं.

लंबे समय की अनिश्चितता के बाद, सुनाली दिसंबर में बांग्लादेश से भारत लौटीं. अब उन्होंने एक बेटे को जन्म दिया है. बीरभूम के पाइकर की रहने वाली सुनाली खातून को पिछले साल जुलाई में बांग्लादेशी नागरिक होने के संदेह में दिल्ली पुलिस ने गिरफ्तार किया था और बाद में उन्हें पड़ोसी देश बांग्लादेश भेज दिया गया था, जिस समय सोनाली को बांग्लादेश भेजा गया था, वह गर्भवती थीं. सुनाली के साथ उसके पति और नाबालिग बेटे और तीन अन्य लोगों को असम बॉर्डर पार करके बांग्लादेश भेजा गया.