Womens Day 2026: झारखंड की पहली महिला जिसने भारतीय वीमेंस हॉकी टीम की संभाली कमान, जानें शानदार सुमराय के संघर्ष की कहानी
बांस की स्टिक से शुरू हुआ सफर आज भी संघर्षशील है. ईटीवी भारत की रिपोर्ट से जानें, झारखंड से पहली महिला हॉकी कप्तान की कहानी.
Published : March 7, 2026 at 6:07 AM IST|
Updated : March 7, 2026 at 9:54 AM IST
रिपोर्ट- चंदन भट्टाचार्य.
रांची: आज आधी आबादी किसी से कम नहीं है. जिन्होंने मेहनत और लगन से अपनी प्रतिभा का परचम देश-प्रदेश और दुनिया में लहराया. अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस पर पेश है झारखंड की एक ऐसी महिला की कहानी, जिन्होंने अपने संघर्ष और मेहनत की बदौलत खेल के क्षेत्र में एक नया आयाम स्थापित किया.
झारखंड की धरती ने देश को कई बेहतरीन हॉकी खिलाड़ी दिए हैं. इन्हीं में एक नाम है सुमराय टेटे, जिन्होंने अपने संघर्ष, मेहनत और प्रतिभा के दम पर न केवल भारतीय महिला हॉकी टीम में जगह बनाई बल्कि उसकी कप्तानी भी संभाली. सिमडेगा के एक छोटे से गांव से निकलकर अंतरराष्ट्रीय मंच तक पहुंचने वाली सुमराय टेटे को उनके शानदार योगदान के लिए भारत सरकार ने ध्यानचंद लाइफटाइम अवॉर्ड से सम्मानित किया. यह सम्मान उन्हें राष्ट्रीय खेल दिवस के अवसर पर प्रदान किया गया. इस उपलब्धि के साथ वह देश की पहली महिला हॉकी खिलाड़ी बनीं जिन्हें यह प्रतिष्ठित सम्मान मिला.
साधारण परिवार में जन्म, संघर्ष भरा बचपन
सुमराय टेटे का जन्म 1979 में झारखंड के सिमडेगा जिले के कसिरा मेरोंगटोली (बलियाजोर क्षेत्र) में एक साधारण आदिवासी परिवार में हुआ था. उनके पिता बरनबास टेटे और माता संतोषी टेटे थे. परिवार की आर्थिक स्थिति बहुत मजबूत नहीं थी. गांव में उस समय न बेहतर सड़कें थीं, न खेल की सुविधाएं और न ही आधुनिक शिक्षा के साधन. ऐसे माहौल में एक लड़की का अंतरराष्ट्रीय खिलाड़ी बनने का सपना देखना भी मुश्किल था. लेकिन सुमराय के अंदर बचपन से ही खेल के प्रति गहरा लगाव था. उनके परिवार ने भी उन्हें आगे बढ़ने के लिए प्रोत्साहित किया, हालांकि आर्थिक चुनौतियां हमेशा उनके सामने खड़ी रहीं.
शुरुआती शिक्षा और हॉकी से जुड़ाव
सुमराय टेटे की प्रारंभिक पढ़ाई सिमडेगा के स्थानीय स्कूलों में हुई. पढ़ाई के दौरान ही उनकी रुचि हॉकी की ओर बढ़ने लगी. उनके चाचा सिमोन टेटे स्वयं हॉकी खिलाड़ी थे. उन्हें खेलते देख सुमराय के मन में भी हॉकी खेलने की इच्छा जगी. उस समय गांव में आधुनिक हॉकी स्टिक या गेंद उपलब्ध नहीं होता था. ऐसे में सुमराय ने बांस की लकड़ी और चमड़े की गेंद से हॉकी खेलना शुरू किया. यही उनका पहला अभ्यास था, धीरे-धीरे उनका खेल निखरता गया और स्थानीय प्रतियोगिताओं में वह बेहतर प्रदर्शन करने लगीं.
कोच की नजर पड़ी, बदली जिंदगी
स्कूल के कोच थियोडर खेस और जगेश्वर मांझी की नजर सुमराय की प्रतिभा पर पड़ी. उन्होंने सुमराय के अंदर छिपे हुनर को पहचाना और उन्हें बेहतर प्रशिक्षण के लिए प्रेरित किया. इसके बाद जिला स्तर की प्रतियोगिता में उनके शानदार खेल को देखकर बरियातू गर्ल्स हॉकी सेंटर रांची के कोच नरेंद्र सिंह सैनी ने उन्हें सेंटर में दाखिला दिलाया. 1990 में बरियातू हॉकी सेंटर में उनका चयन हुआ और यहीं से उनके पेशेवर हॉकी करियर की शुरुआत हुई. सेंटर में उन्हें लगभग 1200 रुपये की छात्रवृत्ति मिलती थी लेकिन इससे हॉस्टल और अन्य खर्च पूरे करना आसान नहीं था. ऐसे में उनके पिता हर महीने करीब 500 रुपये भेजते थे, जिसके लिए उन्हें भी काफी मेहनत करनी पड़ती थी.
आर्थिक संघर्ष के बीच आगे बढ़ता सपना
बरियातू हॉकी सेंटर में सुमराय ने 1990 से 1996 तक लगातार छह साल तक प्रशिक्षण लिया. उस समय सुविधाएं सीमित थीं. खिलाड़ी अक्सर रेत के मैदान पर अभ्यास करते थे और एस्ट्रोटर्फ का उपयोग केवल उन्हीं खिलाड़ियों को मिलता था जिन्हें किसी बड़े टूर्नामेंट के लिए चुना जाता था. इसके बावजूद सुमराय ने कभी हार नहीं मानी, मेहनत और लगन के बल पर उन्होंने खुद को लगातार बेहतर बनाया.
रेलवे की नौकरी से बदली जिंदगी
1997 में सुमराय टेटे को भारतीय रेलवे में नौकरी मिली, जिससे उनके परिवार की आर्थिक स्थिति कुछ बेहतर हुई. नौकरी मिलने के बाद भी उन्होंने हॉकी को जारी रखा और राष्ट्रीय स्तर पर शानदार प्रदर्शन किया. उनके संघर्ष में परिवार का भी बड़ा योगदान रहा. उनकी बड़ी बहन करुणा को परिवार की परिस्थितियों के कारण पढ़ाई छोड़नी पड़ी थी, जिसे सुमराय आज भी याद करती हैं.
भारतीय टीम में जगह और कप्तानी
सुमराय टेटे ने लगभग एक दशक तक भारतीय महिला हॉकी टीम का प्रतिनिधित्व किया. अपनी प्रतिभा और नेतृत्व क्षमता के कारण वह भारतीय महिला हॉकी टीम की कप्तान भी बनीं. इस तरह वह झारखंड की पहली महिला खिलाड़ी बनीं जिन्होंने भारतीय महिला हॉकी टीम की कप्तानी की. उनके नेतृत्व में भारतीय टीम ने कई अंतरराष्ट्रीय टूर्नामेंट में शानदार प्रदर्शन किया. 2002 कॉमनवेल्थ गेम्स की ऐतिहासिक जीत सुमराय टेटे के करियर की सबसे बड़ी उपलब्धियों में से एक है. इस टूर्नामेंट में भारतीय महिला हॉकी टीम ने स्वर्ण पदक जीता और इतिहास रच दिया. इस जीत में सुमराय टेटे की भूमिका बेहद अहम रही.
इसके अलावा उन्होंने कई प्रतिष्ठित टूर्नामेंट में देश का प्रतिनिधित्व किया. जिनमें चैंपियंस ट्रॉफी (2002, जोहान्सबर्ग)– कांस्य पदक, कॉमनवेल्थ गेम्स (2002, मैनचेस्टर)- स्वर्ण, एशियाई खेल (2003, बुसान)– चौथा स्थान, एमआइए हॉकी चैंपियनशिप (2003, सिंगापुर)- स्वर्ण, एफ्रो-एशियाई खेल (2003, हैदराबाद)- स्वर्ण, एशिया कप (2004, नई दिल्ली)– स्वर्ण पदक और कॉमनवेल्थ गेम्स (2006, मेलबर्न) में रजत पदक हासिल किया. उस समय सुमराय टेटे भारतीय महिला हॉकी टीम की कप्तान भी थीं.
चोट ने रोका अंतरराष्ट्रीय सफर
सुमराय टेटे का शानदार अंतरराष्ट्रीय करियर 2006 में अभ्यास के दौरान लगी घुटने की गंभीर चोट के कारण प्रभावित हुआ. इस चोट के बाद उन्हें अंतरराष्ट्रीय हॉकी से दूरी बनानी पड़ी. हालांकि उन्होंने खेल से पूरी तरह दूरी नहीं बनाई. उन्होंने अपने अनुभव का लाभ नई पीढ़ी को देने का फैसला किया.
कोच के रूप में नई भूमिका
2011 से 2014 तक सुमराय टेटे भारतीय महिला हॉकी टीम की सहायक कोच रहीं. इसके अलावा उन्होंने झारखंड की टीम और रेलवे की हॉकी टीम को भी प्रशिक्षण दिया. उनकी कोचिंग और मार्गदर्शन से कई युवा खिलाड़ियों को आगे बढ़ने का मौका मिला. वर्तमान में सुमराय टेटे दक्षिण-पूर्वी रेलवे महिला हॉकी टीम की कोच हैं और रांची रेल मंडल में कार्यरत हैं. इसके अलावा हॉकी से जुड़े विभिन्न कार्यक्रमों में सक्रिय भूमिका निभाती हैं. रेलवे के खिलाड़ियों को कोचिंग भी दे रही है.
मेजर ध्यानचंद लाइफटाइम अवॉर्ड से सम्मान
सुमराय टेटे अपने हॉकी के करियर में 100 से अधिक अंतरराष्ट्रीय मैच खेल चुकी हैं. हॉकी में उनके लंबे योगदान और शानदार उपलब्धियों को देखते हुए भारत सरकार ने उन्हें मेजर ध्यानचंद लाइफटाइम अवॉर्ड से सम्मानित किया. साल 2017 में तत्कालीन राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद के द्वारा यह पुरस्कार उन्हें प्रदान किया गया. यह पुरस्कार भारत में हॉकी के क्षेत्र में उत्कृष्ट और जीवनभर के योगदान के लिए दिया जाता है. इस सम्मान के मिलने पर सुमराय टेटे ने कहा था कि यह पुरस्कार सिर्फ उनका नहीं बल्कि पूरे झारखंड और खासकर सिमडेगा की हॉकी परंपरा का सम्मान है.
झारखंड की बेटियों के लिए प्रेरणा
सुमराय टेटे का मानना है कि झारखंड की बेटियों में अपार प्रतिभा है. जरूरत है तो केवल सही अवसर और समर्थन की. वह अक्सर युवा खिलाड़ियों को संदेश देती हैं कि मेहनत और लगन से हर लक्ष्य हासिल किया जा सकता है. उनका कहना है कि अगर किसी कारण खेल में सफलता न मिले, तो शिक्षा के क्षेत्र में आगे बढ़ना चाहिए. जीवन में हमेशा आगे बढ़ने का रास्ता खुला रहता है.
सरकार से उम्मीद
सुमराय टेटे का मानना है कि झारखंड में हॉकी की अपार संभावनाएं हैं, खासकर सिमडेगा और खूंटी जैसे इलाकों में. इसलिए सरकार को खिलाड़ियों के लिए बेहतर प्रशिक्षण सुविधाएं और रोजगार के अवसर उपलब्ध कराने चाहिए. उनका कहना है कि अगर खिलाड़ियों को राज्य में ही नौकरी और सुविधाएं मिलेंगी, तो वे अपने अनुभव से नई पीढ़ी को प्रशिक्षित कर सकेंगे और झारखंड में हॉकी का स्तर और ऊंचा होगा.
हॉकी की नर्सरी है सिमडेगा
सिमडेगा को देश में हॉकी की नर्सरी के रूप में जाना जाता है. यहां से कई राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय खिलाड़ी अपनी प्रतिभा का लोहा मनवा चुके हैं. सुमराय टेटे उन खिलाड़ियों में से हैं जिन्होंने इस पहचान को राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर मजबूत किया. एक छोटे से गांव से निकलकर भारतीय टीम की कप्तानी और ध्यानचंद अवॉर्ड तक पहुंचने वाली सुमराय टेटे की कहानी यह साबित करती है कि अगर इरादे मजबूत हों तो सीमित संसाधन भी सफलता की राह नहीं रोक सकते.
इस महिला दिवस के अवसर पर सुमराय टेटे की यह कहानी केवल झारखंड ही नहीं बल्कि पूरे देश के खिलाड़ियों और युवाओं के लिए प्रेरणा का स्रोत है. उनकी उपलब्धियां आने वाली पीढ़ियों को यह विश्वास दिलाती हैं कि सपने चाहे कितने भी बड़े हो, मेहनत और विश्वास से उन्हें जरूर हासिल किया जा सकता है.
