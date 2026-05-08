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रोड एक्सीडेंट में प्रतिदिन 546 लोगों की होती है मौत, क्या है सड़क हादसों की बड़ी वजह? NCRB की रिपोर्ट में जानें

मेदांता गुरुग्राम में रेस्पिरेटरी और स्लीप मेडिसिन के सीनियर डायरेक्टर डॉ. भरत गोपाल ने कहा कि बहुत ज्यादा गर्मी शरीर पर अतिरिक्त तनाव डालती है. उन्होंने ईटीवी भारत को बताया, "बहुत ज्यादा गर्मी में, खासकर नॉन-एसी गाड़ियों में, लंबे समय तक गाड़ी चलाने से ड्राइवरों में थकान, डिहाइड्रेशन और एकाग्रता में कमी आ सकती है. वाहन के केबिन का ज्यादा तापमान थकावट, धीमा रिएक्शन टाइम, खराब एकाग्रता और फैसले लेने में दिक्कत पैदा करता है."

नॉन-एसी कारों में गर्मी से रिएक्शन टाइम धीमा हो सकता है मेडिकल एक्सपर्ट का कहना है कि बहुत ज्यादा गर्मी में, खासकर नॉन-एसी गाड़ियों में, लंबे समय तक गाड़ी चलाने से एकाग्रता और रिएक्शन टाइम बहुत ज्यादा खराब हो सकता है.

इसी तरह, आगरा-लखनऊ एक्सप्रेसवे के शोध में पाया गया कि, 54 प्रतिशत सड़क हादसे ड्राइवरों के सो जाने की वजह से हुए थे. हाल के सालों में 7,000 से ज्यादा दुर्घटनाएं हुईं. इस रूट पर ट्रैफिक तेज़ी से बढ़ा था. अधिकारियों का कहना है कि कई ड्राइवर अब गर्मी के मौसम में रात में सफर करना पसंद करते हैं, लेकिन रात में ज्यादा देर तक गाड़ी चलाने से थकान बढ़ रही है और सजगता कम हो रही है.

बड़े एक्सप्रेसवे पर हाल के शोध से पता चला है कि जानलेवा एक्सीडेंट में नींद में गाड़ी चलाने वालों की भूमिका अधिक है. 2025-26 के दौरान हैदराबाद के आउटर रिंग रोड की समीक्षा में पाया गया कि, 33 प्रतिशत दुर्घटना नींद में गाड़ी चलाने की वजह से हुए. वहीं, 14 प्रतिशत सड़क हादसे टायर फटने की वजह से हुए. हाईवे पर रोजाना लगभग पांच से छह एक्सीडेंट होते थे.

गर्मी और थकान हाईवे पर जानलेवा बन रहे हैं एक्सपर्ट्स का कहना है कि, गर्मियों में सबसे बड़ा खतरा थकान से होने वाली ड्राइविंग है. खासकर उन गाड़ी चलाने वालों के लिए जो दिन की गर्मी से बचने के लिए रात में गाड़ी चलाते हैं.

राज्यों में, उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा 27,071 मौतें सड़क हादसों में हुईं. इसके बाद तमिलनाडु में 20,390 और महाराष्ट्र में 19,475 मौतें हुईं. इन तीनों राज्यों में मिलकर 2024 में भारत में होने वाली सभी सड़क हादसों में से एक-तिहाई से ज्यादा मौतें हुईं.

NCRB की रिपोर्ट में आगे बताया गया है कि 2023 में रोड (ट्रैफिक) एक्सीडेंट के मामले 4.91 लाख से बढ़कर 2024 में 4.95 लाख हो गए, जबकि 4.52 लाख से ज्यादा लोग घायल हुए.

2020: 3.66 लाख दुर्घटना, 1.31 लाख मौतें 2021: 4.22 लाख से ज्यादा दुर्घटना, 1.55 लाख मौतें 2022: 4.61 लाख से ज्यादा दुर्घटना, 1.68 लाख मौतें 2023: 4.80 लाख से ज्यादा दुर्घटना, 1.72 लाख मौतें

मई सड़क दुर्घटनाओं का सबसे खतरनाक महीना सड़क परिवहन और हाईवे मंत्रालय (MoRTH) के रोड एक्सीडेंट (सड़क दुर्घटना) के आंकड़े पिछले कुछ सालों में एक चिंताजनक पैटर्न दिखाते हैं. मई 2022 में, भारत में 43,300 से ज्यादा रोड एक्सीडेंट और लगभग 16,800 मौतें दर्ज की गईं. यह ट्रेंड 2023 में भी जारी रहा, जब अकेले मई में 43,500 से ज़्यादा सड़क हादसे और 16,700 से ज्यादा मौतें हुईं, जिससे यह सड़कों पर चलने के लिए सबसे खतरनाक महीनों में से एक बन गया.

हाल की एक्सप्रेसवे शोध और एनसीआरबी ट्रेंड डेटा से पता चलता है कि ड्राइवरों और गाड़ियों दोनों पर गर्मी से होने वाले तनाव की वजह से गर्मियों में हाईवे पर सफर करना खास तौर पर जोखिस भरा रहता है.

जानकारों का कहना है कि गर्मियों में हाईवे पर होने वाले एक्सीडेंट में तेजी से बढ़ोतरी की वजह ओवरस्पीडिंग (तेज गति), ड्राइवर की थकान, डिहाइड्रेशन, रात में नींद में गाड़ी चलाना और बहुत ज्यादा गर्मी है, खासकर एक्सप्रेसवे पर जहां छुट्टियों में ट्रैफिक बढ़ जाता हैं.

नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो (NCRB) के लेटेस्ट डेटा के मुताबिक, भारत में 2024 में ट्रैफिक (सड़क दुर्धटना) से जुड़ी करीब 1.99 लाख मौतें हुईं, जो 2023 में रिपोर्ट की गई 1.98 लाख मौतों से थोड़ी ज्यादा हैं. देश में हर दिन औसत करीब 546 लोग सड़क (ट्रैफिक) दुर्घटनाओं में अपनी जान गंवाते हैं.

नई दिल्ली: गर्मी के मौसम में पूरे भारत में लोग छुट्टियां मनाने एक जगह से दूसरे जगह जाते हैं. ऐसे में हाईवे पर वाहनों का तेज गति से चलना खतरनाक साबित हो रहा है. नए रोड एक्सीडेंट डेटा और विशेषज्ञों के विश्लेषण से पता चलता है कि, मई और जून भारतीय सड़कों के लिए सबसे खतरनाक महीनों में से हैं.

उन्होंने आगे कहा कि डिहाइड्रेशन से चक्कर आना, सिरदर्द और मानसिक थकान और बढ़ सकती है, जिससे लंबी दूरी की यात्रा के दौरान एक्सीडेंट का खतरा काफी बढ़ जाता है.

फेडरेशन ऑफ रेजिडेंट डॉक्टर्स एसोसिएशन (FORDA) के राष्ट्रीय महासचिव डॉ. मीत घोनिया ने कहा कि गर्मी का स्ट्रेस (तनाव) हाईवे पर 'माइक्रोस्लीप' एपिसोड भी शुरू कर सकता है. उन्होंने कहा, 'केबिन का ज्यादा तापमान ड्राइवर का ध्यान कम करता है और रिएक्शन टाइम धीमा करता है. खासकर लंबी हाईवे यात्राओं के दौरान चक्कर आने या माइक्रोस्लीप एपिसोड (हल्की नींद के बार बार झटके) भी हो सकते हैं."

बहुत ज्यादा गर्मी से सड़क दुर्घटना का खतरा 25 प्रतिशत तक बढ़ सकता है. मेदांता मूलचंद हार्ट सेंटर के एसोसिएट डायरेक्टर और हेड डॉ. तरुण कुमार ने चेतावनी दी कि बहुत ज्यादा गर्मी से दुर्घटना का खतरा 25 प्रतिशत तक बढ़ सकता है.

उन्होंने कहा, "35 डिग्री सेल्सियस से ज्यादा तापमान सोचने-समझने की क्षमता को कम कर देता है और रिएक्शन टाइम को धीमा कर देता है. गर्मी थकान बढ़ाती है, डिहाइड्रेशन करती है और अलर्टनेस कम करती है, जिससे लेन ट्रैकिंग खराब होती है, ब्रेक लगाने में देर होती है और सिग्नल मिस हो जाते हैं."

उन्होंने गर्मियों के मौसम में एक और बड़े खतरे की ओर भी इशारा किया. उन्होंने कहा कि, गर्मी के मौसम में टायर फटना और इंजन का ज़्यादा गरम होने की संभावना बनी रहती है. उन्होंने आगे कहा कि,खासकर लंबे हाईवे सफर के दौरान गर्मी से टायर फटने और गाड़ी के फेल होने का खतरा बढ़ जाता है.

ओवरस्पीडिंग (तेज गति) अभी भी मौतों का सबसे बड़ा कारण

NCRB की रिपोर्ट में भारत में सड़क दुर्घटनाओं के पीछे ओवरस्पीडिंग (तेज गति) को सबसे बड़ा कारण बताया गया है. रिपोर्ट के मुताबिक, सड़क पर होने वाली मौतों में 58 प्रतिशत मौतें तेज गति (ओवरस्पीडिंग) की वजह से हुईं. वहीं, खतरनाक या लापरवाही से गाड़ी चलाने की वजह से 26.3 प्रतिशत मौतें हुईं.

मौसम से जुड़ी वजहों से 2.9 फीसदी मौतें हुईं. शराब पीकर या ड्रग्स लेकर गाड़ी चलाने की वजह से 1.9 प्रतिशत मौतें हुईं. ज्यादातर एक्सीडेंट शाम 6 बजे से रात 9 बजे के बीच हुए. यह समय भारी ट्रैफिक मूवमेंट, कम विजिबिलिटी और ड्राइवर की थकान से जुड़ा है. 2024 में 84,599 मौतों के लिए टू-व्हीलर सबसे कमजोर श्रेणी में रहे. पैदल चलने वालों और कार में बैठे लोगों की संख्या इसके बाद रही.

नेशनल हाईवे सबसे खतरनाक बने हुए हैं

भारत के कुल रोड नेटवर्क का सिर्फ 2.1 फीसदी हिस्सा होने के बावजूद, देश में होने वाले सभी सड़क दुर्घटनाओं में नेशनल हाईवे का हिस्सा लगभग 29.8 फीसदी रहा.

स्टेट हाईवे पर 22 फीसदी सड़क हादसे हुए, जबकि बाकी 48.2 प्रतिशत दूसरी सड़कों पर हुए. एक्सपर्ट्स का कहना है कि हाईवे पर तेज रफ्तार, लंबी दूरी की यात्रा और ड्राइवर की थकान की वजह से एक्सीडेंट ज्यादा होते हैं. गर्मी की छुट्टियों में ट्रैफिक, रात भर की यात्रा और हीटवेव की वजह से खतरा और बढ़ जाता है.

परिवहन विभाग के पूर्व डिप्टी कमिश्नर की राय

वहीं, दिल्ली परिवहन विभाग के पूर्व डिप्टी कमिश्नर अनिल छिकारा ने ईटीवी भारत को बताया, “गर्मी के दिनों में भारी गाड़ियां चलाना सबसे मुश्किल होता है. इस समय सड़क की सतह 60 डिग्री सेल्सियस तक गर्म हो जाती है जो टायरों के संपर्क और सड़क से चिपके रहने के लिए सबसे खतरनाक है. इस समय टायर फट सकते हैं, ओवरहीट हो सकते हैं, ब्रेक कम लग सकते हैं और टायर जल सकते हैं.

उन्होंने कहा कि, इतने ज्यादा तापमान पर टायर की परतें अलग हो सकती हैं जिससे गंभीर दुर्घटनाएं हो सकती हैं. उन्होंने कहा कि, इस दौरान एक मृगतृष्णा जैसी घटना हो सकती है जो ड्राइवर के एकाग्रता को कम कर सकती है और उसे ध्यान लगाकर गाड़ी चलाने से विचलित कर सकती है, जिससे गलत फैसले पर दुर्घटनाएं हो सकती हैं.

उन्होंने कहा कि, गाड़ी का ओवरहीटिंग ब्रेक, इंजन सहित गाड़ी के परफॉर्मेंस पर बुरा असर डालता है और EV के लिए और भी बुरा होता है. उन्होंने कहा कि ,एसी केबिन वाली गाड़िया ड्राइवर की थकान को कम कर सकती है और इससे वह सुरक्षित ड्राइविंग भी कर सकता है. उन्होंने कहा कि, रात भर की यात्राओं में रात में गाड़ी चलाने के दूसरे जोखिम भी होते हैं लेकिन सुबह 7 से 8 घंटे की यात्रा उन ड्राइवरों या परिवारों के लिए बेहतर विकल्प हो सकती है जो कभी-कभार गाड़ी चलाते हैं."

एक्सपर्ट्स ने गर्मियों में यात्रा के दौरान सावधानी बरतने की सलाह दी

उत्तर भारत में पहले से ही तापमान बढ़ रहा है और मई और जून में हीटवेव की स्थिति और तेज होने की उम्मीद है, इसलिए एक्सपर्ट्स यात्रियों से लंबी हाईवे यात्राओं से पहले सावधानी बरतने की सलाह दे रहे हैं.

डॉक्टर सलाह देते हैं:

यात्रा के दौरान हाइड्रेटेड रहें

बार-बार ब्रेक लें

लगातार लंबी दूरी की ड्राइविंग से बचें

दोपहर की तेज़ गर्मी में यात्रा से बचें

गाड़ी में सही वेंटिलेशन पक्का करें

हाईवे पर यात्रा करने से पहले टायर की कंडीशन चेक करें

एक्सपर्ट्स यह भी सलाह देते हैं कि अगर गाड़ी चलाते समय उन्हें नींद आए तो वे तुरंत गाड़ी रोक दें, न कि आगे बढ़ाने की कोशिश करें.

रोड सेफ्टी स्पेशलिस्ट्स का कहना है कि गर्मियों में एक्सीडेंट का बढ़ता ट्रेंड इस बात पर जोर देता है कि हाईवे पर सख्ती, ड्राइवर की बेहतर जानकारी और बेहतर इमरजेंसी रिस्पॉन्स सिस्टम की तुरंत जरूरत है. क्योंकि भारत में एक्सप्रेसवे और नेशनल हाईवे पर ट्रैफिक लगातार बढ़ रहा है.

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