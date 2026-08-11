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आस्था का अनोखा अंदाज! सुमित की साइकिल से 26 हजार किमी की यात्रा, 21 राज्य, 12 ज्योतिर्लिंग कवर

सुमित राजभर खटीमा के झनकईया, खालीमहुवट के रहने वाले हैं. सुमित ने करीब एक साल तक साइकिल से देश भ्रमण करते हुए 26 हजार किलोमीटर का सफर तय किया. 21 राज्यों में पहुंचकर 12 ज्योतिर्लिंगों व चार धामों के दर्शन किए. 25 अगस्त 2025 को शुरू हुई उनकी यात्रा 10 अगस्त 2026 की शाम अपने गांव लौटने के साथ पूरी हुई.

एक साल बाद सुमित राजभर ने अपने गांव वापसी की है. खास बात ये रही कि घर लौटते वक्त सुमित हरिद्वार से गंगाजल लेकर पैदल कांवड़ यात्रा करते हुए गांव पहुंचे.खटीमा पहुंचने पर लोगों ने फूल-मालाओं से उनका जोरदार स्वागत किया. सुमित की ये यात्रा सिर्फ आस्था की कहानी नहीं, बल्कि नशामुक्त भारत और युवाओं को दृढ़ संकल्प का संदेश देने की प्रेरणादायक मुहिम भी रही.

खटीमा(उत्तराखंड): हौसले बुलंद और मंजिल पाने का दृढ़ संकल्प हो, तो कोई भी काम मुश्किल नहीं होता. खटीमा के युवा सुमित राजभर ने कुछ ऐसा ही कर दिखाया है. सुमित राजभर ने साइकिल पर सवार होकर करीब 26 हजार किलोमीटर का सफर, 21 राज्यों का भ्रमण, 12 ज्योतिर्लिंग और चार धामों के दर्शन किये हैं.

खास बात यह रही कि घर वापसी के दौरान सुमित ने हरिद्वार से गंगाजल लेकर पैदल कांवड़ यात्रा भी की. 10 अगस्त को खटीमा पहुंचे. ब्लॉक परिसर में पहुंचते ही जनप्रतिनिधियों और गणमान्य लोगों ने फूल-मालाओं से उनका भव्य स्वागत किया. ब्लॉक प्रमुख प्रतिनिधि एवं सांसद प्रतिनिधि रविंद्र सिंह राणा, दर्जा राज्य मंत्री गंभीर सिंह धामी, मोहिनी पोखरिया, भाजपा महिला मोर्चा जिलाध्यक्ष नीता सक्सेना, भाजपा नेत्री रेखा सोनकर, विक्की रस्तोगी समेत तमाम लोगों ने सुमित का सम्मान कर उनकी कठिन यात्रा के लिए उनका उत्साहवर्धन किया.

सुमित राजभर (ETV Bharat)

सुमित राजभर ने बताया उनकी यात्रा का उद्देश्य केवल धार्मिक स्थलों के दर्शन करना नहीं था, बल्कि नशामुक्त भारत का संदेश जन-जन तक पहुंचाना, भारतीय संस्कृति और हिंदू धर्म का प्रचार-प्रसार करना तथा देश के अलग-अलग राज्यों की संस्कृति और परंपराओं को करीब से समझना भी था.

सुमित ने कहा यात्रा के दौरान उन्हें अलग-अलग राज्यों में लोगों का भरपूर सहयोग और स्नेह मिला. खटीमा लौटने पर अपने लोगों और जनप्रतिनिधियों से मिले सम्मान और आशीर्वाद से वह बेहद खुश हैं. उन्होंने युवाओं से अपील की कि अगर किसी लक्ष्य को दृढ़ इच्छाशक्ति, साहस और संकल्प के साथ हासिल करने की कोशिश की जाए तो कठिन से कठिन मंजिल भी आसान हो सकती है.

साल भर बाद लौटे सुमित राजभर (ETV Bharat)

वहीं, सांसद प्रतिनिधि एवं ब्लॉक प्रमुख प्रतिनिधि रविंद्र सिंह राणा ने सुमित की उपलब्धि पर उनके माता-पिता को भी बधाई दी. उन्होंने कहा परिवार के संस्कार, सहयोग और प्रोत्साहन ने सुमित को इतनी लंबी और चुनौतीपूर्ण यात्रा पूरी करने की प्रेरणा दी.

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