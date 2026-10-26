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मानहानि मामले में राहुल गांधी पर बड़ा फैसला; सुल्तानपुर MP/MLA कोर्ट ने की यह अहम टिप्पणी

कांग्रेस नेता राहुल गांधी पर बड़ा फैसला ( Photo Credit: ETV Bharat )

सुल्तानपुर: कांग्रेस सांसद और नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी को MP/MLA कोर्ट ने मानहानि मामले में बरी कर दिया है. सोमवार को कोर्ट द्वारा फैसला सुनाने के बाद कांग्रेस कार्यकर्ताओं में जश्न का माहौल है. राहुल गांधी पर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह पर आपत्तिजनक टिप्पणी का आरोप था.

कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने मनाया जश्न: कांग्रेस सांसद और नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी के MP/MLA कोर्ट से बाइज्जत बरी होने पर कांग्रेस कार्यकर्ताओं में जश्न का माहौल है. 2018 में दर्ज इस मुकदमे में करीब 8 साल तक चली कानूनी प्रक्रिया के बाद अदालत का फैसला आया है.

राहुल गांधी के बरी होने की खबर मिलते ही कांग्रेस कार्यकर्ताओं में खुशी की लहर दौड़ गई. समर्थकों ने ढोल-नगाड़े बजाकर जश्न मनाया और राहुल गांधी के समर्थन में नारे लगाए. अदालत परिसर के बाहर ढोल-नगाड़ों के साथ जश्न मनाया गया और राहुल गांधी के समर्थन में नारे लगाए गए. सुल्तानपुर से रिपोर्ट. (Video Credit: ETV Bharat) कोर्ट ने की अहम टिप्पणी: MP/MLA कोर्ट ने फैसले में तीन बिंदुओं पर राहुल गांधी को दोषी नहीं माना है. कोर्ट ने फैसले में यह भी कहा कि बड़े नेता के खिलाफ ऐसे मामले दायर करते समय सावधानी बरतनी चाहिए. ऐसे मामलों से कोर्ट का समय बर्बाद होता है. कोर्ट की यह टिप्पणी वादी और उनके पक्ष को यह सोचने पर मजबूर करेगा कि वह आगे कार्रवाई के लिए अपील करें या नहीं. यूपी की प्रदेश अध्यक्ष क्या बोलीं: लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष और कांग्रेस सांसद राहुल गांधी को बरी किये जाने पर यूपी कांग्रेस अध्यक्ष आराधना मिश्रा ने कहा कि कांग्रेस को झूठ व बदनाम करने की भाजपा की एक और साजिश बेनकाब हो गई है. न्यायालय के इस निर्णय से आम जनता में विश्वास पुनः जागृत हुआ है. अमित शाह के खिलाफ दिया था बयान. (Photo Credit: ETV Bharat) 2018 में दर्ज हुआ केस: कांग्रेस सांसद और नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी पर मानहानि का मामला अगस्त 2018 में दर्ज हुआ था. मई 2018 में कर्नाटक विधानसभा चुनाव के दौरान राहुल गांधी ने गृह मंत्री अमित शाह पर आपत्तिजनक टिप्पणी की थी. इससे आहत होकर सुल्तानपुर के तत्कालीन चेयरमैन सहकारी बैंक विजय मिश्रा ने परिवाद दर्ज करवाया था. दर्ज शिकायत के आधार पर अदालत ने 27 नवंबर 2023 को राहुल गांधी को मुकदमे का सामना करने के लिए तलब किया था.