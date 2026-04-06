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सुबह नामांकन, दोपहर में प्रचार और शाम को थियेटर! मिलिए, माकपा की इस अनोखी उम्मीदवार से

पुरुलिया के काशीपुर से माकपा (CPI-M) उम्मीदवार सुलेखा बाउरी नियमित रूप से 'जात्रा' (लोक थिएटर) में अभिनय करती हैं.

Sulekha Bauri CPM Candidate
चुनाव प्रचार करतीं सुलेखा. (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Hindi Team

Published : April 6, 2026 at 8:45 PM IST

8 Min Read
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तारकनाथ चटर्जी

पुरुलिया (पश्चिम बंगाल): पुरुलिया की लाल मिट्टी वाले इलाकों में, जहां राजनीति और संस्कृति अक्सर अप्रत्याशित रूप से एक-दूसरे से मिलते हैं, सुलेखा बाउरी का जीवन शांत विद्रोह और निरंतर प्रतिबद्धता की कहानी जैसा लगता है. एक स्कूल शिक्षिका, एक राजनीतिक कार्यकर्ता और एक रंगमंच कलाकार के रूप में, वह उन जिम्मेदारियों के एक दुर्लभ मिश्रण का प्रतीक हैं जो ग्रामीण भारत में, विशेष रूप से एक हाशिए की पृष्ठभूमि से आने वाली महिला के लिए, शायद ही कभी एक साथ देखने को मिलती हैं.

बंगाली में एक प्रसिद्ध कहावत है, 'जो खाना बनाती है, वह अपने बाल भी संवारती है', जिसका इस्तेमाल उस व्यक्ति के लिए किया जाता है जो एक साथ कई भूमिकाएं कुशलता से निभाता है. पुरुलिया के काशीपुर से माकपा (CPI-M) उम्मीदवार सुलेखा बाउरी हर मायने में उसी भावना की प्रतीक हैं.

सुलेखा कोई पारंपरिक नेता नहीं हैं. पेशे से वह जनार्दन किशोर मेमोरियल गर्ल्स हाई स्कूल में अंग्रेजी पढ़ाती हैं. वह माकपा के शिक्षक संगठन, एबीटीए (ABTA) की एक सक्रिय नेता भी हैं और स्थानीय विरोध आंदोलनों का एक जाना-पहचाना चेहरा हैं. फिर भी, क्लासरूम और राजनीतिक रैलियों के अलावा, वह एक और मंच पर कदम रखती हैं.

सुलेखा नियमित रूप से 'जात्रा' (लोक थिएटर) में अभिनय करती हैं, जो बंगाल की ग्रामीण संस्कृति में गहराई से रची-बसी परंपरा है. उनकी यात्रा को जो बात विशेष रूप से प्रभावशाली बनाती है, वह न केवल उनकी कई भूमिकाएं हैं, बल्कि उनकी पृष्ठभूमि भी है. एक बाउरी परिवार में जन्मी सुलेखा (जो जाति पदानुक्रम में ऐतिहासिक रूप से हाशिए पर रहा है) का यह उत्थान उन सामाजिक मानदंडों को चुनौती देता है जो आज भी ग्रामीण बंगाल के कई हिस्सों में मौजूद हैं.

जहां जातिगत पूर्वाग्रह और महिलाओं के प्रति रूढ़िवादी सोच अब भी बरकरार है, वहीं शिक्षा, राजनीति और रंगमंच के माध्यम से सार्वजनिक जीवन में उनकी उपस्थिति एक शांत लेकिन शक्तिशाली बदलाव का संकेत देती है. जिस दिन उन्होंने अपना नामांकन दाखिल किया, घंटों की राजनीतिक व्यस्तताओं और चुनाव प्रचार के बाद, वह शाम तक फिर से मंच पर थीं और 'स्वर्गर पोरर स्टेशन' (स्वर्ग के बाद वाला स्टेशन) नामक 'जात्रा' नाटक में अभिनय कर रही थीं. यह मतदाताओं के लिए कोई प्रतीकात्मक इशारा नहीं था; यह बस उनके व्यक्तित्व का एक हिस्सा था.

जब उनसे पूछा गया कि क्या चुनाव के मौसम में जात्रा में उनकी भागीदारी जनसंपर्क के लिए एक सोचा-समझा कदम है, तो उन्होंने इस विचार को सिरे से खारिज कर दिया. उन्होंने ईटीवी भारत से कहा, "नहीं, बिल्कुल नहीं. मैं जात्रा देखते हुए बड़ी हुई हूं. यह मेरे खून में है. मेरे पिता और चाचा इसमें शामिल थे. मैंने पहली बार तब अभिनय किया था जब मैं सिर्फ दस साल की थी, 'मायेर आंचल' नामक नाटक में. इसलिए यह ऐसी चीज नहीं है जिसे मैंने चुनावों के कारण शुरू किया है."

एक राजनीतिक उम्मीदवार और एक मंच कलाकार के रूप में उनकी इस दोहरी उपस्थिति ने एक असामान्य स्थिति पैदा कर दी है. उन्हें अभिनय करते देखने वाले दर्शकों में प्रतिद्वंद्वी दलों के समर्थक भी शामिल हो सकते हैं, इस वास्तविकता को वह एक नए अनुभव के रूप में स्वीकार करती हैं.

उन्होंने कहा, "यह अलग महसूस होता है. मैंने हमेशा थिएटर और राजनीति को संतुलित किया है, लेकिन चुनाव अभियान के दौरान प्रदर्शन करना मेरे जीवन में पहली बार हो रहा है. मैंने आज ही अपना नामांकन जमा किया, दोपहर तक वापस आई, प्रचार का एक दौर पूरा किया और अब मैं यहां मंच के लिए तैयार हो रही हूं."

इन समानांतर दुनियाओं को संतुलित करना कोई छोटी बात नहीं है. घर संभालना, शिक्षिका के रूप में अपने कर्तव्यों को पूरा करना, राजनीतिक कार्य करना और प्रदर्शन के लिए रिहर्सल करना- सुलेखा के दिन पूरी तरह व्यस्त रहते हैं. फिर भी वह इसे बड़ी स्पष्टता के साथ अपनाती हैं.

माकपा (CPI-M) उम्मीदवार ने कहा, "एक शिक्षक के रूप में, मुझे कई जिम्मेदारियों को संभालने की आदत है. घर, स्कूल और जात्रा को संभालना एक ही लय का हिस्सा है. मेरे साथी कलाकारों ने बहुत सहयोग किया है. यदि आपके पास वास्तव में इच्छाशक्ति है, तो आप किसी भी चीज के लिए समय निकाल सकते हैं." उनका राजनीतिक संदेश बहुत स्पष्ट और सीधा है. चुनाव प्रचार के दौरान, वह भ्रष्टाचार और शासन की विफलताओं पर मुखर रही हैं.

सुलेखा ने कहा, "एक तरफ राज्य सरकार का भारी भ्रष्टाचार है, तो दूसरी तरफ केंद्र की भाजपा सरकार इसे बढ़ावा दे रही है. ऐसा लगता है जैसे इस बात की होड़ मची हो कि कौन ज्यादा भ्रष्ट हो सकता है. सार्वजनिक सेवाएं ठप हो गई हैं, शिक्षा प्रणाली संकट में है और नई शिक्षा नीति मौलिक रूप से शिक्षा विरोधी है. युवाओं के पास नौकरी नहीं है और '100 दिन काम' जैसी योजनाएं भी बंद पड़ी हैं. लोग परेशान हैं और इसीलिए हम सड़कों पर हैं."

एक शिक्षिका होने के नाते, पश्चिम बंगाल में भर्ती अनियमितताओं (भर्ती घोटाला) का मुद्दा उनके लिए बहुत व्यक्तिगत है. राज्य के शिक्षा मंत्री तक के जेल जाने के विवाद पर उन्होंने कहा- "हमारे संगठन ABTA ने पहले दिन से इसका विरोध किया है. सरकार रिश्वत लेकर नौकरी पाने वालों और योग्य उम्मीदवारों के बीच फर्क करने में नाकाम रही, जिसका नतीजा यह हुआ कि कई काबिल शिक्षकों ने अपनी नौकरी खो दी. यह शर्मनाक है और हम इस भ्रष्टाचार के खिलाफ अपना आंदोलन जारी रखे हुए हैं."

विपक्षी दल से जुड़ी एक सरकारी स्कूल शिक्षिका होने के बावजूद, सुलेखा का दावा है कि उन्हें किसी डराने-धमकाने का सामना नहीं करना पड़ा है. सुलेखा ने कहा, "अगर मैं ईमानदार हूं और नैतिकता के साथ काम करती हूं, तो मुझे क्यों डरना चाहिए? मैंने कभी कोई अनैतिक काम नहीं किया. और अगर कोई मुझ पर दबाव डालने की कोशिश करता है, तो जनता जवाब देगी. काशीपुर के लोग, मेरे छात्र और उनके माता-पिता जानते हैं कि एक शिक्षिका के रूप में मैं कैसी हूं."

उन्होंने आगे कहा, "मेरे लिए यह लड़ाई वैचारिक है, व्यक्तिगत नहीं. मैं व्यक्तियों पर हमला करने में विश्वास नहीं रखती. यह लड़ाई राजनीतिक मैदान तक ही सीमित रहेगी."

दिलचस्प बात यह है कि उन्होंने प्रतिद्वंद्वी उम्मीदवारों को अपना नाटक देखने के लिए आमंत्रित नहीं किया, लेकिन ऐसा किसी को बाहर रखने के लिए नहीं, बल्कि समय की भारी कमी के कारण हुआ. सुलेखा ने कहा, "जब से मेरी उम्मीदवारी की घोषणा हुई है, मैं इतनी व्यस्त रही हूं कि ठीक से रिहर्सल भी नहीं कर पाई. नामांकन और चुनाव प्रचार के बीच मुश्किल से ही कोई पल बचता है."

उनकी सह-कलाकार मुनमुन चट्टोराज, जो उसी स्कूल में पढ़ाती हैं, उन्हें अपना गुरु और प्रेरणा दोनों मानती हैं. चट्टोराज ने कहा, "जब मैं अपने बी.एड. के दौरान पहली बार उनसे मिली थी, तो मुझे नहीं पता था कि वह मुझ पर इतना प्रभाव डालेंगी. वह हमारे लिए एक अभिभावक की तरह हैं, जो हमेशा मार्गदर्शन और समर्थन करती हैं. उन्हें मंच पर प्रदर्शन करते देख ही मुझे भी 'जात्रा' से जुड़ने की प्रेरणा मिली. चाहे लोगों की मदद करना हो या आंदोलनों का नेतृत्व करना, वह हमेशा सबसे आगे रहती हैं."

काशीपुर खुद कोई आसान चुनावी मैदान नहीं है. यहां का इतिहास उतार-चढ़ाव भरा रहा है- दशकों पहले यहां कांग्रेस और वामपंथ का दबदबा था, जो बाद में तृणमूल कांग्रेस और फिर भाजपा की ओर मुड़ गया. 2011 और 2016 में तृणमूल की जीत के बाद, 2021 में भाजपा ने इस सीट पर कब्जा किया था. सुलेखा अब इस चुनौतीपूर्ण क्षेत्र में वामपंथ की विरासत और बदलते मतदाताओं की आकांक्षाओं को लेकर उतरी हैं.

लेकिन सुलेखा की कहानी सिर्फ एक चुनाव के बारे में नहीं है. यह ग्रामीण नेतृत्व की विकसित होती पहचान के बारे में है, जहां हाशिए के समुदाय की एक महिला एक साथ शिक्षित कर सकती है, आंदोलन कर सकती है और अभिनय भी कर सकती है. जहां राजनीति संस्कृति से अलग नहीं है, और जहां प्रतिनिधित्व का सांकेतिक और व्यावहारिक दोनों महत्व है.

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