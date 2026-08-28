एक 'बदनाम भगोड़ा' सुकुमार कुरुप क्या जिंदा है? वह ब्रुनेई की गलियों में घूम रहा है...आखिर क्या है सच्चाई?
सुकुमारा कुरुप मामले में फोटो पहचान के बाद ब्रुनेई में उसे देखे जाने का दावा झूठा साबित हुआ है.
Published : August 28, 2026 at 7:12 PM IST
तिरुवनंतपुरम/त्रिशूर: केरल के सबसे बदनाम भगोड़ों में से एक, सुकुमार कुरुप पिछले चार दशकों से पुलिस और कानून को चकमा दे रहा है. अब वह फिर से चर्चा में आ गया है. इस बार उसके नए ठिकाने को लेकर कई तरह के दावे किए जा रहे हैं.
यह दिलचस्पी तब फिर से बढ़ी जब पूर्व पुलिस अधिकारी अली अकबर और पहले ब्रुनेई में रहने वाले एक प्रवासी ने दावा किया कि कुरुप जिंदा है. वह ब्रुनेई में जॉन मेनन के नाम से रह रहा है. कुरुप के बारे में पता चला है कि, कंस्ट्रक्शन सेक्टर में काम कर रहा है. हालांकि, बाद में जब पता चला कि घूम रही तस्वीरों में दिख रहा शख्स कोई और है, तो इन बातों पर तुरंत शक होने लगा.
इस पर मीडिया से बातचीत में केरल के गृह मंत्री रमेश चेन्निथला ने कहा कि क्राइम ब्रांच के एडीजीपी को मामले की जांच करने का निर्देश दिया गया है. हालांकि उन्होंने कहा कि ये घटनाएं वायलार रवि के गृह मंत्री रहने के समय की हैं. उन्होंने चेतावनी दी कि मौजूदा रिपोर्टें ज्यादातर अफवाहों पर आधारित हैं.
यह नया मामला तब सामने आया जब क्राइम ब्रांच लंबे समय से लंबित केस को बंद करने पर विचार कर रही थी. यह मानकर कि कुरुप, जिन्हें दिल की गंभीर बीमारियां थीं, शायद छिपते और गुमनामी के अंधेरे में रहते-रहते उसकी मौत हो गई होगी.
शुरुआती दावे तब गलत साबित हुए जब कुछ न्यूज आउटलेट्स ने पासपोर्ट फोटो और विवरण प्रकाशित किए. जिनसे यह पुष्टि हुई कि वे दामोदर मेनन के हैं. दामोदर मेनन त्रिशूर के वडक्कनचेरी के करुमात्रा के रहने वाले हैं. त्रिशूर स्पेशल ब्रांच पुलिस ने सत्यापित किया कि फोटो में दिख रहा व्यक्ति असल में दामोदर मेनन है, जिसने 40 साल पहले अपनी पढ़ाई पूरी की थी और दशकों से अपने परिवार के साथ मलेशिया में रह रहा है.
मेनन के रिश्तेदारों ने इन दावों को खारिज कर दिया और साफ किया कि वह आखिरी बार 30 साल पहले केरल आया था और एक महीने पहले लगी चोट के बाद अभी मलेशिया में अपने घर पर बिस्तर पर है. त्रिशूर स्पेशल ब्रांच एसीपी बिजॉय ने पुष्टि किया कि अधिकारी मेनन के भाई के बयान की डिटेल्स रिकॉर्ड करने के लिए त्रिशूर में परिवार के घर गए थे. वहीं, दूसरे रिश्तेदारों और परिवार के सदस्यों से आगे की पूछताछ जारी है.
ईटीवी भारत से बातचीत में क्राइम ब्रांच के एडीजीपी एच. वेंकटेश ने कहा कि अभी जो खबरें चल रही हैं, उसमें कितनी सच्चाई है, इसकी विस्तार में जांच करने की जरूरत है. उन्होंने बताया कि इस केस की जांच अभी अलप्पुझा क्राइम ब्रांच के एसपी कर रहे हैं.
यह बताते हुए कि सुकुमार कुरुप एक भगोड़ा है और जिसके खिलाफ इंटरपोल रेड कॉर्नर नोटिस है, एडीजीपी ने जोर देकर कहा कि ऐसे अपराधी का दुनिया में कहीं भी आजादी से रहना बहुत मुश्किल है. कुछ भी पुष्टि करने से पहले वैज्ञानिक सबूत और केंद्रीय एजेंसियों द्वारा सत्यापन की जरूरत होगी.
यह केस 22 जनवरी, 1984 का है, जब गोपालकृष्ण कुरुप उर्फ सुकुमार कुरुप ने अपने साथियों के साथ मिलकर चाको नाम के एक आदमी को कार के अंदर जलाकर मार डाला था. यह अपराध कुरुप की मौत का नाटक करके किया गया था ताकि 8 लाख रुपये का इंश्योरेंस पेमेंट क्लेम किया जा सके.
पुलिस जांच में चाको की पहचान एक लापता शख्स के तौर पर होने और कुरुप के सीधे तौर पर शामिल होने का पता चलने के बाद जल्द ही इस साजिश का पर्दाफाश हो गया. 1984 और 1996 के बीच, राज्य पुलिस ने मुंबई, दिल्ली, बिहार और मध्य प्रदेश के होशंगाबाद में कुरुप की हरकतों का पता लगाने के लिए देश भर में तलाशी ली. कुरुप अक्सर झूठी पहचान रखता था, जिसमें 1990 में मुंबई के सांताक्रूज़ एयरपोर्ट के पास जोशी नाम से रहना भी शामिल है.
तीन महीने पहले शुरू किए गए कोल्ड केस रिव्यू के हिस्से के तौर पर, जांचकर्ताओं ने हाल ही में अलप्पुझा की रहने वाली और झारखंड में एक नर्स रत्नम्मा का बयान दर्ज किया, जिसने दावा किया कि कुरुप कभी उसके अस्पताल में नर्स के तौर पर काम करता था. लेकिन, उस समय की मेडिकल रिपोर्ट में लगातार उसके दिल की गंभीर बीमारी के बारे में बताया जा रहा है. फिर भी पुलिस को उसके बचने पर शक है, जिससे उसकी किस्मत का राज अभी भी अनसुलझा है.
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