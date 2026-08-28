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एक 'बदनाम भगोड़ा' सुकुमार कुरुप क्या जिंदा है? वह ब्रुनेई की गलियों में घूम रहा है...आखिर क्या है सच्चाई?

तिरुवनंतपुरम/त्रिशूर: केरल के सबसे बदनाम भगोड़ों में से एक, सुकुमार कुरुप पिछले चार दशकों से पुलिस और कानून को चकमा दे रहा है. अब वह फिर से चर्चा में आ गया है. इस बार उसके नए ठिकाने को लेकर कई तरह के दावे किए जा रहे हैं.

यह दिलचस्पी तब फिर से बढ़ी जब पूर्व पुलिस अधिकारी अली अकबर और पहले ब्रुनेई में रहने वाले एक प्रवासी ने दावा किया कि कुरुप जिंदा है. वह ब्रुनेई में जॉन मेनन के नाम से रह रहा है. कुरुप के बारे में पता चला है कि, कंस्ट्रक्शन सेक्टर में काम कर रहा है. हालांकि, बाद में जब पता चला कि घूम रही तस्वीरों में दिख रहा शख्स कोई और है, तो इन बातों पर तुरंत शक होने लगा.

इस पर मीडिया से बातचीत में केरल के गृह मंत्री रमेश चेन्निथला ने कहा कि क्राइम ब्रांच के एडीजीपी को मामले की जांच करने का निर्देश दिया गया है. हालांकि उन्होंने कहा कि ये घटनाएं वायलार रवि के गृह मंत्री रहने के समय की हैं. उन्होंने चेतावनी दी कि मौजूदा रिपोर्टें ज्यादातर अफवाहों पर आधारित हैं.

यह नया मामला तब सामने आया जब क्राइम ब्रांच लंबे समय से लंबित केस को बंद करने पर विचार कर रही थी. यह मानकर कि कुरुप, जिन्हें दिल की गंभीर बीमारियां थीं, शायद छिपते और गुमनामी के अंधेरे में रहते-रहते उसकी मौत हो गई होगी.

शुरुआती दावे तब गलत साबित हुए जब कुछ न्यूज आउटलेट्स ने पासपोर्ट फोटो और विवरण प्रकाशित किए. जिनसे यह पुष्टि हुई कि वे दामोदर मेनन के हैं. दामोदर मेनन त्रिशूर के वडक्कनचेरी के करुमात्रा के रहने वाले हैं. त्रिशूर स्पेशल ब्रांच पुलिस ने सत्यापित किया कि फोटो में दिख रहा व्यक्ति असल में दामोदर मेनन है, जिसने 40 साल पहले अपनी पढ़ाई पूरी की थी और दशकों से अपने परिवार के साथ मलेशिया में रह रहा है.

मेनन के रिश्तेदारों ने इन दावों को खारिज कर दिया और साफ किया कि वह आखिरी बार 30 साल पहले केरल आया था और एक महीने पहले लगी चोट के बाद अभी मलेशिया में अपने घर पर बिस्तर पर है. त्रिशूर स्पेशल ब्रांच एसीपी बिजॉय ने पुष्टि किया कि अधिकारी मेनन के भाई के बयान की डिटेल्स रिकॉर्ड करने के लिए त्रिशूर में परिवार के घर गए थे. वहीं, दूसरे रिश्तेदारों और परिवार के सदस्यों से आगे की पूछताछ जारी है.