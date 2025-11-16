ETV Bharat / bharat

सुकमा नक्सल एनकाउंटर अपडेट, तीन नक्सली ढेर, मारा गया नक्सलियों का आईईडी एक्सपर्ट माड़वी देवा

सुकमा नक्सल एनकाउंटर में सुरक्षा बलों को बड़ी सफलता हाथ लगी है.

Etv Bharat
Etv Bharat (Etv Bharat)
author img

By ETV Bharat Chhattisgarh Team

Published : November 16, 2025 at 9:12 PM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

सुकमा से नवीन कश्यप की रिपोर्ट

सुकमा: रविवार 16 नवंबर को सुकमा में सुरक्षा बलों एंटी नक्सल ऑपरेशन में बड़ी सफलता हाथ लगी है. भेज्जी में हुए एनकाउंटर में फोर्स ने तीन नक्सलियों को मार गिराया है. इसमें माओवादियों के आईईडी विस्फोट का एक्सपर्ट और स्नाइपर टीम का नक्सल लीडर माड़वी देवा शामिल है. माड़वी देवा वही नक्सली है जिसने जून 2025 में सुकमा में आईईडी विस्फोट किया था. इस ब्लास्ट में ASP आकांश राव गिरिपुंजे शहीद हो गए थे. फोर्स ने माड़वी देवा को खत्म कर बड़ी सफलता अर्जित की है.

नक्सली माड़वी देवा के बारे में जानकारी: सुकमा एसपी किरण चव्हाण ने बताया कि माओवादी माड़वी देवा कोंटा एरिया कमेटी में जनमिलिशिया कमांडर के पद पर तैनात था. वह नक्सलियों की स्नाइपर टीम को लीड करता था. माड़वी देवा पर कुल 5 लाख रुपये का इनाम घोषित था.

सुकमा नक्सल एनकाउंटर पर बस्तर आईजी सुंदरराज पी का बयान (ETV BHARAT)

नक्सल एनकाउंटर में दो अन्य नक्सल कमांडर ढेर: इस नक्सल मुठभेड़ में दो अन्य नक्सल कमांड भी मारे गए हैं. इनमें पोडियम गंगी जो एरिया CNM कमांडर थी. उसके ऊपर पांच लाख रुपये का इनाम घोषित था. इसके अलावा इस एनकाउंटर में नक्सली सोड़ी गंगी में भी मारी गई है. वह एरिया कमेटी सदस्य थी. उसके ऊपर भी पांच लाख रुपये का इनाम घोषित था.दोनों महिला माओवादी लंबे समय से क्षेत्र में सक्रिय थीं और कई नक्सली घटनाओं में शामिल थीं.

घटनास्थल से थ्री नॉट थ्री राइफल, बीजीएल लॉन्चर, गोला-बारूद, हथियारों के पुर्जे, दैनिक उपयोग की सामग्री और महत्वपूर्ण माओवादी दस्तावेज़ बरामद किए गए हैं- किरण चव्हाण, एसपी, सुकमा

Important Points Of Sukma Naxal Encounter
सुकमा नक्सल एनकाउंटर की मुख्य बातों पर नजर (ETV BHARAT)

रविवार सुबह शुरू हुआ एनकाउंटर: सुकमा एसपी किरण चव्हाण ने मीडिया को बताया कि खुफिया सूत्रों से भेज्जी और चिंतागुफा इलाके में नक्सलियों की मौजूदगी की सूचना मिली थी. पुख्ता सूचना के बाद DRG की टीम को रवाना किया गया. सुबह लगभग ऑपरेशन के दौरान माओवादियों ने फायरिंग शुरू की, जिस पर जवाबी कार्रवाई में तीनों माओवादी ढेर हो गए. क्षेत्र में अतिरिक्त बल तैनात कर सर्चिंग तेज कर दी गई है.

बस्तर में माओवाद अपनी अंतिम ऊर्जा पर चल रहा है. संगठन की रीढ़ टूट चुकी है और हर हिंसक गतिविधि का जवाब पुलिस द्वारा कड़ी कार्रवाई से दिया जा रहा है. हम सक्रिय माओवादियों से हिंसा छोड़कर आत्मसमर्पण करने और सरकार की पुनर्वास नीति का लाभ उठाने की अपील करते हैं- सुंदरराज पी, आईजी, बस्तर

बस्तर में नक्सल मोर्चे पर मिल रही सफलता: बस्तर आईजी सुंदरराज पी ने बताया कि साल 2025 में अब तक Central Committee Members, DKSZC Members और PLGA Cadres सहित 233 माओवादी सुरक्षा बलों की कार्रवाई में मारे जा चुके हैं, जो माओवादी संगठन की निर्णायक कमजोरी को दर्शाता है. सुकमा, बस्तर और दंतेवाड़ा में DRG, बस्तर फाइटर्स, CRPF व अन्य बलों द्वारा लगातार सर्चिंग अभियान जारी है.

Major Naxal Encounter In Chhattisgarh
छत्तीसगढ़ के बड़े नक्सल एनकाउंटर (ETV BHARAT)

सुकमा के इस नक्सल एनकाउंटर को सुरक्षाबलों की बड़ी सफलता माना जा रहा है. फोर्स की कार्रवाई से बस्तर में नक्सल संगठन को काफी झटका लग रहा है. इससे इलाके में विकास की गति को बढ़ावा मिल रहा है.

Explainer: भारत में बड़े नक्सली सरेंडर के कारण, नक्सल प्रभावित जिलों की संख्या घटी, जानिए राज्यों की रणनीति

नक्सली हथियार छोड़ें नहीं तो अंजाम भुगतने के लिए रहें तैयार: बस्तर आईजी सुंदरराज पी

बीजापुर में बिग नक्सल एनकाउंटर, मारे गए 6 नक्सली, सीएम साय ने जवानों को दी बधाई

अबूझमाड़ में बहने लगी है विकास की बयार, सुरक्षा और मेडिकल कैंप लगने से लोग खुश

TAGGED:

NAXALITES IED EXPERT MADVI DEVA
MADVI DEVA KILLED BY FORCE
सुकमा नक्सल एनकाउंटर में खुलासा
सुकमा में एंटी नक्सल ऑपरेशन
SUKMA NAXAL ENCOUNTER UPDATE

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

बुलंद हौसलों की कहानी: एक एक्सीडेंट और इलेक्ट्रीशियन से चित्रकार बन गए धमतरी के बसंत साहू

ग्राउंड रिपोर्ट: राष्ट्रपति के दत्तक पुत्र पंडो समाज के लोगों का जीवन कितना बदला

सुदेशना रूहान ने कैंसर पर किया रिसर्च, 13 साल पहले MTech करने के बाद इंजीनियरिंग की ठुकरा दी नौकरी, कैंसर मरीजों का बनी सहारा

अबूझमाड़ में पहली बार लाइट कैमरा एक्शन, नक्सल प्रभाव से उबरते गांवों में छत्तीसगढ़ी फिल्म की शूटिंग

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.