सुकमा में 27 नक्सलियों का आत्मसमर्पण, 50 लाख के इनामी, छत्तीसगढ़ में एक और बड़ा नक्सल सरेंडर

पीएलजीए बटालियन नंबर 01 में सक्रिय 02 हार्डकोर माओवादी सहित अन्य क्षेत्रों में सक्रिय माओवादियों ने सरेंडर किया है.

Sukma Naxalite Surrenders
सुकमा नक्सली सरेंडर (ETV Bharat Chhattisgarh)
By ETV Bharat Chhattisgarh Team

Published : October 15, 2025 at 1:03 PM IST

4 Min Read
सुकमा: छत्तीसगढ़ के नक्सल प्रभावित जिले सुकमा में पुलिस को बड़ी कामयाबी मिली है. यहां कुल 27 सक्रिय माओवादियों ने पुलिस अधीक्षक कार्यालय में वरिष्ठ अधिकारियों के सामने आत्मसमर्पण किया.

10 महिला माओवादी शामिल: आत्मसमर्पण करने वालों में पीएलजीए बटालियन नंबर 01 के दो हार्डकोर माओवादी शामिल हैं. आत्मसमर्पित माओवादियों में सीवायसीएम 01, पार्टी सदस्य 15 एवं अन्य 11 सक्रिय सदस्यों ने सरेंडर किया. आत्मसमर्पित माओवादियों में 10 महिला और 17 पुरुष शामिल हैं.

सुकमा एसपी ऑफिस में सरेंडर (ETV Bharat Chhattisgarh)

कुल 50 लाख का इनाम: आत्मसमर्पित 01 माओवादी पर 10 लाख, 3 माओवादी पर 08-08 लाख, 1 माओवादी पर 3 लाख, 2 माओवादी पर 2-2 लाख और 9 माओवादियों पर 1-1 लाख यानी कुल 50 लाख रुपये का इनाम घोषित था.

सुकमा पुलिस अधीक्षक किरण चव्हाण ने बताया कि छत्तीसगढ़ शासन की "नक्सलवादी आत्मसमर्पण एवं पुनर्वास नीति-2025" और नियद नेल्लानार (चलो गांव की ओर) योजना से प्रभावित होकर माओवादियों ने सरेंडर किया है. पुलिस के बढ़ते प्रभाव, अंदरूनी इलाकों में लगातार खुल रहे सुरक्षा कैंपों और माओवादियों की अमानवीय विचारधारा से तंग आकर इन सभी ने हिंसा का रास्ता छोड़कर समाज की मुख्यधारा में लौटने का निर्णय लिया.

Sukma Naxalite surrenders
पुलिस अधीक्षक कार्यालय में किया आत्मसमर्पण (ETV Bharat Chhattisgarh)

आत्मसमर्पण करने वाले नक्सलियों में प्रमुख रूप से ओयम लखमू (50 लाख में से 10 लाख इनामी) शामिल हैं, जो लंबे समय तक पीएलजीए बटालियन नंबर 01 के हेड क्वार्टर प्लाटून सप्लाई टीम कमांडर के रूप में सक्रिय था. इसके अलावा माड़वी भीमा (8 लाख), सुनिता उर्फ कवासी सोमड़ी (8 लाख), सोड़ी मासे (8 लाख) और कई अन्य क्षेत्रीय एवं अग्र संगठनों से जुड़े माओवादी भी शामिल हैं.

सुकमा में 27 माओवादियों ने आत्मसमर्पण किया है. यह सफलता हमारी पुलिस टीम, सुरक्षा बलों और स्थानीय समुदाय के संयुक्त प्रयास का परिणाम है. शासन की पुनर्वास नीति और नियद नेल्लानार योजना के सकारात्मक प्रभाव अब जमीनी स्तर पर दिख रहे हैं-किरण चव्हाण,एसपी

"बटालियन के और नक्सली भी जल्द करेंगे सरेंडर": पुलिस अधिकारी ने कहा कि सभी आत्मसमर्पित नक्सलियों ने उनके संगठन की हिंसक और भ्रामक विचारधारा से ऊबकर समाज की मुख्यधारा में लौटने का निर्णय लिया है. हम इनका स्वागत करते हैं और भरोसा दिलाते हैं कि पुनर्वास की प्रक्रिया में शासन हरसंभव सहायता करेगा. यह कदम बस्तर में स्थायी शांति की दिशा में एक और महत्वपूर्ण मील का पत्थर साबित होगा.

आत्मसमर्पण करने वाले अधिकांश माओवादी लंबे समय से सुकमा, किस्टाराम, चिंतागुफा और कोंटा इलाकों में सक्रिय थे. इनमें कई ऐसे हैं, जिन्होंने पिछले वर्षों में कई हमलों में भागीदारी की थी. अब ये सभी समाज की मुख्यधारा में शामिल होकर एक नई जिंदगी की शुरुआत करना चाहते हैं.आत्मसमर्पित सभी माओवादियों को शासन की नीति के तहत प्रत्येक को 50-50 हजार रुपये की प्रोत्साहन राशि तथा अन्य पुनर्वास सुविधाएं प्रदान की जाएंगी.

पुलिस अधिकारी ने बताया कि जिला पुलिस बल, डीआरजी, इंटेलिजेंस सेल, एसटीएफ, सीआरपीएफ की विभिन्न वाहिनियों और कोबरा बटालियन 203 के जवानों की सक्रिय भूमिका इस आत्मसमर्पण को संभव बनाने में रही. पुलिस ने दूसरे नक्सलियों से भी अपील की है कि वे जल्द सरेंडर करें.

आत्मसमर्पण करने वाले माओवादियों की सूची

1. ओयाम लखमू, (इनाम 10 लाख)

नक्सल संगठन में पद -पीएलजीए बटालियन नम्बर 01, हेड क्वाटर प्लाटून नंबर 02 सप्लाई टीम कमांडर (सीवायपीसीएम)

2. माड़वी भीमा (इनाम 08 लाख)

3. सुनिता उर्फ कवासी सोमड़ी (इनामी 08 लाख)

4. सोड़ी मासे (इनाम 08 लाख)

5. मुचाकी हड़मा (इनाम 03 लाख)

6. सोड़ी दुला (इनाम 02 लाख)

7. कुहरम बुधरा उर्फ पदाम बुधरा (इनाम 2 लाख)

8. विद्या उर्फ मुचाकी जोगी (इनाम 01 लाख)

9. दुर्रा/मड़कम हड़मे उर्फ मड़कम पोज्जे (इनाम 01 लाख)

10. माडवी देवे (इनाम 01 लाख)।

11. रोहन उर्फ कलमू हिड़मा (इनाम 01 लाख)

12. वेको देवे उर्फ विमला (इनाम 01 लाख)

13. रजनी उर्फ वेट्टी कोसी (इनाम 01 लाख)

14. अंजू उर्फ मड़कम बुस्की (इनाम 01 लाख)

15. मड़कम सुनिता उर्फ सुन्नी (इनाम 01 लाख)

16. सोड़ी बुधरा (इनाम 01 लाख)

17. माड़वी भीमा

18. वेट्टी सूला

19. कवासी देवा

20. सोड़ी हुंगा

21. सोड़ी मासा

22. तेलाम मासा

23. माड़वी कोसी

24. सोम्बारू उर्फ सोड़ी सोमड़ू

25. हेमला मुत्ता

26. हेमला अर्जुन

27. मड़कम देवा

सुकमा नक्सली सरेंडर
छत्तीसगढ़ सरेंडर
SUKMA NAXALITE SURRENDERS

