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हिमाचल में 30 साल पहले HC ने लगाया था बैन, अब सुक्खू सरकार फिर शुरू करेगी लॉटरी, 1999 में धूमल सरकार ने खत्म किया था ये सिस्टम

देश में इस समय केरल, पंजाब, नागालैंड, महाराष्ट्र, सिक्किम, गोवा, पश्चिमी बंगाल, मणिपुर, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश व मध्य प्रदेश में लॉटरी चल रही है.

HIMACHAL LOTTERY SYSTEM
हिमाचल में सुक्खू सरकार फिर शुरू करेगी लॉटरी (ETV BHARAT)
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By ETV Bharat Himachal Pradesh Team

Published : May 11, 2026 at 7:49 PM IST

8 Min Read
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शिमला: हिमाचल प्रदेश में सुगबुगाहट है कि खजाने की मंद सेहत सुधारने के लिए लॉटरी सिस्टम फिर से शुरू किया जाए. इसके लिए सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू के नेतृत्व वाली सरकार ने पहल की है. मकसद यही है कि लॉटरी के माध्यम से खजाने को कुछ न कुछ सुख की सांस आए. इस सिस्टम के जरिए सालाना 100 करोड़ रुपए तक का राजस्व जुटाने की कवायद है. ऐसे में सवाल ये है कि आखिर 1999 में खत्म किया गया लॉटरी सिस्टम फिर से शुरू करने की जरूरत है या नहीं? क्यों हिमाचल में लॉटरी पर बैन लगाया गया था. हाईकोर्ट का क्या रोल था और लॉटरी के कारण कैसे परिवार तबाह हो रहे थे. इन सब बातों की यहां पड़ताल की जाएगी.

आखिर क्या है सुक्खू सरकार की मंशा?

हिमाचल प्रदेश में लॉटरी सिस्टम के विभिन्न पहलुओं की चर्चा से पहले ये देखना जरूरी है कि मौजूदा सरकार लॉटरी फिर से शुरू करने की मंशा क्यों रखती है. दरअसल, हिमाचल प्रदेश आर्थिक संकट से गुजर रहा है. राज्य पर एक लाख करोड़ रुपए से अधिक का कर्जा हो चुका है. आलम ये है कि लिए गए कर्ज का ब्याज चुकाने के लिए भी कर्ज लेना पड़ रहा है. राज्य सरकार ने वाटर सेस के जरिए सालाना 1000 करोड़ रुपए का राजस्व जुटाने की कोशिश की थी, लेकिन मामला कोर्ट में टिका नहीं. फिर राज्य सरकार ने हाइड्रो पावर सेक्टर पर लैंड रेवेन्यू लगाया है. ये मामला भी कोर्ट में है. ऐसे में सरकार नए उपाय तलाश रही है ताकि खजाने को कुछ तो सुख की सांस आए. इसके लिए सरकार ने फिर से लॉटरी सिस्टम शुरू करने का मन बनाया है.

चुनाव के बाद शुरू होगी लॉटरी

राज्य सरकार ने पारदर्शी तरीके से लॉटरी शुरू करने पर आरंभिक काम कर लिया है. चुनाव के बाद इसे सिरे चढ़ाने की कवायद होगी. राज्य सरकार के वित्त विभाग ने लॉटरी के नए नियमों की रूपरेखा तय की है. विभाग नियमों को लेकर अधिक कुछ नहीं कह रहा है, लेकिन ये तय है कि पारदर्शी नियमों के तहत इस व्यवस्था को शुरू किया जाएगा, ताकि कोई शिकायत न आए. सरकार आनलाइन व्यवस्था तय कर रही है. वित्त विभाग ने लॉटरी चला रहे कुछ अन्य राज्यों के मॉडल का अध्ययन किया है. विभाग के प्रधान सचिव देवेश कुमार के अनुसार तैयार किए गए नियमों का मसौदा कैबिनेट में रखा जाएगा. बताया जा रहा है कि हिमाचल के सीमांत इलाकों में अन्य राज्यों की लॉटरी के टिकट खरीदे जा रहे हैं. उनसे हिमाचल को कोई राजस्व नहीं मिलता. लिहाजा क्यों न हिमाचल अपने यहां पारदर्शी तरीके से लॉटरी का संचालन करे? इस समय देश के करीब 13 राज्य लॉटरी चला रहे हैं. उनमें से एक हिमाचल का पड़ौसी राज्य पंजाब है. हिमाचल सरकार ऑफ लाइन व ऑन लाइन, दोनों स्तरों पर लॉटरी का संचालन करने की दिशा में काम कर रही है. इससे सालाना 90 से 120 करोड़ रुपए राजस्व मिलने का अनुमान है.

बनाई गई थी कैबिनेट सब-कमेटी

हिमाचल में फिर से लॉटरी शुरू करने को लेकर सुक्खू सरकार ने उद्योग मंत्री हर्षवर्धन चौहान की अगुवाई में एक कैबिनेट सब-कमेटी बनाई थी. लॉटरी के पारदर्शी संचालन के लिए इस कमेटी ने रिपोर्ट पेश की थी. कमेटी में कैबिनेट मंत्री अनिरुद्ध सिंह व राजेश धर्माणी सदस्य थे. पिछले साल जब लॉटरी शुरू करने के लिए कवायद तेज हुई तो नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने इसका विरोध किया था. अगस्त 2025 में नेता प्रतिपक्ष ने कहा था कि राज्य में लॉटरी इसलिए बंद की गई थी, क्योंकि तब कई परिवार इससे उजड़ गए थे. खैर, राज्य सरकार ने उद्योग मंत्री हर्षवर्धन चौहान की अगुवाई में कमेटी नोटिफाई की थी. इस कमेटी को हिमाचल प्रदेश लॉटरी विनियमन नियम-2026 का मसौदा तैयार करने की जिम्मेदारी दी गई थी. अब वित्त विभाग ने लॉटरी शुरू करने के नियमों का ड्राफ्ट तैयार किया है. इसे कैबिनेट में चर्चा के लिए लाया जाएगा.

कांग्रेस नेता ने लॉटरी के खिलाफ किया था अदालत का रुख

अब ये देखना दिलचस्प है कि पूर्व में कांग्रेस नेता कुल राकेश पंत ने ही हाईकोर्ट में सिंगल डिजीट लॉटरी के खिलाफ याचिका दाखिल की थी. उन्हीं की याचिका पर हाईकोर्ट ने वर्ष 1996 में 17 अप्रैल को सिंगल डिजीट लॉटरी पर बैन लगा दिया था. बाद में प्रेम कुमार धूमल के नेतृत्व में राज्य में भाजपा सरकार बनी. प्रेम कुमार धूमल पहली बार सीएम बने थे. उन्होंने 1999 में लॉटरी को पूरी तरह से बंद किया. फिर बाद में वर्ष 2004 में वीरभद्र सिंह सरकार ने फिर से लॉटरी शुरू की थी, लेकिन बाद में इसे बंद कर दिया गया. खैर, कांग्रेस नेता कुल राकेश पंत ने हाईकोर्ट में याचिका दाखिल कर कहा था कि लॉटरी के कारण श्रमिक वर्ग अपनी रोजाना की कमाई लुटा दे रहा है. इससे परिवारों में कलह बढ़ रही थी. कुल राकेश पंत ने दिसंबर 1994 को हाईकोर्ट को लॉटरी के खिलाफ पत्र लिखा था, जिसे पीआईएल माना गया था.

हिमाचल प्रदेश में लॉटरी शुरू करने के प्रयासों को लेकर भाजपा के सभी नेताओं ने विरोध जताया है. प्रेम कुमार धूमल, जयराम ठाकुर, राजीव बिंदल व अनुराग ठाकुर सहित राकेश जम्वाल ने कांग्रेस सरकार के इस प्रयास के खिलाफ बयान जारी किए थे.

लॉटरी के दुष्परिणाम

पूर्व सीएम प्रेम कुमार धूमल ने कहा था कि लॉटरी से बेरोजगार युवा व श्रमिक वर्ग सबसे अधिक प्रभावित होता है. पूर्व सीएम का कहना है कि श्रमिक अपने सारे दिन की कमाई लॉटरी में लुटा देता था. इससे परिवार में कलह पैदा होती थी. वहीं, लॉटरी के दुष्परिणाों की खबरें सुर्खियां भी बनती रही है. पंजाब का एक किस्सा चर्चित रहा है. पंजाब के फिरोजपुर में एक श्रमिक ने डेढ़ करोड़ रुपए लॉटरी में इनाम जीता. उसके बाद हाल ये हुआ कि उस श्रमिक के परिवार के पीछे गैंगस्टर्स लग गए. ये मामला पिछले साल यानी 2025 का है.

समाज शास्त्री मोहन प्रकाश का कहना है कि कई बार लॉटरी खरीदने वालों की किस्मत खुलती है और उन्हें भारी-भरकम इनाम मिलता है. ऐसी खबरों को देख-सुन कर साधनहीन श्रमिक व गरीब परिवार के लोग भी लॉटरी खरीदने लगते हैं. इससे उनकी दैनिक कमाई बर्बाद हो जाती है. मोहन प्रकाश के अनुसार ये एक तरह का जुआ ही है और इस जुए का सबसे बड़ा शिकार आम इनसान होता है. यदि कोई अमीर व्यक्ति लॉटरी पर कुछ हजार रुपए खर्च भी कर दे तो उसका कोई नुकसान नहीं होता. वहीं, एक श्रमिक जो दिन में पांच सौ रुपए कमाता है, यदि वो सारी दिहाड़ी लॉटरी का टिकट खरीदने में खर्च कर दे तो उसे तनाव व खीझ के अलावा और कुछ हाथ नहीं आता है.

सामाजिक मुद्दों पर मुखरता से लेखन करने वाले डॉ. रमेश चंद का कहना है कि लॉटरी का सबसे अधिक दुष्प्रभाव मजदूर वर्ग पर पड़ता है. दिन भर की गाढ़ी कमाई को श्रमिक लॉटरी का टिकट खरीदने में और फिर किस्मत का दरवाजा खुलने के इंतजार में लगा देते हैं. बेरोजगार युवा भी रातों-रात अमीर होने का ख्वाब लेकर लॉटरी लगाने लगते हैं. गाढ़ी कमाई बर्बाद होने पर लोग गम में नशे भी करते हैं. देखा गया है कि लॉटरी में कुछ न निकलने के बाद श्रमिक वर्ग शराब पीकर परिवार के सदस्यों की पिटाई करके खीज मिटाते हैं. कोई भी सरकार लॉटरी को कितना भी पारदर्शी क्यों न बना दे, आखिरकार है तो ये जुआ ही.

देश के इन राज्यों में चल रहा लॉटरी सिस्टम

उल्लेखनीय है कि पंजाब सरकार त्यौहार के अवसर पर बंपर लॉटरी निकालती है. उसमें करोड़ों रुपए के इनाम का लालच आम जनता को लॉटरी का टिकट खरीदने के लिए प्रेरित करता है. पंजाब में अन्य राज्यों की लॉटरी भी खूब बिकती है. लोग रोजाना टिकट खरीदते हैं और फिर भीड़ लगाकर इनाम की घोषणा का इंतजार करते हैं. पंजाब सरकार को राजस्व की बात करें तो वित्त वर्ष 2024-25 में वहां सरकार के लॉटरी विभाग ने 225 करोड़ रुपए का राजस्व अर्जित किया है. देश के सबसे शिक्षित राज्य कहे जाने वाले केरल ने तो लॉटरी का हजारों करोड़ का धंधा है. केरल सरकार ने पिछले वित्तीय वर्ष में लॉटरी से 14 हजार करोड़ रुपए का राजस्व जुटाया था. देश में इस समय केरल, पंजाब, नागालैंड, महाराष्ट्र, सिक्किम, गोवा, पश्चिमी बंगाल, मणिपुर, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश व मध्य प्रदेश में लॉटरी चल रही है.

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