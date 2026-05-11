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हिमाचल में 30 साल पहले HC ने लगाया था बैन, अब सुक्खू सरकार फिर शुरू करेगी लॉटरी, 1999 में धूमल सरकार ने खत्म किया था ये सिस्टम

शिमला: हिमाचल प्रदेश में सुगबुगाहट है कि खजाने की मंद सेहत सुधारने के लिए लॉटरी सिस्टम फिर से शुरू किया जाए. इसके लिए सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू के नेतृत्व वाली सरकार ने पहल की है. मकसद यही है कि लॉटरी के माध्यम से खजाने को कुछ न कुछ सुख की सांस आए. इस सिस्टम के जरिए सालाना 100 करोड़ रुपए तक का राजस्व जुटाने की कवायद है. ऐसे में सवाल ये है कि आखिर 1999 में खत्म किया गया लॉटरी सिस्टम फिर से शुरू करने की जरूरत है या नहीं? क्यों हिमाचल में लॉटरी पर बैन लगाया गया था. हाईकोर्ट का क्या रोल था और लॉटरी के कारण कैसे परिवार तबाह हो रहे थे. इन सब बातों की यहां पड़ताल की जाएगी.

आखिर क्या है सुक्खू सरकार की मंशा?

हिमाचल प्रदेश में लॉटरी सिस्टम के विभिन्न पहलुओं की चर्चा से पहले ये देखना जरूरी है कि मौजूदा सरकार लॉटरी फिर से शुरू करने की मंशा क्यों रखती है. दरअसल, हिमाचल प्रदेश आर्थिक संकट से गुजर रहा है. राज्य पर एक लाख करोड़ रुपए से अधिक का कर्जा हो चुका है. आलम ये है कि लिए गए कर्ज का ब्याज चुकाने के लिए भी कर्ज लेना पड़ रहा है. राज्य सरकार ने वाटर सेस के जरिए सालाना 1000 करोड़ रुपए का राजस्व जुटाने की कोशिश की थी, लेकिन मामला कोर्ट में टिका नहीं. फिर राज्य सरकार ने हाइड्रो पावर सेक्टर पर लैंड रेवेन्यू लगाया है. ये मामला भी कोर्ट में है. ऐसे में सरकार नए उपाय तलाश रही है ताकि खजाने को कुछ तो सुख की सांस आए. इसके लिए सरकार ने फिर से लॉटरी सिस्टम शुरू करने का मन बनाया है.

चुनाव के बाद शुरू होगी लॉटरी

राज्य सरकार ने पारदर्शी तरीके से लॉटरी शुरू करने पर आरंभिक काम कर लिया है. चुनाव के बाद इसे सिरे चढ़ाने की कवायद होगी. राज्य सरकार के वित्त विभाग ने लॉटरी के नए नियमों की रूपरेखा तय की है. विभाग नियमों को लेकर अधिक कुछ नहीं कह रहा है, लेकिन ये तय है कि पारदर्शी नियमों के तहत इस व्यवस्था को शुरू किया जाएगा, ताकि कोई शिकायत न आए. सरकार आनलाइन व्यवस्था तय कर रही है. वित्त विभाग ने लॉटरी चला रहे कुछ अन्य राज्यों के मॉडल का अध्ययन किया है. विभाग के प्रधान सचिव देवेश कुमार के अनुसार तैयार किए गए नियमों का मसौदा कैबिनेट में रखा जाएगा. बताया जा रहा है कि हिमाचल के सीमांत इलाकों में अन्य राज्यों की लॉटरी के टिकट खरीदे जा रहे हैं. उनसे हिमाचल को कोई राजस्व नहीं मिलता. लिहाजा क्यों न हिमाचल अपने यहां पारदर्शी तरीके से लॉटरी का संचालन करे? इस समय देश के करीब 13 राज्य लॉटरी चला रहे हैं. उनमें से एक हिमाचल का पड़ौसी राज्य पंजाब है. हिमाचल सरकार ऑफ लाइन व ऑन लाइन, दोनों स्तरों पर लॉटरी का संचालन करने की दिशा में काम कर रही है. इससे सालाना 90 से 120 करोड़ रुपए राजस्व मिलने का अनुमान है.

बनाई गई थी कैबिनेट सब-कमेटी

हिमाचल में फिर से लॉटरी शुरू करने को लेकर सुक्खू सरकार ने उद्योग मंत्री हर्षवर्धन चौहान की अगुवाई में एक कैबिनेट सब-कमेटी बनाई थी. लॉटरी के पारदर्शी संचालन के लिए इस कमेटी ने रिपोर्ट पेश की थी. कमेटी में कैबिनेट मंत्री अनिरुद्ध सिंह व राजेश धर्माणी सदस्य थे. पिछले साल जब लॉटरी शुरू करने के लिए कवायद तेज हुई तो नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने इसका विरोध किया था. अगस्त 2025 में नेता प्रतिपक्ष ने कहा था कि राज्य में लॉटरी इसलिए बंद की गई थी, क्योंकि तब कई परिवार इससे उजड़ गए थे. खैर, राज्य सरकार ने उद्योग मंत्री हर्षवर्धन चौहान की अगुवाई में कमेटी नोटिफाई की थी. इस कमेटी को हिमाचल प्रदेश लॉटरी विनियमन नियम-2026 का मसौदा तैयार करने की जिम्मेदारी दी गई थी. अब वित्त विभाग ने लॉटरी शुरू करने के नियमों का ड्राफ्ट तैयार किया है. इसे कैबिनेट में चर्चा के लिए लाया जाएगा.

कांग्रेस नेता ने लॉटरी के खिलाफ किया था अदालत का रुख

अब ये देखना दिलचस्प है कि पूर्व में कांग्रेस नेता कुल राकेश पंत ने ही हाईकोर्ट में सिंगल डिजीट लॉटरी के खिलाफ याचिका दाखिल की थी. उन्हीं की याचिका पर हाईकोर्ट ने वर्ष 1996 में 17 अप्रैल को सिंगल डिजीट लॉटरी पर बैन लगा दिया था. बाद में प्रेम कुमार धूमल के नेतृत्व में राज्य में भाजपा सरकार बनी. प्रेम कुमार धूमल पहली बार सीएम बने थे. उन्होंने 1999 में लॉटरी को पूरी तरह से बंद किया. फिर बाद में वर्ष 2004 में वीरभद्र सिंह सरकार ने फिर से लॉटरी शुरू की थी, लेकिन बाद में इसे बंद कर दिया गया. खैर, कांग्रेस नेता कुल राकेश पंत ने हाईकोर्ट में याचिका दाखिल कर कहा था कि लॉटरी के कारण श्रमिक वर्ग अपनी रोजाना की कमाई लुटा दे रहा है. इससे परिवारों में कलह बढ़ रही थी. कुल राकेश पंत ने दिसंबर 1994 को हाईकोर्ट को लॉटरी के खिलाफ पत्र लिखा था, जिसे पीआईएल माना गया था.