हिमाचल में एमरजेंसी में जेल गए नेताओं की पेंशन होगी बंद, सुक्खू सरकार के बिल को राष्ट्रपति से मिली मंजूरी
सुक्खू सरकार ने विधानसभा में लोकतंत्र प्रहरी सम्मान योजना के विधेयक को रिपील कर दिया था. 105 लोगों को ये पेंशन मिलती थी.
By ETV Bharat Himachal Pradesh Team
Published : November 7, 2025 at 2:04 PM IST
शिमला: हिमाचल प्रदेश में जयराम ठाकुर के नेतृत्व वाली भाजपा सरकार ने एमरजेंसी में जेल गए नेताओं के लिए लोकतंत्र प्रहरी सम्मान योजना के तहत मासिक पेंशन लगाई थी. सत्ता में आने के बाद सुखविंदर सिंह सुक्खू के नेतृत्व वाली कांग्रेस सरकार ने इस योजना को बंद कर दिया था. सुक्खू सरकार ने विधानसभा में लोकतंत्र प्रहरी सम्मान योजना के विधेयक को रिपील कर दिया था. ये मामला राजभवन पहुंचा था और बाद में तय नियमों के अनुसार राष्ट्रपति भवन गया था.
अब राष्ट्रपति ने सुखविंदर सिंह सुक्खू सरकार के बिल को रिपील करने को अनुमोदित कर दिया है. यानी लोकतंत्र प्रहरी सम्मान योजना को खत्म करने संबंधी विधेयक को राष्ट्रपति ने मंजूरी दे दी है. विधानसभा से ये बिल हिमाचल राजभवन गया था. राजभवन ने इस पर आपत्तियां लगाई थी. बाद में इसे राजभवन से राष्ट्रपति भवन भेज दिया गया था. अब राष्ट्रपति भवन ने इसे मंजूरी दे दी है. इस मामले में एक अन्य पहलू हिमाचल हाईकोर्ट का भी था.
हाईकोर्ट ने राज्य सरकार को निर्देश दिया था कि जब तक बिल को रिपील करने संबंधी अंतिम निर्णय नहीं आ जाता, तब तक पेंशन नहीं रोकी जानी चाहिए. हाईकोर्ट के आदेश के बाद लोकतंत्र प्रहरी सम्मान राशि की मासिक पेंशन जारी की गई थी. ये भी संभव है कि अब उस रकम की रिकवरी की जाए. इस पर अभी परिस्थितियां स्पष्ट होनी हैं, लेकिन पूर्व सरकार के बिल को वर्तमान कांग्रेस सरकार रिपील करती है और राष्ट्रपति भवन से उसे मंजूरी भी मिल जाती है, ये दिलचस्प है.
उल्लेखनीय है कि सुखविंदर सिंह सुक्खू सरकार ने दो साल पहले यानी 3 अप्रैल 2023 को बजट सत्र में बिल लाकर पुराने विधेयक को रिपील किया था. भाजपा सरकार के समय जब जयराम ठाकुर सीएम थे, तब सरकार ने 18 मार्च 2021 को ये बिल लाया था. इस बिल के प्रावधानों के अनुसार वर्ष 1975 में एमरजेंसी में 15 दिन से कम जेल में रहने वाले लोगों को 12 हजार रुपए मासिक और इससे ज्यादा कारावास काटने वाले नेताओं को 20 हजार रुपए मासिक सम्मान राशि का ऐलान किया गया था. हिमाचल में शांता कुमार, राधारमण शास्त्री, सुरेश भारद्वाज आदि कई नेता एमरजेंसी के दौरान जेल में रहे थे. शांता कुमार व राधारमण शास्त्री नाहन सेंट्रल जेल में रहे थे. कुल मिलाकर हिमाचल में करीब 105 लोगों को यह पेंशन शुरू हो गई थी. भाजपा अध्यक्ष राजीव बिंदल उस समय हरियाणा में जेल में रहे थे. उन्हें हरियाणा व हिमाचल में ये सम्मान राशि मिल रही थी.
विपक्ष में रहते विरोध, सत्ता में आते ही योजना खत्म
जिस समय जयराम ठाकुर के नेतृत्व वाली बीजेपी सरकार ने ये बिल लाया था, विपक्षी दल कांग्रेस ने इसका विरोध किया था. उस समय सुखविंदर सिंह सुक्खू विपक्ष में थे. उन्होंने भी इस का विरोध किया था. सत्ता में आने के बाद कांग्रेस सरकार ने 2023 में बजट सेशन में जयराम सरकार के बिल को रिपील कर दिया.
जयराम सरकार ने किया था इंट्रोड्यूस
हिमाचल में भाजपा सरकार ने वर्ष 2019 में इस योजना को लागू करने का ऐलान किया था. सीएम जयराम ठाकुर के नेतृत्व वाली भाजपा सरकार ने वर्ष 2021 में इसे लेकर विधानसभा में बिल लाया. वर्ष 2019 में फरवरी में जयराम सरकार के बजट सेशन में तत्कालीन सीएम जयराम ठाकुर ने लोकतंत्र प्रहरी सम्मान राशि के तहत मीसा बंदियों को सालाना 11 हजार रुपए की सम्मान राशि प्रदान करने संबंधी घोषणा की. बाद में इस योजना में संशोधन किया गया और साल की बजाय हर महीने 11 हजार रुपए की सम्मान राशि घोषित की गई. फिर 3 दिसंबर 2019 को तत्कालीन जयराम सरकार ने कैबिनेट मीटिंग में लोकतंत्र प्रहरी सम्मान योजना को मंजूरी दी. जिस समय बिल विधानसभा में लाया गया था, सत्ता पक्ष यानी भाजपा व विपक्षी दल कांग्रेस में तीखी बहस हुई थी. खैर, वर्ष 2021 में विधानसभा में हिमाचल प्रदेश लोकतंत्र प्रहरी बिल-2021 पास किया गया था. इस योजना के तहत हिमाचल के 81 नेता आए थे, जिन्होंने एमरजेंसी में जेल काटी. उस समय राज्य सरकार के शहरी विकास मंत्री सुरेश भारद्वाज लोकतंत्र प्रहरी सम्मान समिति के अध्यक्ष थे. मौजूदा समय में 105 के करीब लोग योजना में पेंशन पा रहे थे.
सीएम सुक्खू ने किया था विरोध
विपक्ष में रहते हुए कांग्रेस नेता और वर्तमान में कांग्रेस सरकार में सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू ने बिल का विरोध किया था. विधायक के नाते सुक्खू ने कहा था कि ये बिल बिना सोचे-समझे लाया गया है. उस समय कांग्रेस एमएलए के तौर पर सुक्खू ने कहा था कि बिल का नाम लोकतंत्र प्रहरी रखना ही गलत है. तब विपक्ष के सदस्य के रूप में सुखविंदर सुक्खू ने आरोप लगाया था कि इस बिल के जरिए भाजपा अपनी विचारधारा के लोगों को लाभ देना चाहती है. उस समय नेता प्रतिपक्ष मुकेश अग्निहोत्री ने भी बिल को सिलेक्ट कमेटी को भेजने की बात कही थी. तत्तकालीन सीएम जयराम ठाकुर ने उस समय कहा था कि कांग्रेस के बड़े नेता राहुल गांधी खुद इस एमरजेंसी को गलत बता चुके हैं. जयराम ठाकुर ने तब कहा था कि एमरजेंसी को लेकर भाजपा के पास बोलने के लिए इतना कुछ है कि कांग्रेस सुन नहीं सकती. ये बिल उन लोगों के सम्मान में है, जिन्होंने सत्ता के खिलाफ आवाज उठाई थी.
सत्ता में आने के बाद व्यवस्था परिवर्तन
हिमाचल में दिसंबर 2022 में कांग्रेस सत्ता में आई और सुखविंदर सुक्खू सीएम बने. जनवरी 2023 में विधानसभा के विंटर सेशन में कांग्रेस एमएलए संजय रतन ने लोकतंत्र प्रहरी सम्मान राशि बंद करने की मांग उठाई. संजय रतन के पिता ओपी रतन स्वतंत्रता सेनानी थे. खैर, बाद में विधानसभा के बजट सेशन में कांग्रेस सरकार ने 3 अप्रैल 2023 को भाजपा सरकार के लोकतंत्र प्रहरी सम्मान राशि योजना को निरस्त कर दिया. इसके निरसन से जुड़ा बिल विधानसभा में लाया गया था. सदन में निरसन के लिए लाए गए विधेयक को पास कर दिया गया. तब सदन में सीएम सुक्खू मौजूद नहीं थे. उनकी गैर मौजूदगी में संसदीय कार्य मंत्री हर्षवर्धन सिंह चौहान ने विधेयक पर चर्चा का जवाब देते हुए कहा था कि भाजपा सरकार ने इस सम्मान राशि के तहत खजाने पर 3 करोड़ रुपए से अधिक का बोझ डाला.
हाईकोर्ट ने सम्मान राशि जारी करने के दिए आदेश
मामला अदालत में पहुंचा और 3 अप्रैल 2024 को हाईकोर्ट ने इस मामले में सम्मान राशि जारी करने के आदेश दिए. लोकतंत्र सेनानी संघ ने हाईकोर्ट में याचिका दाखिल की थी. याचिकाकर्ता संघ का कहना था कि अभी तक इस कानून को निरस्त करने के बिल को राज्यपाल ने अपनी मंजूरी नहीं दी है. ऐसे में यह कानून अभी भी प्रभावी है. हाईकोर्ट के न्यायाधीश न्यायमूर्ति संदीप शर्मा ने प्रार्थी संघ की ओर से पेश दलीलों से सहमति जताते हुए कहा कि जब तक किसी पारित बिल पर राष्ट्रपति अथवा राज्यपाल की सहमति न मिल जाए तब तक वह कानून का रूप नहीं लेता. जब तक कोई कानून प्रभावी रहता है तब तक उस कानून के तहत उपजे लाभ भी नहीं रोके जा सकते.
कोर्ट ने सरकार को आदेश दिए कि जब तक मौजूदा कानून सभी जरूरी और तय प्रक्रियाओं के अनुसार कानूनी रूप से निरस्त न हो जाए तब तक संघ के सदस्यों को सम्मान राशि देना जारी रखा जाए. पूर्व सीएम व नेता प्रतिपक्ष ने अदालत के इस फैसले का स्वागत किया था. लेकिन अब राष्ट्रपति भवन की बिल को रिपील करने को लेकर एसेंट मिलने पर आगामी परिस्थितियों पर सबकी नजर रहेगी.
