हिमाचल में एमरजेंसी में जेल गए नेताओं की पेंशन होगी बंद, सुक्खू सरकार के बिल को राष्ट्रपति से मिली मंजूरी

शिमला: हिमाचल प्रदेश में जयराम ठाकुर के नेतृत्व वाली भाजपा सरकार ने एमरजेंसी में जेल गए नेताओं के लिए लोकतंत्र प्रहरी सम्मान योजना के तहत मासिक पेंशन लगाई थी. सत्ता में आने के बाद सुखविंदर सिंह सुक्खू के नेतृत्व वाली कांग्रेस सरकार ने इस योजना को बंद कर दिया था. सुक्खू सरकार ने विधानसभा में लोकतंत्र प्रहरी सम्मान योजना के विधेयक को रिपील कर दिया था. ये मामला राजभवन पहुंचा था और बाद में तय नियमों के अनुसार राष्ट्रपति भवन गया था.

अब राष्ट्रपति ने सुखविंदर सिंह सुक्खू सरकार के बिल को रिपील करने को अनुमोदित कर दिया है. यानी लोकतंत्र प्रहरी सम्मान योजना को खत्म करने संबंधी विधेयक को राष्ट्रपति ने मंजूरी दे दी है. विधानसभा से ये बिल हिमाचल राजभवन गया था. राजभवन ने इस पर आपत्तियां लगाई थी. बाद में इसे राजभवन से राष्ट्रपति भवन भेज दिया गया था. अब राष्ट्रपति भवन ने इसे मंजूरी दे दी है. इस मामले में एक अन्य पहलू हिमाचल हाईकोर्ट का भी था.

हाईकोर्ट ने राज्य सरकार को निर्देश दिया था कि जब तक बिल को रिपील करने संबंधी अंतिम निर्णय नहीं आ जाता, तब तक पेंशन नहीं रोकी जानी चाहिए. हाईकोर्ट के आदेश के बाद लोकतंत्र प्रहरी सम्मान राशि की मासिक पेंशन जारी की गई थी. ये भी संभव है कि अब उस रकम की रिकवरी की जाए. इस पर अभी परिस्थितियां स्पष्ट होनी हैं, लेकिन पूर्व सरकार के बिल को वर्तमान कांग्रेस सरकार रिपील करती है और राष्ट्रपति भवन से उसे मंजूरी भी मिल जाती है, ये दिलचस्प है.

उल्लेखनीय है कि सुखविंदर सिंह सुक्खू सरकार ने दो साल पहले यानी 3 अप्रैल 2023 को बजट सत्र में बिल लाकर पुराने विधेयक को रिपील किया था. भाजपा सरकार के समय जब जयराम ठाकुर सीएम थे, तब सरकार ने 18 मार्च 2021 को ये बिल लाया था. इस बिल के प्रावधानों के अनुसार वर्ष 1975 में एमरजेंसी में 15 दिन से कम जेल में रहने वाले लोगों को 12 हजार रुपए मासिक और इससे ज्यादा कारावास काटने वाले नेताओं को 20 हजार रुपए मासिक सम्मान राशि का ऐलान किया गया था. हिमाचल में शांता कुमार, राधारमण शास्त्री, सुरेश भारद्वाज आदि कई नेता एमरजेंसी के दौरान जेल में रहे थे. शांता कुमार व राधारमण शास्त्री नाहन सेंट्रल जेल में रहे थे. कुल मिलाकर हिमाचल में करीब 105 लोगों को यह पेंशन शुरू हो गई थी. भाजपा अध्यक्ष राजीव बिंदल उस समय हरियाणा में जेल में रहे थे. उन्हें हरियाणा व हिमाचल में ये सम्मान राशि मिल रही थी.

विपक्ष में रहते विरोध, सत्ता में आते ही योजना खत्म

जिस समय जयराम ठाकुर के नेतृत्व वाली बीजेपी सरकार ने ये बिल लाया था, विपक्षी दल कांग्रेस ने इसका विरोध किया था. उस समय सुखविंदर सिंह सुक्खू विपक्ष में थे. उन्होंने भी इस का विरोध किया था. सत्ता में आने के बाद कांग्रेस सरकार ने 2023 में बजट सेशन में जयराम सरकार के बिल को रिपील कर दिया.

जयराम सरकार ने किया था इंट्रोड्यूस

हिमाचल में भाजपा सरकार ने वर्ष 2019 में इस योजना को लागू करने का ऐलान किया था. सीएम जयराम ठाकुर के नेतृत्व वाली भाजपा सरकार ने वर्ष 2021 में इसे लेकर विधानसभा में बिल लाया. वर्ष 2019 में फरवरी में जयराम सरकार के बजट सेशन में तत्कालीन सीएम जयराम ठाकुर ने लोकतंत्र प्रहरी सम्मान राशि के तहत मीसा बंदियों को सालाना 11 हजार रुपए की सम्मान राशि प्रदान करने संबंधी घोषणा की. बाद में इस योजना में संशोधन किया गया और साल की बजाय हर महीने 11 हजार रुपए की सम्मान राशि घोषित की गई. फिर 3 दिसंबर 2019 को तत्कालीन जयराम सरकार ने कैबिनेट मीटिंग में लोकतंत्र प्रहरी सम्मान योजना को मंजूरी दी. जिस समय बिल विधानसभा में लाया गया था, सत्ता पक्ष यानी भाजपा व विपक्षी दल कांग्रेस में तीखी बहस हुई थी. खैर, वर्ष 2021 में विधानसभा में हिमाचल प्रदेश लोकतंत्र प्रहरी बिल-2021 पास किया गया था. इस योजना के तहत हिमाचल के 81 नेता आए थे, जिन्होंने एमरजेंसी में जेल काटी. उस समय राज्य सरकार के शहरी विकास मंत्री सुरेश भारद्वाज लोकतंत्र प्रहरी सम्मान समिति के अध्यक्ष थे. मौजूदा समय में 105 के करीब लोग योजना में पेंशन पा रहे थे.