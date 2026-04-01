ये है हिमाचल को आत्म निर्भर बनाने का फॉर्मूला, ऐसे कमाई करके खजाना भरेगी सुक्खू सरकार
हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने हिमाचल को आत्म निर्भर बनाने के लिए 14 सूत्रीय फॉर्मूला बताया है.
By ETV Bharat Himachal Pradesh Team
Published : April 1, 2026 at 3:54 PM IST|
Updated : April 1, 2026 at 4:43 PM IST
शिमला: सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू कई मंचों से ये कह चुके हैं कि वो हिमाचल को आत्मनिर्भर बनाएंगे. इसके लिए उन्होंने कुछ कड़वे फैसले लेने की बातें विगत में भी कही हैं और अभी भी कहते हैं. आखिर कौन से हैं वो कदम और क्या है खजाने को भरने का फॉर्मूला, इसे आगे की पंक्तियों में स्पष्ट करेंगे. वैसे ये कोई अलादीन का चिराग नहीं है, लेकिन हिमाचल सरकार ने खजाने की सेहत को सुधारने के लिए कुछ उपाय लागू किए हैं. ये उपाय हिमाचल विधानसभा के बजट सेशन में एक सवाल के जवाब में स्पष्ट किए गए हैं. दरअसल, हिमाचल की आर्थिक स्थिति के विभिन्न पहलुओं को लेकर भाजपा के पांच विधायकों का एक संयुक्त सवाल था. उस सवाल के लिखित जवाब में सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू ने 14 सूत्रीय फॉर्मूला बताया है. सीएम सुक्खू के जवाब में कुछ ऐसे बिंदुओं का उल्लेख किया गया है, जिसके जरिए खजाने की सेहत सुधरने का दावा किया गया है. यहां आगे बॉक्स में उन बिंदुओं के बारे में जानकारी दी जा रही है.
सेस से सुधरेगी सेहत
हिमाचल सरकार ने खजाने की आय के लिए शराब की बिक्री पर मिल्क सेस, काऊ सेस, एंबुलेंस सेस, नेचुरल फार्मिंग सेस लगाया है. इसके अलावा बिजली की खपत पर पर्यावरण व मिल्क सेस अलग से है. खनिजों पर भी मिल्क सेस व ईवी चार्जिस लगाए गए हैं. वैसे तो सरकार ने वाटर सेस के जरिए सालाना एक हजार करोड़ रुपए जुटाने का लक्ष्य रखा था, लेकिन बाद में ये मामला कानूनी अड़चन का शिकार हो गया. हिमाचल सरकार ने एचपी सद्भावना लीगेस सेसिज रिजोल्यूशन स्कीम का दूसरा चरण लागू किया है. इससे भी आय संभावित है. सरकार ने स्टोन क्रशर्स को प्रत्येक टन खनिज पर रॉयल्टी के 75 प्रतिशत के बराबर अतिरिक्त राशि का भुगतान करने के बाद सुरंग के निर्माण के दौरान जलविद्युत परियोजना से निकले मक यानी परियोजना के कचरे का उपयोग करने की अनुमति दी है. इससे भी आय हो रही है.
राज्य सरकार ने हिमाचल प्रदेश भू-राजस्व (संशोधन) अधिनियम, 2025 लागू किया है. इससे जलविद्युत परियोजनाओं को भूमि का उपयोग करने के एवज में पैसा देना होगा. इससे आने वाले समय में राज्य सरकार के खजाने को बड़ी राहत मिलेगी. रेवेन्यू का आकलन कर लिया गया है और ये सैंकड़ों करोड़ रुपए में है. हिमाचल में सरकारी बसों में पुलिस कर्मियों आदि को रियायती सफर का शुल्क 110 रुपए से बढ़ाकर 500 रुपए किया गया है. इससे भी खजाने को राहत मिलेगी.
डिप्टी सीएम की अगुवाई में बनी रिसोर्स कमेटी की सिफारिशों पर काम शुरू हुआ है. केवल क्रियाशील पदों को ही भरा जा रहा है. सरकारी सहायता से चल रहे बोर्ड व निगमों को अपने संसाधनों को बढ़ाने के लिए कहा गया है. सभी विभागों में पदों व योजनाओं का युक्तिकरण किया जा रहा है. सरप्लस स्टाफ का एक पूल बनाया गया है. सरप्लस स्टाफ को सेकेंडमेंट के आधार पर जरूरत वाले विभागों में भेजा जा रहा है.
नये सरकारी वाहनों की जगह यथा संभव निजी वाहनों को किराये पर लेने के लिए एक नीति बनाई गई है. नई गाडिय़ों की खरीद के लिए मंत्रियों को छोडक़र सभी को 10 लाख रुपये से कम की गाड़ी खरीदने के निर्देश हैं. सरकारी वाहनों में प्रयोग होने वाले फ्यूल की सीमा निर्धारित की गई है. सरकारी कर्मियों के एलटीसी पर रोक लगाई गई है. केवल होम टाउन एलटीसी की ही अनुमति है. हवाई मार्ग से यात्रा पर प्रतिबंध लगाया गया है. जिन कर्मचारियों की रिटायरमेंट को चार साल रह गए हैं, केवल उन्हें ही एलटीसी के माध्यम से भारत दर्शन की अनुमति है. इसके अलावा अफसरों के टेलीफोन के खर्च को असीमित से निश्चित राशि में बदला गया है.
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