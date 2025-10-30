ETV Bharat / bharat

कुशीनगर में नीतीश कटारा हत्याकांड में दोषी सुखदेव की हादसे में मौत; 20 साल की सजा काटकर जेल से निकला था

कुशीनगर: जिले के फाजिलनगर में मंगलवार रात सड़क हादसे में नीतीश कटारा हत्याकांड में दोषी की मौत हो गई. बघौचघाट मोड़ पर एक स्कार्पियो ने बाइक सवार तीन लोगों को टक्कर मार दी. इसमें बाइक सवार एक व्यक्ति की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि बाकी दो साथी गंभीर रूप से घायल हो गए. बाद में उसकी पहचान हत्याकांड के सुखदेव यादव के रूप में हुई. पुलिस ने स्कार्पियो को कब्जे में ले लिया है और घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया है.

चौराखास थाना क्षेत्र के तरुवनवा के कुम्भिया टोला निवासी सुखदेव यादव (55) 2002 के चर्चित नीतीश कटारा हत्याकांड में दोषी पाया गया था. सुखदेव 20 साल की सजा काटने के बाद चार महीने पहले ही जेल से निकला था.

पुलिस के मुताबिक, मंगलवार रात लगभग 10 बजे सुखदेव अपने गांव के विजय गुप्ता (45) और भागवत सिंह (50) के साथ एक रिश्तेदार के यहां से बाइक पर घर लौट रहे थे. तीनों एक ही बाइक पर सवार थे. फाजिलनगर कस्बे के बघौचघाट मोड़ पर तेज रफ्तार स्कार्पियो ने बाइक को टक्कर मार दी. टक्कर के बाद स्कार्पियो डिवाइडर से टकरा गई. हादसे में सुखदेव यादव की मौके पर ही मौत हो गई.

विजय गुप्ता और भागवत सिंह गंभीर रूप से घायल हैं, जिन्हें सीएचसी फाजिलनगर ले जाया गया. प्राथमिक उपचार के बाद दोनों को जिला अस्पताल रेफर कर दिया गया. चौकी प्रभारी मधुरिया ब्रह्मा उपाध्याय ने बताया कि टक्कर मारने वाला वाहन पुलिस के कब्जे में है और शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है. तहरीर मिलने पर आगे की कानूनी कार्रवाई की जाएगी.