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गुरुग्राम के मेदांता अस्पताल में शिफ्ट हुए पंजाब के पूर्व उपमुख्यमंत्री सुखबीर बादल, महाराष्ट्र में हुआ था जानलेवा हमला

Sukhbir Badal shifted to Medanta Hospital ( File photo- ANI )