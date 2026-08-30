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SC के जज के रूप में खुद को पेश करने का मामला: सुकेश चंद्रशेखर को 8 साल तक की लगातार सश्रम कैद की सजा

नई दिल्ली: नई दिल्ली की तीस हजारी कोर्ट ने ठग सुकेश चंद्रशेखर को खुद को सुप्रीम कोर्ट का जज बनकर भ्रष्टाचार निरोधक कानून के स्पेशल जज को प्रभावित करने की कोशिश करने के मामले में आठ साल तक की लगातार सश्रम कैद की सजा सुनाई है. चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट हर्षिता मिश्रा ने इस मामले को संस्थागत अपमान करार दिया.

कोर्ट ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट में पहचान का ढोंग करना केवल एक व्यक्ति के साथ धोखाधडी नहीं है. यह न्यायपालिका की संस्थागत विश्वसनीयता पर गंभीर हमला है. ऐसे अपराधों का असर उस व्यक्ति तक सीमित नहीं रहता जिसे धोखा दिया गया हो. कोर्ट ने सजा की अवधि तय करते समय सुकेश चंद्रशेखर की ओर से कोई पछतावा नहीं दिखाए जाने और शिकायतकर्ता पर ही सवाल उठाने पर गौर किया. कोर्ट ने पाया कि आरोपी की ओर से सजा कम कराने की कोशिश की बजाय कार्यवाही में देरी की कोशिश की गई.

कोर्ट ने सुकेश को भारतीय दंड संहिता की धारा 170, 189 और 507 के तहत दोषी करार दिया थाय सुकेश पर आरोप था कि उसने न्यायिक हिरासत में रहते हुए कांस्टेबल मनजीत के मोबाइल फोन तक पहुंच हासिल की. कांस्टेबल मनजीत के मोबाइल फोन से उसने भ्रष्टाचार मामले की सुनवाई कर रहे स्पेशल जज के आधिकारिक लैंडलाइन नंबर पर संपर्क किया. कोर्ट ने कांस्टेबल मनजीत की भूमिका की दोबारा जांच करने का भी निर्देश दिया था.