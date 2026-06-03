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217 करोड़ के वसूली के मामले में जैकलीन फर्नांडीज, सुकेश चंद्रशेखर, और लीना पॉल पर आरोप तय करने का आदेश

कोर्ट ने आरोपियों से पूछा कि क्या आप अपना आरोप कबूल करते हैं तो उन्होंने ना में जवाब दिया. इसपर कोर्ट ने यह आदेश दिया.

217 करोड़ के वसूली के मामले में सुकेश चंद्रशेखर कोर्ट में पेश
217 करोड़ के वसूली के मामले में सुकेश चंद्रशेखर कोर्ट में पेश (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Delhi Team

Published : June 3, 2026 at 6:27 PM IST

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नई दिल्ली: 217 करोड़ रुपये की वसूली के मामले में बुधवार को ठग सुकेश चंद्रशेखर, उसकी पत्नी लीना पॉल और अभिनेत्री जैकलीन फर्नांडीज पेश हुए. एडिशनल सेशंस जज प्रशांत शर्मा ने बुधवार को सभी आरोपियों के खिलाफ औपचारिक रूप से आरोप तय करने का आदेश दिया. सुनवाई के दौरान कोर्ट ने आरोपियों से पूछा कि क्या आप अपना आरोप कबूल करते हैं तो उन्होंने कहा कि नहीं, वे ट्रायल का सामना करेंगे. इसके बाद कोर्ट ने आरोपियों के खिलाफ औपचारिक रूप से आरोप तक करने का आदेश दिया.

कोर्ट ने इन आरोपियों के खिलाफ मकोका और भारतीय दंड संहिता की धाराओं के अलावा आईटी एक्ट की धारा के तहत भी आरोप तय करने का आदेश दिया. मामले में सुकेश चंद्रशेखर के अलावा जिन प्रमुख लोगों को आरोपी बनाया है उनमें उसकी पत्नी लीना पॉल और अभिनेत्री जैकलीन फर्नांडीज शामिल हैं. जैकलीन फर्नांडीज के खिलाफ केवल वसूली के मामले में आरोप तय करने का आदेश दिया गया है, बल्कि उसके खिलाफ मकोका के मामले में आरोप तय न करने का आदेश दिया गया है.

इस मामले में दिल्ली पुलिस ने अदिति सिंह की शिकायत पर इस मामले में केस दर्ज किया था. उसके बाद ईडी ने भी मनी लॉंड्रिंग का केस दर्ज किया था. कोर्ट ने ईडी को बताया था कि सुकेश ने स्वीकार किया था कि 57 करोड़ रुपये अदिति सिंह से लिए, लेकिन जांच में पाया गया कि उसने 80 करोड़ रुपये लिये थे. ईडी ने कहा था कि सुकेश ही इस मामले का मास्टरमाइंड है. मामले में उसने अदिति सिंह को पहला फोन लैंडलाइन से किया था. ईडी ने कहा कि सुकेश ने बताया कि इस पैसे से गाड़ी, लग्जरी आइटम और गिफ्ट खरीदे गए.

दरअसल कोर्ट ने 15 नवंबर, 2022 को जैकलीन फर्नांडीज को जमानत दी थी. इसके बाद 31 अगस्त, 2022 को कोर्ट ने जैकलीन फर्नाडीज के खिलाफ दायर पूरक चार्जशीट पर संज्ञान लिया था. वहीं 17 अगस्त, 2022 को ईडी ने पूरक चार्जशीट दाखिल की थी जिसमें जैकलीन को आरोपी बनाया गया. ईडी इस मामले में जैकलीन की सात करोड़ रुपये की संपत्ति जब्त कर चुका है. ईडी की चार्जशीट के मुताबिक, इस मामले के मुख्य आरोपी सुकेश चंद्रशेखर ने पांच करोड़ 71 लाख रुपये से ज्यादा के गिफ्ट दिए थे. सुकेश अपनी सहयोगी पिंकी ईरानी के जरिए जैकलीन को गिफ्ट पहुंचाने का काम करता था. इन गिफ्ट्स में 52 लाख रुपये का घोड़ा और 9 लाख रुपये की एक पारसी बिल्ली भी शामिल है.

ईडी के मुताबिक सुकेश चंद्रशेखर ने जैकलीन के लिए उपहार खरीदने के लिए उस अवैध धन का इस्तेमाल किया, जो उसने शिवेंद्र सिंह की पत्नी अदिति सिंह समेत दूसरे हाई-प्रोफाइल लोगों से धोखाधड़ी कर वसूला था. ईडी के मुताबिक इस पूरे अपराध के लिए सुकेश ने ढांचा तैयार किया और अपराध को अंजाम दिया. दिल्ली पुलिस ने सुकेश चंद्रशेखर पर मकोका लगाया है.

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