बिहार के सुजीत के पास दर्जनों विदेशी तोते का कलेक्शन, दूर-दूर से देखने आते हैं लोग

कौन-कौन से हैं विदेशी तोते: सुजीत के घर में गलाहा काकातुआ (ऑस्ट्रेलियन प्रजाति), अफ्रीकन ग्रे पैरोट (साउथ अफ्रीका ), अमेरिकन मकाऊ, रेनबो लोरी, अफ्रीकन ग्रे पैरट्स, ब्लू-गोल्ड मकाऊ और ग्रीन-विंग मकाऊ आप आसानी से देख सकते हैं. विदेशी पक्षियों की सुरीली आवाज से सुजीत का घर गुलजार रहता है.

"लोग सोने के चेन, अंगूठी और महंगी गाड़ियों का शौक रखते हैं. मेरा शौक महंगी चिड़िया पालना है. मेरे पास जितने भी पक्षी हैं वे भारत सरकार के परिवेश ऐप पर रजिस्टर्ड हैं. मैंने किसी भारतीय प्रजाति का पक्षी नहीं रखा है. अपनी जीवन भर की पूंजी इसी शौक और कारोबार में लगाया है."- सुजीत, पक्षी प्रेमी

विदेशी पक्षियों को पालने का शौक: सुजीत के घर में रंग-बिरंगे विदेशी तोतों की अद्भुत दुनिया बसती है. सुजीत के पास दर्जनों तोते हैं, जिनमें हरा ही नहीं बल्कि सफेद, काला, लाल, ब्लू, पीला और गुलाबी रंग तक के तोते शामिल हैं. इनके रहने के लिए उन्होंने विशेष पिंजरा घर तैयार किया है. सुजीत कहते हैं कि उन्हें जीवन में सिर्फ और सिर्फ इन पक्षियों को पालने का ही शौक है.

मुजफ्फरपुर: बिहार के मुजफ्फरपुर के कमरा मोहल्ला निवासी सुजीत को बचपन से ही विदेशी पक्षियों से लगाव है. विदेशी पक्षियों को पालने का ऐसा शौक है कि सुजीत ने अपने घर को ही मिनी बर्ड्स प्लेस बना डाला है. उनके घर में एक-एक विदेशी पक्षियों की कीमत लाखों में है.

तोते को क्या खिलाते हैं सुजीत?: आहार में सनफ्लावर सीड, पालक, फूला चना, फल और अन्य पौष्टिक सामग्री नियमित रूप से दी जाती है. कई तोते पिछले 10 वर्षों से उनके पास हैं.बचपन से पक्षी प्रेमी सुजीत ने अब इसे अपने पैशन और रोजगार दोनों में बदल दिया है. वे विदेशी नस्ल के पक्षियों की ब्रीडिंग करते हैं और इससे लाखों रुपये की कमाई कर रहे हैं.

तोते की कीमत जान उड़ जाएंगे होश: सुजीत बताते हैं कि उन्होंने ऑस्ट्रेलियन प्रजाति की गलाहा काकातुआ नस्ल एक लाख रुपये की जोड़ी में पटना से मंगाई थी. दो साल बाद ब्रीडिंग से निकले 6 बच्चों की कीमत लगभग 3 लाख रुपये हो गई. वहीं, साउथ अफ्रीका की अफ्रीकन ग्रे पैरोट नस्ल का जोड़ा 80 हजार में खरीदा था, जो अब बढ़कर 8 हो चुका है और इसकी कीमत करीब 4 लाख रुपये है.

अमेरिकन मकाऊ तोते की जोड़ी सुजीत ने लगभग 3 लाख में जयपुर से खरीदी थी. ब्रीडिंग के बाद अब तीन जोड़ी हो चुकी हैं, जिनकी कीमत करीब 6 लाख रुपये मानी जा रही है. इनके पास रेनबो लोरी, अफ्रीकन ग्रे पैरट्स, ब्लू-गोल्ड मकाऊ और ग्रीन-विंग मकाऊ जैसी महंगी नस्लें भी मौजूद हैं. रेनबो लोरी की कीमत 50 हजार से 70 हजार रुपये है. वहीं ब्लू गोल्ड मकाऊ 1 लाख से 2.4 लाख, अफ्रीकन ग्रे पैरट्स 70 हजार से 1.5 लाख और ग्रीन-विंग मकाऊ की कीमत 1 लाख से 3.50 लाख रुपये है.

अंडों से तैयार करते हैं चूजे: सुजीत अंडों से चूजे तैयार करने के लिए एग इनक्यूबेटर का उपयोग करते हैं ताकि ब्रीडिंग सीजन पर निर्भरता न रहे. वे बताते हैं कि पूरा परिवार इस काम में उनका सहयोग करता है. हाल ही में हुई शादी के बाद पत्नी भी इसमें उनका साथ दे रही हैं. दूर-दूर से लोग इनके घर विदेशी पक्षियों को देखने आते हैं.

क्या कहता है कानून?: वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972 के मुताबिक, भारतीय प्रजाति के किसी भी जंगली पक्षी को पिंजरे में रखना गैरकानूनी है. सिर्फ विदेशी नस्ल के पक्षी जैसे बजरीगर या लव बर्ड को पालने की अनुमति है. अगर कोई प्रतिबंधित पक्षी आपके पास पाया जाता है तो आपको 3 साल तक की जेल और 25,000 रुपये तक का फाइन हो सकता है.

"विदेशी पक्षी का पालन करना वैध है. वहीं, भारतीय संस्कृति के पक्षी पालन पर रोक है, जैसे कबूतर, मैना इन सब अगर वे पालन करते है तो प्रतिबंधित है. उनके खिलाफ कार्रवाई हो सकती थी." - चिंतापली, जिला वन पदाधिकारी, मुजफ्फरपुर

