शमशाबाद एयरपोर्ट पर यात्रियों के सूटकेस और ट्रॉलियां गायब! IndiGo एयरलाइन की 126 उड़ानें कैंसिल
इंडिगो एयरलाइंस की लापरवाही के कारण बड़े पैमाने पर उड़ानें रद्द होने से यात्रियों को भारी असुविधा का सामना करना पड़ा.
Published : December 8, 2025 at 1:25 PM IST
हैदराबाद: इंडिगो (IndiGo) दो दिसंबर से सैकड़ों उड़ानें रद्द करने को लेकर सरकार और यात्रियों दोनों की तीखी आलोचना झेल रही है. कंपनी ने इसके लिए पायलटों की नई उड़ान ड्यूटी और नियमों में बदलाव का हवाला दिया है. उड़ानें रद्द होने के कारण लाखों यात्री देशभर के हवाई अड्डों पर फंस गए हैं.
सूटकेस और ट्रॉली बैग गायब
दूसरी तरफ तेलंगाना के हैदराबाद स्थित शमशाबाद हवाई अड्डे पर रविवार को इंडिगो एयरलाइंस की लापरवाही के कारण बड़े पैमाने पर उड़ानें रद्द होने से यात्रियों को भारी असुविधा का सामना करना पड़ा. पुनर्निर्धारित उड़ानें घंटों देरी से चल रही थीं. वहीं कई यात्रियों ने शिकायत की कि उनके सूटकेस और ट्रॉली बैग गायब हो गए हैं. निराश यात्रियों ने एक्स पोस्ट पर अपनी नाराजगी जताई और इस परेशानी को उजागर किया.
एक आईटी कंपनी में काम करने वाली महिला ने बताया कि जब वह अपनी उड़ान की जानकारी लेने काउंटर पर गई और बाद में अपनी सीट पर लौटी, तो उसे पता चला कि उसका सामान गायब हो गया है. ऐसी घटनाओं ने पहले से ही परेशान यात्रियों की चिंता और बढ़ा दी.
IndiGo ने 126 घरेलू उड़ानें रद्द कीं
इंडिगो एयरलाइंस ने रविवार को 126 घरेलू उड़ानें रद्द कर दीं. इनमें से शमशाबाद से 66 प्रस्थान वाली उड़ानें रद्द कर दी गईं, जबकि 60 निर्धारित आगमन वाली उड़ानें हवाई अड्डे तक नहीं पहुंच पाईं. अचानक विमान रद्द होने के कारण कई यात्रियों को यात्रा के वैकल्पिक साधनों, जैसे ट्रेन और बस, का सहारा लेना पड़ा.
अन्य एयरलाइनों ने चिंता जताई है कि अचानक मांग बढ़ने के कारण कुछ मार्गों पर टिकट की कीमतें काफी बढ़ गई हैं. इन एयरलाइनों के प्रतिनिधियों ने बताया कि सोमवार और मंगलवार को भी कुछ और उड़ानें रद्द होने की संभावना है.
इस बीच, हवाई अड्डे पर अधिकारी नए स्थापित रेलवे सहायता केंद्र में यात्रियों की सहायता कर रहे हैं, जो हवाई अड्डे पर अपनी तरह का पहला केंद्र है. राज्य सरकार ने फंसे हुए यात्रियों का मार्गदर्शन करने के लिए एक हेल्पडेस्क भी स्थापित किया है.
चार विशेष ट्रेनों की घोषणा
संकट को देखते हुए, दक्षिण मध्य रेलवे ने चार विशेष ट्रेनों की घोषणा की है. 8 तारीख को चेरलापल्ली से येलहंका और चेरलापल्ली से शालीमार के लिए दो विशेष ट्रेनें चलेंगी. दक्षिण मध्य रेलवे के मुख्य जनसंपर्क अधिकारी ए श्रीधर के मुताबिक, हैदराबाद से कोट्टायम और चेरलापल्ली से हज़रत निज़ामुद्दीन के लिए दो और विशेष ट्रेनें चलेंगी.
इंडिगो प्रबंधन की लापरवाही जिम्मेदार, बोले सांसद किरण कुमार रेड्डी
भुवनगिरी के सांसद चमाला किरण कुमार रेड्डी ने आरोप लगाया कि यात्रियों को हो रही परेशानियों के पीछे इंडिगो एयरलाइंस प्रबंधन की लापरवाही मुख्य कारण है. उन्होंने दावा किया कि इंडिगो ने डीजीसीए के नए नियमों का विरोध किया, यह मानकर कि अगर उड़ानें बाधित होती हैं तो सरकार अपना रुख नरम कर देगी.
उन्होंने आपातकालीन यात्रा किराए में भारी वृद्धि की भी आलोचना की और बताया कि 10 हजार रुपये रुपये वाले टिकटों की कीमत बढ़ाकर 70 हजार रुपये कर दी गई है. उन्होंने केंद्रीय मंत्री राममोहन नायडू से इस मुद्दे पर प्रतिक्रिया देने की मांग की.
