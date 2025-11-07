गन्ने पर 100 रुपये प्रति टन समर्थन मूल्य बढ़ा, कर्नाटक में किसानों का आंदोलन समाप्त
किसान 30 अक्टूबर से 3,550 रुपये प्रति टन की मांग को लेकर विरोध प्रदर्शन कर रहे थे, जिसमें कटाई और परिवहन लागत शामिल नहीं थी.
Published : November 7, 2025 at 8:37 PM IST
बेंगलुरु: कर्नाटक में गन्ना किसानों का नौ दिवसीय प्रदर्शन शुक्रवार को समाप्त हो गया. राज्य सरकार ने गन्ने पर प्रति टन 100 रुपये अतिरिक्त समर्थन मूल्य देने की घोषणा की. इंचगेरी मठ के शशिकिरण गुरुजी, जिन्होंने कर्नाटक रैयत संघ के अध्यक्ष चुनप्पा पुजारी के साथ किसानों के विरोध प्रदर्शन का नेतृत्व किया, ने कहा, "हम इस फैसले का स्वागत करते हैं और अपना विरोध वापस लेते हैं. यह हमारे लिए एक बड़ी जीत है."
बेलगावी, बागलकोट और विजयपुरा के किसान 30 अक्टूबर से 3,550 रुपये प्रति टन की मांग को लेकर धरना दे रहे थे. बेलगावी जिले के गुरलापुर से शुरू हुआ यह धरना 1 नवंबर से बागलकोट और विजयपुरा जिलों में फैल गया. मुख्यमंत्री सिद्धारमैया ने शुक्रवार को चीनी मिल मालिकों के साथ बैठक की और उन्हें प्रति टन 50 रुपये अतिरिक्त देने के लिए राजी किया, जबकि राज्य सरकार भी इतनी ही राशि का योगदान करेगी.
उन्होंने कहा, "हमने चीनी मिल मालिकों को 50 रुपये प्रति टन अतिरिक्त देने के लिए मना लिया है, हालांकि वे इसके लिए तैयार नहीं थे. राज्य सरकार भी 50 रुपये प्रति टन देगी. मुझे विश्वास है कि किसान हमारे प्रयासों की सराहना करेंगे और अपना विरोध वापस ले लेंगे." उन्होंने कहा कि इस फैसले से राज्य के खजाने और चीनी मिलों पर 300-300 करोड़ रुपये का बोझ पड़ेगा.
बैठक में चीनी निर्यात, इथेनॉल उत्पादन पर प्रतिबंध, चीनी के न्यूनतम समर्थन मूल्य में संशोधन न करने तथा चीनी के लिए उचित एवं पारिश्रमिक मूल्य (एफआरपी) के निर्धारण से वसूली को जोड़ने के कारण चीनी मिलों के समक्ष आ रही समस्याओं के बारे में केंद्र को अवगत कराने का भी निर्णय लिया गया.
सिद्धारमैया ने कहा, "बैठक में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मिलने और इथेनॉल के निर्यात और उत्पादन पर प्रतिबंध हटाने का अनुरोध करने का निर्णय लिया गया. हम चीनी के एमएसपी में संशोधन का भी अनुरोध करेंगे, जो 2019 से स्थिर है. मैंने पहले ही प्रधानमंत्री को पत्र लिखकर उनसे मिलने का समय मांगा है. अगर वह मिलने का समय देते हैं, तो मैं कल ही दिल्ली जाने के लिए तैयार हूं."
सिद्धारमैया ने कहा कि चीनी मिल मालिकों ने चीनी निर्यात सीमा को मौजूदा 10 लाख मीट्रिक टन से बढ़ाकर 20 लाख मीट्रिक टन करने की मांग की है. मुख्यमंत्री ने कहा कि वह शीघ्र ही किसानों और चीनी मिल मालिकों के साथ एक और बैठक बुलाएंगे, जिसमें गन्ने की तौल और चीनी उत्पादन के निर्धारण में अपनाई जा रही धोखाधड़ी और चीनी मिलों से आपूर्ति की जाने वाली बिजली पर वसूले जा रहे कर को माफ करने जैसे मुद्दों पर चर्चा की जाएगी.
इसे भी पढ़ेंः