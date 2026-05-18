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स्टॉक कम या उत्पादन में गिरावट; क्यों बार-बार चीनी के निर्यात पर लगानी पड़ रही रोक, दुनिया के दूसरे उत्पादक देश भारत के सामने क्या हैं चुनौतियां?

पाकिस्तान में चीनी की सबसे कम कीमत, नॉर्वे में सबसे ज्यादा, चीनी उत्पादन में दुनियाभर में ब्राजील नंबर वन.

गन्ने की पैदावार कम होने से चीनी के उत्पादन में आ सकती है गिरावट.
गन्ने की पैदावार कम होने से चीनी के उत्पादन में आ सकती है गिरावट. (Photo Credit; Getty)
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By ETV Bharat Hindi Team

Published : May 18, 2026 at 4:57 PM IST

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हैदराबाद : गेहूं का निर्यात शुरू करने के बाद सरकार ने सितंबर तक चीनी के निर्यात पर रोक लगा दी है. घरेलू बाजार में चीनी की उपलब्धता को बनाए रखने और कीमतों को स्थिर रखने के मकसद से यह फैसला लिया गया है. वहीं पिछले वर्ष से इस बार चीनी का स्टॉक कम होने की भी बात सामने आई है. कई राज्यों में गन्ने का रकबा भी कम हुआ है. इससे उत्पादन में गिरावट की भी आशंका है. यह पहला मौका नहीं है जब सरकार ने चीनी के निर्यात पर रोक लगाई है. इससे पहले भी कई बार ऐसा हो चुका है.

चीनी उत्पादन में ब्राजील वैश्विक स्तर पर नंबर एक पर है. जबकि अपना देश दूसरे नंबर पर है. मिडिल ईस्ट के देशों में चल रहे संघर्ष की वजह से दुनिया के कई देश तेल-गैस की किल्लत से जूझ रहे हैं. भारत में भी इसका असर देखने को मिला. हालात को काबू करने के लिए खुद पीएम मोदी भी लोगों से पेट्रोल-डीजल कम खर्च करने की अपील कर चुके हैं. इस बीच चीनी की डिमांड और सप्लाई चेन को बरकरार रखने के लिए भारत सरकार को निर्यात पर बैन जैसा फैसला लेना पड़ा. इसका असर भारतीय शिपमेंट पर निर्भर नेपाल जैसे पड़ोसी देशों पर भी पड़ेगा.

भारत में इससे पहले कब-कब चीनी के निर्यात पर रोक लगी थी?, साल 2024-25 में देश में राज्यवार गन्ना उत्पादन कितना रहा?, किस राज्य में सबसे कम गन्ना होता है?. भारत में हर साल चीनी की कितनी खपत होती है?, उसकी तुलना में उत्पादन कितना होता है?.यहां से किन देशों को चीनी निर्यात की जाती है?, किन देशों से अपने यहां आयात होता है?. देश के किस राज्य में कितनी चीनी मिलें हैं?. देश के किन राज्यों में 10 साल पहले की तुलना में गन्ना क्षेत्र (रकबा) घटा है?.ईटीवी भारत की इस रिपोर्ट में आईए ऐसे कई सवालों के जवाब जानते हैं....

पहले जानिए चीनी के निर्यात पर बैन का क्या है सरकारी आदेश? : वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय की ओर से 13 मई को जारी आदेश में कहा गया था कि कच्ची चीनी, सफेद चीनी और रिफाइंड चीनी की निर्यात नीति को ‘Restricted’ से बदलकर ‘Prohibited’ कर दिया गया है. Restricted कैटेगरी में चीनी का निर्यात पूरी तरह बंद नहीं किया गया था. व्यापारी सरकार से विशेष कोटा या लाइसेंस के जरिए सीमित मात्रा में विदेश में चीनी भेज सकते थे. इसे Prohibited करने का मतलब यह है कि अब कोई भी व्यापारी सरकार से अनुमति लेकर भी चीनी का निर्यात नहीं कर सकेगा. इस पर 30 सितंबर 2026 तक पूरी तरह रोक लगा दी गई है. हालांकि फूड सिक्योरिटी के लिए पड़ोसी देशों को छूट मिल सकती है. वहीं कुछ खास समझौते के तहत कुछ चुनिंदा देशों को भी सप्लाई जारी रखी जा सकती है. अगर बैन को बढ़ाया नहीं गया तो सितंबर के बाद निर्यात नीति फिर से Restricted जोन में चली जाएगी.

साल 2026 से पहले कब-कब लगी चीनी के निर्यात पर रोक? : fas.usda.gov और chinimandi.com के अनुसार साल 2026 से पहले भी कई बार चीनी के निर्यात पर सरकार की ओर से रोक लगाई गई थी. साल 2023 में भी भारत सरकार ने ऑफिशियली कच्ची, रिफाइंड और सफेद चीनी के एक्सपोर्ट पर रोक लगा दी थी. इसे अगले आदेश तक जारी रखने के लिए कहा गया था. 28 अक्टूबर 2022 से 31 अक्टूबर 2023 तक चीनी के निर्यात पर रोक लगी थी. इसी क्रम में साल 2022 में भी कोरोना महामारी के बाद 1 जून 2022 से 31 अक्टूबर 2022 तक चीनी के निर्यात के नियमों को थोड़ा सख्त कर दिया गया था. यानी निर्यात के लिए सरकार की मंजूरी जरूरी थी.

अब तक लगाए गए बैन के पीछे की क्या वजहें रहीं? : fas.usda.gov और chinimandi.com के डेटा के अनुसार अब तक जितनी बार भी चीनी के निर्यात पर बैन लगाई गईं, उसके पीछे की वजहें भी अहम रहीं हैं. साल 2026 में चीनी पर बैन की एक वजह कम स्टॉक का होना भी है. इस बार का क्लोजिंग स्टॉक करीब 42 से 45 लाख टन है. इसे साल 2016–17 के बाद सबसे कम माना जा रहा है. त्यौहारों के समय चीनी की कमी से लोगों को दिक्कत आ सकती है. कीमतें बढ़ने का भी खतरा है. वजह ये है कि डीजल के दाम और ट्रांसपोर्ट का खर्च बढ़ने से चीनी को दुकानों तक पहुंचाना महंगा हो सकता है. ऐसे में कीमतों में और इजाफे को रोकना जरूरी है.

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मौसम की मार, खाद की कमी से गन्ने की फसल होगी प्रभावित : इस बार गन्ने की फसल पर मौसम की मार पड़ने का खतरा है. एल नीनो के आने से मॉनसूनी बारिश में गिरावट आ सकती है. इससे महाराष्ट्र और उत्तर प्रदेश में गन्ने की पैदावार कम हो सकती है. हालांकि अभी मौजूदा फसल सुरक्षित है, लेकिन 2027–28 का गन्ना बुवाई चक्र प्रभावित हो सकता है. पश्चिम एशिया संघर्ष ने भी सरकार की चिंता बढ़ाई है. वहीं दूसरी ओर सरकार की ओर से गन्ने से इथेनॉल बनाने को बढ़ावा दिया जा रहा है. इसकी वजह से भी निर्यात के लिए चीनी की उपलब्धता कम हो गई है. गन्ने की फसल को बहुत ज्यादा पानी और खाद की जरूरत होती है. इजराइल-अमेरिका-ईरान समेत कई देशों में तनाव से खाद की सप्लाई भी प्रभावित होने का खतरा है. इससे गन्ने की पैदावार प्रभावित होने की आशंका है. इन सभी हालात से निपटने के लिए निर्यात पर बैन लगाया गया है.

सरकार को चीनी मिलों के आंकड़ों पर भरोसा नहीं : fas.usda.gov और chinimandi.com के मुताबिक चीनी के निर्यात पर बैन लगाने के पीछे की एक वजह यह भी है कि सरकार को चीनी मिलों के कागजी आंकड़ों पर पूरा भरोसा नहीं है. यानी अगर गोदामों में स्टॉक कम निकला तो अचानक देश में चीनी की भारी कमी हो जाएगी. इससे लोगों को परेशान होना पड़ सकता है. बैन लगने से पहले भी चीनी निर्यात की स्थिति बेहतर नहीं थी. ट्रांसपोर्ट और बंदरगाहों का खर्च बढ़ने के कारण देश को विदेश के मुकाबले घरेलू बाजार में चीनी बेचने पर ज्यादा मुनाफा मिल रहा था.

पिछले 2 सालों में किस राज्य में कितनी गन्ने की पैदावार? : प्रेस इंफार्मेशन ब्यूरो (PIB) के अनुसार साल 2023-24 में अंडमान और निकोबार में 2.26 हजार टन गन्ना पैदा हुआ था. साल 2024-25 में यह 0.42 हो गया. इसी समय यानी साल 2023-24 में आंध्र प्रदेश में 2213.85 हजार टन पैदावार हुई थी. साल 2024-25 में यह 1985.32 हजार टन रहा. इसी तरह इन्हीं दोनों वर्षों के दौरान अरुणाचल प्रदेश में 46.68 और 46.86, असम में 1379.85 और 1237.52, बिहार में 12084.1 और 12149.5, छत्तीसगढ़ में 2040.61 और 1866.38 हजार टन गन्ने की पैदावार हुई. वहीं साल 2020-21 से ही दादरा और नगर हवेली में गन्ने की पैदावार जीरो है. यानी वहां गन्ने की खेती नहीं होती.

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अपने देश में कितनी चीनी की खपत? : इंडियन शुगर एंड बायो एनर्जी मैन्युफैक्चरर्स एसोसिएशन (ISMA) के डायरेक्टर जनरल दीपक बल्लानी के अनुसार 2025-26 सीजन के लिए चीनी की खपत 283 LMT (लाख मीट्रिक टन) होने का अनुमान जताया गया था. यह अब इससे घटकर 277 LMT ही रह सकता है. अक्टूबर 2025 से फरवरी 2026 तक सीजन के शुरुआती हिस्से में चीनी की खपत अच्छी रही थी. पिछले साल की तुलना में इसी दौरान बाजार में चीनी की सप्लाई भेजने या गोदाम से रवानगी के मामले में करीब 60 हजार टन की बढ़ोतरी देखने को मिली. हालांकि पश्चिम एशिया संघर्ष के बाद परिस्थितियों में बदलाव आया. इस साल भारत का कुल चीनी प्रोडक्शन लगभग 320 LMT होने का अनुमान है. इसमें से लगभग 34 LMT इथेनॉल प्रोडक्शन में इस्तेमाल हो सकता है. गन्ने का बकाया मूल्य भी बढ़कर 16 हजार करोड़ हो गया है. यह पिछले साल से 5 हजार करोड़ ज्यादा है.

किन देशों को चीनी भेजी जाती है, कहां से अपने यहां आता है? : chinimandi.com, icfa.org.in और wits.worldbank.org के डेटा के अनुसार भारत अपनी जरूरत की लगभग पूरी चीनी खुद ही बनाता है, इसलिए दूसरे देशों से ज्यादा चीनी मंगाने की जरूरत नहीं पड़ती है. हालांकि कुछ मात्रा में चीनी दूसरे देशों से मंगाई जाती है, लेकिन ये कच्ची होती हैं. इनकी सफाई के बाद दूसरे तरह से इनका इस्तेमाल किया जाता है. ब्राजील, यूनाइटेड स्टेट्स, मैक्सिको और साउथ सूडान जैसे सप्लायर कच्ची चीनी भेजते हैं. कॉमर्स और इंडस्ट्री मिनिस्ट्री के ट्रेड डेटाबेस के अनुसार भारत से मुख्य रूप से एशियाई, मिडिल ईस्टर्न और अफ्रीकी देशों को चीनी भेजी जाती है. इनमें इंडोनेशिया, बांग्लादेश, सऊदी अरब, इराक, मलेशिया, सूडान, UAE, सोमालिया, जिबूती आदि शामिल हैं.

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इथेनॉल बनाने के लिए कितनी मात्रा में गन्ने/चीनी का होता है इस्तेमाल? : पीआईबी समेत अन्य सोर्स के अनुसार पेट्रोल में मिलाने के लिए इथेनॉल सप्लाई वर्ष (ESY) 2023-24 के दौरान तेल कंपनियों को लगभग 672 करोड़ लीटर इथेनॉल बनाकर दिया गया था. पिछले तीन चीनी सीजनों (अक्टूबर-सितंबर) के दौरान चीनी उत्पादन, घरेलू मांग और इथेनॉल उत्पादन के लिए चीनी के प्रयोग में बदलाव देखने को मिले. सीजन 2022-23 में देश में 362 लाख मीट्रिक टन (LMT) चीनी का उत्पादन हुआ. इसमें से 275 LMT से घरेलू डिमांड को पूरा किया गया. जबकि लगभग 30 LMT चीनी से करीब 375 करोड़ लीटर इथेनॉल बनाया गया. सीजन 2023-24 में कुल चीनी उत्पादन थोड़ा घटकर 359 LMT रह गया. हालांकि घरेलू मांग 275 LMT ही रही. इस सीजन में 32 LMT चीनी से करीब 400 करोड़ लीटर इथेनॉल बना.

चीनी उत्पादन में देश के 3 राज्यों की 70% हिस्सेदारी : sugarcane.dac.gov और प्रेस इंफार्मेशन ब्यूरो के डेटा के अनुसार देश के तीन राज्यों उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र और कर्नाटक में सबसे ज्यादा गन्ने की खेती होती है. यहां गन्ना किसानों की संख्या भी अधिक है. इसकी वजह से इन राज्यों में चीनी मिलें भी ज्यादा हैं. ये तीनों राज्य मिलकर देशभर की कुल जरूरत का लगभग 70% चीनी का उत्पादन करते हैं. साल 2024-25 में पूरे देश में लगभग 340 लाख मीट्रिक टन चीनी का उत्पादन हुआ था. यह घरेलू डिमांड (281 LMT) से काफी ज्यादा थी. बचे हुए लगभग 34 LMT चीनी को खाने के इस्तेमाल में लाने के बजाय इससे इथेनॉल बनाया गया.

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गन्ने की खेती में यूपी नंबर 1, महाराष्ट्र दूसरे स्थान पर : sugarcane.dac.gov.in के डेटा के अनुसार भारत में गन्ने की खेती का लगभग आधा हिस्सा अकेले उत्तर प्रदेश में होता है. इस राज्य में पिछले 5 साल (2019-20 से लेकर 2023-24) में औसतन 24.03 लाख हेक्टेयर में गन्ने की खेती हुई. यह देश की कुल पैदावार का 45.76% है. महाराष्ट्र इस मामले में देश में दूसरे स्थान पर है. यहां इन्हीं 5 वर्षों के दौरान औसतन 12.5 लाख हेक्टेयर जमीन पर गन्ना लगाया गया. पूरे देश के गन्ने की खेती में इसकी हिस्सेदारी 22.94% रही. कर्नाटक तीसरे स्थान पर है. 5 वर्षों (2019-20 से लेकर 2023-24) के दौरान यहां 5.42 लाख हेक्टेयर में गन्ने की खेती हुई. यह देश की कुल पैदावार का 10.33% रहा. कुल मिलाकर ये तीनों राज्य देश के कुल गन्ना खेती का लगभग 79% हिस्सा कवर करते हैं.

अन्य राज्यों में गन्ने की खेती की स्थिति : बिहार में 2019-20 से लेकर 2023-24 तक 2.14 लाख हेक्टेयर (राष्ट्रीय हिस्सेदारी का 4.07%) में गन्ने की खेती हुई. इसी तरह गुजरात में इन्हीं वर्षों के दौरान 1.97 लाख हेक्टेयर (राष्ट्रीय हिस्सेदारी का 3.76%), तमिलनाडु में 1.44 लाख हेक्टेयर (राष्ट्रीय हिस्सेदारी का 2.73%), मध्य प्रदेश में 1.04 लाख हेक्टेयर (राष्ट्रीय हिस्सेदारी का 1.98%), हरियाणा में एक लाख हेक्टेयर (राष्ट्रीय हिस्सेदारी का 1.90%), पंजाब में 0.89 लाख हेक्टेयर (राष्ट्रीय हिस्सेदारी का 1.70%), उत्तराखंड में भी इन्हीं 5 सालों के दौरान 0.65 लाख हेक्टेयर (1.23%), आंध्र प्रदेश में 0.51 लाख हेक्टेयर (0.97%), छत्तीसगढ़ में 0.36 लाख हेक्टेयर (0.69%), असम में 0.30 लाख हेक्टेयर (0.56%), तेलंगाना में 0.26 लाख हेक्टेयर (0.50%), पश्चिम बंगाल में 0.18 लाख हेक्टेयर (0.35%) और ओडिशा में 0.07 लाख हेक्टेयर (0.14%) में गन्ने की खेती हुई. यूपी से लेकर ओडिशा तक इन सभी 16 राज्यों में गन्ने की खेती का कुल एरिया 52.51 लाख हेक्टेयर रहा.

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गन्ने के क्षेत्रफल में क्यों आ रही गिरावट? : sugarcane.dac.gov.in के अनुसार देश में गन्ने का कुल रकबा बढ़ा है. इसके बावजूद कुछ राज्यों में गन्ने की खेती में गिरावट आई है. गन्ने की खेती खाद-पानी की लागत ज्यादा आती है. इसकी तुलना में मुनाफा कम है. दक्षिण भारत के आंध्र प्रदेश में गन्ने का क्षेत्र पिछले 10 वर्षों में 1.2 लाख हेक्टेयर से घटकर 0.27 लाख हेक्टेयर ही रह गया. वहीं तमिलनाडु और कर्नाटक में कावेरी बेसिन के सूखे व पानी की किल्लत ने गन्ने की फसल को नुकसान पहुंचाया. हरियाणा, पंजाब और पश्चिम बंगाल के किसान मिलों की ओर से देरी से किए जा रहे भुगतान के कारण ज्यादा मुनाफे वाली धान, गेहूं और चावल जैसी फसलों को प्राथमिकता दे रहे हैं. इसके साथ ही उत्तराखंड में जमीन की कमी के कारण गन्ने का क्षेत्र 2013-14 की तुलना में आधा रह गया है.

ओडिशा, गोवा और केरलम में खत्म होने की कगार पर गन्ने की खेती : ओडिशा में गन्ने का रकबा महज 0.07 लाख हेक्टेयर पर सिमट कर रह गया है. गोवा और केरलम में शहरीकरण बढ़ रहा है. यहां के किसानों का झुकाव अन्य फसलों की ओर होने के कारण यहां पर गन्ने की खेती खत्म होने की कगार पर है. सरकार भी खाद्य सुरक्षा और पानी के संतुलन को बरकरार रखने के लिए मक्का जैसी कम पानी वाली फसलों को बढ़ावा दे रही है, इसकी वजह से किसानों को गन्ने के अलावा अन्य फसलों का विकल्प मिल रहा है. गन्ने की तुलना में इन फसलों की देखभाल में ज्यादा समय और रुपये भी नहीं खर्च पड़ते हैं.

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किस देश में चीनी सस्ती, कहां है महंगी? : globalproductprices.com और chinimandi.com के अनुसार दुनियाभर में प्रति किलोग्राम चीनी की कीमत में काफी अंतर है. पाकिस्तान में यह सबसे सस्ती करीब 46 रुपये किलो जबकि नॉर्वे में यह सबसे महंगी करीब 355 रुपये किलो मिलती है. घाना, हांगकांग में भी चीनी की कीमत ज्यादा है. वहीं मेडिकल जर्नल लैंसेट में प्रकाशित कुछ साल पुरानी स्टडी के मुताबिक इजराइल, मलेशिया, बारबेडोस, फिजी और ब्राजील के लोग सबसे ज्यदा चीनी खाते हैं. जबकि उत्तर कोरिया के लोग सबसे कम चीनी खाते हैं.

निर्यात पर बैन के फैसले से नेपाल में बढ़ी टेंशन : मीडिया रिपोर्ट के अनुसार चीनी निर्यात पर बैन के फैसले से नेपाल में टेंशन बढ़ गई है. नेपाल के व्यापारियों को आशंका है कि उनके देश में आने वाले समय में चीनी की कमी हो सकती है. कई उद्योगों पर इसका असर देखने को मिलेगा. जूस, बिस्किट और चॉकलेट बनाने वाली कंपनियों के सामने नया संकट खड़ा हो जाएगा. वहीं एक्सपर्ट के मुताबिक निर्यात पर बैन से चीनी के दाम या तो महंगे हो सकते हैं या इसमें बड़ी गिरावट आ सकती है. इसका सीधा नुकसान गन्ना किसानों को ही होगा.

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