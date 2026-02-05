ETV Bharat / bharat

अजमेर की बेटी सूफिया ने रचा इतिहास, मनाली से लेह तक दौड़कर गिनीज बुक में दर्ज किया रिकॉर्ड

सूफिया सूफी ने मनाली से लेह तक 430 किमी की कठिन हाई-एल्टीट्यूड दूरी 98 घंटे 27 मिनट में पूरी कर गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया.

सूफिया सूफी ने गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया.
मनाली से लेह तक दौड़ी सूफिया (Photo Source- Vikas Saroha)
author img

By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : February 5, 2026 at 8:10 PM IST

5 Min Read
Choose ETV Bharat

अजमेर: शहर की बेटी सूफिया ने अपने बुलंद हौसलों से सफलता की नई इबारत लिखी है. कश्मीर से कन्याकुमारी तक दौड़ लगा चुकीं 40 वर्षीय सूफिया ने 98 घंटे 27 मिनट में लगातार दौड़कर मनाली से लेह तक 430 किलोमीटर की कठिन और बर्फीली पहाड़ियों वाली दूरी तय की. इस उपलब्धि से उन्होंने गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स में अपना नाम दर्ज कराया. यह उनका पांचवां गिनीज रिकॉर्ड है.

वर्ष 2021 में भी सूफिया ने इसी दूरी को पार कर महिला वर्ग में रिकॉर्ड बनाया था. इस बार कड़ी मेहनत और दृढ़ इच्छाशक्ति से उन्होंने नया कीर्तिमान स्थापित किया. सूफिया की इस कामयाबी से उनकी मां शहनाज और पूरा परिवार गदगद है. हालांकि, सूफिया सफलता को मात्र शुरुआत मानती हैं और कहती हैं कि उनकी दौड़ यहां नहीं रुकेगी.

सूफिया ने मनाली से लेह तक 430 किमी की दूरी दौड़ कर पूरी की (Video Source- Vikas Saroha)

इसे भी पढ़ें- पूर्व कमांडो ने स्पेन के क्रिश्चियन रॉबर्टो का रिकॉर्ड तोड़ा!, लगातार 20 माले की 70 हजार से अधिक सीढियां चढ़ीं

पूर्व से पश्चिम और फिर दुनिया का चक्कर: सूफिया ने बताया कि आगामी 1 अगस्त, उनके जन्मदिन से, वे भारत के पूर्वी हिस्से से पश्चिमी हिस्से तक दौड़ेंगी. यदि यह दौड़ सफलतापूर्वक पूरी हुई तो वे पहली महिला धावक बनेंगी, जिन्होंने इस दूरी को दौड़कर पूरा किया होगा और यह गिनीज बुक में दर्ज होगा. इसके बाद दिसंबर में वे दुनिया का चक्कर दौड़कर लगाने निकलेंगी. 680 दिनों में 23 देशों की दूरी तय करने का यह सपना है. फिलहाल अपनी नई सफलता से सूफिया बेहद उत्साहित हैं.

2 फरवरी को मिला गिनीज प्रमाणपत्र: मनाली से लेह की दौड़ के अनुभव साझा करते हुए सूफिया ने कहा कि यह दूरी पार करना अत्यंत चुनौतीपूर्ण था. रास्ते में पांच ऊंचे दर्रों को पार किया और कुल 8,500 मीटर से अधिक की चढ़ाई की. 27 से 31 अगस्त 2023 तक पूरी हुई इस दौड़ का गिनीज बुक प्रमाणपत्र उन्हें 2 फरवरी को प्राप्त हुआ.

इसे भी पढ़ें- हुला हूपिंग की हुनरबाज सिनाया बियाणी, 7 साल में गिनीज बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में दर्ज किया नाम

दूसरी बार रिकॉर्ड तोड़ा: सूफिया ने बताया कि 2021 में उन्होंने इसी दूरी को 156 घंटे में पूरा किया था. बाद में धावक प्रीति ने इसे 118 घंटे में तोड़ दिया, तभी उन्होंने ठान लिया था कि वे इस रिकॉर्ड को ब्रेक करेंगी और उन्होंने 98 घंटे 27 मिनट में यह कर दिखाया. दुनिया की सबसे कठिन दौड़ों में शुमार इस मार्ग पर बर्फीली पहाड़ियां, तेज सर्दी और कम ऑक्सीजन का सामना करना पड़ता है. दौड़ से पहले मानसिक और शारीरिक तैयारी के लिए उन्होंने छह महीने मनाली में अभ्यास किया. दौड़ के दौरान पेट में संक्रमण भी हुआ, लेकिन लक्ष्य के आगे यह बाधा छोटी साबित हुई.

सूफिया सूफी ने गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया.
सूफिया सूफी ने गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया. (Photo Source- Vikas Saroha)

दौड़ बना जुनून: सूफिया का जन्म 1 अगस्त 1985 को अजमेर में हुआ. राती डांग रोड स्थित मित्र नगर उनका निवास है. स्कूली शिक्षा और स्नातक भी अजमेर से ही पूरा किया. 2008 में दिल्ली में एविएशन कोर्स किया और 2009 में दिल्ली एयरपोर्ट पर ग्राउंड हैंडलिंग ऑफिसर की नौकरी मिली. नौकरी के साथ सेहत बनाने के लिए दौड़ना शुरू किया, जो धीरे-धीरे जुनून बन गया. 2019 में नौकरी छोड़कर उन्होंने राष्ट्रीय स्तर पर खेल से जुड़ना शुरू किया.

इसे भी पढ़ें- मिट्टी के मटकों से जीता 10वां गिनीज रिकॉर्ड, डॉ. लक्ष्यराज सिंह ने पिता की स्मृति को किया नमन

अब तक के कीर्तिमान

  • 2019 में जम्मू-कश्मीर से कन्याकुमारी तक लगभग 4,000 किमी की दौड़ 87 दिनों में पूरी कर सबसे तेज महिला धावक बनीं. ये उनका पहला गिनीज रिकॉर्ड था.
  • 2021 में दिल्ली, मुंबई, चेन्नई और कोलकाता के बीच 6,000 किमी की दौड़ 110 दिनों के मौजूदा रिकॉर्ड को 82 दिनों में तोड़कर पूरा किया. दूसरा गिनीज रिकॉर्ड.
  • 2021 में ही मनाली से लेह 430 किमी दौड़कर पहली महिला धावक बनीं (156 घंटे)। तीसरा गिनीज रिकॉर्ड.
  • 2023 में कतर में 192 किमी दौड़ 30 घंटे में पूरी की. चौथा गिनीज रिकॉर्ड.
  • 2023 में मनाली से लेह दौड़कर पुरुष-महिला दोनों वर्गों में सबसे तेज समय का रिकॉर्ड बनाया. पांचवां गिनीज रिकॉर्ड.
  • इसके अलावा भारतीय सेना के सहयोग से कारगिल विजय दिवस पर दो वर्षों से सियाचिन से कारगिल और गलवान से कारगिल तक दौड़ लगा चुकी हैं.

जनवरी 2025 में हुई शादी: धावक सूफिया की शादी जनवरी 2025 में हरियाणा के सोनीपत में हुई. उनके पति विकास सरोहा साइकलिस्ट हैं और पूर्व में एयर इंडिया में कार्यरत थे. 2015 में दोनों की मुलाकात हुई, जो दोस्ती और फिर प्रेम में बदल गई. सूफिया के दौड़ के जुनून को देखते हुए विकास ने भी नौकरी छोड़ दी और अब पूरी तरह सूफिया का सहयोग कर रहे हैं और अगले लक्ष्यों की तैयारी में जुटे हैं.

इसे भी पढ़ें- एक दशक पहले देखे सपने को 'भवई' के जरिए साकार कर रहे प्रवीण, विदेशों में कमाया नाम, पिता बोले-बेटे पर गर्व है

TAGGED:

GUINNESS WORLD RECORD
MANALI TO LEH RUN
HIGH ALTITUDE RUN
सूफिया 430 किलोमीटर दौड़ी
RUNNER SUFIYA SUFI

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.