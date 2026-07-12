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कोच सुधीर गोल्ला ने असुंता लकड़ा के आरोपों को किया खारिज, कहा- यौन उत्पीड़न के आरोपों से परिवार को पहुंचा मानसिक आघात

रांची: भारतीय महिला हॉकी टीम की पूर्व कप्तान असुंता लकड़ा द्वारा लगाए गए आरोपों पर पहली बार हॉकी कोच सुधीर गोल्ला ने अपनी प्रतिक्रिया दी है. ईटीवी भारत से बातचीत में उन्होंने अपने ऊपर लगाए गए सभी आरोपों को पूरी तरह निराधार बताते हुए कहा कि उन्होंने हमेशा असुंता लकड़ा का सम्मान किया है.

बैड टच और यौन उत्पीड़न के आरोपों से परिवार को पहुंचा मानसिक आघात

कोच सुधीर गोल्ला ने कहा कि बैड टच और यौन उत्पीड़न जैसे गंभीर आरोपों ने न केवल उनके पेशेवर करियर बल्कि उनके परिवार को भी गहरा मानसिक आघात पहुंचाया है.

झारखंड हॉकी को दिलाए स्वर्ण पदक, लगातार की मेहनत

सुधीर गोल्ला ने कहा कि वर्ष 2024 से 2026 तक उन्होंने पूरी निष्ठा के साथ झारखंड हॉकी के लिए काम किया और इस दौरान राज्य को कई स्वर्ण पदक दिलाने में अपनी भूमिका निभाई. उन्होंने खिलाड़ियों के प्रदर्शन को बेहतर बनाने और झारखंड हॉकी को राष्ट्रीय स्तर पर पहचान दिलाने के लिए लगातार मेहनत की. ऐसे समय में उन पर इस तरह के आरोप लगाकर उनकी छवि खराब करने की कोशिश की जा रही है, जो कहीं से भी उचित नहीं है.

खिलाड़ियों ने कभी गलत व्यवहार की शिकायत नहीं की

सुधीर गोल्ला ने खिलाड़ियों द्वारा लगाए गए आरोपों पर भी अपनी बात रखते हुए कहा कि खिलाड़ियों ने उनके खिलाफ किसी प्रकार के गलत व्यवहार की शिकायत नहीं की थी. उन्होंने दावा किया कि खिलाड़ियों की ओर से केवल अतिरिक्त कोच की मांग राज्य सरकार के समक्ष रखी गई थी. अब उन पर बच्चों के साथ गलत व्यवहार और बैड टच जैसे आरोप लगाए जा रहे हैं, जो पूरी तरह झूठे और निराधार हैं.

निष्पक्ष जांच न हुई तो लेंगे कानूनी रास्ता

सुधीर गोल्ला ने कहा कि यदि इस मामले की निष्पक्ष जांच नहीं होती है तो वह आगे कानूनी विकल्पों पर भी विचार करेंगे. कोच सुधीर गोल्ला ने कहा कि वह अब तक आठ बार झारखंड टीम को विभिन्न राष्ट्रीय प्रतियोगिताओं में लेकर जा चुके हैं. उन्होंने सवाल उठाया कि यदि उन्होंने कभी कोई गलत काम किया होता तो पहले ऐसी शिकायत क्यों सामने नहीं आई. उनका कहना है कि अचानक इस तरह के आरोप लगाना कहीं से भी न्यायसंगत नहीं है. उन्होंने राज्य सरकार से पूरे मामले की निष्पक्ष और पारदर्शी जांच कराने की मांग की ताकि सच्चाई सामने आ सके.

बाहरी होने के कारण हो रही बदनामी की कोशिश

मूल रूप से तेलंगाना के हैदराबाद निवासी सुधीर ने कहा कि वह झारखंड के रहने वाले नहीं हैं और उन्हें ऐसा महसूस कराया जा रहा है कि बाहरी होने के कारण उन्हें बदनाम कर यहां से हटाने की कोशिश की जा रही है. उन्होंने कहा कि उन्होंने झारखंड हॉकी के विकास के लिए पूरी ईमानदारी से काम किया है. ऐसे में बिना किसी ठोस प्रमाण के इस तरह के आरोप लगाना उचित नहीं है.

असुंता लकड़ा के विवाद में नाम घसीटना गलत

उन्होंने कहा कि असुंता लकड़ा और हॉकी झारखंड या हॉकी इंडिया के बीच क्या विवाद है, इसकी उन्हें जानकारी नहीं है, लेकिन उस विवाद में उनका नाम घसीटना गलत है. उन्होंने कहा कि उनके खिलाफ लगाए गए सभी आरोप निराधार हैं. यदि किसी के पास कोई सबूत है तो उसे जांच एजेंसियों के सामने प्रस्तुत करना चाहिए. उन्होंने कहा कि वह भी अपने पक्ष में उपलब्ध सभी साक्ष्य जांच समिति के समक्ष रखने के लिए पूरी तरह तैयार हैं.