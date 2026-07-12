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कोच सुधीर गोल्ला ने असुंता लकड़ा के आरोपों को किया खारिज, कहा- यौन उत्पीड़न के आरोपों से परिवार को पहुंचा मानसिक आघात

सुधीर गोल्ला ने असुंता लकड़ा के आरोपों को निराधार बताया है. उन्होंने कहा कि निष्पक्ष जांच से सच सामने आएगा. चंदन भट्टाचार्य की रिपोर्ट.

SUDHIR GOLLA ASUNTA CONTROVERSY
हॉकी कोच सुधीर गोल्ला (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Jharkhand Team

Published : July 12, 2026 at 3:49 PM IST

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रांची: भारतीय महिला हॉकी टीम की पूर्व कप्तान असुंता लकड़ा द्वारा लगाए गए आरोपों पर पहली बार हॉकी कोच सुधीर गोल्ला ने अपनी प्रतिक्रिया दी है. ईटीवी भारत से बातचीत में उन्होंने अपने ऊपर लगाए गए सभी आरोपों को पूरी तरह निराधार बताते हुए कहा कि उन्होंने हमेशा असुंता लकड़ा का सम्मान किया है.

बैड टच और यौन उत्पीड़न के आरोपों से परिवार को पहुंचा मानसिक आघात

कोच सुधीर गोल्ला ने कहा कि बैड टच और यौन उत्पीड़न जैसे गंभीर आरोपों ने न केवल उनके पेशेवर करियर बल्कि उनके परिवार को भी गहरा मानसिक आघात पहुंचाया है.

झारखंड हॉकी को दिलाए स्वर्ण पदक, लगातार की मेहनत

सुधीर गोल्ला ने कहा कि वर्ष 2024 से 2026 तक उन्होंने पूरी निष्ठा के साथ झारखंड हॉकी के लिए काम किया और इस दौरान राज्य को कई स्वर्ण पदक दिलाने में अपनी भूमिका निभाई. उन्होंने खिलाड़ियों के प्रदर्शन को बेहतर बनाने और झारखंड हॉकी को राष्ट्रीय स्तर पर पहचान दिलाने के लिए लगातार मेहनत की. ऐसे समय में उन पर इस तरह के आरोप लगाकर उनकी छवि खराब करने की कोशिश की जा रही है, जो कहीं से भी उचित नहीं है.

खिलाड़ियों ने कभी गलत व्यवहार की शिकायत नहीं की

सुधीर गोल्ला ने खिलाड़ियों द्वारा लगाए गए आरोपों पर भी अपनी बात रखते हुए कहा कि खिलाड़ियों ने उनके खिलाफ किसी प्रकार के गलत व्यवहार की शिकायत नहीं की थी. उन्होंने दावा किया कि खिलाड़ियों की ओर से केवल अतिरिक्त कोच की मांग राज्य सरकार के समक्ष रखी गई थी. अब उन पर बच्चों के साथ गलत व्यवहार और बैड टच जैसे आरोप लगाए जा रहे हैं, जो पूरी तरह झूठे और निराधार हैं.

निष्पक्ष जांच न हुई तो लेंगे कानूनी रास्ता

सुधीर गोल्ला ने कहा कि यदि इस मामले की निष्पक्ष जांच नहीं होती है तो वह आगे कानूनी विकल्पों पर भी विचार करेंगे. कोच सुधीर गोल्ला ने कहा कि वह अब तक आठ बार झारखंड टीम को विभिन्न राष्ट्रीय प्रतियोगिताओं में लेकर जा चुके हैं. उन्होंने सवाल उठाया कि यदि उन्होंने कभी कोई गलत काम किया होता तो पहले ऐसी शिकायत क्यों सामने नहीं आई. उनका कहना है कि अचानक इस तरह के आरोप लगाना कहीं से भी न्यायसंगत नहीं है. उन्होंने राज्य सरकार से पूरे मामले की निष्पक्ष और पारदर्शी जांच कराने की मांग की ताकि सच्चाई सामने आ सके.

बाहरी होने के कारण हो रही बदनामी की कोशिश

मूल रूप से तेलंगाना के हैदराबाद निवासी सुधीर ने कहा कि वह झारखंड के रहने वाले नहीं हैं और उन्हें ऐसा महसूस कराया जा रहा है कि बाहरी होने के कारण उन्हें बदनाम कर यहां से हटाने की कोशिश की जा रही है. उन्होंने कहा कि उन्होंने झारखंड हॉकी के विकास के लिए पूरी ईमानदारी से काम किया है. ऐसे में बिना किसी ठोस प्रमाण के इस तरह के आरोप लगाना उचित नहीं है.

असुंता लकड़ा के विवाद में नाम घसीटना गलत

उन्होंने कहा कि असुंता लकड़ा और हॉकी झारखंड या हॉकी इंडिया के बीच क्या विवाद है, इसकी उन्हें जानकारी नहीं है, लेकिन उस विवाद में उनका नाम घसीटना गलत है. उन्होंने कहा कि उनके खिलाफ लगाए गए सभी आरोप निराधार हैं. यदि किसी के पास कोई सबूत है तो उसे जांच एजेंसियों के सामने प्रस्तुत करना चाहिए. उन्होंने कहा कि वह भी अपने पक्ष में उपलब्ध सभी साक्ष्य जांच समिति के समक्ष रखने के लिए पूरी तरह तैयार हैं.

राजनीतिक साजिश का आरोप, जान से मारने की धमकी

सुधीर ने दावा किया कि उनके खिलाफ एक राजनीतिक साजिश रची जा रही है. उन्होंने कहा, "मेरे पास भी ऐसी कई जानकारियां और तथ्य हैं, जिन पर यदि मैं औपचारिक शिकायत करूं तो कई लोगों का पारिवारिक जीवन प्रभावित हो सकता है. लेकिन मैं एक स्पोर्ट्स पर्सन हूं. मैं सिर्फ भारत और खेल को जानता हूं, इसलिए उन बातों में नहीं पड़ना चाहता. मेरा विश्वास निष्पक्ष जांच पर है और मैं चाहता हूं कि सच सामने आए."

उन्होंने बताया कि उन्हें रांची में जान से मारने की धमकियां मिली हैं. इस संबंध में मिले ऑडियो रिकॉर्डिंग भी उन्होंने खेल विभाग और खेल निदेशालय को सौंप दिए हैं.

मुख्यमंत्री और खेल मंत्री पर भरोसा

कोच ने कहा कि उन्हें मुख्यमंत्री, खेल मंत्री और खेल विभाग पर पूरा भरोसा है. विभाग अपनी जांच कर रहा है और वह जांच में पूरी तरह सहयोग कर रहे हैं. उन्होंने कहा कि यदि कोई भी कोच दोषी पाया जाता है तो उसके खिलाफ कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए, लेकिन बिना जांच किसी की प्रतिष्ठा को नुकसान पहुंचाना भी गलत है.

जांच में आरोप गलत साबित हुए तो नुकसान की जिम्मेदारी कौन लेगा?

सुधीर गोल्ला ने सवाल उठाया कि यदि जांच में आरोप गलत साबित होते हैं तो उनके करियर, परिवार और प्रतिष्ठा को हुए नुकसान की जिम्मेदारी कौन लेगा.

खेल और खिलाड़ियों का हित सर्वोपरि

उन्होंने दोहराया कि उनका उद्देश्य किसी व्यक्ति विशेष पर आरोप लगाना नहीं है, बल्कि वह केवल निष्पक्ष जांच चाहते हैं. उनका कहना है कि खेल और खिलाड़ियों के हित उनके लिए सर्वोपरि हैं. उन्होंने कहा कि उन्होंने अपने पूरे करियर में खिलाड़ियों को आगे बढ़ाने का प्रयास किया है और भविष्य में भी खेल के विकास के लिए काम करना चाहते हैं. उन्होंने भरोसा जताया कि जांच प्रक्रिया पूरी होने के बाद सच्चाई सामने आएगी और उन्हें न्याय मिलेगा.

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