राहुल गांधी विदेशों में संदिग्धों से मिलते हैं और वापस लौटने पर भारत-विरोधी प्रचार करते हैं: बीजेपी
बता दें, भाजपा नेता सुधांशु त्रिवेदी की यह टिप्पणी गांधी के विदेश दौरों को लेकर चल रहे राजनीतिक टकराव के बीच आई है.
Published : October 23, 2026 at 12:07 PM IST
नई दिल्ली: भारतीय जनता पार्टी (BJP) के राष्ट्रीय प्रवक्ता और राज्यसभा सदस्य सुधांशु त्रिवेदी ने आज शुक्रवार को लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी पर गंभीर आरोप लगाए. उन्होंने कहा कि राहुल अपनी विदेश यात्राओं के दौरान 'संदिग्ध लोगों' से मुलाकात करते हैं और देश लौटने के बाद भारत-विरोधी प्रचार में जुट जाते हैं.
एक प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करते हुए, त्रिवेदी ने कांग्रेस में गांधी के नेतृत्व की भी आलोचना की. उन्होंने आरोप लगाया कि गांधी के राजनीतिक दृष्टिकोण ने पार्टी को कमजोर कर दिया है और 'नेता प्रतिपक्ष' के पद की गरिमा को लेकर चिंताएं पैदा कर दी हैं. बीजेपी प्रवक्ता ने जोर देकर कहा कि जब भी राहुल गांधी विदेश यात्रा पर जाते हैं, तो वे ऐसी जगहों पर जाते हैं जिनका खुलासा नहीं किया जाता और संदिग्ध लोगों से मिलते हैं. वहीं भारत लौटने पर, वे भारत-विरोधी प्रचार में लग जाते हैं. उन्होंने कहा कि सत्ता से बाहर रहते हुए कांग्रेस जल बिन मछली की तरह तड़प रही है.
उन्होंने कहा कि कांग्रेस पार्टी का मूलमंत्र सत्ता में लूट, समाज में फूट और भारतीय धर्म-संस्कृति के प्रति दिल में घृणा फैलाना है. राहुल गांधी के विदेशी दौरों पर तंज कसते हुए बीजेपी प्रवक्ता ने कहा कि भारतीय संस्कृति से घृणा के ड्राइविंग इंजन नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी चंपा में कहीं विचरण कर रहे हैं. उन्होंने चुटकी लेते हुए कहा कि राहुल चंपत होकर चंपा (वियतनाम का पुराना नाम) हो गए हैं. वहीं, पीएम मोदी पर उन्होंने कहा कि हमारे प्रधानमंत्री का रिकॉर्ड शानदार है. वहीं, राहुल गांधी का ट्रैक रिकॉर्ड समस्याओं से भरा हुआ है.
भाजपा नेता की यह टिप्पणी गांधी के विदेश दौरों को लेकर चल रहे राजनीतिक टकराव के बीच आई है. सत्ताधारी दल का आरोप है कि कांग्रेस नेता ऐसे लोगों के संपर्क में हैं, जिनके विचार भाजपा के अनुसार भारत के हितों के खिलाफ हैं. सुधांशु त्रिवेदी ने राजनीतिक विरोध-प्रदर्शनों के दौरान गांधी के आचरण पर भी सवाल उठाए. उन्होंने प्रधानमंत्री आवास के पास हुए प्रदर्शनों और आकाशवाणी भवन में प्रदर्शनकारियों के घुसने की घटनाओं का जिक्र किया.
#WATCH | Delhi | National Spokesperson of BJP, Dr. Sudhanshu Trivedi says, "All the efforts made to launch Rahul Gandhi have now left the Congress in a very dangerous position—a position where it finds itself aligned with anti-national forces. Whenever Rahul Gandhi goes abroad, he embarks on these mysterious, undisclosed trips, during which he meets with suspicious individuals. He travels to undisclosed locations and meets with suspicious people."— ANI (@ANI) October 23, 2026
उन्होंने कहा कि केवल भारत में ही ऐसा देखने को मिलता है कि कांग्रेस पार्टी इस हद तक चली जाती है कि वह विपक्ष के नेता के पद की गरिमा को ही नष्ट कर देती है, और इसके बावजूद उन्हें कोई सफलता नहीं मिलती. गांधी के नेतृत्व पर निशाना साधते हुए, त्रिवेदी ने आरोप लगाया कि लगातार कई चुनावी हार के बावजूद, कांग्रेस ने बार-बार उन्हें अपना मुख्य चेहरा पेश करने की कोशिश की है. उन्होंने कहा कि जैसा कि माननीय प्रधानमंत्री ने टिप्पणी की, एक 'असफल प्रॉडक्ट' को बार-बार पेश करने की कोशिश की जा रही है. ऐसा करके, कांग्रेस पार्टी ने न केवल अपने संगठन को, बल्कि देश के संवैधानिक ढांचे को भी दांव पर लगा दिया है.
त्रिवेदी ने आगे आरोप लगाया कि गांधी ने अपने विरोध-प्रदर्शनों के दौरान अधिकारियों और राजनीतिक हस्तियों से समर्थन मिलने को लेकर विरोधाभासी दावे किए हैं. उन्होंने ऐसे दावों के आधार पर सवाल उठाया और कांग्रेस नेतृत्व पर आरोप लगाया कि वे इन्हें व्यापक राजनीतिक समर्थन के सबूत के तौर पर पेश कर रहे हैं. बीजेपी प्रवक्ता ने पूर्व अमेरिकी राष्ट्रपति बराक ओबामा की किताब 'अ प्रॉमिस्ड लैंड' का भी जिक्र किया. इसमें एक अंश है, जो 2010 में ओबामा की भारत यात्रा के दौरान गांधी के साथ हुई मुलाकात के बाद उनके बारे में बताता है. त्रिवेदी ने कहा कि यह अंश गांधी की राजनीतिक तैयारी पर सवाल उठाता है. उन्होंने कांग्रेस को चुनौती दी कि वह पूर्व अमेरिकी राष्ट्रपति की इन टिप्पणियों पर जवाब दे.
#WATCH | Delhi | BJP National Spokesperson, Dr. Sudhanshu Trivedi says, "The Congress party's core philosophy is defined by plunder while in power, sowing division within society, and harboring deep-seated hatred toward Indian religion and culture. At the helm of this is a leader who, unfortunately, also serves as the Leader of the Opposition in the country. This is a misfortune—perhaps even more so for the Congress party than for the nation itself, as he has currently vanished from the country; according to reports, he is wandering somewhere in Vietnam. He has become a puzzle—both to the nation and to his own party. While Prime Minister Narendra Modi’s track record is full of achievements, Rahul Gandhi’s track record is fraught with problems for the Congress party. Today, the Congress party has not only jeopardised its own future but has also put the nation’s constitutional framework at stake."— ANI (@ANI) October 23, 2026
भाजपा नेता की यह टिप्पणी ऐसे समय में आई है, जब उनकी पार्टी ने भारत में विदेशी फंडिंग पाने वाले संगठनों और राजनीतिक गतिविधियों के बीच कथित संबंधों को लेकर सवाल उठाए हैं. फॉक्स न्यूज़ की रिपोर्ट के अनुसार, एक अलग मामले में, अमेरिकी हाउस वेज एंड मीन्स कमिटी व्यवसायी नेविल रॉय सिंघम से जुड़े फंडिंग नेटवर्क की जांच कर रही है. कमिटी ने पूछताछ के लिए कुछ लोगों की पहचान की है. यह जांच इस बात का पता लगाने के लिए की जा रही है कि क्या टैक्स-छूट प्राप्त गैर-लाभकारी संगठनों के जरिए भेजी गई फंडिंग ने अमेरिका में चीनी कम्युनिस्ट पार्टी के हितों को आगे बढ़ाने का काम किया है.
'द पीपल्स फोरम इंक.' और 'ब्रेकथ्रू न्यूज' ने वित्तीय रिकॉर्ड मांगने वाली समिति की मांगों को चुनौती दी है. 'ब्रेकथ्रू न्यूज' का तर्क है कि पत्रकारों को निशाना बनाकर उनसे अनिवार्य रूप से बयान लेने की प्रक्रिया प्रेस की स्वतंत्रता के लिए खतरा बन सकती है. भाजपा नेताओं ने सवाल उठाया है कि क्या सिंघम से जुड़े संगठनों का भारत में राजनीतिक गतिविधियों और चुनाव आयोग के खिलाफ गांधी के विरोध-प्रदर्शनों से कोई संबंध है.
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