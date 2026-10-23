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राहुल गांधी विदेशों में संदिग्धों से मिलते हैं और वापस लौटने पर भारत-विरोधी प्रचार करते हैं: बीजेपी

नई दिल्ली: भारतीय जनता पार्टी (BJP) के राष्ट्रीय प्रवक्ता और राज्यसभा सदस्य सुधांशु त्रिवेदी ने आज शुक्रवार को लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी पर गंभीर आरोप लगाए. उन्होंने कहा कि राहुल अपनी विदेश यात्राओं के दौरान 'संदिग्ध लोगों' से मुलाकात करते हैं और देश लौटने के बाद भारत-विरोधी प्रचार में जुट जाते हैं.

एक प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करते हुए, त्रिवेदी ने कांग्रेस में गांधी के नेतृत्व की भी आलोचना की. उन्होंने आरोप लगाया कि गांधी के राजनीतिक दृष्टिकोण ने पार्टी को कमजोर कर दिया है और 'नेता प्रतिपक्ष' के पद की गरिमा को लेकर चिंताएं पैदा कर दी हैं. बीजेपी प्रवक्ता ने जोर देकर कहा कि जब भी राहुल गांधी विदेश यात्रा पर जाते हैं, तो वे ऐसी जगहों पर जाते हैं जिनका खुलासा नहीं किया जाता और संदिग्ध लोगों से मिलते हैं. वहीं भारत लौटने पर, वे भारत-विरोधी प्रचार में लग जाते हैं. उन्होंने कहा कि सत्ता से बाहर रहते हुए कांग्रेस जल बिन मछली की तरह तड़प रही है.

उन्होंने कहा कि कांग्रेस पार्टी का मूलमंत्र सत्ता में लूट, समाज में फूट और भारतीय धर्म-संस्कृति के प्रति दिल में घृणा फैलाना है. राहुल गांधी के विदेशी दौरों पर तंज कसते हुए बीजेपी प्रवक्ता ने कहा कि भारतीय संस्कृति से घृणा के ड्राइविंग इंजन नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी चंपा में कहीं विचरण कर रहे हैं. उन्होंने चुटकी लेते हुए कहा कि राहुल चंपत होकर चंपा (वियतनाम का पुराना नाम) हो गए हैं. वहीं, पीएम मोदी पर उन्होंने कहा कि हमारे प्रधानमंत्री का रिकॉर्ड शानदार है. वहीं, राहुल गांधी का ट्रैक रिकॉर्ड समस्याओं से भरा हुआ है.

भाजपा नेता की यह टिप्पणी गांधी के विदेश दौरों को लेकर चल रहे राजनीतिक टकराव के बीच आई है. सत्ताधारी दल का आरोप है कि कांग्रेस नेता ऐसे लोगों के संपर्क में हैं, जिनके विचार भाजपा के अनुसार भारत के हितों के खिलाफ हैं. सुधांशु त्रिवेदी ने राजनीतिक विरोध-प्रदर्शनों के दौरान गांधी के आचरण पर भी सवाल उठाए. उन्होंने प्रधानमंत्री आवास के पास हुए प्रदर्शनों और आकाशवाणी भवन में प्रदर्शनकारियों के घुसने की घटनाओं का जिक्र किया.

उन्होंने कहा कि केवल भारत में ही ऐसा देखने को मिलता है कि कांग्रेस पार्टी इस हद तक चली जाती है कि वह विपक्ष के नेता के पद की गरिमा को ही नष्ट कर देती है, और इसके बावजूद उन्हें कोई सफलता नहीं मिलती. गांधी के नेतृत्व पर निशाना साधते हुए, त्रिवेदी ने आरोप लगाया कि लगातार कई चुनावी हार के बावजूद, कांग्रेस ने बार-बार उन्हें अपना मुख्य चेहरा पेश करने की कोशिश की है. उन्होंने कहा कि जैसा कि माननीय प्रधानमंत्री ने टिप्पणी की, एक 'असफल प्रॉडक्ट' को बार-बार पेश करने की कोशिश की जा रही है. ऐसा करके, कांग्रेस पार्टी ने न केवल अपने संगठन को, बल्कि देश के संवैधानिक ढांचे को भी दांव पर लगा दिया है.

त्रिवेदी ने आगे आरोप लगाया कि गांधी ने अपने विरोध-प्रदर्शनों के दौरान अधिकारियों और राजनीतिक हस्तियों से समर्थन मिलने को लेकर विरोधाभासी दावे किए हैं. उन्होंने ऐसे दावों के आधार पर सवाल उठाया और कांग्रेस नेतृत्व पर आरोप लगाया कि वे इन्हें व्यापक राजनीतिक समर्थन के सबूत के तौर पर पेश कर रहे हैं. बीजेपी प्रवक्ता ने पूर्व अमेरिकी राष्ट्रपति बराक ओबामा की किताब 'अ प्रॉमिस्ड लैंड' का भी जिक्र किया. इसमें एक अंश है, जो 2010 में ओबामा की भारत यात्रा के दौरान गांधी के साथ हुई मुलाकात के बाद उनके बारे में बताता है. त्रिवेदी ने कहा कि यह अंश गांधी की राजनीतिक तैयारी पर सवाल उठाता है. उन्होंने कांग्रेस को चुनौती दी कि वह पूर्व अमेरिकी राष्ट्रपति की इन टिप्पणियों पर जवाब दे.