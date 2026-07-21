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''अचानक लाठियां चलने लगीं...'', जंतर-मंतर पर प्रदर्शनकारियों ने बताई पुलिस एक्शन की खौफनाक दास्तां

लाठीचार्ज और आंसू गैस के बाद भी जंतर-मंतर पर दोबारा जुटने लगी भीड़.

जंतर-मंतर पर प्रदर्शनकारियों ने बताई पुलिस एक्शन की खौफनाक दास्तां
जंतर-मंतर पर प्रदर्शनकारियों ने बताई पुलिस एक्शन की खौफनाक दास्तां (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Delhi Team

Published : July 21, 2026 at 9:02 PM IST

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नई दिल्ली: जंतर-मंतर पर कॉकरोच जनता पार्टी (CJP) के 'संसद मार्च' के दूसरे दिन भी भारी हंगामा देखने को मिला, जहां प्रदर्शनकारी अपनी मांगों को लेकर धरना स्थल पर डटे रहे. CJP संस्थापक अभिजीत दीप, राष्ट्रीय मुख्य प्रवक्ता आशुतोष राणा और प्रवक्ता सौरव दास के नेतृत्व में कार्यकर्ताओं ने केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग को लेकर जमकर नारेबाजी की. इस दौरान स्थिति को नियंत्रित करने के लिए दिल्ली पुलिस ने सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए थे, जिसके तहत प्रदर्शन स्थल के दोनों ओर तीन-तीन स्तर की बैरिकेडिंग की गई थी. इस दौरान पुलिस द्वारा कड़ी तलाशी व पहचान पत्र की जांच के बाद ही लोगों को जंतर-मंतर के अंदर जाने की अनुमति दी जा रही थी.

सेंट्रल दिल्ली से जंतर मंतर की ओर जाने वाले लगभग सभी रास्तों पर पुलिस ने बैरिकेड कर रखी थी. यहां प्रदर्शन में शामिल महाराष्ट्र से आई सामाजिक कार्यकर्ता अश्विनी भिवबड़े ने कहा, ''कल जब हम मार्च में शामिल होने के लिए जंतर मंतर पर खड़े थे तो अचानक से दिल्ली पुलिस ने लाठीचार्ज शुरू कर दिया, जिससे कई लोगों को चोटें लगी.'' उन्होंने बताया कि उनके पति दिलीप भिवगड़े को भी लाठीचार्ज में चोट लगी. वह धरना स्थल की ओर जा रहे थे वहीं रास्ते में ही पुलिस ने लाठीचार्ज शुरू किया, जिसमें उनके पति को चोट लगी है. उन्होंने कहा कि सरकार इस तरह का व्यवहार कर रही है जैसा अंग्रेजों ने भी नहीं किया था.

प्रदर्शनकारियों ने बताई पुलिस एक्शन की खौफनाक दास्तां (ETV Bharat)

वहीं, जंतर मंतर धरने में मौजूद क्रांति ने कहा,''कल हम लोग यही धरने के पास ही खड़े थे. हमारे साथ कुछ छोटे-छोटे बच्चे भी थे लेकिन पुलिस ने एकदम से लाठी चार्ज शुरू किया. उसमें धक्का मुक्की हुई तो कई बच्चे भी गिर गए. पुलिस ने एक तरफ से मारना शुरू किया. इस तरह का पुलिस ने व्यवहार किया जैसे कि हम पता नहीं क्या ऐसा मांग रहे हैं जो सरकार पूरा नहीं कर सकती.''

क्रांति ने आगे कहा कि पुलिस की लाठियों से कई लोगों को चोट लगी है. सरकार शांतिपूर्ण तरीके से की जा रही मांग को सुनने के लिए तैयार नहीं है. इसलिए संसद मार्च करना पड़ा. इसके आलावा, महाराष्ट्र के से धरने में शामिल होने पहुंचे जयकांत ने कहा, ''सरकार ने जिस तरह से छात्रों पर लाठी चार्ज कराया, टियर गैस छुड़वाया, यह बिल्कुल गलत है. छात्रों की कोई ऐसी मांग नहीं है जो पूरी नहीं की जा सके. छात्र सिर्फ पेपर लीक के बदले में शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा मांग रहे हैं. सरकार को उसकी जिम्मेदारी लेनी चाहिए और प्रधान का इस्तीफा लेना चाहिए. अगर प्रधान का इस्तीफा नहीं होता है तो यह प्रदर्शन आगे भी जारी रहेगा. अगर पेपर लीक नहीं रुक तो छात्रों का भविष्य बर्बाद होगा.''

एक अन्य प्रदर्शनकारी पुलिसकर्मियों को फूल देकर विरोध दर्ज कराते हुए दिखे. वह कह रहे थे सर कल लठ मारने के बदले में फूल ले लीजिए, ऐसे में कई पुलिसकर्मी फूल लेने से बचते नजर आए. जबकि एक दो पुलिसकर्मी ने गुलाब का फूल लिया. बता दें कि धरना स्थल पर कॉकरोच जनता पार्टी के वालंटियर ने लोगों को मंच के पास जाने से पहले उनका आईडी प्रूफ चेक करने के लिए अपने लोग खड़े किए हुए थे. मीडिया के साथ ही सभी लोगों के आई कार्ड चेक करके ही मंच के पास जाने दे रहे. बहुत से लोगों को उनके द्वारा वापस भी किया जा रहा था.

प्रदर्शन को लेकर कांग्रस नेताओं ने क्या कहा ?, सुनिए (ETV Bharat)

"डर की राजनीति" कर रही सरकार- कांग्रेस

उत्तराखंड के वरिष्ठ कांग्रेस नेता हरक सिंह रावत और दिल्ली कांग्रेस के प्रदेश प्रभारी काजी निजामुद्दीन ने जंतर-मंतर विरोध प्रदर्शन और 'संसद मार्च' का खुलकर समर्थन किया है. इसके साथ ही छात्रों पर हुए लाठीचार्ज को लेकर भाजपा सरकार पर तीखा हमला बोला. उन्होंने कहा कि पेपर लीक और शिक्षा व्यवस्था में धांधली के खिलाफ देश के युवा शांतिपूर्ण तरीके से अपनी मांग रख रहे हैं, तो बीजेपी सरकार डरी हुई है. इसी बौखलाहट में छात्रों की आवाज दबाने की कोशिश की जा रही है.

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