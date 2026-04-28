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उत्तराखंड में चढ़ता पारा दे रहा शॉक हीट पैटर्न के संकेत, जानिए मौसम में बदलाव का पूरा गणित

गर्मी धीरे-धीरे बढ़ने के बजाय अचानक उछाल के साथ बढ़ रही है. विशेषज्ञ इसको शॉक हीट पैटर्न का संकेत मान रहे हैं. रिपोर्ट- नवीन उनियाल.

UTTARAKHAND SHOCK HEAT PATTERN
अप्रैल में ही उत्तराखंड में तापमान 40 डिग्री के पार (ETV Bharat Graphics)
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By ETV Bharat Uttarakhand Team

Published : April 28, 2026 at 2:09 PM IST

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देहरादून: उत्तराखंड समेत उत्तर भारत के अधिकतर राज्यों में हीट वेव के हालत बने हुए हैं. यूं तो उत्तराखंड के मुकाबले पड़ोसी राज्यों में तापमान को लेकर हालात ज्यादा खराब हैं, लेकिन इस पहाड़ी राज्य में भी गर्मी का सितम कुछ कम नहीं हो रहा. चिंता शॉक हीट पैटर्न की है, जिसमें तापमान काफी तेजी से अचानक बढ़ जाता है. प्रदेश में कई बार अचानक 48 या 72 घंटों में ही मौसम इस कदर बदल जाता है कि अचानक सामान्य मौसम के बीच लोगों के पसीने छूटने लगते हैं.

चढ़ता पारा दे रहा शॉक हीट पैटर्न के संकेत: उत्तराखंड समेत पूरे उत्तर भारत में इन दिनों मौसम का मिजाज तेजी से बदलता हुआ दिखाई दे रहा है. अप्रैल के अंतिम सप्ताह तक पहुंचते-पहुंचते तापमान ने जिस तरह से रफ्तार पकड़ी है, उसने लोगों को समय से पहले ही तेज गर्मी का अहसास करा दिया है. खास बात यह है कि यह गर्मी सामान्य तरीके से धीरे-धीरे बढ़ने के बजाय कई बार अचानक उछाल के साथ सामने आ रही है, जिसे विशेषज्ञ शॉक हीट पैटर्न के संकेत के रूप में देख रहे हैं.

बदल गया मौसम का पूरा गणित: हालांकि मौसम विभाग अभी इसे औपचारिक रूप से हीट वेव की श्रेणी में नहीं रख रहा, लेकिन जिस तरह से 48 से 72 घंटों के भीतर तापमान में तेज बढ़ोत्तरी देखी जा रही है, उसने चिंता जरूर बढ़ा दी है. उत्तराखंड जैसे पहाड़ी राज्य में जहां आमतौर पर मौसम संतुलित रहता है, वहां इस तरह का उतार-चढ़ाव भविष्य के बड़े बदलावों की ओर इशारा कर सकता है.

UTTARAKHAND SHOCK HEAT PATTERN
लू को हीट वेव कहते हैं (ETV Bharat Graphics)

अप्रैल में ही उत्तराखंड में तापमान 40 डिग्री के पार: इस समय उत्तराखंड के कई मैदानी जिलों में तापमान 40 डिग्री सेल्सियस के करीब पहुंच चुका है. देहरादून में अधिकतम तापमान 39 डिग्री तक रिकॉर्ड किया गया, जबकि रुड़की में यह आंकड़ा 40 डिग्री को पार कर गया. यह स्थिति बताती है कि पहाड़ी राज्य होने के बावजूद उत्तराखंड भी अब मैदानी गर्मी की चपेट में आने लगा है.

पर्वतीय जिले भी हो रहे गरम: वहीं दूसरी ओर पर्वतीय जिलों में भी तापमान में अप्रत्याशित बढ़ोत्तरी देखने को मिली है. उत्तरकाशी, टिहरी और पिथौरागढ़ जैसे क्षेत्रों में तापमान 29 से 30 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया, जो सामान्य से अधिक माना जाता है. हालांकि इन क्षेत्रों में बीच-बीच में हल्की बारिश राहत देती है, लेकिन कुल मिलाकर गर्मी का असर यहां भी स्पष्ट दिख रहा है.

शॉक हीट पैटर्न क्या है:

शॉक हीट पैटर्न का मतलब होता है कम समय में तापमान का अचानक और तेज बढ़ जाना. आमतौर पर अगर 24 से 48 घंटों के भीतर तापमान में 5 डिग्री सेल्सियस तक की बढ़ोत्तरी हो जाए, तो इसे शॉक हीट पैटर्न का संकेत माना जाता है.

2-3 दिन में अचानक बढ़ जा रही गर्मी: उत्तराखंड में ऐसे उदाहरण सामने आए हैं, जहां 2–3 दिनों के भीतर मौसम ने अचानक करवट ली और ठंडे या सामान्य तापमान के बाद अचानक तेज गर्मी महसूस होने लगी. हालांकि विशेषज्ञों का कहना है कि हर तेज बढ़ोत्तरी को शॉक हीट नहीं कहा जा सकता, क्योंकि इसके पीछे कई स्थानीय और क्षेत्रीय कारण भी होते हैं.

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लू लगने को हीट स्ट्रोक कहते हैं (ETV Bharat Graphics)

क्या कहते हैं मौसम निदेशक: उत्तराखंड मौसम विज्ञान केंद्र के अनुसार-

तापमान में अल्प समय में बढ़ोत्तरी जरूर देखी जा रही है, लेकिन इसे सीधे शॉक हीट पैटर्न से जोड़ना सही नहीं होगा. राज्य का मौसम आसपास के राज्यों की स्थिति, हवा के रुख, और स्थानीय भौगोलिक परिस्थितियों से प्रभावित होता है.
-सीएस तोमर, निदेशक उत्तराखंड मौसम विज्ञान केंद्र-

मैदान की गर्मी का असर उत्तराखंड पर: उदाहरण के तौर पर जब उत्तर प्रदेश, हरियाणा या राजस्थान में हीट वेव जैसी स्थिति बनती है, तो उसका असर उत्तराखंड के मैदानी क्षेत्रों पर भी पड़ता है. इसी वजह से यहां अचानक तापमान बढ़ सकता है.

भौगोलिक विविधता भी एक कारण: उत्तराखंड की भौगोलिक विविधता इसे मौसम के लिहाज से बेहद खास बनाती है. यही कारण है कि राज्य के अलग-अलग हिस्सों में एक ही समय पर बिल्कुल अलग मौसम देखने को मिलता है. जहां देहरादून, हरिद्वार और उधम सिंह नगर में गर्मी लोगों को परेशान कर रही होती है, वहीं कुछ ही दूरी पर स्थित पहाड़ी इलाकों में बारिश और ठंडी हवाएं मौसम को सुहावना बनाए रखती हैं. यह अंतर कई बार सिर्फ 100–150 किलोमीटर के दायरे में ही देखने को मिल जाता है.

बढ़ रहा गर्मी का स्तर: अगर पिछले वर्षों के तापमान रिकॉर्ड पर नजर डालें तो यह साफ होता है कि गर्मी का स्तर धीरे-धीरे बढ़ रहा है...

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बढ़ता जा रहा है तापमान (ETV Bharat Graphics)

अप्रैल 2009 में 30 तारीख को 40.8°C तापमान रिकॉर्ड किया गया था, जो उस महीने का सबसे गर्म दिन रहा. अप्रैल 1970 में भी तापमान 40.6°C तक पहुंचा था. मई 2012 में 43.01°C तापमान दर्ज किया गया, जो अब तक का सबसे गर्म रिकॉर्ड है. हाल के वर्षों में 2024 में भी तापमान 43°C तक पहुंच चुका है. इस आधार पर यह कहा जा सकता है कि उत्तराखंड में अधिकतम तापमान की सीमा धीरे-धीरे बढ़ रही है और भविष्य में इसके और बढ़ने की संभावना है.

मानव गतिविधियों ने भी बढ़ाई गर्मी: विशेषज्ञ इस पूरे बदलाव को जलवायु परिवर्तन से जोड़कर देखते हैं. उनका मानना है कि मानव गतिविधियों जैसे वनों की कटाई, शहरीकरण, प्रदूषण और औद्योगिक विकास ने मौसम के प्राकृतिक चक्र को प्रभावित किया है. पिछले दशकों के आंकड़े भी इस बात की पुष्टि करते हैं. यहां 1980 से 1990 के बीच लगभग 400 दिनों में अत्यधिक गर्मी या हीट वेव दर्ज की गई. वहीं 2011 से 2020 के बीच यह संख्या बढ़कर 600 दिनों तक पहुंच गई. यह आंकड़े बताते हैं कि न केवल गर्म दिनों की संख्या बढ़ रही है, बल्कि उनका प्रभाव क्षेत्र भी लगातार विस्तृत हो रहा है.

हीट डोम भी गर्मी का कारण: गर्मी के दौरान एक और महत्वपूर्ण घटना होती है जिसे हीट डोम कहा जाता है. इसमें गर्म हवा एक तरह से वातावरण में फंस जाती है और ऊपर नहीं उठ पाती. इससे जमीन के पास तापमान लगातार बढ़ता रहता है.

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हीट डोम से भीषण गर्मी और लू का दौर चलता है (ETV Bharat Graphics)

इस कारण भी बढ़ती है गर्मी: अप्रैल से जून के बीच जब सूर्य की किरणें सीधी पड़ती हैं, तो जमीन तेजी से गर्म होती है. यदि इस दौरान हवा का प्रवाह धीमा हो जाए या रुक जाए, तो तापमान और अधिक बढ़ जाता है. यही स्थिति कई बार अचानक गर्मी बढ़ने का कारण बनती है.

उत्तराखंड में विकसित हो रहै हं हीट वेव जोन: विशेषज्ञों के अनुसार-

उत्तराखंड में कुछ क्षेत्र ऐसे हैं जो धीरे-धीरे हीट वेव जोन के रूप में विकसित हो रहे हैं. इसमें विकासनगर से देहरादून, डोईवाला, कोटद्वार, रामनगर, काशीपुर, खटीमा शामिल हैं. इन इलाकों में मैदानी प्रभाव ज्यादा होने के कारण तापमान तेजी से बढ़ता है और गर्मी लंबे समय तक बनी रहती है.
-एचपी भट्ट, जियोलॉजिस्ट-

अगले 24 घंटे में बारिश होगी: मौसम विभाग के अनुसार, अगले 24 से 48 घंटों में कुछ स्थानों पर हल्की बारिश हो सकती है, जिससे तापमान में थोड़ी गिरावट आएगी. लेकिन यह राहत ज्यादा समय तक टिकने वाली नहीं है. जैसे ही मौसम साफ होगा और शुष्क स्थिति बनेगी, तापमान फिर तेजी से बढ़ सकता है. यही कारण है कि लोगों को लगातार सतर्क रहने की जरूरत है.

बढ़ती गर्मी के हो सकते हैं गंभीर प्रभाव: शॉक हीट पैटर्न और बढ़ती गर्मी के कई गंभीर प्रभाव हो सकते हैं. इसमें हीट स्ट्रोक और डिहाइड्रेशन का खतरा, बुजुर्गों और बच्चों के लिए स्वास्थ्य जोखिम, फसलों पर असर, पानी की कमी, बिजली की मांग में वृद्धि हो सकती है. इस दौरान जानकर दोपहर 12 से 3 बजे तक बाहर निकलने से बचने की सलाह देते हैं. इसके साथ ही पर्याप्त मात्रा में पानी पीने, हल्के और ढीले कपड़े पहनने, धूप में निकलते समय सिर को ढकने, बच्चों और बुजुर्गों का विशेष ध्यान रखने की सलाह दे रहे हैं.

बढ़ती गर्मी पर्यावरणीय बदलाव का संकेत: उत्तराखंड में बदलता मौसम अब केवल एक मौसमी घटना नहीं रह गया है, बल्कि यह एक बड़े पर्यावरणीय बदलाव का संकेत है. शॉक हीट पैटर्न जैसी स्थितियां बताती हैं कि तापमान का व्यवहार अब पहले जैसा स्थिर नहीं रहा. हालांकि अभी यह स्थिति नियंत्रण में है और हीट वेव जैसी गंभीर श्रेणी तक नहीं पहुंची है, लेकिन इसके संकेत भविष्य के लिए चेतावनी जरूर हैं. यदि समय रहते पर्यावरण संरक्षण और जलवायु संतुलन की दिशा में कदम नहीं उठाए गए, तो आने वाले वर्षों में यह समस्या और गंभीर रूप ले सकती है.

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