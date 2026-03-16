ETV Bharat / bharat

कॉर्पोरेशन मैटरनिटी अस्पताल में वार्मर मशीन में आग लगने से नवजात गंभीर रूप से घायल, जांच में जुटी पुलिस

चेन्नई: तमिलनाडु के चेन्नई में स्थित कॉर्पोरेशन प्रसूति अस्पताल में शरीर का तापमान नियंत्रित करने वाली वार्मर मशीन में अचानक आग लगने से एक नवजात शिशु गंभीर रूप से घायल हो गया. इस घटना से पूरे इलाके में सनसनी फैल गई है.

खबर के मुताबिक, आनंद बाबू नाम का शख्स अपनी गर्भवती पत्नी धनलक्ष्मी को पुरासावलकम में करियप्पा स्ट्रीट पर मौजूद कॉर्पोरेशन मैटरनिटी अस्पताल में प्रीनेटल केयर के लिए भर्ती कराया था.

आनंद बाबू अपनी पत्नी धनलक्ष्मी के साथ चेन्नई के पेरम्बूर में रहते हैं. वे फार्मास्यूटिकल उत्पाद बेचने वाली कंपनी में कार्यरत हैं. उनके शादी को तीन साल हो चुके हैं. इस दौरान पत्नी के गर्भवती होने पर वह उन्हें 15 मार्च को अस्पताल में भर्ती कराया. यहां अस्पताल में धनलक्ष्मी ने सिजेरियन सेक्शन से एक लड़के को जन्म दिया. नवजात के शरीर का तापमान बनाए रखने के लिए उसे एक वार्मर मशीन के अंदर रखा गया. लेकिन, बिजली के शॉर्ट सर्किट की वजह से मशीन में अचानक आग लग गई. इस वजह से, नवजात शिशु बुरी तरह जल गया.

घटना के तुरंत बाद, डॉक्टरों ने बच्चे को फर्स्ट एड दिया. इसके बाद, मेडिकल स्टाफ, जिसमें डॉक्टर और नर्स शामिल थे ने तुरंत बच्चे को स्पेशल ट्रीटमेंट के लिए एग्मोर के इंस्टिट्यूट ऑफ चाइल्ड हेल्थ (चिल्ड्रन हॉस्पिटल) में भेज दिया. बच्चे के शरीर के कई हिस्सों में चोटें आईं, जिसमें उसका सिर, पीठ, हाथ, जांघ और पैर शामिल हैं. हॉस्पिटल के डॉक्टर अभी बच्चे को स्पेशल मेडिकल केयर दे रहे हैं.

इस घटना के बारे में बात करते हुए, बच्चे के पिता, आनंद बाबू ने कहा कि, उन्होंने अपनी पत्नी को सरकारी अस्पताल में भर्ती कराया था. डॉक्टरों ने उन्हें बताया कि तुरंत सर्जरी की जरूरत है क्योंकि पत्नी की यूट्रस में फ्लूइड लेवल कम था.