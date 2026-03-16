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कॉर्पोरेशन मैटरनिटी अस्पताल में वार्मर मशीन में आग लगने से नवजात गंभीर रूप से घायल, जांच में जुटी पुलिस

चेन्नई में वार्मर मशीन में अचानक आग लगने से नवजात शिशु गंभीर रूप से घायल हो गया. पुलिस मामले की जांच कर रही है.

Sudden Fire in Warmer Machine
प्रतीकात्मक तस्वीर (IANS)
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By ETV Bharat Hindi Team

Published : March 16, 2026 at 3:27 PM IST

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चेन्नई: तमिलनाडु के चेन्नई में स्थित कॉर्पोरेशन प्रसूति अस्पताल में शरीर का तापमान नियंत्रित करने वाली वार्मर मशीन में अचानक आग लगने से एक नवजात शिशु गंभीर रूप से घायल हो गया. इस घटना से पूरे इलाके में सनसनी फैल गई है.

खबर के मुताबिक, आनंद बाबू नाम का शख्स अपनी गर्भवती पत्नी धनलक्ष्मी को पुरासावलकम में करियप्पा स्ट्रीट पर मौजूद कॉर्पोरेशन मैटरनिटी अस्पताल में प्रीनेटल केयर के लिए भर्ती कराया था.

आनंद बाबू अपनी पत्नी धनलक्ष्मी के साथ चेन्नई के पेरम्बूर में रहते हैं. वे फार्मास्यूटिकल उत्पाद बेचने वाली कंपनी में कार्यरत हैं. उनके शादी को तीन साल हो चुके हैं. इस दौरान पत्नी के गर्भवती होने पर वह उन्हें 15 मार्च को अस्पताल में भर्ती कराया. यहां अस्पताल में धनलक्ष्मी ने सिजेरियन सेक्शन से एक लड़के को जन्म दिया. नवजात के शरीर का तापमान बनाए रखने के लिए उसे एक वार्मर मशीन के अंदर रखा गया. लेकिन, बिजली के शॉर्ट सर्किट की वजह से मशीन में अचानक आग लग गई. इस वजह से, नवजात शिशु बुरी तरह जल गया.

घटना के तुरंत बाद, डॉक्टरों ने बच्चे को फर्स्ट एड दिया. इसके बाद, मेडिकल स्टाफ, जिसमें डॉक्टर और नर्स शामिल थे ने तुरंत बच्चे को स्पेशल ट्रीटमेंट के लिए एग्मोर के इंस्टिट्यूट ऑफ चाइल्ड हेल्थ (चिल्ड्रन हॉस्पिटल) में भेज दिया. बच्चे के शरीर के कई हिस्सों में चोटें आईं, जिसमें उसका सिर, पीठ, हाथ, जांघ और पैर शामिल हैं. हॉस्पिटल के डॉक्टर अभी बच्चे को स्पेशल मेडिकल केयर दे रहे हैं.

इस घटना के बारे में बात करते हुए, बच्चे के पिता, आनंद बाबू ने कहा कि, उन्होंने अपनी पत्नी को सरकारी अस्पताल में भर्ती कराया था. डॉक्टरों ने उन्हें बताया कि तुरंत सर्जरी की जरूरत है क्योंकि पत्नी की यूट्रस में फ्लूइड लेवल कम था.

उन्होंने कहा कि, सर्जरी से उसकी पत्नी ने लड़के को जन्म दिया. इसके तुरंत बाद, डॉक्टरों ने उन्हें बताया कि इन्फेंट वार्मर में अचानक आग लग गई थी. आनंद बाबू ने कहा कि, डॉक्टरों ने उन्हें बिना बताए बच्चे को एग्मोर सरकारी शिशु अस्पताल में ट्रांसफर कर दिया. अभी तक, उस अस्पताल के स्टॉफ ने उनके बच्चे को उन्हें देखने नहीं दे रहे हैं. उन्होंने कहा कि, इसमें शामिल डॉक्टरों के खिलाफ सख्त कार्रवाई होनी चाहिए.

बच्चे के पिता आनंद बाबू ने इस घटना के बारे में वेपेरी पुलिस स्टेशन में शिकायत दर्ज कराई है. शिकायत के आधार पर, पुलिस ने जांच शुरू कर दी है. इस मामले पर टिप्पणी करते हुए, वेपेरी पुलिस स्टेशन के इंस्पेक्टर राजू ने कहा कि, उन्होंने इन्फेंट वार्मर मशीन में आग लगने की घटना के बारे में केस दर्ज कर लिया है और मामले की जांच कर रहे हैं. वहीं, अस्पताल प्रशासन का कहना है कि, बच्चे की हालत अभी स्थिर है और उसका इलाज चल रहा है.

उन्होंने आगे कहा कि, चिकित्सा परिषद और चिकित्सा सेवा निदेशालय को इस घटना के बारे में जानकारी दे दी गई है. उनकी जांच के बाद जमा की गई रिपोर्ट के आधार पर इसमें शामिल डॉक्टरों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी.

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