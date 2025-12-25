ETV Bharat / bharat

1500 किलो सेब और रेत से सांता क्लॉज बनाकर क्रिसमस की दी शुभकामनाएं

क्रिसमस के अवसर पर सैंड आर्टिस्ट सुदर्शन पटनायक ने इस साल अनोखो तरीके से सांता क्लॉज बनाकर पूरी दुनिया को शुभकामनाएं दी हैं.

SANTA CLAUS SCULPTURE
सुदर्शन पटनायक ने 1500 किलो सेब और रेत से सांता क्लॉज बनाकर क्रिसमस की पूरी दुनिया को दी शुभकामनाएं (ETV Bharat)
By ETV Bharat Hindi Team

Published : December 25, 2025 at 9:07 AM IST

पुरी: ओडिशा के मशहूर सैंड आर्टिस्ट पद्मश्री सुदर्शन पटनायक ने 1500 किलो सेब और रेत का इस्तेमाल करके एक शानदार सांता क्लॉज की मूर्ति बनाई है. पूरी दुनिया में क्रिसमस डे मनाने की तैयारियां हो चुकी है. हर तरफ जश्न का माहौल है. इस मौके पर सैंड आर्टिस्ट पद्मश्री सुदर्शन पटनायक ने एक अनोखे तरीके से पूरी दुनिया को क्रिसमस की बधाई दी है.

सुदर्शन ने पुरी के नीलाद्री बीच पर एक बहुत बड़ा सेब का सांता क्लॉज बनाया है और दुनिया को क्रिसमस डे की शुभकामनाएं दी हैं. इस मौके पर सैंड आर्टिस्ट पद्म श्री सुदर्शन पटनायक ने कहा, 'हर साल क्रिसमस डे के मौके पर मैं और मेरे सैंड आर्ट कॉलेज के स्टूडेंट्स सांता क्लॉज का सैंड आर्ट बनाते हैं और पूरी दुनिया को शुभकामनाएं देते हैं.

1500 किलो सेब और रेत से सांता क्लॉज बनाकर क्रिसमस की दी शुभकामनाएं (ETV Bharat)

इस बार हमने बड़ी मात्रा में सेबों से सांता क्लॉज बनाया है. हमने यह सैंड आर्ट 1.5 टन सेब का इस्तेमाल करके बनाया है. यह सैंड आर्ट 22 फीट ऊंचा, 62 फीट लंबा और 45 फीट चौड़ा है. हमने इसे इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड में शामिल करने के लिए भी अप्लाई किया है. एक तय तारीख तक हमारे आर्ट कॉलेज के स्टूडेंट अलग-अलग सैंड आर्ट वर्क दिखाएंगे जिसे टूरिस्ट देख सकते हैं.'

बता दें कि क्रिसमस के मौके पर सुदर्शन हर साल रेत की कलाकृति बनाकर दुनिया को शुभकामानएं देते हैं. पिछले साल उन्होंने रेत से बने सांता क्लाॉज को 550 किलो चॉकलेट से सजाया था. लोगों ने इसकी काफी प्रशंसा की थी. सुदर्शन पटनायक को समुद्र के किनारे रेत की मदद से बेहतरीन कलाकृति बनाने के लिए दुनिया में मशहूर हैं.

