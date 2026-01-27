ETV Bharat / bharat

इस मुश्किल समय में, हम भारत के समर्थन की उम्मीद करते हैं: सूडान के ऊर्जा मंत्री

उन्होंने ऑयल फील्ड, पाइपलाइन और उससे जुड़ी सुविधाओं को फिर से बनाने को एक जरूरी काम बताया.

इब्राहिम ने माना कि संघर्ष के बीच जरूरी एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर पर विद्रोही बलों के हमलों की वजह से सूडान का तेल उत्पादन प्रभावित हुआ है. उन्होंने कहा, "तेल इंफ्रास्ट्रक्चर पर हमलों की वजह से, अभी हमारा प्रोडक्शन कम है. हमारी प्राथमिकता अब नष्ट हुए ढांचे को फिर से खड़ा करना और क्षमता में सुधार करना है."

सूडानी मंत्री ने कहा कि इंडिया एनर्जी वीक में उनके शामिल होने का मकसद ग्लोबल एनर्जी लीडर्स, नीति निर्माताओं और कंपनियों से सीधे जुड़ना था, ऐसे समय में जब सूडान का एनर्जी सेक्टर गंभीर चुनौतियों का सामना कर रहा है. उन्होंने कहा, "इंडिया एनर्जी वीक ऊर्जा, खनिज और संसाधनों के शीर्ष पेशेवरों और प्राइवेट सेक्टर की कंपनियों का जमावड़ा है. हमारे लिए यहां उपस्थित होना जरूरी है."

भारत को सूडान का 'ऐतिहासिक साझेदार' बताते हुए इब्राहिम ने कहा कि तेल और ऊर्जा सेक्टर में दोनों देशों के बीच सहयोग दशकों से चला आ रहा है और मुश्किल समय में भी जारी है. उन्होंने कहा, "भारत और सूडान के बीच, खासकर तेल और ऊर्जा उद्योग में, ऐतिहासिक रिश्ता रहा है, और यह सहयोग अभी भी जारी है और आगे बढ़ रहा है."

गोवा: सूडान भारत के साथ अपनी लंबे समय से चली आ रही ऊर्जा साझेदारी को और मजबूत करना चाहता है, क्योंकि अफ्रीकी देश संघर्ष के दौरान नष्ट हुए तेल और ऊर्जा इंफ्रास्ट्रक्चर को फिर से बनाने के लिए काम कर रहा है. गोवा में इंडिया एनर्जी वीक (IEW) 2026 में भाग लेने आए सूडान के ऊर्जा मंत्री अल-मुतासिम इब्राहिम ने ईटीवी भारत के साथ बातचीत में ये बातें कहीं.

सूडानी ऊर्जा मंत्री ने कहा कि सूडान भारत जैसे भरोसेमंद साझेदारों से समर्थन और सहयोग की सक्रिय कोशिश कर रहा है. अपनी यात्रा के दौरान, वह भारत के ऊर्जा मंत्री और तेल और गैस, बिजली बनाने और नवीकरणीय ऊर्जा समेत एनर्जी वैल्यू चेन से जुड़ी कंपनियों के साथ बैठक करने वाले हैं.

उन्होंने कहा, "हम बिजली, नवीकरणीय ऊर्जा और अलग-अलग तरह की ऊर्जा से जुड़ी कंपनियों से मिल रहे हैं. इसका उद्देश्य युद्ध के कारण पैदा हुए अन्य मामलों को सुलझाना और आगे बढ़ना है."

इब्राहिम ने उम्मीद जताई कि IEW 2026 में चल रही बातचीत भारत-सूडान ऊर्जा संबंधों में एक उपयोगी और फायदेमंद दौर लाने में मदद करेगी. उन्होंने आगे कहा, "भारत हमेशा से हमारा भागीदार रहा है. इस मुश्किल समय में, हम भारत के समर्थन और सहयोग की उम्मीद करते हैं."

बड़े अंतरराष्ट्रीय जुड़ाव पर, मंत्री ने कहा कि सूडान यूरोप समेत सभी इलाकों के साथ साझेदारी के लिए तैयार है, और अपने आंतरिक मामलों में बाहरी हस्तक्षेप का कड़ा विरोध करता है. उन्होंने कहा, "हमारा किसी देश से कोई विवाद नहीं है. लेकिन हम सभी पक्षों से सूडान के मामलों में दखल देना बंद करने के लिए कह रहे हैं." उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि सूडान जियोपॉलिटिकल उलझनों के बजाय रचनात्मक आर्थिक जुड़ाव चाहता है.

मौजूदा सहयोग फ्रेमवर्क के बारे में बताते हुए, इब्राहिम ने कहा कि भारत और सूडान के बीच कई समझौते पहले से ही हैं, खासकर तेल की खोज, उत्पादन और परिवहन में. उन्होंने कहा, "हमारे तेल प्रोडक्शन और पाइपलाइन ट्रांसपोर्टेशन में एग्रीमेंट हैं. पांच पाइपलाइन लाइनें हमारे तेल ट्रांसपोर्ट नेटवर्क का हिस्सा हैं, और ये एग्रीमेंट पहले से ही हैं. अब हम उन्हें और मजबूत करने और चालू करने पर विचार कर रहे हैं."

इब्राहिम ने कहा कि इंडिया एनर्जी वीक जैसे मंच पर बनी साझेदारी देश के एनर्जी सेक्टर को स्थिर करने और फिर से खड़ा करने में अहम भूमिका निभा सकती है, साथ ही अफ्रीका के ऊर्जा सेक्टर में भारतीय कंपनियों के लिए नए मौके भी खोल सकती है.

