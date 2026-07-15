कृषि भूमि के उत्तराधिकार पर सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा? सुनाया ये अहम फैसला
बेंच ने कहा कि हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम, 1956 के सेक्शन 22 के तहत क्लास वन वारिसों का खास
By Sumit Saxena
Published : July 15, 2026 at 8:46 PM IST
नई दिल्ली: सुप्रीम कोर्ट ने एक अहम फैसले में कहा कि हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम (हिंदू सक्सेशन एक्ट) के तहत परिवार के करीबी सदस्यों को दिए गए खास अधिकार कृषि की जमीन पर भी लागू होंगे.
यह फैसला जस्टिस संजय करोल और एन कोटेश्वर सिंह की बेंच ने सुनाया. सुप्रीम कोर्ट ने समझाया कि अगर कोई वारिस अपनी पारिवारिक संपत्ति का हिस्सा बेचना चाहता है, तो सबसे करीबी रिश्तेदारों (श्रेणी I के उत्तराधिकारी) को इसे खरीदने का पहला मौका मिलता है. भले ही संपत्ति खेती की जमीन हो. इसका मतलब है कि खेती की जमीन को कानून के दायरे से बाहर नहीं रखा जा सकता.
इस फैसले से देश भर में खेती की जमीन पर उत्तराधिकार के झगड़ों का हल निकल सकता है, और हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम के तहत परिवार के करीबी सदस्यों के प्राथमिकता वाले अधिकारों को मजबूती मिलेगी. यह फैसला खेती की जमीन पर हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम की धारा 22 के लागू होने को चुनौती देने वाली अपील पर आया.
बेंच ने कहा कि हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम, 1956 के सेक्शन 22 के तहत क्लास वन वारिसों का खास अधिकार खेती की जमीन पर भी लागू होता है. बेंच ने कहा कि धारा 22 का मकसद परिवार की जमीन के बंटवारे और बाहरी लोगों की दखलअंदाजी को रोकना है. बेंच ने कहा कि हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम का सेक्शन 22, अपने असली और असरदार रूप में, खेती की जमीन समेत संपत्ति के स्थानान्तरण को विनियमित करने वाला प्रावधान नहीं है.
बेंच ने कहा कि वह ट्रांसफर की औपचारिकता तय नहीं करती है, न ही वह स्थानांतरण लेनदेन के तरीके या शर्तों को विनियमित करती है. उसने आगे कहा कि वह सह वारिस के बाहर निकलने के अधिकार पर उत्तराधिकार-आधारित योग्यता रखती है. यह योग्यता हिंदू सक्सेशन एक्ट द्वारा बनाई गई सक्सेशन स्कीम का एक जरूरी हिस्सा है.
बेंच ने कहा कि यह बात कि सेक्शन 22 एक प्रस्तावित स्थानांतरण से शुरू होता है, इसे संपत्ति के स्थानांतरण के प्रावधान में नहीं बदल देती. बेंच ने आगे कहा कि किसी अधिकार के इस्तेमाल के लिए ट्रिगर उस अधिकार के प्रकृति और स्रोत जैसा नहीं है.
बेंच ने 14 जुलाई को दिए अपने फैसले में कहा, "असल में, हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम के सेक्शन 22 का असली मतलब यह है कि यह एक सक्सेशन प्रावधान है जो लिस्ट 3 की एंट्री 5 में आता है, और खेती की जमीन के ट्रांसफर से इसका कोई भी अचानक कनेक्शन इसके मुख्य पात्र को नहीं हटाता है या इसे लागू करने की संसद की काबिलियत पर असर नहीं डालता है."
बेंच ने कहा, "लिस्ट 3 की एंट्री 5, जैसा कि आज है, बिना किसी शर्त के और बिना किसी रोक-टोक के है. यह सभी संपत्ति के सक्सेशन को कवर करती है और खेती की जमीन को बाहर नहीं करती है. इसलिए, लिस्ट 3 की एंट्री 5 के तहत संसद की बिना वसीयत के रहने और सक्सेशन पर कानून बनाने की काबिलियत, जहां तक खेती की जमीन का मामला है, पूरी है और इसमें कोई शक नहीं है."
बेंच ने ये बातें एक अपील को खारिज करते हुए कहीं, जिसमें खेती की जमीन को धारा 22 के तहत अलग करने की मांग की गई थी. बेंच ने कहा कि, हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम की धारा 22 के तहत दिया गया प्री-एम्प्शन (पूर्वक्रय-पहले खुद खरीदने का वैधानिक अवसर) का अधिकार, असल में, उत्तराधिकार का एक मामला है और इससे ज्यादा कुछ नहीं. यह अकेला नहीं है, बल्कि हिंदुओं में उत्तराधिकार से जुड़ा हुआ है."
अपील करने वाले ने तर्क दिया कि खेती की जमीन और किराएदारी का ट्रांसफर सिर्फ लिस्ट 2 की एंट्री 18 के तहत राज्य के कानूनों के दायरे में आता है, और एचएसए का सेक्शन 4(2) ऐसे खास कानूनों को बचाता है. अपील करने वाले ने पंजाब प्री-एम्प्शन एक्ट से जुड़े आत्म प्रकाश बनाम हरियाणा राज्य (1986) के फैसले का भी जिक्र किया.
बेंच ने कहा कि पंजाब प्री-एम्प्शन एक्ट ('पंजाब पूर्वक्रय अधिनियम), क्लास वन के वारिसों के बीच ट्रांसफर के मामलों में हिंदू सक्सेशन एक्ट को अवहेलना नहीं करता है. बेंच ने कहा, "हालांकि यह सच हो सकता है कि दोनों सेक्शन प्री-एम्प्शन के अधिकार से निपटते हैं, लेकिन वे पैरी-मैटेरिया (समान मामले से संबंधित) नहीं हैं. पंजाब एक्ट के तहत प्री-एम्प्शन का अधिकार सगे लोगों को दिया गया था, जबकि सेक्शन 22 एचएसए इसे सिर्फ क्लास-वन के वारिसों तक ही सीमित रखता है. इसका दायरा अलग है."
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