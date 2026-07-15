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कृषि भूमि के उत्तराधिकार पर सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा? सुनाया ये अहम फैसला

सुप्रीम कोर्ट ( ANI )

By Sumit Saxena 5 Min Read

नई दिल्ली: सुप्रीम कोर्ट ने एक अहम फैसले में कहा कि हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम (हिंदू सक्सेशन एक्ट) के तहत परिवार के करीबी सदस्यों को दिए गए खास अधिकार कृषि की जमीन पर भी लागू होंगे. यह फैसला जस्टिस संजय करोल और एन कोटेश्वर सिंह की बेंच ने सुनाया. सुप्रीम कोर्ट ने समझाया कि अगर कोई वारिस अपनी पारिवारिक संपत्ति का हिस्सा बेचना चाहता है, तो सबसे करीबी रिश्तेदारों (श्रेणी I के उत्तराधिकारी) को इसे खरीदने का पहला मौका मिलता है. भले ही संपत्ति खेती की जमीन हो. इसका मतलब है कि खेती की जमीन को कानून के दायरे से बाहर नहीं रखा जा सकता. इस फैसले से देश भर में खेती की जमीन पर उत्तराधिकार के झगड़ों का हल निकल सकता है, और हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम के तहत परिवार के करीबी सदस्यों के प्राथमिकता वाले अधिकारों को मजबूती मिलेगी. यह फैसला खेती की जमीन पर हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम की धारा 22 के लागू होने को चुनौती देने वाली अपील पर आया. बेंच ने कहा कि हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम, 1956 के सेक्शन 22 के तहत क्लास वन वारिसों का खास अधिकार खेती की जमीन पर भी लागू होता है. बेंच ने कहा कि धारा 22 का मकसद परिवार की जमीन के बंटवारे और बाहरी लोगों की दखलअंदाजी को रोकना है. बेंच ने कहा कि हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम का सेक्शन 22, अपने असली और असरदार रूप में, खेती की जमीन समेत संपत्ति के स्थानान्तरण को विनियमित करने वाला प्रावधान नहीं है. बेंच ने कहा कि वह ट्रांसफर की औपचारिकता तय नहीं करती है, न ही वह स्थानांतरण लेनदेन के तरीके या शर्तों को विनियमित करती है. उसने आगे कहा कि वह सह वारिस के बाहर निकलने के अधिकार पर उत्तराधिकार-आधारित योग्यता रखती है. यह योग्यता हिंदू सक्सेशन एक्ट द्वारा बनाई गई सक्सेशन स्कीम का एक जरूरी हिस्सा है. बेंच ने कहा कि यह बात कि सेक्शन 22 एक प्रस्तावित स्थानांतरण से शुरू होता है, इसे संपत्ति के स्थानांतरण के प्रावधान में नहीं बदल देती. बेंच ने आगे कहा कि किसी अधिकार के इस्तेमाल के लिए ट्रिगर उस अधिकार के प्रकृति और स्रोत जैसा नहीं है.