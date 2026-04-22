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झारखंड के घाटशिला में सेना ने तीसरे बम को भी किया डिफ्यूज, ग्रामीणों ने ली राहत के सांस

सफलतापूर्वक बम को किया डिफ्यूज ( ईटीवी भारत )