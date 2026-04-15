ETV Bharat / bharat

टिहरी बांध की झील में पहली बार उतरा सी-प्लेन, सफल रहे लैंडिंग और टेकऑफ ट्रायल

टिहरी बांध की झील में पहली बार उतरा सी-प्लेन: टिहरी बांध की झील में पहली बार सी-प्लेन उतारने का सफल ट्रायल हुआ है. जौलीग्रांट एयरपोर्ट से टेक आफ हुआ सी-प्लेन मंगलवार शाम करीब साढ़े पांच बजे कोटी कॉलोनी टिहरी झील में सफलतापूर्वक लैंड कराया गया है. सुबह से ही इसके लिए तैयारी की जा रही थी, लेकिन बार-बार प्लेन पहुंचने का समय बदलता रहा.

टिहरी गढ़वाल: मंगलवार का दिन उत्तराखंड के लिए ऐतिहासिक रहा. देहरादून में पीएम मोदी ने दिल्ली-देहरादून एक्सप्रेसवे का लोकार्पण किया तो उधर टिहरी गढ़वाल की टिहरी बांध की झील में पहली बार सी-प्लेन की सफल लैंडिंग की गई. दिल्ली-देहरादून एक्सप्रेसवे जहां इकोनॉमिक कॉरिडोर के रूप में राज्य के विकास को पंख लगाएगा वहीं टिहरी डैम की झील में सी-प्लेन की सफल लैंडिंग दूरस्थ पहाड़ी इलाकों में त्वरित और सुगम हवाई संपर्क स्थापित करने में मददगार साबित होगी तो आपदा राहत कार्यों में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी.

टिहरी झील में सी-प्लेन लैंडिंग सफल रही: आखिरी समय में शाम करीब साढ़े पांच बजे झील में सी-प्लेन को लैंड कराया गया. कंपनी की ओर से टिहरी झील में पहली बार लैंडिंग और टेक ऑफ किया गया. प्लेन पहुंचने और उसका ट्रायल सफल होने पर लोगों ने ताली बजाकर स्वागत किया. स्काई हॉप प्राइवेट लिमिटेड की ओर से ऋषिकेश में चीला बैराज के बाद टिहरी की कोटी कॉलोनी स्थित टिहरी झील में भी मंगलवार को सी-प्लेन का ट्रायल किया गया. इसका पहला ट्राइल सफल रहा है.

बुधवार और गुरुवार को भी होंगे ट्रायल: कंपनी के अधिकारियों का कहना है कि बुधवार और गुरुवार को भी फिर से टिहरी झील में सी-प्लेन लैंडिंग और टेक ऑफ का ट्रायल किया जाएगा. ट्रायल के पूरी तरह सफल होने के बाद आगे की योजना को गति मिल सकेगी. पर्यटन विशेषज्ञों के अनुसार टिहरी झील में सी-प्लेन सेवा प्रारंभ होने से उत्तराखंड में पर्यटन को नई गति मिलेगी. दुर्गम और दूरस्थ क्षेत्रों तक त्वरित और सुगम हवाई संपर्क स्थापित होगा. साथ ही आपदा के समय राहत कार्यों में भी तेजी आएगी. यह राज्य के आर्थिक विकास और आधुनिक परिवहन व्यवस्था को मजबूत करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम साबित होगा.

जिला पर्यटन विकास अधिकारी ने जताई खुशी: टिहरी गढ़वाल जिले के पर्यटन विकास अधिकारी ने कहा कि-

टिहरी बांध की झील में पहली बार स्काई हॉप प्राइवेट लिमिटेड कंपनी की ओर से सी-प्लेन उतारने का सफल परीक्षण हुआ है. अभी दो दिन और सी प्लेन झील में उतारने का परीक्षण किया जाएगा. इसके बाद आगे की योजना बनेगी.

-सोबत सिंह राणा, जिला पर्यटन विकास अधिकारी, टिहरी गढ़वाल-

ये भी पढ़ें: