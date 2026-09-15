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ऑपरेशन के दौरान होश में रहा मरीज, डॉक्टरों ने खोला पूरा दिमाग! पढ़ें, पूरी खबर

देवघर: ऑपरेशन के दौरान मरीज पूरी तरह होश में रहा और डॉक्टरों ने उसके दिमाग की सर्जरी की. सुनने में यह भले ही असामान्य लगे लेकिन देवघर के देवीपुर स्थित एम्स में डॉक्टरों की टीम ने इस तरह की जटिल न्यूरो सर्जरी को सफलतापूर्वक अंजाम दिया है.

आमतौर पर ऑपरेशन के दौरान मरीज को एनेस्थीसिया देकर बेहोश किया जाता है, ताकि सर्जरी के दौरान होने वाली प्रक्रिया का एहसास न हो. कुछ विशेष प्रकार की ब्रेन सर्जरी में मरीज को पूरी तरह बेहोश करने के बजाय नियंत्रित तरीके से होश में रखना जरूरी होता है. इसका मुख्य कारण दिमाग से जुड़े संवेदनशील अंगों और शरीर के महत्वपूर्ण कार्यों की लगातार निगरानी करना होता है.

देवघर एम्स के जनसंपर्क पदाधिकारी डॉ. विमल मुंडा ने बताया कि यह न्यूरो सर्जरी विभाग की डॉक्टर चंद्रमा विश्वास और डॉ. सौरभ कुमार की टीम द्वारा की गई. इस दौरान एनेस्थिसियोलॉजी विभाग के अध्यक्ष डॉ. संजय कुमार, डॉ. नेहा भारती, डॉ. गिरीश और डॉ. सौरव भी मौजूद रहे.

डॉ. विमल मुंडा के मुताबिक, न्यूरो सर्जरी के दौरान दिमाग के उन हिस्सों की लगातार निगरानी बेहद महत्वपूर्ण होती है. जिनका संबंध आवाज, अनुभूति, आंखों की रोशनी और शरीर के दूसरे संवेदनशील कार्यों से होता है. इसी वजह से ऑपरेशन के दौरान मरीज को नियंत्रित स्थिति में होश में रखा गया.

एनेस्थीसिया विभाग की टीम ने अपनी भूमिका निभाते हुए मरीज की स्थिति पर लगातार नजर रखी, जबकि सर्जरी के दौरान चिकित्सक मरीज से हल्की बातचीत भी करते रहे। बातचीत के जरिए डॉक्टर यह समझते रहे कि दिमाग के संवेदनशील हिस्सों पर सर्जरी का मरीज की कार्यक्षमता पर कोई प्रतिकूल प्रभाव तो नहीं पड़ रहा है।



देवघर AIIMS में हुई यह सर्जरी सिर्फ एक मरीज के सफल इलाज तक सीमित नहीं है, बल्कि पूरे संथाल परगना के लिए इसे महत्वपूर्ण चिकित्सा उपलब्धि के तौर पर देखा जा रहा है. इससे क्षेत्र के लोगों में यह उम्मीद बढ़ी है कि जटिल न्यूरो संबंधी बीमारियों के इलाज के लिए अब उन्हें हर बार बड़े शहरों और दूसरे राज्यों का रुख नहीं करना पड़ेगा.