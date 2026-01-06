ETV Bharat / bharat

बंगाल सफारी पार्क में नन्हे मेहमान का स्वागत, बबून बंदर ने दिया बच्चे को जन्म

लुप्तप्राय बबून ( ETV Bharat )

सिलीगुड़ी (पश्चिम बंगाल): बंगाल सफारी पार्क नए साल में पर्यटकों के लिए अच्छी खबर लेकर आया है. बाघ, शेर और हिमालय के काले भालू के बाद, बंगाल सफारी ने मैनड्रिल (रंगीन बंदर या बबून) की ब्रीडिंग में बड़ी सफलता हासिल की है. बबून एक लुप्तप्राय प्रजाति है जो IUCN (अंतरराष्ट्रीय प्रकृति संरक्षण संघ) की रेड लिस्ट (गंभीर रूप से संकटग्रस्त जानवरों) में है. हालांकि, अधिकारियों ने कहा है कि बबून के बच्चे का लिंग अभी पता नहीं चल पाया है क्योंकि उसका जन्म हाल ही में हुआ है. पार्क प्रशासन को यह कामयाबी दो साल बाद मिली है. बंगाल सफारी अथॉरिटीज, राज्य वन विभाग और चिड़ियाघर अथॉरिटीज के साथ मिलकर, नए साल में इस नए मेहमान का स्वागत करने के लिए बहुत खुश हैं. उत्तर बंगाल में बंगाल सफारी पार्क पूरे राज्य में अकेली ऐसी जगह है जहां बंदर की यह प्रजाति मैनड्रिल है. इसलिए खुशी दोगुनी हो गई है. पार्क प्रशासन ने बताया है कि मां और बच्चा दोनों अभी ठीक हैं. बंगाल सफारी पार्क में लुप्तप्राय बबून बंदर ने दिया बच्चे को जन्म (ETV Bharat) दिसंबर 2023 में जमशेदपुर के टाटा स्टील जूलॉजिकल पार्क से तीन मैनड्रिल जानवरों की अदला-बदली कार्यक्रम के तहत लाए गए थे. बंगाल सफारी पार्क में उनके लिए 23.54 लाख रुपये की लागत से एक अलग बाड़ा बनाया गया था. पार्क के अधिकारियों ने इस बात का भी खास ध्यान रखा था कि इस कड़ाके की सर्दी में मैनड्रिल को कोई परेशानी न हो.