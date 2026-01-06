ETV Bharat / bharat

बंगाल सफारी पार्क में नन्हे मेहमान का स्वागत, बबून बंदर ने दिया बच्चे को जन्म

बंगाल सफारी पार्क में पिछले हफ्ते मैनड्रिल यानी बबून बंदर ने एक बच्चे को जन्म दिया. प्रशासन को यह कामयाबी दो साल बाद मिली है.

successful breeding of endangered mandrill at Bengal Safari park in Siliguri
लुप्तप्राय बबून
ETV Bharat Hindi Team

January 6, 2026

सिलीगुड़ी (पश्चिम बंगाल): बंगाल सफारी पार्क नए साल में पर्यटकों के लिए अच्छी खबर लेकर आया है. बाघ, शेर और हिमालय के काले भालू के बाद, बंगाल सफारी ने मैनड्रिल (रंगीन बंदर या बबून) की ब्रीडिंग में बड़ी सफलता हासिल की है. बबून एक लुप्तप्राय प्रजाति है जो IUCN (अंतरराष्ट्रीय प्रकृति संरक्षण संघ) की रेड लिस्ट (गंभीर रूप से संकटग्रस्त जानवरों) में है. हालांकि, अधिकारियों ने कहा है कि बबून के बच्चे का लिंग अभी पता नहीं चल पाया है क्योंकि उसका जन्म हाल ही में हुआ है.

पार्क प्रशासन को यह कामयाबी दो साल बाद मिली है. बंगाल सफारी अथॉरिटीज, राज्य वन विभाग और चिड़ियाघर अथॉरिटीज के साथ मिलकर, नए साल में इस नए मेहमान का स्वागत करने के लिए बहुत खुश हैं. उत्तर बंगाल में बंगाल सफारी पार्क पूरे राज्य में अकेली ऐसी जगह है जहां बंदर की यह प्रजाति मैनड्रिल है. इसलिए खुशी दोगुनी हो गई है. पार्क प्रशासन ने बताया है कि मां और बच्चा दोनों अभी ठीक हैं.

बंगाल सफारी पार्क में लुप्तप्राय बबून बंदर ने दिया बच्चे को जन्म
बंगाल सफारी पार्क में लुप्तप्राय बबून बंदर ने दिया बच्चे को जन्म

दिसंबर 2023 में जमशेदपुर के टाटा स्टील जूलॉजिकल पार्क से तीन मैनड्रिल जानवरों की अदला-बदली कार्यक्रम के तहत लाए गए थे. बंगाल सफारी पार्क में उनके लिए 23.54 लाख रुपये की लागत से एक अलग बाड़ा बनाया गया था. पार्क के अधिकारियों ने इस बात का भी खास ध्यान रखा था कि इस कड़ाके की सर्दी में मैनड्रिल को कोई परेशानी न हो.

बंगाल सफारी पार्क
बंगाल सफारी पार्क

दो वर्षों के बाद, तीन मैनड्रिल में से विष्णु और नियति नाम की एक जोड़ी ने पिछले हफ्ते एक बच्चे को जन्म दिया. अभी, पार्क के अधिकारी उन पर कड़ी नजर रख रहे हैं ताकि बच्चे को ठंड से परेशानी न हो. जूट के बोरे और पुआल दिए गए हैं. नई मां नियति के खाने में भी खास बदलाव किए गए हैं.

बंगाल सफारी पार्क में बबून बंदर
बंगाल सफारी पार्क में बबून बंदर

इस बारे में राज्य के वन मंत्री बिरबाहा हंसदा ने कहा, "नए साल में यह हमारे लिए बहुत अच्छी खबर है. बाघ और शेर जैसे जानवरों की ब्रीडिंग के साथ-साथ हमने हमेशा मैनड्रिल जैसे लुप्तप्राय जानवरों के संरक्षण पर ध्यान दिया है. हमें उसी हिसाब से सफलता मिली है. हमें उम्मीद है कि नए मेहमान को देखने के लिए टूरिस्ट और भी ज्यादा आकर्षित होंगे."

बंगाल सफारी पार्क में घूमने आए पर्यटक
बंगाल सफारी पार्क में घूमने आए पर्यटक

बंगाल सफारी पार्क के निदेशक ई. विजय कुमार ने कहा, "तीन मैनड्रिल 2023 में लाए गए थे. हम इन जानवरों को बहुत प्यार और ध्यान से रख रहे हैं और उनकी देखभाल कर रहे हैं. हमारे राज्य के किसी और चिड़ियाघर में मैनड्रिल बंदर नहीं हैं. वे सिर्फ बंगाल सफारी पार्क में पाए जाते हैं, इसलिए हम भी परेशान थे. ब्रीडिंग के बाद मिली सफलता से हम बहुत खुश हैं. अभी, मां और बच्चा दोनों ठीक हैं. हम उन पर कड़ी नजर रख रहे हैं. अतिरिक्त देखभाल के लिए जो भी जरूरी है, वो किया गया है."

