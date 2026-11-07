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Success Story : 20 साल की उम्र में बिहार की बेटी ने छू लिया आसमान, इंडिगो एयरलाइन्स की बनीं कैडेट पायलट

कम उम्र में बिहार की वंशिका ने बनी पायलट ( ETV Bharat )

भागलपुर : बिहार के भागलपुर की बेटी वंशिका विराज ने अपनी मेहनत और हौसले से एक ऐसी उपलब्धि हासिल की है, जिस पर पूरा देश गर्व कर रहा है. महज 20 साल की उम्र में वंशिका ने इंडिगो एयरलाइंस के प्रतिष्ठित कैडेट पायलट प्रोग्राम में जगह बनाई है. खास बात यह है कि चयन के अंतिम चरण में बिहार से चुनी गईं वह इकलौती अभ्यर्थी हैं.

इस प्रतिष्ठित कार्यक्रम में चयन की प्रक्रिया आसान नहीं थी. वंशिका को पांच अलग-अलग चरणों से गुजरना पड़ा. एप्टीट्यूड टेस्ट, इंटरव्यू, ग्रुप डिस्कशन और मेडिकल जांच जैसे कठिन पड़ावों पर अपनी योग्यता साबित करनी पड़ी. लगातार मेहनत और तैयारी के दम पर उन्होंने हर चरण में सफलता हासिल की. अंतिम चयन में कुल 10 अभ्यर्थियों को जगह मिली, जिनमें वंशिका भी शामिल रहीं.

वंशिका ने इंटरमीडिएट की पढ़ाई पूरी करने के बाद विमानन क्षेत्र में करियर बनाने का फैसला किया. इसके लिए वह केरल की राजधानी तिरुवनंतपुरम पहुंचीं, जहां उन्होंने विमानन से जुड़ी पढ़ाई की और डीजीसीए के निर्धारित पाठ्यक्रम के अनुसार फ्लाइट ट्रेनिंग की बारीकियां सीखीं. इसके बाद उन्होंने इंडिगो के कैडेट पायलट प्रोग्राम के लिए आवेदन किया.

आसमान में उड़ान भरने का सपना देखने वाली वंशिका विराज अब खुद विमान की कमान संभालने की दिशा में आगे बढ़ रही हैं. भागलपुर के घोघा जैसे छोटे कस्बे से निकलकर अंतरराष्ट्रीय स्तर के उड़ान प्रशिक्षण तक पहुंचने का उनका सफर संघर्ष, आत्मविश्वास और लगातार मेहनत की कहानी है. महज 20 वर्ष की उम्र में इंडिगो एयरलाइंस के कैडेट पायलट प्रोग्राम में चयनित होकर उन्होंने बड़ी उपलब्धि हासिल की है.

घोघा निवासी विश्वजीत सिंह की बेटी वंशिका अब पायलट बनने के अपने सपने को साकार करने के लिए फिलीपींस में उड़ान प्रशिक्षण लेंगी. उनकी यह कामयाबी न सिर्फ परिवार, बल्कि भागलपुर और बिहार की बेटियों के लिए भी प्रेरणा बन गई है. वंशिका की यह उपलब्धि बिहार की उन तमाम बेटियों के लिए प्रेरणा है, जो आसमान छूने का सपना देखती हैं.

अब उनके प्रशिक्षण का अगला पड़ाव फिलीपींस होगा. यहां उन्हें करीब 200 घंटे की उड़ान ट्रेनिंग दी जाएगी. इसके साथ ही विमान संचालन और विमानन क्षेत्र से जुड़ी तकनीकी जानकारी भी दी जाएगी. फिलीपींस में प्रशिक्षण पूरा करने के बाद वह भारत लौटेंगी और यहां आगे की निर्धारित ट्रेनिंग पूरी करेंगी. इन सभी प्रक्रियाओं को सफलतापूर्वक पूरा करने के बाद उनके पायलट बनने का सपना साकार होने की दिशा में एक बड़ा कदम पूरा होगा.

कई चुनौतियों का वंशिका ने किया सामना

हालांकि, इस कामयाबी के पीछे केवल पढ़ाई और परीक्षा की कहानी नहीं है. वंशिका ने अपने सफर में सामाजिक चुनौतियों और मानसिक दबाव का भी सामना किया है. बातचीत के दौरान उन्होंने बताया कि दिल्ली में बिहारी होने के कारण कई बार उन्हें ऐसी टिप्पणियां सुननी पड़ीं, जिनसे उनका मनोबल गिराने की कोशिश की गई. लेकिन उन्होंने इन बातों को अपनी कमजोरी नहीं बनने दिया.

''मेरी कामयाबी का पूरा श्रेय मेरी मां को जाता है क्योंकि उन्होंने मुझे हौसला दिया. जब सब मेरे फैसले के खिलाफ थे तो मां ने ही साथ दिया. मुझे पायलट बनने के लिए काफी मेहनत करनी पड़ी. कई चुनौतियों का सामना किया, लेकिन अपने लक्ष्य से पीछे नहीं हटी. दिल्ली में बिहारी होने के कारण कई बार नकारात्मक टिप्पणियां सुननी पड़ीं, लेकिन मेहनत और आत्मविश्वास के दम पर सफलता हासिल की.''- वंशिका विराज, इंडिगो कैडेट पायलट प्रोग्राम में चयनित

20 साल की उम्र में बनी पायलट (ETV Bharat)

बेटी की सफलता से माता-पिता और परिवार में खुशी

वंशिका ने अपनी पहचान पर गर्व करते हुए मेहनत जारी रखी और अपनी काबिलियत के दम पर कामयाबी हासिल की. वंशिका की इस उपलब्धि से उनके परिवार में खुशी का माहौल है. पिता विश्वजीत सिंह और परिवार के अन्य सदस्यों के लिए यह गर्व का पल है. परिवार के मुताबिक, वंशिका बचपन से ही पढ़ाई में मेधावी रही हैं. पिता की इच्छा थी कि बेटी डॉक्टर बने, लेकिन वंशिका ने अपने लिए विमानन की दुनिया चुनी.

''बेटी बचपन से ही पढ़ाई में अच्छी रही है. मेरी इच्छा थी कि बेटी डॉक्टर बने, लेकिन उसने एविएशन के क्षेत्र में अपना करियर बनाने का फैसला किया. आज उसकी उपलब्धि पर पूरे परिवार को गर्व है.''- विश्वजीत सिंह, वंशिका के पिता

वंशिका की कामयाबी से परिवार में जश्न (ETV Bharat)

सपने सब देखते हैं लेकिन कम लोग ही कर पाते हैं साकार

घर की बड़ी बेटी वंशिका ने अपने सपने को प्राथमिकता दी और उसी दिशा में लगातार मेहनत करती रहीं. आज बेटी की सफलता ने परिवार की खुशियों को दोगुना कर दिया है. घोघा से निकलकर अंतरराष्ट्रीय स्तर पर पायलट प्रशिक्षण हासिल करने जा रहीं वंशिका विराज की कहानी इस बात की मिसाल है कि सपनों को पूरा करने के लिए बड़े शहर में जन्म लेना जरूरी नहीं है. जरूरत है लक्ष्य निर्धारित करके मुश्किल परिस्थितियों में भी मुकाम पर पहुंचने की.

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