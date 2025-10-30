ETV Bharat / bharat

मछली से कमाई, जोरदार है भाई ! फिश फार्मिंग से कमा रहे लाखों रुपए, करनाल के सुशील कुमार की अद्भुत कहानी

हरियाणा के करनाल के सुशील कुमार आज मछली पालन के बिजनेस से लाखों रुपए कमा रहे हैं और दूसरों के लिए मिसाल बन चुके हैं.

मछली से कमाई, जोरदार है भाई ! (Etv Bharat)
By ETV Bharat Haryana Team

Published : October 30, 2025 at 6:25 PM IST

7 Min Read
करनाल : कहते हैं कि अगर इंसान के अंदर कुछ करने का जुनून हो तो कोई भी बाधा उसके सामने नहीं आ सकती, वो तमाम बाधाओं को दूर करके अपने मुकाम तक पहुंच ही जाता है. ऐसी ही एक कहानी है करनाल जिले के कमालपुर रोड़ान गांव के मछली पालक सुशील कुमार की. वे आज हरियाणा के जाने-माने मछली पालक है जिन्होंने अपनी कड़ी मेहनत से मछली पालन में बड़ा मुकाम हासिल किया है. उनके सामने कई मुश्किलें आई लेकिन उन्होंने उसका डटकर मुकाबला किया जिसकी बदौलत आज वे हर साल मछली पालन से लाखों रुपए कमा रहे हैं.

साल 2000 में किया था मछली पालन शुरू : सुशील कुमार ने बताया कि उन्होंने अपनी दसवीं की पढ़ाई करके करनाल के राष्ट्रीय डेरी अनुसंधान संस्थान करनाल से मछली पालन की ट्रेनिंग ली थी और उसके बाद उन्होंने साल 2000 में गांव में ही दो एकड़ पंचायती तालाब ठेके पर लेकर मछली पालन शुरू किया. जब उनको पहले ही बार में अच्छा खासा मुनाफा हुआ, तो उन्होंने इसको अपना रोजगार बनाने की सोची

फिश फार्मिंग से लाखों रुपए कमा रहे करनाल के सुशील कुमार (Etv Bharat)

कमा रहे करीब 60 लाख रुपए : सुशील ने साल 2005 में अपने फार्म पर 7 एकड़ में मछली के बीज की हैचरी लगाई और 8 एकड़ में अलग से बेचने के लिए मछली पालन शुरू किया. कुल 15 एकड़ में वे मछली पालन कर रहे हैं, जिसमें वे मछली के बीज की हैचरी से 1 साल में 40 लाख रुपए कमा रहे हैं, जबकि 8 एकड़ में किए गए मछली पालन से वे मछली बेचकर करीब 20 लाख रुपए कमा लेते हैं. टोटल 15 एकड़ में फिश फार्मिंग से वे सालाना 60 लाख रुपए कमा रहे हैं.

दूसरे राज्यों में करते हैं मछली के बीज की सप्लाई : सुशील अपने फार्म पर करीब आठ प्रकार की मछली का पालन कर रहे हैं जिसमें झींगा, रोहू, कतला ,ग्रास कार्प मछली, पंगास मछली जैसी किस्में शामिल हैं. उन्होंने कहा कि वे अपनी हैचरी में जो बीज तैयार करते हैं, उन्हें वे हरियाणा के अलावा राजस्थान, पंजाब, हिमाचल, उत्तर प्रदेश जैसे राज्यों में भी सप्लाई करते हैं और उनसे अच्छा मुनाफा कमा रहे हैं. इसके अलावा वे मछलियों को दिल्ली भी सप्लाई कर रहे हैं.

विदेश से भी मछली पालन देखने आते हैं लोग (Etv Bharat)

नंबर वन मछली पालक का मिल चुका अवॉर्ड : सुशील की हरियाणा में प्रोग्रेसिव फार्मर्स (प्रगतिशील किसान) में गिनती होती है. उन्होंने साल 2002 में झींगा मछली पालन शुरू किया था. उनके मछली पालन मॉडल को देखते हुए हरियाणा सरकार और मत्स्य विभाग ने उन्हें साल 2005 में प्रदेश के नंबर वन झींगा मछली पालक का प्रथम पुरस्कार दिया था, जबकि साल 2006 में उन्हें झींगा मछली पालन में द्वितीय पुरस्कार मिला था.

हजारों किसान ट्रेनिंग ले चुके : करीब 25 वर्षों के सफर में हजारों किसान हरियाणा और दूसरे राज्यों से उनके मछली पालन को देखने के लिए विजिट कर चुके हैं. उनसे प्रेरणा और ट्रेनिंग लेकर करीब 300 किसान मछली पालन शुरू कर चुके हैं. उन्होंने कहा कि काफी अच्छा लगता है जब लोग उनसे काम सीखने के लिए आते हैं. उनके जरिए किसी और की भी रोजी-रोटी चल रही है और वो अच्छा पैसा कमा रहे हैं.

दूसरे राज्यों में मछली के बीजों की करते हैं सप्लाई (Etv Bharat)

विदेशी भी आ रहे देखने : भारत के किसान ही नहीं बल्कि ऑस्ट्रेलिया, चीन, जापान जैसे देशों से भी लोग कई बार उनके पास मछली पालन के मॉडल को देखने के लिए विजिट कर चुके हैं. उन्होंने भी उनके इस मॉडल को काफी पसंद किया है और काम की खूब तारीफ की है.

2015 में हुआ था सड़क हादसा : सुशील ने बताया कि साल 2015 में उनका एक बड़ा सड़क हादसा हो गया था, जिसके चलते उनकी एक टांग पर गंभीर चोट आई थी. लेकिन इतना बड़ा हादसा होने के बावजूद भी सुशील ने हार नहीं मानी और वे लगातार मछली पालन के बिजनेस में जुटे रहे.

अब कमा रहे 60 लाख रुपए सालाना (Etv Bharat)

तालाब के किनारे लगाए फलों के पेड़ : सुशील एक प्रकृति प्रेमी भी है क्योंकि वे एक किसान परिवार से हैं. उन्होंने मछली पालने वाले तालाबों के किनारों पर छायादार पौधों के साथ-साथ फलों के पौधे भी लगाए हुए हैं जो उनके फार्म को एक अलग ही पहचान दे रहे हैं. उन्होंने तालाब के किनारे आम, अमरूद, जामुन, चीकू, नींबू समेत करीब 8 से 10 प्रकार के फलों के पौधे लगाए हैं. वे फलों को बेचते भी हैं जिससे उन्हें एक्स्ट्रा कमाई हो रही है.

दूसरों को दिखाने के लिए पहुंचे : राष्ट्रीय डेरी अनुसंधान संस्थान करनाल के अंदर स्थित केवीके के मछली विशेषज्ञ डॉक्टर प्रदीप ने बताया कि वे आज सुशील के फार्म पर आए हुए हैं. सुशील एक प्रोग्रेसिव फार्मर है जिनको देखकर सैकड़ों किसान मछली पालन में आए हैं. वे यहां पर दूसरे किसानों को उनके फार्म को दिखाने के लिए लेकर आए हैं. मछली प्रोटीन का सबसे अच्छा स्रोत है. भारत में प्रोटीन लेने के लिए हमें कई चीजों पर आश्रित रहना पड़ता है लेकिन मछली में सबसे ज्यादा प्रोटीन है, इसलिए प्रोटीन की कमी को पूरा करने के लिए ज्यादा से ज्यादा मछली पालन को अपनाना चाहिए. इससे लोग स्वस्थ भी रहेंगे और मछली पालन कर आर्थिक तौर पर मजबूत भी होंगे.

छोटे स्तर से शुरू किया मछली पालन (Etv Bharat)

सुशील के काम की सराहना : उनके फार्म पर आए हुए शमशेर सिंह ने कहा कि सुशील कुमार एक ऐसे इंसान है जो निस्वार्थ भाव से दूसरे किसानों को भी मछली पालन की ट्रेनिंग देते हैं. वे सिर्फ मछली पालन ही नहीं कर रहे बल्कि साथ में मशरूम उगा रहे हैं और केंचुआ पालन कर रहे हैं. उनके इस मॉडल को देखने के लिए दूर-दूर से लोग आते हैं.

मोटिवेट करते हैं सुशील : सुशील कुमार आज हरियाणा में प्रोग्रेसिव फार्मर में शामिल है. उन्होंने कड़ी चुनौतियों का सामना करते हुए मछली पालन में हरियाणा में कई कीर्तिमान स्थापित किए हैं. उन्होंने मुश्किलों का डटकर सामना किया. सुशील की ये अद्भुत कहानी बाकी लोगों को भी मोटिवेट करती है कि कितनी भी बड़ी मुश्किल हो, हार नहीं माननी चाहिए. लगातार मेहनत करके अपने मुकाम को हासिल किया जा सकता है, ये सुशील कुमार की कहानी हमें बताती है.

मछली के साथ सुशील कुमार (Etv Bharat)

