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कचरे को 'कोहिनूर' बनाती बिहार की बबीता गुप्ता, रोजगार से जुड़कर 1000 महिलाएं लिख रहीं नई कहानी

जीविका से जुड़कर बढ़ी आगे : चार बच्चों की जिम्मेदारी और पति के इलाज का बोझ अचानक बबीता के कंधों पर आ गया. आर्थिक तंगी इतनी बढ़ गई कि बबीता को गांव-गांव जाकर चूड़ी और लहठी बेचनी पड़ी. लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी. आगे क्या करना है, इस पर सोचती रहीं. इसके बाद साल 2012 में वह स्वयं सहायता समूह 'जीविका' से जुड़ीं, जहां से उन्हें छोटे-छोटे ऋण मिलने लगे. इसी से उन्होंने एक छोटी राशन की दुकान शुरू की, जिससे परिवार की स्थिति में धीरे-धीरे सुधार आने लगा.

16 साल पहले की इस घटना ने तकदीर बदली : ऐसा नहीं है कि यह बदलाव यूं ही आ गया, बल्कि कठिन परिस्थितियों से गुजरकर यह मुकाम हासिल किया गया है. इसके लिए आपको साल 2010 में जाना पड़ेगा. दरअसल, बबीता गुप्ता की कहानी संघर्ष और साहस की मिसाल है. वर्ष 2010 में उनके पति राजेश साह का सड़क दुर्घटना में गंभीर रूप से घायल होना और दिव्यांग हो जाना परिवार के लिए बड़ी चुनौती बन गया.

सैकड़ों महिलाओं को बनाया आत्मनिर्भर : विभा, सुमन और सुधा देवी जैसी सैकड़ों महिलाएं हैं, जो बबीता गुप्ता की तारीफ करते नहीं थकती हैं. ऐसा हो भी क्यों ना, ऐसी लगभग एक हजार महिलाओं को बबीता ने आत्मनिर्भर जो बना दिया है. जो महिलाएं पहले घर पर चूल्हा-चौका तक सीमित थीं, आज महीने का 5 से 6 हजार रुपये कमा लेती हैं, वह भी घर बैठे.

विभा देवी की तरह ही सुमन देवी भी बताती हैं कि पहले वह कोई काम नहीं करती थीं. लेकिन अब घर बैठे प्लास्टिक से सजावटी सामान बनाकर हर महीने अच्छी कमाई कर रही हैं. सुमन देवी भी 2020 से इस काम से जुड़ी हैं

मुजफ्फरपुर : ''मेरे पति मजदूरी करते हैं. पहले घर चलाना मुश्किल हो रहा था. आर्थिक स्थिति ठीक नहीं थी. इसके बाद साल 2020 में बबीता दीदी के कहने पर हम जीविका से जुड़े. अब मैं भी कमाई में सहयोग कर रही हूं. अपने बच्चों को प्राइवेट स्कूल में पढ़ा रही हूं.'' यह कहना है मुजफ्फरपुर के सकरा की रहने वाली विभा देवी का.

ईटीवी भारत GFX. (ETV Bharat)

बेकार प्लास्टिक से बनायी पहचान : इसी दौरान बबीता की नजर गांव और शहर में फैले प्लास्टिक कचरे पर पड़ी. उन्होंने महसूस किया कि यह कचरा न केवल पर्यावरण बल्कि जानवरों और खेती के लिए भी नुकसानदायक है. यहीं से उनके मन में एक नया विचार आया क्यों न इस बेकार प्लास्टिक को उपयोगी और सुंदर वस्तुओं में बदला जाए. उन्होंने प्रयोग के तौर पर प्लास्टिक से सजावटी सामान बनाना शुरू किया. धीरे-धीरे उनकी बनाई चीजें लोगों को पसंद आने लगीं और मांग बढ़ने लगी.

ऐसे बढ़ीं आगे : वर्ष 2020 में बबीता 'वर्ल्ड विजन' संस्था से जुड़ीं, जहां से उन्हें तकनीकी और प्रशिक्षण सहयोग मिला. इसके बाद उन्होंने अपने उत्पादों को प्रदर्शनी और मेलों में बेचना शुरू किया. बाद में वह 'स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण)' के तहत सकरा में स्थापित प्लास्टिक वेस्ट मैनेजमेंट यूनिट (PWMU) से जुड़ीं. यहां उन्हें एक ही जगह पर्याप्त मात्रा में प्लास्टिक कचरा मिलने लगा, जिससे उनका काम और आसान हो गया.

बेकार प्लास्टिक से बनायी पहचान (ETV Bharat)

1000 महिलाएं जुड़ी : जब जिला प्रशासन ने वहां प्रशिक्षण केंद्र शुरू किया, तो बबीता ने खुद प्रशिक्षक की भूमिका निभाई. उन्होंने अन्य महिलाओं को सिखाया कि कैसे प्लास्टिक कचरे को रंगीन धागों और डिजाइन के साथ मिलाकर आकर्षक उत्पाद बनाए जा सकते हैं. अब तक बबीता गुप्ता 200 से अधिक महिलाओं को प्रशिक्षित कर चुकी हैं. उनके साथ आज करीब 1000 महिलाएं जुड़ी हुई हैं, जो घर बैठे इस काम से जुड़कर अच्छी आमदनी कर रही हैं.

''महिलाएं प्लास्टिक कचरे से गुलदस्ते, कृत्रिम फूल, टोकरी, पर्स, बैग, पेंडेंट, पाउच और डोरमैट जैसी चीजें बनाती हैं. इन उत्पादों की कीमत बाजार में 200 से 500 रुपये तक होती है. इस पहल से जुड़ी महिलाओं की आमदनी भी बढ़ी है. अधिकांश महिलाएं हर महीने 5 से 6 हजार रुपये तक कमा रही हैं. इससे उनके परिवार की आर्थिक स्थिति में सुधार आया है और बच्चों की पढ़ाई-लिखाई भी बेहतर हो रही है.''- बबीता गुप्ता

बिहार की बबीता गुप्ता (ETV Bharat)

काम को काफी सराहना मिली : बबीता गुप्ता ने अपने उत्पादों को पटना में आयोजित विभिन्न कार्यक्रमों, जिला उद्यमिता महोत्सव, युवा महोत्सव, राजगीर महोत्सव और विश्व शौचालय दिवस 2022 में प्रदर्शित किया. इन आयोजनों में उनके काम को काफी सराहना मिली.

''वर्ष 2020 में 'वर्ल्ड विजन' से जुड़ीं, जहां से काफी सहयोग मिला. इसके बाद विभिन्न जगहों पर स्टॉल लगाकर अपने उत्पादों की बिक्री शुरू की. मेरे द्वारा बनाए हुए सामान लोगों को काफी पसंद आने लगे, जिससे आमदनी बढ़ने लगी फिर अपने बच्चों की बेहतर पढ़ाई-लिखाई सुनिश्चित की.''- बबीता गुप्ता

कचरे से बने सामान (ETV Bharat)

राष्ट्रपति ने किया सम्मानित : बिहार के मुजफ्फरपुर जिले की रहने वाली बबीता गुप्ता आज उन महिलाओं में शामिल हैं, जिन्होंने मुश्किल हालात को अवसर में बदलकर न सिर्फ अपनी जिंदगी बदली, बल्कि सैकड़ों अन्य महिलाओं को भी आत्मनिर्भर बनने का रास्ता दिखाया. बबीता गुप्ता आज एक सफल उद्यमी के रूप में पहचान बना चुकी हैं. उनके इसी सराहनीय कार्य के लिए भारत की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने उन्हें 'स्वच्छ सुजल शक्ति सम्मान 2023' से सम्मानित भी किया था.

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