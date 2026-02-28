ETV Bharat / bharat

ऑटो चालक की बेटी ने तोड़ी सामाजिक बेड़ियां, बनीं अपने समाज की पहली महिला वकील

केशव एम

मैसूर: कर्नाटक के खानाबदोश (nomadic) समुदाय के लिए एक ऐतिहासिक उपलब्धि हासिल करते हुए, वी. अरुणा कानून की डिग्री हासिल करने वाली पहली महिला बन गई हैं. कामचलाऊ शेड में मिट्टी के तेल के दीये की रोशनी में पढ़ाई करने से लेकर अखिल भारतीय बार परीक्षा (AIBE) की तैयारी तक का उनका सफर, दृढ़ संकल्प और सामाजिक बदलाव की एक प्रेरणादायक कहानी है.

मैसूर के एकलव्य नगर की रहने वाली अरुणा एक खानाबदोश समुदाय से आती हैं. बचपन से ही असमानता को करीब से देखा. अपने पिता और चाचा की आकांक्षाओं से प्रेरित होकर, उन्होंने कानून के क्षेत्र में करियर बनाने का लक्ष्य रखा.

कानून की पढ़ाई ही क्यों की

उनका यह फैसला एक बेहद व्यक्तिगत अनुभव से जुड़ा था. अरुणा ने याद किया कि कैसे उनके चाचा को एक कानूनी मामले में बार-बार अदालत के चक्कर लगाने पड़ते थे. उस प्रक्रिया से परेशान होकर, उनके चाचा ने एक बार उनसे कहा था कि अगर वह वकील होतीं, तो इस कठिन समय में उनकी मदद कर पातीं. उन शब्दों ने अरुणा के मन पर गहरा प्रभाव डाला.

अपने पिता और भाइयों के प्रोत्साहन से, अरुणा ने अपने समुदाय के उन लोगों की मदद करने के लिए कानून की पढ़ाई करने का संकल्प लिया जो इसी तरह की कठिनाइयों का सामना कर रहे थे. उनके पिता वेंकटेश एक ऑटो-रिक्शा चालक हैं और मां मंगला एक गृहिणी हैं. आर्थिक तंगहाली के बावजूद, इस परिवार ने किसी भी संस्था से मदद मांगे बिना अपनी बेटी की शिक्षा का पूरा समर्थन किया.

सेना में जाना चाहती थी

बचपन में अरुणा आर्मी में शामिल होना चाहती थीं. लेकिन अपनी प्री-यूनिवर्सिटी की पढ़ाई पूरी करने के बाद और अपने चाचा के कानूनी संघर्षों को करीब से देखने के बाद, उसने अन्याय का सामना कर रहे लोगों की मदद के लिए वकालत को चुना.

अरुणा ने कहा, "मैं कभी सेना में जाना चाहती थी. लेकिन अपने चाचा के संघर्ष को देखने के बाद और अपने पिता और भाई की इच्छा का मान रखते हुए, मैंने समाज सेवा के लिए वकील बनने का फैसला किया. अब मेरा लक्ष्य हाई कोर्ट का जज बनना है."