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तीन एकड़ में 400 प्रजाति के 2200 औषधीय पौधे, मार्केटिंग एक्सपर्ट से किसान बने गोपाल शरण का कमाल

ये हैं खास पौधे जिनके अनेकों लाभ: गोपाल शरण के प्लांट में एक औषधि पौधा चिया सीड है. चिया सीड में औषधीय गुण पाए जाते हैं. इसमें ओमेगा 3 फैटी एसिड, भरपूर फाइबर और उच्च प्रोटीन शामिल है. इससे वजन नियंत्रण, पाचन तंत्र, हृदय स्वास्थ्य और ब्लड शुगर नियंत्रित करने और हड्डियों की मजबूती के लिए उपयोग किया जाता है. आयुर्वेद में इससे कई तरह की दवा भी बनाई जाती है.

इसके अलावे और कई औषधीय पौधे हैं, जो बंगाल मध्यप्रदेश आसाम और अन्य प्रदेशों के साथ विदेशों से मंगवाए गए हैं. इन औषधि पौधों की अपने-अपने औषधीय गुण हैं. कुछ पौधे तो ऐसे हैं, जो आयुर्वेद, यूनानी और होम्योपैथिक चिकित्सा में उपयोग किए जाते हैं.

शरण के प्लांट 400 प्रकार के पौधे: गोपाल शरण के सेंटर फोर मेडिसिनल प्लांट कंजर्वेशन में 400 प्रजाति और प्रकार के पौधे हैं. जिनमें मुख्य रूप से कचनार, नाग केसर अमलतास, सफेद चंदन, लालचंदन, सफेद बांसा , लाल आंवला, गुग्गुल, चिया सीड, गरुड़ , गुड़मार, हड़ जोड़ के साथ 7 प्रजाति की तुलसी हैं.

"इन में कई ऐसी प्रजाति के औषधीय पौधे हैं. जो वर्तमान में विलुप्त हो गए हैं या होने कगार पर हैं. जिस प्रकार से किसानों का जुड़ाव इनके साथ हो रहा है, उससे लगता है कि आने वाले समय में बिहार से जड़ी बूटियां देश भर में बिकेगी."- आमोद कुमार, किसान

मुजफ्फरपुर से आए किसान आमोद कुमार का दावा है कि गोपाल शरण से बड़ा बिहार में व्यक्तिगत रूप से कोई दूसरा बड़ा औषधीय प्लांट किसी और का नहीं है. वो कहते हैं कि उन्होंने सबसे ज्यादा औषधि और सुगंधित पौधों की खेती इनके पास देखी है.

3 एकड़ भूमि में 400 प्रजाति के 2200 से अधिक पेड़-पौधे हैं. इस पूरे प्लांट पर औषधीय पौधों के अलावा सुगंधित, फलदार और महंगी लकड़ी वाले पेड़-पौधे भी हैं. उनके इस प्लांट को देखने के लिए दूर-दूर से किसान आते हैं और वो यहां से पौधे लेजाकर अपने खेतों में लगा रहे हैं. गोपाल शरण ने 3 एकड़ भूमि पर सफल परीक्षण के बाद अब विस्तार देने के लिए 12 एकड़ भूमि पर नए सिरे से प्लांटेशन का कार्य शुरू कर रहे हैं.

3 एकड़ पर फैला है मेडिशनल प्लांट: गोपाल शरण मूलरूप से गया जिले के मोहड़ा प्रखंड के जेठियन नया नगर गांव के रहने वाले हैं. पढ़ाई-लिखाई पूरी होने के बाद वो ऑटोमोबाइल की बड़ी कंपनियों में मार्केटिंग और प्रोजेक्ट हेड के रूप में काम कर चुके हैं. अब वो गांव में लगभग 3 एकड़ भूमि पर औषधि गार्डेनिंग कर रहे हैं.

गोपाल शरण बताते हैं, 'पहले तो लोग समझ नहीं पा रहे थे कि इन औषधि पौधों से आखिर कैसे आर्थिक फायदा हो सकता है? क्योंकि यहां पहले से ऐसा कोई कॉन्सेप्ट नहीं था. यहां के किसान सिर्फ आम खेती को ही करना किसानी समझते हैं. हालांकि अब यहां किसान भी प्रशंसा के साथ खुद भी इस तरह की किसानी के लिए प्रेरित हुए हैं.'

यही वजह है कि जब वो अपनी नौकरी छोड़ कर इस कार्य को करने का निर्णय ले रहे थे, तब परिवार की रजामंदी नहीं थी. हालांकि उनके पिता उनके इस योजना से बेहद खुश थे क्योंकि उन्हें औषधीय खेती की चाहत वर्षों पुरानी थी. खुद गोपाल शरण कहते हैं कि हर्बल प्लांट लगाने के बाद भी सालों तक गांव के लोग उन्हें कहते रहे कि रेत में पैसा और समय व्यतीत कर रहे हो.

फैसले पर परिवार नहीं हुए थे राजी: गोपाल शरण कम समय में ही हर्बल किसानी के लिए प्रसिद्ध हो चुके हैं. उनके हर्बल प्लांट में देश के कई विलुप्त प्रजाति के पौधे भी हैं, जिन्हें उन्होंने देश के कई राज्यों के अलावा विदेशों से मंगवाए हैं. उनका ये हर्बल प्लांट इसलिए भी खास है क्योंकि जिस क्षेत्र में उन्होंने इस कार्य को किया है, वह सूखाग्रस्त, शुष्क और पथरीले इलाके में शुमार है.

गया: बिहार के गया के रहने वाले गोपाल शरण ने शुद्ध वातावरण और प्राकृतिक प्रेम के लिए ऑटोमोबाइल सेक्टर की अपनी अच्छी खासी नौकरी छोड़ दी है, वो अपनी नौकरी के दौरान 16 से अधिक देशों में भी जा कर काम कर चुके हैं लेकिन प्राकृतिक प्रेम ने उन्हें गांव की मिट्टी किसानी से दोबारा जोड़ दिया है. गांव में ही पिछले 5 वर्षों से हर्बल प्लांटेशन कर रहे हैं. हालांकि ये काम उनके लिए आसान नहीं था.

इसी तरह कचनार भी एक गुणकारी आयुर्वेदिक औषधि है, जिसे थायराइड संतुलन, पाचन सुधार और त्वचा की सफाई में बेहद फायदेमंद माना जाता है. इसको सूजन और घाव में भी उपयोग किया जाता है. इसको ग्रामीण परिवेश में जानकर खुद ही उपयोग के लिए रखते हैं

इन्हीं औषधीय पौधों में एक सफेद बांसा भी है, जिसका उपयोग खांसी के लिए होता है. आयुर्वेद और यूनानी में इसके कई कफ सिरप भी बने हुए हैं. इसका इस्तेमाल पुरानी खांसी और बलगम को बाहर निकालने के लिए किया जाता है. आयुर्वेद में इसकी जड़ छाल पत्ते और फूलों का भी उपयोग होता है.

गोपाल शरण (ETV Bharat)

2022 में की थी शुरुआत: गोपाल शरण ने अपने मेडिसिनल प्लांट की शुरुआत साल 2022 में की थी. वो कहते हैं कि इससे पहले वो ऑटोमोबाइल सेक्टर के मार्केटिंग ब्रांच में कार्यरत थे. विभिन्न बड़ी कंपनियों में रहते हुए ऑल इंडिया मार्केटिंग के साथ विदेशों में भी जा कर मार्केटिंग का कार्य कर चुके हैं. वो बताते हैं कि इस प्लांट को लगाने के लिए उनका मंथन पिछले 20 सालों से चल रहा था लेकिन 2022 में अवसर मिला और तब से लगातार इस कार्य के लिए मेहनत कर रहे हैं.

"मैंने जब से प्राइवेट सेक्टर को ज्वाइन किया था, तब से ही ऑर्गेनिक जैविक और प्राकृतिक खेती के प्रति रुझान था. मेडिसिनल खेती को चुनने का मुख्य उद्देश्य यही था कि जंगलों पहाड़ों से औषधीय पौधे लुप्त हो रहे हैं. जो हैं भी, उसे स्मगलिंग के द्वारा नष्ट किया जा रहा है. अभी फर्स्ट स्टेज में हम मेडिसिनल प्लांट कंजर्वेशन सेंटर के रूप में काम कर रहे हैं, लेकिन अगले साल से इसका स्वरूप बदल जाएगा."- गोपाल शरण, सफल औषधीय किसान

फ्रूट की खेती भी देती है मुनाफा: गोपाल शरण बताते हैं कि उन्होंने अपने प्लांट में सिर्फ औषधीय पौधे नहीं लगाए हैं, बल्कि कुछ खास प्रजाति के फ्रूट की भी खेती कर रहे हैं. इसमें महंगे और अच्छे मुनाफा देने वाले फ्रूट शामिल हैं. जिनमें ड्रैगन फ्रूट, सेब और विदेशी प्रजाति के आम जिनका मंजर जुलाई महीने में आता है. उसके साथ विदेशी प्रजाति के लाल रंग का केला शामिल है.

ड्रैगन फ्रूट की खेती (ETV Bharat)

इसके अलावे आंवला जो कई प्रजाति के हैं, उनकी भी खेती कर रहे हैं. वह बताते हैं कि ड्रैगन फ्रूट भी मुनाफे वाली खेती मानी जाती है. 2 साल के बाद यह आमदनी वाली खेती होती है. 30 से 40 वर्ष तक बगैर किसी बड़ी लागत के वह फल देता रहता है. इस फल का कई तरह से उपयोग होता है. ड्रैगन फ्रूट को एंटीऑक्सीडेंट एंटी डायबिटिक एंटी कैंसर और बल्ड रिलेटेड फ्रूट के रूप में भी देखा जाता है.

रेड इंडोनेशियन बनाना बना आकर्षण का केंद्र: गोपाल शरण के कंजर्वेशन सेंटर में रेड बनाना यानी लाल केला भी है. इंडोनेशिया का ये खास प्रजाति का केला माना जाता है, जिसके खाने के कई फायदे बताए जाते हैं. उन्होंने बताया कि अभी ये ट्रायल के रूप में किया जा रहा है. इसके उत्पादन से लेकर आकार को देखा जाएगा कि ये कितना साइज का यहां पैदा होता है.

लाल केला की खेती (ETV Bharat)

पहले तो उन्होंने इसको ट्रायल के रूप में दो पौधे लगाए थे लेकिन अभी इसकी जड़ फैलते हुए 5 से अधिक पौधे हो गए हैं. केला फलना भी शुरू हो गया है. अगर इसका आउटपुट अच्छा होगा तो इसे बड़े पैमाने पर करने की भी योजना है.

लाल केला रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने में अहम भूमिका निभाता है. इसमें भरपूर मात्रा में विटामिन सी और एंटीऑक्सीडेंट पाए जाते हैं, जो शरीर को वायरल सर्दी जुकाम और मौसमी बीमारियों से बचाने में मदद करते हैं. यह आम केला से बेहद स्वादिष्ट और फायदेमंद माना जाता है.

प्रोसेसिंग से बढ़ेगी आमदनी: गोपाल शरण कहते हैं कि अभी तो वो अपने इस योजना को धरातल पर मजबूत कर रहे हैं. हालांकि वो कई तरह की प्रोसेसिंग का भी कार्य शुरू कर चुके हैं, जिसमें चवनप्राश, रोमा पाउडर, कुमकुम और साथ ही 16 तरह के हर्बल चाय शामिल है, जिसकी वो प्रोसेसिंग कर रहे हैं. वो कहते हैं कि अभी उनके मेडिसिनल प्लांट से आर्थिक लाभ नहीं हो रहा है लेकिन एक समय उन्हें अच्छा खासा मुनाफा देगा. वो अभी अपने प्लांट को आगे बढ़ा रहे हैं.

कठिन प्रक्रिया लेकिन नामुमकिन नहीं: गोपाल शरण कहते हैं कि इन कामों को करना थोड़ा कठिन जरूर है लेकिन नामुमकिन नहीं है. उनकी प्लानिंग 5 सालों की थी. उनकी जो इस योजना का मॉडल है, वो नर्सरी फार्मिंग एंड प्रोसेसिंग का है. इसमें एक बीज से पौधा उगाना और फिर उसे लगाना और उस पौधे को बेचना है, फिर उसी के रेवेन्यू से सारा काम होगा.

वे बताते हैं कि उस पौधे से जो कंद-मूल, फल-फूल मिलेगा, उससे औषधीय प्रोडक्ट तैयार किए जाएंगे. यह भी उनका लक्ष्य है. अपने लक्ष्य को लेकर वो कड़ी मेहनत के साथ धर्य का परिचय भी दे रहे हैं. क्योंकि ये कोई चमत्कार वाला कार्य नहीं है. इसमें लाभ के लिए लंबे समय इंतजार करना होता है.

गोपाल शरण कहते हैं, 'अभी मेरा मॉडल रिसर्च एंड डेवलपमेंट का था, 2026 तक रिसर्च एंड डेवलपमेंट पर काम करना था. अब इसके आगे 2027 से पूरी तरह से यह कमर्शियल रूप में कार्य होगा, इसकी तैयारी की जा रही है. पहले पड़ाव को हमने सफलतापूर्वक पूरा कर लिया है.'

12 एकड़ भूमि पर और लगेगा प्लांट: गोपाल शरण कहते हैं कि उनका लक्ष्य 12 एकड़ भूमि पर मेडिसिनल प्लांट का कार्य बढ़ाना है. वो कहते हैं कि धीरे-धीरे इसलिए बढ़ रहे हैं क्योंकि यहां पर सबसे बड़ी समस्या पानी का है. ये सूखाग्रस्त और पहाड़ी क्षेत्र है. गर्मी में पानी घोर किल्लत होती है. इस वजह से सिंचाई के लिए काफी समस्या होती है. कई ऐसे पौधे हैं जो यहां के वातावरण के अनुरूप नहीं हैं लेकिन इस पर काम चल रहा है.

कनाडा से हुआ औषधि प्लांट का शौक: हर्बल प्लांट का शौक उन्हें अपनी नौकरी के दौरान तब आया, जब वो कनाडा में थे. वहां पर एक कॉन्सेप्ट है कि बीमार पड़ने का इंतजार नहीं करना है, बल्कि शारीरिक रूप से खुद को इतना मजबूत करें कि वो बीमार ही नहीं हों. इसके लिए वहां अपने दिनचर्या के कामकाज के साथ खानपान पर विशेष ध्यान दिया जाता है. वहां के लोग फायदे वाली चीजों का ही उपयोग करते हैं.

वो बताते हैं, ' वहां कनाडा में एक यूनाइटेड प्लांट सेवर संगठन है, जिसमें बीमारी को लेकर जागरूक किया जाता है. वहां इस तरह के हर्बल पौधों का उपयोग होता है, तभी उन्हें यह आइडिया आया कि वह अपने देश राज्य में हजारों वर्ष पुरानी पद्धति को अपनाने के लिए कार्य करेंगे और इसके लिए जड़ीबूटी ही सब से अच्छा विकल्प है. इसीलिए मैंने मेडिसिनल प्लांट की शुरुआत की. साथ ही आर्थिक स्थिति को मजबूती देने के लिए फ्रूट की खेती भी शुरू की.'

आईआईएम-आईआईटियन ने किया निरीक्षण: गोपाल शरण बताते हैं कि औषधि खेती 'प्लांट' को देखने आयुर्वेद और यूनानी से जुड़ी संस्थानों से लेकर आईआईएम और आईआईटी के छात्रों समेत विशेषज्ञों और हमदर्द जैसे संस्थानों के लोग भी पहुंचते हैं. राज्य के कई जिले के किसान जो औषधीय पौधे लगाते हैं, वो भी उनके इस औषधीय खेती को देखने आते हैं.

नौकरी छोड़ने से पहले करें मूल्यांकन: गोपाल शरण कहते हैं कि जो व्यक्ति नौकरी छोड़ कर अपना स्टार्टअप या फिर खेती किसानी करना चाहते हैं. पहले वो अपने अनुभव और आर्थिक स्थिति का मूल्यांकन करें कि क्या वो धैर्य के साथ काम कर सकते हैं? अगर उन्हें खुद पर भरोसा है तो वो आगे बढ़ सकते हैं, वैसे भी इस तरह के सारे काम आपके विजन के ऊपर निर्भर करता है. अगर मन पक्का है और पूर्व का अनुभव है तो फिर आप दूसरे कार्य में सफल हो सकते हैं.

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