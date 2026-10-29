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Success Story: 10 बक्से से 35 लाख लीटर तक का सफर! शहद के कारोबार से करोड़ों की कमाई

गया: कहते हैं कि जब तक ठोकर न लगे तब तक सफलता आपके कदम नहीं चूमती..शायद बच्चों के पालन पोषण में समस्या होने पर पत्नी के जेवर गिरवी रखने की घटना गया के इस शख्स के लिए वहीं ठोकर थी. उस एक घटना ने शशि कुमार को इस कदर झकझोरा कि आज उन्होंने करोड़ो की पूंजी के साथ न सिर्फ अपनी गरीबी दूर की बल्कि 250 से अधिक परिवारों के लिए भी रोजगार खड़ा किया.

बिहार के गया निवासी शशि कुमार ने 31 साल पहले दो हजार रुपये की पूंजी से अपना व्यवसाय शुरू किया था. आज यह व्यवसाय करोड़ों में पहुंच गया है. शशि आज लगभग 250 मधुमक्खी पालकों के नेटवर्क से जुड़े हैं, प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से वे लगभग 250 से अधिक परिवारों को आजीविका प्रदान कर रहे हैं, उनकी कंपनी बिहार ही नहीं बल्कि देश के कई राज्यों में शहद की सप्लाई करती है.

डोभी में 161 करोड़ का निवेश

शशि कुमार इन दिनों चर्चा में इसलिए भी है क्योंकि वे डोभी इंटीग्रेटेड मैन्युफैक्चरिंग सिटी में 161 करोड़ का निवेश कर रहे हैं. शशि शहद उत्पादन के लिए अपनी कंपनी शिवा एग्रो नेचुरल प्रोडक्ट्स प्रा. लि की ओर से 51 करोड़ जबकि अपनी दूसरी कंपनी से टेक्सटाइल में 110 करोड़ का निवेश कर रहे हैं.

देखें स्पेशल रिपोर्ट (ETV Bharat)

संघर्ष और चुनौतियों से भरी कहानी

शशि के परिवार के लोग इसे बड़ी सफलता बता रहे हैं, क्योंकि यहां तक पहुंचने के उनके सफर की कहानी संघर्ष और चुनौतियों से भरी रही है. महज 10 हजार की लागत से किसानी शुरू करने वाले इस शख्स ने आज करोड़ों का साम्राज्य खड़ा किया है. आइए मिलवाते हैं आपको इसी शख्स से.

सफलता में शहद की मिठास

दरअसल बिहार में गया नवादा नेशनल हाईवे पर स्थित कईया गांव में कई मंजिला एक आलीशान घर है. इस घर में बेहद सादगी में 59 साल के शशि कुमार अपनी पत्नी और परिवार के साथ रहते हैं. उनके आवास कैंपस में ही शहद की एक बड़ी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट स्थित है, वो खुद उस में काम करते भी नज़र आते हैं.

सादगी के साथ बड़प्पन

शशि कुमार शिवा एग्रो नेचुरल प्रोडक्ट्स प्रा. लि. के मालिक भी हैं. उनकी इस कंपनी का टर्नओवर करोड़ों में है, और लगभग 250 लोग प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से उनके नीचे काम भी करते हैं. इसके बावजूद भी इनकी सादगी ऐसी है कि वे आज भी कई बार खुद ही मैन्युफैक्चरिंग यूनिट में बाकी वर्कर्स के साथ काम करते नजर आ जाते हैं.

मेहनत से बदली किस्मत

करोड़ों के बिजनेस के मालिक शशि कुमार को आज से 30 साल पहले 150 रुपए के लिए भी दिन भर मेहनत करनी पड़ती थी. पत्नी अनीता रानी कहती हैं कि उनकी शादी 18 साल की उम्र में हो गई थी और आज वो 55 की हो गई हैं. उनके पास घर गाड़ी सोने गहने सब कुछ हैं और ये सब उनके पति शशि कुमार की हाड़तोड़ मेहनत के कारण मिला है.

मधुमक्खी के बॉक्स (ETV Bharat)

गिरवी रखने पड़े थे जेवर

अनीता कहती हैं कि पहले ये सुख सुविधा उनके पास नहीं थी, जब उनकी शादी हुई थी तब पति के पास सिर्फ एक साइकल थी जिस से वो ट्यूशन पढ़ाने जाते थे. घर की आर्थिक स्थिति इतनी खराब थी के उन्हें अपने बच्चों के लालन पालन के लिए, शिक्षा के लिए अपने जेवर तक गिरवी रखने पड़े थे.

आज परिवार के पास है सब कुछ

अनीता के मुताबिक इन परिस्थितियों में जब पति ने संघर्ष किया तो परिवार की किस्मत बदल गई. वे कहती हैं कि पहले कुछ भी नहीं था, लेकिन आज सब कुछ है. आज वो पति की कंपनी में बोर्ड ऑफ डायरेक्टर में शामिल हैं, दोनों बच्चे भी शिक्षित हो कर सफल हैं.

"पहले ये सुख सुविधा नहीं थी, जब शादी हुई थी तब पति के पास सिर्फ एक साइकल थी जिस से वो ट्यूशन पढ़ाने जाते थे. घर की आर्थिक स्थिति इतनी खराब थी की बच्चों के लालन पालन के लिए, शिक्षा के लिए अपने जेवर तक गिरवी रखने पड़े थे जब पति ने संघर्ष किया तो परिवार की किस्मत बदल गई.पहले कुछ भी नहीं था, लेकिन आज सब कुछ है."- अनीता रानी, शशी कुमार की पत्नी

दूसरों की किस्मत भी बदली

साल 1990 के दशक में एक टूटी हुई साइकिल पर सवार होकर शशि धूप में पसीना बहा कर खेत पर काम करने के लिए पहुंचते थे, सालों की मेहनत के बाद जेब में कुल जमा पूंजी सिर्फ 10000 रुपए ही थी, मगर आज इनके कर्मचारियों के पास भी कम से कम एक टू व्हीलर तो जरूर है.

हालातों को बदलने का संकल्प

शशि कुमार की सफलता की कहानी 30 साल पहले शुरू होती है. उन्होंने अपने किसान पिता की आर्थिक बेबसी लाचारी को देखा, पत्नी के मायूस चेहरे पर भविष्य की चिंताओं की लकीरों को देखा. तब उन्होंने हालातों को बदलने की ठानी. पिता का सपना था कि ग्रेजुएशन तक की शिक्षा के बाद बेटा सरकारी नौकरी में जाए, ताकि घर की आर्थिक स्थिति ठीक हो, लेकिन शशि का सपना कुछ और था.

नौकरी करने का दबाव

आर्थिक रूप से हालात बेहद खराब थे, ऐसे में शशि कुमार पर नौकरी करने का परिवारिक दबाव था. इसके बावजूद शशि ना तो सरकारी और ना ही निजी नौकरी करना चाहते थे. तब तक उनकी शादी भी हो चुकी थी और बच्चे भी हो गए थे. बच्चों की परवरिश में परेशानी आने लगी तो पत्नी अनीता रानी ने अपने जेवर गिरवी रख दिए.

अपनी शहद की मशीन के साथ शशी कुमार (ETV Bharat)

पत्नी से किए वादे ने बदली किस्मत

बस इसी बात ने शशि को झकझोर कर रख दिया, उन्होंने फैसला किया कि वो आत्मनिर्भर बनेंगे. समस्या यह थी कि उनके पास ना तो पैसे थे और ना ही किसी रोजगार का अनुभव.ऐसे में उन्होंने गैर पारंपरिक कृषि की ओर ध्यान दिया. तब उन्होंने अपनी पत्नी से वादा किया कि न सिर्फ उनके गिरवी गहनों को वापस लाएंगे बल्कि कुछ ही सालों में नए जेवर भी बनवाकर देंगे.

मूल रूप से जहानाबाद जिला के निवासी पिता

शशि के पिता महेश शंकर विद्यार्थी कहते हैं कि वे मूल रूप से जहानाबाद जिला के बेला बीरा गांव के रहने वाले हैं, हालांकि शशि का जन्म गयाजी के मानपुर क्षेत्र स्थित जनकपुर में हुआ था. शशि ने अपनी पढ़ाई पूरी करने के बाद निर्णय लिया कि वह खेती किसानी को करेंगें लेकिन पारंपरिक किसानी नहीं करेंगे.

आसान नहीं था रास्ता

महेश शंकर बताते हैं कि शशी के इस फैसले पर तब उनके दोस्तों और रिश्तेदारों ने कई बातें कहीं लेकिन शशि ने हार नहीं मानी. पिता के मुताबिक तब शशि के लिए यह रास्ता आसान नहीं था, समाज और परिवार की तरफ से उन्हें कोई खास समर्थन नहीं मिला. उस समय बिहार में मधुमक्खी पालन को एक बड़े व्यवसाय के रूप में नहीं देखा जाता था. इसे केवल शहद निकालने का मामूली काम समझते थे.

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आंखों में था सपना और मेहनत की ताकत

पिता कहते हैं कि उस दौरान शशि की आंखों में एक सपना था और बाजूओं में मेहनत का दम था. उन्होंने बताया कि शशि ने साल 1995 में 10 बॉक्स से मधुमक्खी और शहद उत्पादन का काम शुरु किया. यही काम आगे चल कर परिवार की किस्मत बदलने के लिए बड़ा सहारा बना.

"आज बेटे की सफलता देख कर मैं भी इसलिए खुश होता हूं कि वो दूसरे लोगों को भी रोजगार दे रहा है लेकिन जब वो इसकी शुरुआत कर रहा था तब मैं भी उसे पैसे से सहयोग नहीं कर सका था. उसने 10 हजार की पूंजी में 2000 कर्ज लेकर युवकों की कोऑपरेटिव में जमा किया और फिर कुछ महीनों बाद 10 हजार निकाल कर अपना काम शुरू किया था."- महेश शंकर विद्यार्थी, शशि कुमार के पिता

खादी बोर्ड योजना से जुड़े

शशि बताते हैं कि शुरुआती दौर में मधुमक्खी पालन की तकनीकी जानकारी के अभाव में उन्हें कठिनाइयां भी आई, घाटा भी हुआ लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी. वे कहते हैं कि शुरुआती घाटे के बावजूद 1995 में वे बिहार में खादी बोर्ड की योजना से जुड़े और इसके व्यवसायिक रूप को समझा. राष्ट्रीय स्तर के संस्थानों जैसे कृषि विश्वविद्यालय पूसा और अन्य कृषि विशेषज्ञों से उन्होंने वैज्ञानिक तरीके से मधुमक्खी पालन का प्रशिक्षण लिया और फिर वहीं से शुरुआत हुई.

"शुरुआत आसान नहीं थी, दिन रात घर से बाहर खेत में रहकर मधुमक्खियों की देखभाल करते थे. कई सालों तक सबसे कठिन समय का सामना करना पड़ा. एक समय ऐसा भी आया जब हिम्मत जवाब देने लगी थी लेकिन तब पिता और पत्नी की बेबसी, घर की आर्थिक तंगी, बच्चों के उज्वल भविष्य के सपने को याद कर दुगनी मेहनत करनी शुरू की."- शशि कुमार, उद्यमी

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साइकिल खरीदने के पैसे भी नहीं थे

अपने सफर की कहानी याद कर शशि कुमार बताते हैं कि पिता किसान थे, उनके पास कुछ बीघा खेत भी थे, जिसकी वजह से घर में अनाज भी होता था लेकिन इतने पैसे नहीं होते थे कि हम एक अच्छी साइकिल खरीद सकें. जब 9 वीं कक्षा में थे तब पिता 500 लेकर मेरे लिए साइकल खरीदने गया आए थे.

झोंपड़ी के घर से हुई सफर की शुरुआत

शशि कहते हैं कि बाद में यहां साइकल खरीदने के बजाए पिता जी ने एक सस्ती जमीन खरीदने के लिए एडवांस कर दिया, ताकि बाद में झोंपड़ी डालकर हम चार भाइयों को रख कर आगे की पढ़ाई कर सकें. उसी घर से हम लोगों की शुरुआत हुई थी.

पूंजी टूटी तो पत्नी ने जेवर बेच दिया

शशि कुमार के मुताबिक मधुमक्खियों के पालन के शुरुआती दौर में भारी घाटे का सामना करना पड़ा था. तब ना तो अनुभव था और ना ही आर्थिक सपोर्ट. इस काम को भी बंद करने वाले थे लेकिन तभी पत्नी ने खुद के बचे हुए गहनों को बेच दिया.

हार नहीं मान कर जारी रखा सफर

शशि कुमार कहते हैं कि तब परिवार के लोग भी कहने लगे थे की बिजनेस तुम्हारे बस की बात नहीं है. छोड़ दो और कोई छोटी-मोटी नौकरी कर लो. वो कहते हैं कि वह पल ऐसा था जहां 100 में 99 लोग हार मान लेते हैं.. लेकिन, मैंने हार मानने के बजाए और संघर्ष करने की ठानी. इसके बाद मैंने पटना में एक व्यक्ति के यहां रह कर एक साल तक मधुमक्खी पालन सीखा.

"इस सफर में एक पल ऐसा भी था जहां 100 में 99 लोग हार मान लेते हैं.. लेकिन, मैंने हार मानने के बजाए और संघर्ष करने की ठानी. इसके बाद मैंने पटना में एक व्यक्ति के यहां रह कर एक साल तक मधुमक्खी पालन सीखा."- शशि कुमार, उद्यमी

अपनी कंपनी की शहद देखते शशी (ETV Bharat)

दस बॉक्स ने बदली किस्मत

शशि कुमार कहते हैं कि उन्होंने अपने मिशन की शुरुआत बहुत ही छोटे स्तर पर की थी. 1995 में मात्र 10,000 की मामूली पूंजी और 10 मधुमक्खी के बक्से के साथ अपना काम शुरू किया था. वो बताते हैं कि कड़ी मेहनत और लगन से धीरे-धीरे उनका यह काम बढ़ने लगा, इसके बाद उन्होंने फिर पीछे मुड़कर नहीं देखा.

1997 में बनाई अपनी खुद की कंपनी

शशि बताते हैं कि 1997 में उन्होंने अपनी खुद की कंपनी बनाई, लेकिन तब भी लोगों के बुरे नजरिए का सामना करना पड़ता था. गांव समाज के लोग भी ताने देते हुए मक्खी कहा करते थे क्योंकि मैं मक्खी पालता था. इसके अलावा और भी तरह-तरह के शब्दों से मुझे संबोधित करते थे लेकिन मैंनें इनकी परवाह नहीं की.

"शुरू से ही अच्छे मार्केट के लिए खूब रिसर्च की थी, रिसर्च की बदौलत इस नतीजे पर पहुंचे कि थोक में शहद की बिक्री के बजाए खुद का ब्रांड बना कर और पैकिंग कर रिटेल में बेचेंगें. इसी फैसले ने किस्मत बदलनी शुरू की और फिर जब शुरुआत हुई तो आज तक रुके नहीं."- शशि कुमार, उद्यमी

किसानों को प्रेरित कर बनाया समूहट

शशि कुमार ने जब मधुमक्खी पालन और शहद उत्पादन को बढ़ाना शुरू किया तब उन्होंने जिला एवं राज्य के किसानों को जोड़ना शुरू किया. किसानों को मधुमक्खी पालन के लिए प्रेरित किया. शशि कहते हैं कि तब 1990 के दशक में बिहार में किसानों के लिए कोई ऑर्गेनाइज्ड सिस्टम नहीं था. पहली बार उन्होंने इसकी पहल राज्य में की थी.