Success Story: 10 बक्से से 35 लाख लीटर तक का सफर! शहद के कारोबार से करोड़ों की कमाई
शशि कुमार ने 31 साल पहले दो हजार की पूंजी से अपना व्यवसाय शुरू किया,वे डोभी में 161 करोड़ का निवेश कर रहे. रिपोर्ट-सरताज अहमद
Published : October 29, 2026 at 6:14 PM IST
गया: कहते हैं कि जब तक ठोकर न लगे तब तक सफलता आपके कदम नहीं चूमती..शायद बच्चों के पालन पोषण में समस्या होने पर पत्नी के जेवर गिरवी रखने की घटना गया के इस शख्स के लिए वहीं ठोकर थी. उस एक घटना ने शशि कुमार को इस कदर झकझोरा कि आज उन्होंने करोड़ो की पूंजी के साथ न सिर्फ अपनी गरीबी दूर की बल्कि 250 से अधिक परिवारों के लिए भी रोजगार खड़ा किया.
दो हजार की पूंजी से व्यवसाय की शुरुआत
बिहार के गया निवासी शशि कुमार ने 31 साल पहले दो हजार रुपये की पूंजी से अपना व्यवसाय शुरू किया था. आज यह व्यवसाय करोड़ों में पहुंच गया है. शशि आज लगभग 250 मधुमक्खी पालकों के नेटवर्क से जुड़े हैं, प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से वे लगभग 250 से अधिक परिवारों को आजीविका प्रदान कर रहे हैं, उनकी कंपनी बिहार ही नहीं बल्कि देश के कई राज्यों में शहद की सप्लाई करती है.
डोभी में 161 करोड़ का निवेश
शशि कुमार इन दिनों चर्चा में इसलिए भी है क्योंकि वे डोभी इंटीग्रेटेड मैन्युफैक्चरिंग सिटी में 161 करोड़ का निवेश कर रहे हैं. शशि शहद उत्पादन के लिए अपनी कंपनी शिवा एग्रो नेचुरल प्रोडक्ट्स प्रा. लि की ओर से 51 करोड़ जबकि अपनी दूसरी कंपनी से टेक्सटाइल में 110 करोड़ का निवेश कर रहे हैं.
संघर्ष और चुनौतियों से भरी कहानी
शशि के परिवार के लोग इसे बड़ी सफलता बता रहे हैं, क्योंकि यहां तक पहुंचने के उनके सफर की कहानी संघर्ष और चुनौतियों से भरी रही है. महज 10 हजार की लागत से किसानी शुरू करने वाले इस शख्स ने आज करोड़ों का साम्राज्य खड़ा किया है. आइए मिलवाते हैं आपको इसी शख्स से.
सफलता में शहद की मिठास
दरअसल बिहार में गया नवादा नेशनल हाईवे पर स्थित कईया गांव में कई मंजिला एक आलीशान घर है. इस घर में बेहद सादगी में 59 साल के शशि कुमार अपनी पत्नी और परिवार के साथ रहते हैं. उनके आवास कैंपस में ही शहद की एक बड़ी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट स्थित है, वो खुद उस में काम करते भी नज़र आते हैं.
सादगी के साथ बड़प्पन
शशि कुमार शिवा एग्रो नेचुरल प्रोडक्ट्स प्रा. लि. के मालिक भी हैं. उनकी इस कंपनी का टर्नओवर करोड़ों में है, और लगभग 250 लोग प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से उनके नीचे काम भी करते हैं. इसके बावजूद भी इनकी सादगी ऐसी है कि वे आज भी कई बार खुद ही मैन्युफैक्चरिंग यूनिट में बाकी वर्कर्स के साथ काम करते नजर आ जाते हैं.
मेहनत से बदली किस्मत
करोड़ों के बिजनेस के मालिक शशि कुमार को आज से 30 साल पहले 150 रुपए के लिए भी दिन भर मेहनत करनी पड़ती थी. पत्नी अनीता रानी कहती हैं कि उनकी शादी 18 साल की उम्र में हो गई थी और आज वो 55 की हो गई हैं. उनके पास घर गाड़ी सोने गहने सब कुछ हैं और ये सब उनके पति शशि कुमार की हाड़तोड़ मेहनत के कारण मिला है.
गिरवी रखने पड़े थे जेवर
अनीता कहती हैं कि पहले ये सुख सुविधा उनके पास नहीं थी, जब उनकी शादी हुई थी तब पति के पास सिर्फ एक साइकल थी जिस से वो ट्यूशन पढ़ाने जाते थे. घर की आर्थिक स्थिति इतनी खराब थी के उन्हें अपने बच्चों के लालन पालन के लिए, शिक्षा के लिए अपने जेवर तक गिरवी रखने पड़े थे.
आज परिवार के पास है सब कुछ
अनीता के मुताबिक इन परिस्थितियों में जब पति ने संघर्ष किया तो परिवार की किस्मत बदल गई. वे कहती हैं कि पहले कुछ भी नहीं था, लेकिन आज सब कुछ है. आज वो पति की कंपनी में बोर्ड ऑफ डायरेक्टर में शामिल हैं, दोनों बच्चे भी शिक्षित हो कर सफल हैं.
"पहले ये सुख सुविधा नहीं थी, जब शादी हुई थी तब पति के पास सिर्फ एक साइकल थी जिस से वो ट्यूशन पढ़ाने जाते थे. घर की आर्थिक स्थिति इतनी खराब थी की बच्चों के लालन पालन के लिए, शिक्षा के लिए अपने जेवर तक गिरवी रखने पड़े थे जब पति ने संघर्ष किया तो परिवार की किस्मत बदल गई.पहले कुछ भी नहीं था, लेकिन आज सब कुछ है."- अनीता रानी, शशी कुमार की पत्नी
दूसरों की किस्मत भी बदली
साल 1990 के दशक में एक टूटी हुई साइकिल पर सवार होकर शशि धूप में पसीना बहा कर खेत पर काम करने के लिए पहुंचते थे, सालों की मेहनत के बाद जेब में कुल जमा पूंजी सिर्फ 10000 रुपए ही थी, मगर आज इनके कर्मचारियों के पास भी कम से कम एक टू व्हीलर तो जरूर है.
हालातों को बदलने का संकल्प
शशि कुमार की सफलता की कहानी 30 साल पहले शुरू होती है. उन्होंने अपने किसान पिता की आर्थिक बेबसी लाचारी को देखा, पत्नी के मायूस चेहरे पर भविष्य की चिंताओं की लकीरों को देखा. तब उन्होंने हालातों को बदलने की ठानी. पिता का सपना था कि ग्रेजुएशन तक की शिक्षा के बाद बेटा सरकारी नौकरी में जाए, ताकि घर की आर्थिक स्थिति ठीक हो, लेकिन शशि का सपना कुछ और था.
नौकरी करने का दबाव
आर्थिक रूप से हालात बेहद खराब थे, ऐसे में शशि कुमार पर नौकरी करने का परिवारिक दबाव था. इसके बावजूद शशि ना तो सरकारी और ना ही निजी नौकरी करना चाहते थे. तब तक उनकी शादी भी हो चुकी थी और बच्चे भी हो गए थे. बच्चों की परवरिश में परेशानी आने लगी तो पत्नी अनीता रानी ने अपने जेवर गिरवी रख दिए.
पत्नी से किए वादे ने बदली किस्मत
बस इसी बात ने शशि को झकझोर कर रख दिया, उन्होंने फैसला किया कि वो आत्मनिर्भर बनेंगे. समस्या यह थी कि उनके पास ना तो पैसे थे और ना ही किसी रोजगार का अनुभव.ऐसे में उन्होंने गैर पारंपरिक कृषि की ओर ध्यान दिया. तब उन्होंने अपनी पत्नी से वादा किया कि न सिर्फ उनके गिरवी गहनों को वापस लाएंगे बल्कि कुछ ही सालों में नए जेवर भी बनवाकर देंगे.
मूल रूप से जहानाबाद जिला के निवासी पिता
शशि के पिता महेश शंकर विद्यार्थी कहते हैं कि वे मूल रूप से जहानाबाद जिला के बेला बीरा गांव के रहने वाले हैं, हालांकि शशि का जन्म गयाजी के मानपुर क्षेत्र स्थित जनकपुर में हुआ था. शशि ने अपनी पढ़ाई पूरी करने के बाद निर्णय लिया कि वह खेती किसानी को करेंगें लेकिन पारंपरिक किसानी नहीं करेंगे.
आसान नहीं था रास्ता
महेश शंकर बताते हैं कि शशी के इस फैसले पर तब उनके दोस्तों और रिश्तेदारों ने कई बातें कहीं लेकिन शशि ने हार नहीं मानी. पिता के मुताबिक तब शशि के लिए यह रास्ता आसान नहीं था, समाज और परिवार की तरफ से उन्हें कोई खास समर्थन नहीं मिला. उस समय बिहार में मधुमक्खी पालन को एक बड़े व्यवसाय के रूप में नहीं देखा जाता था. इसे केवल शहद निकालने का मामूली काम समझते थे.
आंखों में था सपना और मेहनत की ताकत
पिता कहते हैं कि उस दौरान शशि की आंखों में एक सपना था और बाजूओं में मेहनत का दम था. उन्होंने बताया कि शशि ने साल 1995 में 10 बॉक्स से मधुमक्खी और शहद उत्पादन का काम शुरु किया. यही काम आगे चल कर परिवार की किस्मत बदलने के लिए बड़ा सहारा बना.
"आज बेटे की सफलता देख कर मैं भी इसलिए खुश होता हूं कि वो दूसरे लोगों को भी रोजगार दे रहा है लेकिन जब वो इसकी शुरुआत कर रहा था तब मैं भी उसे पैसे से सहयोग नहीं कर सका था. उसने 10 हजार की पूंजी में 2000 कर्ज लेकर युवकों की कोऑपरेटिव में जमा किया और फिर कुछ महीनों बाद 10 हजार निकाल कर अपना काम शुरू किया था."- महेश शंकर विद्यार्थी, शशि कुमार के पिता
खादी बोर्ड योजना से जुड़े
शशि बताते हैं कि शुरुआती दौर में मधुमक्खी पालन की तकनीकी जानकारी के अभाव में उन्हें कठिनाइयां भी आई, घाटा भी हुआ लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी. वे कहते हैं कि शुरुआती घाटे के बावजूद 1995 में वे बिहार में खादी बोर्ड की योजना से जुड़े और इसके व्यवसायिक रूप को समझा. राष्ट्रीय स्तर के संस्थानों जैसे कृषि विश्वविद्यालय पूसा और अन्य कृषि विशेषज्ञों से उन्होंने वैज्ञानिक तरीके से मधुमक्खी पालन का प्रशिक्षण लिया और फिर वहीं से शुरुआत हुई.
"शुरुआत आसान नहीं थी, दिन रात घर से बाहर खेत में रहकर मधुमक्खियों की देखभाल करते थे. कई सालों तक सबसे कठिन समय का सामना करना पड़ा. एक समय ऐसा भी आया जब हिम्मत जवाब देने लगी थी लेकिन तब पिता और पत्नी की बेबसी, घर की आर्थिक तंगी, बच्चों के उज्वल भविष्य के सपने को याद कर दुगनी मेहनत करनी शुरू की."- शशि कुमार, उद्यमी
साइकिल खरीदने के पैसे भी नहीं थे
अपने सफर की कहानी याद कर शशि कुमार बताते हैं कि पिता किसान थे, उनके पास कुछ बीघा खेत भी थे, जिसकी वजह से घर में अनाज भी होता था लेकिन इतने पैसे नहीं होते थे कि हम एक अच्छी साइकिल खरीद सकें. जब 9 वीं कक्षा में थे तब पिता 500 लेकर मेरे लिए साइकल खरीदने गया आए थे.
झोंपड़ी के घर से हुई सफर की शुरुआत
शशि कहते हैं कि बाद में यहां साइकल खरीदने के बजाए पिता जी ने एक सस्ती जमीन खरीदने के लिए एडवांस कर दिया, ताकि बाद में झोंपड़ी डालकर हम चार भाइयों को रख कर आगे की पढ़ाई कर सकें. उसी घर से हम लोगों की शुरुआत हुई थी.
पूंजी टूटी तो पत्नी ने जेवर बेच दिया
शशि कुमार के मुताबिक मधुमक्खियों के पालन के शुरुआती दौर में भारी घाटे का सामना करना पड़ा था. तब ना तो अनुभव था और ना ही आर्थिक सपोर्ट. इस काम को भी बंद करने वाले थे लेकिन तभी पत्नी ने खुद के बचे हुए गहनों को बेच दिया.
हार नहीं मान कर जारी रखा सफर
शशि कुमार कहते हैं कि तब परिवार के लोग भी कहने लगे थे की बिजनेस तुम्हारे बस की बात नहीं है. छोड़ दो और कोई छोटी-मोटी नौकरी कर लो. वो कहते हैं कि वह पल ऐसा था जहां 100 में 99 लोग हार मान लेते हैं.. लेकिन, मैंने हार मानने के बजाए और संघर्ष करने की ठानी. इसके बाद मैंने पटना में एक व्यक्ति के यहां रह कर एक साल तक मधुमक्खी पालन सीखा.
"इस सफर में एक पल ऐसा भी था जहां 100 में 99 लोग हार मान लेते हैं.. लेकिन, मैंने हार मानने के बजाए और संघर्ष करने की ठानी. इसके बाद मैंने पटना में एक व्यक्ति के यहां रह कर एक साल तक मधुमक्खी पालन सीखा."- शशि कुमार, उद्यमी
दस बॉक्स ने बदली किस्मत
शशि कुमार कहते हैं कि उन्होंने अपने मिशन की शुरुआत बहुत ही छोटे स्तर पर की थी. 1995 में मात्र 10,000 की मामूली पूंजी और 10 मधुमक्खी के बक्से के साथ अपना काम शुरू किया था. वो बताते हैं कि कड़ी मेहनत और लगन से धीरे-धीरे उनका यह काम बढ़ने लगा, इसके बाद उन्होंने फिर पीछे मुड़कर नहीं देखा.
1997 में बनाई अपनी खुद की कंपनी
शशि बताते हैं कि 1997 में उन्होंने अपनी खुद की कंपनी बनाई, लेकिन तब भी लोगों के बुरे नजरिए का सामना करना पड़ता था. गांव समाज के लोग भी ताने देते हुए मक्खी कहा करते थे क्योंकि मैं मक्खी पालता था. इसके अलावा और भी तरह-तरह के शब्दों से मुझे संबोधित करते थे लेकिन मैंनें इनकी परवाह नहीं की.
"शुरू से ही अच्छे मार्केट के लिए खूब रिसर्च की थी, रिसर्च की बदौलत इस नतीजे पर पहुंचे कि थोक में शहद की बिक्री के बजाए खुद का ब्रांड बना कर और पैकिंग कर रिटेल में बेचेंगें. इसी फैसले ने किस्मत बदलनी शुरू की और फिर जब शुरुआत हुई तो आज तक रुके नहीं."- शशि कुमार, उद्यमी
किसानों को प्रेरित कर बनाया समूहट
शशि कुमार ने जब मधुमक्खी पालन और शहद उत्पादन को बढ़ाना शुरू किया तब उन्होंने जिला एवं राज्य के किसानों को जोड़ना शुरू किया. किसानों को मधुमक्खी पालन के लिए प्रेरित किया. शशि कहते हैं कि तब 1990 के दशक में बिहार में किसानों के लिए कोई ऑर्गेनाइज्ड सिस्टम नहीं था. पहली बार उन्होंने इसकी पहल राज्य में की थी.
इटालियन प्रजाति की मधुमक्खी का पालन
शशि के मुताबिक बिहार में 1992 से लोग इटालियन प्रजाति की मधुमक्खी से मधुमक्खी पालन कर रहे थे, लेकिन उन्होंंने खुद 1995 में इसकी शुरुआत की थी. उन्होंने किसानों को जोड़ने के काम से मधुमक्खी पालन में ना सिर्फ बिहार को नई ऊंचाइयों तक पहुंचाया, बल्कि इस क्षेत्र में युवाओं और किसानों को स्वरोजगार के नए रास्ते भी दिखाए.
1998 में लिया था ऋण
शशि बताते हैं कि जब उन्होंने मधुमक्खी से शहद के उत्पादन को विस्तार किया और 10 बॉक्स से जब 100 बॉक्स तत पहुंचे तब उन्हें 50 हजार की पूंजी की आवश्यकता पड़ी. तब 1998 में उन्होंने पीएमजीपी योजना अंतर्गत 1 लाख का ऋण लिया. उन्होंने इसी साल अपने प्रोडक्ट को शिवा हनी का नाम देकर इसे ब्रांड भी बनाया और कास्टिंग शुरू की.
हर सीजन में उत्पादन बढ़ा
शशि के मुताबिक ऋण लेकर उत्पादन बढ़ाने का उनका फैसला भी सही साबित हुआ और फिर धीरे धीरे हर सीजन में उत्पादन बढ़ता चला गया. अपने द्वारा बनाए गए किसान समूहों से भी वे शहद खरीद कर उसकी पैकिंग कर बेचने लगे.
"मेरे काम के बारे में तत्कालीन जिला पदाधिकारी को जब पता चला, तो उन्होंने सिर्फ मेरा हौसला बढ़ाया बल्कि 24 घंटे के अंदर चार लाख का अतिरिक्त लोन भी बैंक से दिलवाया जिससे मैं और आगे बढ़ सका." - शशि कुमार, उद्यमी
पत्नी अनीता भी करती थी पैकिंग
शशि बताते हैं कि जब वह मधुमक्खी पालन कर शहद का उत्पादन कर रहे थे, तब वह काफी दूर कई दूसरे जिलों में जाते थे. हर सीजन के अनुसार वह दो तीन महीने घर से बाहर रहते थे. पटना, बाढ़ मोकामा से लेकर रांची तक वह मधुमक्खी बॉक्स लेकर जाते और वहां रहते थे. शहद का जब उत्पादन होता था तो वह शहद घर भेज देते थे और यहां उनकी पत्नी पैकिंग करती थीं और फिर उसे मार्केट में भेजा जाता था.
जान पर बन आई बात
शशि कहते हैं कि इस काम में सिर्फ घर से बाहर रहना ही नहीं था बल्कि हर दिन जंगलों-खेतों में नई चुनौतियों का भी सामना करना पड़ता था. एक घटना का जिक्र करते हुए वे कहते हैं कि उस साल उन्होंने बाढ़ में अपने मधुमक्खी पालन के बॉक्स रखे थे, वहां उनके साथ एक स्थानीय मजदूर काम करता था. एक रात अपराधियों ने उसकी हत्या कर दी थी.
परिवार ने काम छोड़ने की दी सलाह
शशि के मुताबिक मजदूर की हत्या के बाद उन्हें कई महीनों तक परेशानियों का सामना करना पड़ा. पिता और पत्नी बच्चे सभी उन्हें इस काम को छोड़ने के लिए दबाव देने लगे, तब परिवार को मेरी जान की चिंता हो रही थी लेकिन तब भी मैने हिम्मत नहीं हारी और आपने काम में लगा रहा.
250 से अधिक परिवारों को आजीविका
शशि कुमार आज लगभग 250 मधुमक्खी पालकों के नेटवर्क से जुड़े हैं. प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से लगभग 250 से अधिक परिवारों को आजीविका प्रदान कर रहे हैं. उनकी कंपनी बिहार ही नहीं बल्कि देश के कई राज्यों में शहद की सप्लाई करती है.
35 लाख लीटर शहद उत्पादन का सफर
उनकी कंपनी के पास एक बड़ा आधुनिक प्रोसेसिंग प्लांट भी है जहां शहद की शुद्धता की जांच और वैज्ञानिक तरीके से पैकिंग की जाती है. कंपनी का सालाना टर्नओवर करोड़ों में है. उनकी कंपनी से सालाना 30 से 35 लाख लीटर शहद का व्यापार हो रहा है.
दोस्त भी करते हैं प्रशंसा
शशि कुमार के एक दोस्त सुधीर कुमार वर्मा कहते हैं कि आज खेती सिर्फ खेतों में अनाज उगाने तक सीमित नहीं रह गई. अगर हम कृषि को विज्ञान, तकनीक और व्यापार से जोड़ें तो यह असीम संभावनाओं के द्वार खोल सकती है. मैंने शशि को ऐसा ही करते देखा है.
"शशि मेरे वर्षों के मित्र हैं, मैंने इनके उस दौर को भी देखा है जब ये आर्थिक तंगियों से जूझ रहे थे, तब वो समय था जब यह साइकिल से चलते थे, लेकिन आज इन्होंने अपनी मेहनत से करोड़ों के व्यापार को खड़ा किया है, यह समाज के लिए एक उदाहरण स्वरूप हैं, मुझे खुशी है कि शशि हमारे दोस्त हैं."- सुधीर कुमार वर्मा, शशि कुमार के दोस्त
काम के प्रति डेडीकेटेड
शशि के पास काम करने वाले प्रमोद कुमार कहते हैं कि वह पिछले 20 सालों से शशि कुमार से जुड़े हैं. वे कहते हैं कि आप उनकी मेहनत का अंदाजा इसी से लगा सकते हैं कि मेरे काम पर पहुंचने से पहले ही शशि खुद ही काम करने पहुंच जाते हैं. प्रमोद बतातें हैं कि शशि आज भी खेतों में जाकर काम करते हैं, वह अपने काम के प्रति इतने डेडीकेटेड हैं कि कभी कभार तो उन से हफ्तों मुलाकात नहीं होती है.
"बेहद सरल स्वभाव वाले व्यक्ति हैं, वैसे भी कहा जाता है किसी व्यक्ति की सादगी का अंदाजा उसी से आप लगा सकते हैं जब वह किसी बड़े मुकाम पर पहुंच जाए और उसके बाद भी वर्षों पुराना मजदूर उनके साथ जुड़ा हुआ हो, मैं शशि कुमार के साथ तब से हूं जब वो इतने बड़े व्यक्ति नहीं थे."- प्रमोद कुमार, शशि कुमार के स्टाफ
शैक्षणिक संस्थाओं का भी नेटवर्क
शशि सिर्फ शहद का उत्पादन नहीं करते हैं बल्कि उनके कारोबार में कई और चीजें भी जुड़ी हैं. उनका आईटीआई इंजीनियरिंग कॉलेज और नर्सिंग कॉलेज भी है. शैक्षणिक गतिविधियों में भी इन्होंने बड़ी उपलब्धि हासिल की है. इसके अलावा कई और व्यापार संचालित है.
वस्त्र उद्योग में भी बड़ा कदम
इन सबके अलावा वस्त्र उद्योग में भी 110 करोड़ से बड़ा कदम रख रहे है. शशि कुमार खुद अकेले नहीं बढ़े हैं बल्कि परिवार के सदस्यों को भी आगे बढ़ा रहे हैं. पत्नी अनीता रानी शिवा एग्रो नेचुरल प्रोडक्ट्स प्रा. लि. में बोर्ड ऑफ डायरेक्टर हैं. इसके अलावा उन्होंने अपने भाइयों को सूरत में वस्त्र उद्योग से जोड़ दिया है.
भाइयों और बच्चों के साथ नए उद्योग की शुरुआत
शशि कुमार और अनीता को एक बेटा और एक बेटी है. बेटी फैशन मैनेजमेंट की पढ़ाई करके कई बड़ी कंपनियों में अच्छे पैकेज पर काम कर चुकी हैं. वहीं बेटा आईआईटी चेन्नई से पीएचडी कर रहा है. अपने नए उद्योग को वह अपने भाइयों और बच्चों के साथ मिलकर आगे बढ़ना चाहते हैं.
"डोभी इंटीग्रेटेड मैन्युफैक्चरिंग सिटी में निवेश के लिए वह 50% राशि बैंक से ऋण पर लेंगे, बिहार सरकार भी इसके लिए सहयोग भी कर रही है." - शशि कुमार, उद्यमी
अब तक मिल चुके हैं कई अवार्ड
शशि ने शहद उत्पादन में जो क्रांति लाई है, उसके लिए बिहार एवं केंद्र सरकार समेत कई बड़ी संस्थाओं ने उन्हें सम्मानित भी किया है. अब तक उन्हें छोटे बड़े मिलाकर 12 से अधिक अवार्ड मिल चुके हैं. जिन में मुख रूप से उन्हें 1998 में प्रौद्योगिकी विकास अवार्ड धारवाड़ कर्नाटक से मिला. 1998 में ही बेस्ट आफ बड़ौदा सर्वश्रेष्ठ उद्यमी पुरस्कार मिला था.
राजेंद्र कृषि विश्वविद्यालय पूसा से 4 बार अवॉर्ड
इसके अलावा 1999 ,2003 2007 और 2009 में राजेंद्र कृषि विश्वविद्यालय पूसा समस्तीपुर से अवॉर्ड मिला, 2013 से 2015 तक वो बिहार कृषि विश्वविद्यालय भागलपुर के सदस्य भी रहे हैं. मधुमक्खी पालन में 2004 में एपीडा एवं नेशनल बी बोर्ड नई दिल्ली द्वारा प्रगतिशील पुरस्कार मिला है.
माइक्रो एंटरप्रेन्योर अवार्ड से भी सम्मानित
2006 में एनजी रंगा फार्मर अवॉर्ड फॉर डायवर्सिफाइड एग्रीकल्चर मिला. 2009 में 'कृषि प्रौद्योगिकी प्रबंधन अभिकरण (ATMA) से विशेष सम्मान प्राप्त हुआ , 2010 में सिटी माइक्रो एंटरप्रेन्योर अवार्ड नई दिल्ली से मिला है.
केंद्र और राज्य सरकार ने विदेशों में भेजा
शशि कुमार की कृषि तकनीक को और धार देने के लिए केंद्र एवं राज्य सरकारों ने इन्हें कई बार विदेशों में भी भेजा. वहां उन्होंने किस तरह से मधुमक्खी पालन और शहद उत्पादन की बारिकियों को और उसके तौर-तरीकों को सीखा. वे मलेशिया से लेकर कई और देशों में भी गए है ताकि वहां की कृषि मंत्र को जान सकें.
एग्रीकल्चर डायवर्सिफिकेशन अवॉर्ड के पहले विजेता
आत्मा के एक पदाधिकारी नीरज कुमार कहते हैं कि शशि कुमार वर्तमान में ना सिर्फ एक सफल व्यक्ति हैं बल्कि वो दूसरे किसानों को भी जोड़ कर आर्थिक रूप से मदद कर रहे हैं. भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के द्वारा उन्हें 2008 में एग्रीकल्चर डायवर्सिफिकेशन अवॉर्ड भी दिया गया था. वे बिहार के पहले किसान थे जिन्हें ये सम्मान मिला था.
कई कारकों के लिए मिला अवॉर्ड
नीरज कहते हैं कि यह अवॉर्ड उस व्यक्ति को मिलता है जो पारंपरिक रूप से केवल एक ही तरह की फसल उगाने के बजाय अलग से भी दूसरे प्रकार और तकनीक से किसानी करता है. इनके मधुमक्खी पालन और शहद उत्पादन के उल्लेखनीय कार्य के लिए, कई लोगों को रोजगार देने, किसानों को प्रशिक्षित करने के लिए यह अवार्ड दिया गया था.
'मैने एक अधिकारी के रूप में भी इन्हें देखा है. यह एक सरल स्वभाव वाले व्यक्ति हैं, सबसे अच्छी बात यह है कि यह किसानों के हित के लिए काम करते हैं. कृषि के क्षेत्र में इनका ज्ञान वे अपने तक ही सीमित नहीं रखते, बल्कि किसानों तक पहुंचाते हैं. इससे किसानों को बड़े लेवल पर फायदा होता है. ये राज्य एवं जिला किसान सलाहकार समिति में भी सदस्य हैं और बिहार कृषि से जुड़े हैं, बिहार सरकार के कृषि कार्य में इन्हें आमंत्रित किया जाता है सरकार भी इनके सलाह मशवरे को मानती है." - नीरज कुमार, अधिकारी, ATMA
2013 में नीतीश कुमार ने किया था उद्घाटन
साल 2013 में शशि ने उद्योग विभाग के सहयोग से 35 मीट्रिक टन शहद के उत्पादन के लिए एक बड़ी यूनिट की स्थापना की थी. उस दौरान यूनिट के उद्घाटन के लिए खुद तत्कालीन मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पहुंचे थे.
नीतीश कुमार ने की थी सराहना
तब नीतीश कुमार ने उनके इस प्रोजेक्ट और संघर्षों को सुनकर काफी सराहना भी की थी. मुख्यमंत्री ने उद्घाटन के बाद शशि के घर भी गए थे और वहां उनके परिवार से मुलाकात की थी, शशि कुमार उस पल को सबसे यादगार पल मानते हैं.
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