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एमबीबीएस डॉक्टर बनेंगे मजदूर और किसान के बेटे, नक्सलगढ़ रहे दंतेवाड़ा के बच्चों ने लिख दी सफलता की नई कहानी

दंतेवाड़ा से 55 छात्रों ने नीट की परीक्षा दी, जिसमें से 25 छात्र सफल हुए हैं. दंतेवाड़ा से मुकेश श्रीवास की रिपोर्ट.

SUCCESS STORY OF DANTEWADA STUDENTS
एमबीबीएस डॉक्टर बनेंगे मजदूर और किसान के बेटे (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Chhattisgarh Team

Published : July 22, 2026 at 3:41 PM IST

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Updated : July 22, 2026 at 3:47 PM IST

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दंतेवाड़ा: ''मेरे जन्म के समय ही मेरी मां की मौत हो गई. मां की मौत के सदमे से मैं उबर भी नहीं पाया था कि पिताजी का देहांत हो गया. मेरे घर में उस वक्त न कोई पढ़ने वाला था न पढ़ाने वाला. बड़ी मुश्किल से रिश्तेदारों की मदद से यहां तक का सफर मैंने तय किया. अब मैं डॉक्टर बनकर गांव के लोगों का इलाज करुंगा, उनको समय पर दवाएं मिलेंगी इसकी व्यवस्था करूंगा.'' ये बातें बताते हुए नीट परीक्षा पास करने वाले रामकुमार की आंखें डबडबा जाती हैं. ये सिर्फ एक रामकुमार की कहानी नहीं बल्कि कई ऐसे नाम और किरदार हैं, जो कभी नक्सलगढ़ रहे दंतेवाड़ा की गलियों से निकलकर अब एमबीबीएस डॉक्टर बनेंगे. मिट्टी के कच्चे मकान में देखा गया सपना पक्का हो गया है.

जुनून और हौसले से बदल रही नक्सलगढ़ के बच्चों की तस्वीर

अपने बचपन का एक बड़ा हिस्सा गोलियों और बम धमाकों के बीच बिताने वाले ये बच्चे आज खुद को बड़ा खुशनसीब मानते हैं. लोग बताते हैं कि जिन गांवों में कभी स्कूल के शिक्षक नहीं पहुंचते थे, जिन गांवों में कभी स्कूल की घंटियां नहीं बजती थी, जिन गांवों में कभी स्कूल की प्रार्थना नहीं गूंजती थी, वहां के बच्चे अब नीट की प्रतिष्ठित परीक्षा पास कर डॉक्टर बनने जा रहे हैं.

एमबीबीएस डॉक्टर बनेंगे मजदूर और किसान के बेटे (ETV Bharat)

माओवादी यहां स्कूलों को धमाकों से कर देते थे जमींदोज

कभी धुर नक्सल प्रभावित रहे सुकमा के चिंतावरम गांव के छात्र अनुज कुमार मंडावी कहते हैं, ''हमारे गांव में तो शाम होते ही सन्नाटा पसर जाता था. माओवादी खुलेआम गांव में बंदूक लेकर घूमा करते थे. आम लोगों की तरह हमारे घर में भी कोई पढ़ा लिखा नहीं था. मेरे माता-पिता खेती मजदूरी कर मुझे पढ़ाते थे. इलाज के अभाव में गांव में कई लोगों के मरने की खबर हमें मिलती रहती थी. लेकिन अब हालात बदल रहे हैं. मैं डॉक्टर बनकर यहां के लोगों की सेवा करुंगा. मैंने जो यहां अपनी आंखों से देखा है और महसूस किया है, उसे अब बदलने और सुधारने का वक्त आ गया है.''

कई बुजुर्ग ऐसे हैं जिन्होने कभी डॉक्टर को नहीं देखा

कटेकल्याण दंतेवाड़ा का वो इलाका है जहां के कई बुजुर्गों ने अभी तक किसी डॉक्टर को अपनी आंखों से नहीं देखा है. अब कटेकल्याण के सुरनाग गांव के रामकुमार डॉक्टर बनकर गांव में लोगों की सेवा करना चाहते हैं. अपने माता-पिता को बचपन में खो देने वाले रामकुमार कहते हैं कि यहां तक का सफर बड़ी मुश्किल से तय किया है. लेकिन नीट परीक्षा का रिजल्ट आने के बाद उनकी तमाम मुश्किलें और दर्द को वो सफलता की खुशी में भुला चुके हैं.

बचपन में ही मां का साया सिर से उठ गया था और 11वीं कक्षा के दौरान पिता का भी निधन हो गया. रिश्तेदारों के सहयोग से मैं यहां तक पहुंच पाया हूं. डॉक्टर बनने का मेरा सपना पूरा हुआ है और अब बस्तर के लोगों की सेवा करना ही मेरा लक्ष्य है: रामकुमार, नीट परीक्षा में सफल छात्र

परिवार की आर्थिक स्थिति बेहद कमजोर है. माता-पिता खेती-किसानी करके परिवार चलाते हैं और परिवार में कोई भी शिक्षित नहीं है. बड़ी मुश्किलों का सामना करते हुए मैंने यहां तक का सफर तय किया है. सफलता की खुशी है, लेकिन साथ ही इस जिम्मेदारी का अहसास भी है कि आगे चलकर मुझे गरीबों की सेवा इलाज के रूप में करनी है: अनुज कुमार मंडावी, नीट परीक्षा में सफल छात्र

गुदड़ी के लाल, कर गए कमाल

कभी नक्सली हिंसा के चलते शिक्षा से दूर रहने वाले बस्तर के दूरस्थ गांवों के बच्चे, आज अपनी मेहनत और जिला प्रशासन की पहल से डॉक्टर बनने की राह पर हैं. दंतेवाड़ा में रहकर पढ़ रहे बस्तर के 55 छात्रों ने इस बार नीट यूजी की परीक्षा दी थी, जिसमें से 25 छात्रों ने सफलता हासिल की है. आप कह सकते हैं कि यहां के छात्रों का कुल स्ट्राइक रेट 45.45% रहा. कुल 9 छात्र ऐसे हैं जिन्होने नीट परीक्षा में 350 से अधिक अंक हासिल किए हैं, जिन्हें सरकारी मेडिकल कॉलेज में एमबीबीएस सीट मिलने की पूरी संभावना है. वहीं 5 विद्यार्थियों को बीएएमएस और वेटरिनरी जैसे प्रोफेशनल पाठ्यक्रमों में प्रवेश मिलने की उम्मीद संस्थान के अधीक्षक राजा पाल जता रहे हैं.

बच्चों के सपनों को मिली उड़ान

कोचिंग संस्था में पढ़ने वाले अधिकांश बच्चे दंतेवाड़ा और आसपास के दूरस्थ आदिवासी क्षेत्रों के हैं, जहां कभी शिक्षा, सड़क, बिजली और स्वास्थ्य सुविधाएं बेहद सीमित थी. यहां पढ़ रहे विद्यार्थी बताते हैं कि आर्थिक तंगी और संसाधनों के अभाव में पढ़ाई लगभग असंभव थी, लेकिन जिला प्रशासन की पहल ने उन्हें नई दिशा दी. अब वो अपनी मेहनत की बदौलत डॉक्टर, इंजीनियर और अन्य क्षेत्रों में सफलता हासिल कर अपने गांव लौटकर समाज की सेवा करना चाहते हैं.

कभी दंतेवाड़ा था नक्सलियों का सेफ जोन

दंतेवाड़ा की बदलती तस्वीर इन बच्चों की सफलता में साफ दिखाई देती है. जिस क्षेत्र को कभी नक्सल प्रभावित होने के कारण शिक्षा से वंचित माना जाता था, वहां आज जिला प्रशासन "विकास, विश्वास और सुरक्षा" के मॉडल पर लगातार काम कर रही है. यहां के होनहार बच्चों ने भी दिन रात मेहनत कर अपनी पढ़ाई को मुश्किलों के दौर भी जारी रखा. बच्चों ने ये तय कर लिया कि जिन मुश्किलों का सामना उनके माता पिता और पूर्वजों ने किया है, उसे वो दूर करेंगे. शिक्षा, स्वास्थ्य और बेहतर जीवन लोगों को मिले इसके लिए पढ़कर जिले का नाम रोशन करेंगे.

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एमबीबीएस डॉक्टर बनेंगे मजदूर और किसान के बेटे (ETV Bharat)

जानिए कहां है दंतेवाड़ा

रायपुर से दंतेवाड़ा की सड़क मार्ग से दूरी करीब-करीब 300 किमी के आस-पास है, जिसे पूरा करने में 8 से 9 घंटे लगते हैं. रायपुर शहर से जैसे ही आप बाहर निकलते हैं, हल्का घना जंगल का क्षेत्र शुरू हो जाता है. जैसे-जैसे आप बस्तर और दंतेवाड़ा के करीब पहुंचते जाते हैं, जंगल लगातार घना और जोखिम भरा नजर आने लगता है. जंगल के बीच-बीच में आपको छोटे-मोटे गांव नजर आएंगे. सड़क को छोड़ दें तो यहां विकास की कोई बड़ी इमारत और पहचान आपको नहीं दिखाई देगी. दंतेवाड़ा के दर्जनों ऐसे गांव हैं जहां इंटरनेट और मोबाइल नेटवर्क आपको नहीं मिलेगा. गांव में पीने का साफ पानी और बिजली बिल्कुल नदारद मिलेगी. सोलर लाइट कुछ गांव जरूर रोशन होने लगे हैं. माओवाद के खत्म होने के बाद बस्तर में विकास का पहिया तेजी से घूमने लगा है. लेकिन विकास का ये पहिया हर गांव में पहुचे, इसमें थोड़ा वक्त तो जरूर लगेगा.

बस्तर के बच्चों ने दिया देश के दूसरे बच्चों को संदेश

इन दुर्गम जंगलों से आने वाले और मुश्किल हालातों में पढ़ने वाले इन होनहार बच्चों ने नीट परीक्षा पास कर ये साबित कर दिया, कि अगर मन में कुछ कर गुजरने का हौसला हो तो तमाम मुश्किलें छोटी हो जाती हैं. नीट परीक्षा पास करने वाले बच्चों ने ये भी जता दिया कि सफलता का एकमात्र मार्ग कड़ी मेहनत और अर्जुन की तरह लक्ष्य साधकर आगे बढ़ने से ही हासिल होती है. लगन अगर पढ़ने की हो तो लालटेन की रोशनी भी ट्यूबलाइट से कम नहीं होती. इन बच्चों ने ये भी बता दिया कि हमेशा कमियों को खोजकर रास्ता बदल देने वाले कभी लक्ष्य तक नहीं पहुंचते.

कलेक्टर ने दी सफल छात्रों को शुभकामनाएं

इस उपलब्धि पर कलेक्टर देवेश कुमार ध्रुव ने सभी सफल विद्यार्थियों को बधाई देते हुए उनके उज्ज्वल भविष्य की शुभकामनाएं दी हैं.

जिले के दूरस्थ अंचलों के बच्चों को बेहतर अवसर उपलब्ध कराना प्रशासन की प्राथमिकता है. उनकी सफलता पूरे जिले के लिए गर्व का विषय है: देवेश कुमार ध्रुव, कलेक्टर

इस साल कुल 55 छात्रों ने यहां से नीट यूजी की परीक्षा दी थी, जिनमें से 35 छात्रों ने परीक्षा उत्तीर्ण की है. 9 छात्र ऐसे हैं जिन्होंने 350 से अधिक अंक प्राप्त किए हैं, जिन्हें सरकारी मेडिकल कॉलेज में एमबीबीएस सीट मिलने की पूरी संभावना है: राजा पाल, अधीक्षक, छू लो आसमान

प्रेरणा बने दंतेवाड़ा के होनहार बच्चे

कवि दुष्यंत कुमार ने लिखा है, ''कैसे आकाश में सूराख हो नहीं सकता, एक पत्थर तो तबीयत से उछालो यारों.'' इन लाइनों को हम सबने पढ़ा और सुना तो कभी न कभी जरूर है, लेकिन दंतेवाड़ा के इन बच्चों ने अपने जीवन इन लाइनों को बखूबी उतारा है.

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Last Updated : July 22, 2026 at 3:47 PM IST

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