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3 लाख से 5 करोड़ का सफर, BRICS तक कैसे पहुंचा sattuz.. मिलिए बिहार के सचिन कुमार से

बिहार के सचिन कुमार ने किया कमाल ( ETV Bharat )

'Sattuz' अब केवल भारतीय बाजारों तक ही सीमित नहीं है. दुबई में चाय सुट्टा बार की एक फ्रेंचाइजी के साथ कंपनी का विशेष करार हुआ है, जहां इसके उत्पाद उपलब्ध होंगे. इसके अतिरिक्त वियतनाम और थाईलैंड में भी कंपनी के प्रोडक्ट्स सफलतापूर्वक पहुंचने लगे हैं. भारत के बाहर से आने वाले ऑर्डर्स को कंपनी 'इंडिया पोस्ट' के माध्यम से डिलीवर करती है.

घरेलू बाजार के साथ-साथ अब इस ब्रांड को देश के बाहर से भी लगातार अंतरराष्ट्रीय ऑर्डर्स मिलने लगे हैं. कंपनी इन सभी विदेशी ऑर्डर्स की सफल डिलीवरी के लिए 'इंडिया पोस्ट' के मजबूत माध्यम का उपयोग करती है. इस प्रकार बिहार का यह शुद्ध पारंपरिक उत्पाद सुदूर विदेशों में रहने वाले सत्तू प्रेमियों तक बेहद सुरक्षित ढंग से पहुंचाया जा रहा है.

सचिन के अनुसार 'Sattuz' के बेहतरीन उत्पाद ग्राहकों के लिए अमेज़न पर भी बिक्री के लिए उपलब्ध हैं. इसके अतिरिक्त कुछ प्रमुख रिटेल दुकानों और विशेष रूप से बड़े मॉल में भी इसके प्रोडक्ट्स आसानी से मिल जाते हैं. ग्राहक कंपनी की आधिकारिक वेबसाइट www.sattuz.in पर जाकर भी इसके पौष्टिक उत्पादों का सीधा ऑर्डर आसानी से बुक कर सकते हैं.

कंपनी के सत्तू की मुख्य विशेषता इसकी झटपट तैयारी है. यह दो अलग पैकेटों में उपलब्ध है, जिसमें 200 ग्राम का पैक और 30 ग्राम का छोटा सैशे शामिल है. सैशे में नमक पहले से मिश्रित रहता है, जिसे बस एक गिलास पानी में घोलकर मात्र 30 सेकंड में तैयार किया जा सकता है. विस्तार के बावजूद सचिन उत्पाद की गुणवत्ता से कभी कोई समझौता नहीं करते हैं.

कंपनी के हर प्रोडक्ट पर 'मेड इन इंडिया' के बजाय गर्व से 'मेड इन बिहार' लिखा होता है. आज जब यह खास उत्पाद दुनिया भर के बाजारों में जाता है, तो वैश्विक पटल पर बिहार की क्षमता और पहचान दिखाई देती है. देश में संपन्न हुए ब्रिक्स सम्मेलन के दौरान बिहार के उद्योग विभाग और बियाडा के सहयोग से यह अनूठा स्थानीय उत्पाद अंतरराष्ट्रीय मेहमानों के गिफ्ट हैंपर तक सफलतापूर्वक पहुंच सका.

तीन लाख रुपये से शुरू हुई यह कंपनी आज पांच करोड़ रुपये से अधिक के टर्नओवर तक पहुंच गई है. यह स्टार्टअप सीधे तौर पर करीब 40 लोगों को रोजगार प्रदान कर रहा है. इन कर्मचारियों का मासिक वेतन 20 हजार रुपये से लेकर 80 हजार रुपये तक है. इस स्टार्टअप को सरकार की नीति से काफी आर्थिक सहायता मिली है, जो इसे आगे बढ़ाने में बहुत मददगार साबित हुई.

"शुरुआती दिनों में कुछ लोगों ने ताना भी दिया. लोगों का कहना था कि इतनी पढ़ाई करने, MBA करने और नौकरी का अनुभव होने के बाद अब सत्तू बेचने का काम क्यों शुरू कर दिया. कुछ लोग यह भी कहते थे कि नौकरी करते रहना ज्यादा बेहतर होगा." - सचिन कुमार, 'Sattuz' के संस्थापक

शुरुआती दिनों में परिचितों और आसपास के लोगों ने उन्हें काफी ताने दिए. लोगों का कहना था कि एमबीए करने और नौकरी का अनुभव होने के बाद सत्तू बेचने का काम क्यों शुरू कर दिया. लेकिन सचिन ने इन बातों को रुकावट नहीं बनने दिया. उन्होंने तय कर लिया था कि उन्हें सिर्फ अपने सपने को पूरा करने के लिए मेहनत करनी है और राय के बजाय काम पर ध्यान देना है.

गजल गायक कुमार सत्यम के साथ सत्तूज की टीम (ETV Bharat)

जब 'Sattuz' स्टार्टअप की शुरुआत हुई, तब सचिन ने इसमें करीब 3 लाख रुपये का निवेश किया था. शुरुआती कठिन दौर में उनके साथ केवल उनकी पत्नी ऋचा कुमारी ही थीं. उन्हें परिवार का पूरा सहयोग तो मिला, लेकिन व्यापार की राह आसान नहीं थी. बाजार में उतरने के बाद सबसे बड़ी चुनौती यह थी कि लोग इस नए पैकेज और फ्लेवर को क्यों स्वीकार करेंगे.

इसी सोच के साथ उन्होंने पारंपरिक सत्तू में कई नए फ्लेवर जोड़ने शुरू किए. उन्होंने अलग-अलग आयु वर्ग की जरूरतों को ध्यान में रखकर उत्पाद तैयार किए. मधुमेह रोगियों के लिए ग्लूटेन फ्री विकल्प और जलजीरा फ्लेवर बनाया गया. वहीं बच्चों के लिए मीठे और चॉकलेट फ्लेवर तैयार किए गए, ताकि सत्तू को सालभर इस्तेमाल होने वाले आधुनिक पेय के रूप में पहचान मिले.

सचिन ने ईटीवी भारत से खास बातचीत में कहा कि उन्हें बिहार के इस पारंपरिक उत्पाद को एक वैश्विक ब्रांड के रूप में स्थापित करना था. इसलिए उन्होंने तय किया कि सत्तू को बिल्कुल नए अंदाज में पेश किया जाएगा. उनका दृढ़ विश्वास था कि यदि सत्तू को आधुनिक तरीके से पेश किया जाए, तो देश और दुनिया के बाजारों में इसकी मजबूत जगह बन सकती है.

सचिन बताते हैं कि कॉलेज के दिनों से ही उनका सपना बिहार की एक ऐसी कंपनी स्थापित करने का था, जिसकी पहचान केवल बिहार या भारत तक सीमित न रहे. वे चाहते थे कि पूरी दुनिया इस ब्रांड को जाने. साल 2009 में वे बिहार लौटे और पिता का व्यवसाय संभालने लगे. बाद में राज्य की स्टार्टअप नीति आने पर उन्होंने 'Sattuz' लॉन्च किया.

"बिहार के एक प्रोडक्ट को एक ब्रांड के रूप में स्थापित करना था. इसलिए मैंने तय किया कि बिहार के सबसे आम और पारंपरिक पेय सत्तू को नए अंदाज में पेश किया जाएगा. सत्तू सिर्फ बिहार के घरों तक सीमित रहने वाला पेय नहीं है. इसमें ऊर्जा है, यह पौष्टिक है और इसे आधुनिक तरीके से पेश किया जाए तो देश-दुनिया के बाजार में इसकी जगह बन सकती है." - सचिन कुमार, 'Sattuz' के संस्थापक

3 लाख लगाकर खड़ी की ₹5 करोड़ की कंपनी (ETV Bharat)

मधुबनी निवासी सचिन कुमार की शुरुआती शिक्षा सैनिक स्कूल तिलैया से पूरी हुई थी. इसके बाद उन्होंने दिल्ली से प्रतिष्ठित एमबीए की डिग्री हासिल की और पढ़ाई के साथ ही कॉरपोरेट जगत में नौकरी शुरू कर दी. हालांकि, इस नौकरी के दौरान भी उनके मन में हमेशा खुद का एक बड़ा और स्वतंत्र कारोबार शुरू करने की तीव्र इच्छा बनी रही.

हाल ही में आयोजित ब्रिक्स सम्मेलन में विदेशी मेहमानों के गिफ्ट हैंपर में उनके ब्रांड 'Sattuz' को शामिल किया गया. इस खास उपलब्धि से सत्तू की इस कहानी को दुनिया भर में एक नई पहचान मिली. इसके बाद कंपनी के उत्पादों की मांग में करीब 4000 गुना की जबरदस्त बढ़ोतरी दर्ज की गई. यह प्रयास अगले तीन साल में 50 करोड़ की कंपनी बनने की ओर अग्रसर है.

बिहार में सत्तू को लंबे समय से केवल एक साधारण और स्थानीय पेय माना जाता रहा था. सचिन कुमार ने आधुनिक फ्लेवर, आकर्षक पैकेजिंग और बेहतरीन ब्रांडिंग के जरिए इसे देश की सीमाओं से बाहर अंतरराष्ट्रीय स्तर तक पहुंचाने का साहसिक प्रयास किया. आज उनके उत्पाद बिहार के घरेलू बाजार से निकलकर दुबई, वियतनाम और थाईलैंड तक पहुंच रहे हैं.

पटना: बिहार के पटना के 43 साल के सचिन कुमार ने लोगों के तानों की परवाह न करते हुए अपने सपने को चुना. वर्ष 2019 में महज 3 लाख रुपये की शुरुआती पूंजी से अपनी पत्नी ऋचा कुमारी के साथ शुरू किया गया उनका सत्तू का व्यवसाय आज 5 करोड़ रुपये से अधिक की बड़ी कंपनी का रूप ले चुकी है. इस कपल के सफर ने एक मिसाल कायम की है. विस्तार से पढ़ें सचिन की सफलता की दिलचस्प कहानी..

वैश्विक पहचान से आर्थिक लाभ

सचिन के लिए यह सफर बहुत खास है. जिस स्थानीय उत्पाद पर कभी लोगों ने सवाल उठाए थे, आज वही विदेशों तक पहुंच रहा है. उनके अनुसार दुनिया के अलग-अलग हिस्सों से पैसा अब बिहार आ रहा. इससे न केवल राज्य की आर्थिक स्थिति मजबूत हो रही है, बल्कि स्थानीय स्तर पर लोगों के लिए रोजगार के नए अवसर भी पैदा हो रहे हैं.

पारिवारिक सहयोग और समाज का बदलाव

इस पूरी व्यावसायिक यात्रा में सचिन के साथ उनकी पत्नी ऋचा कुमारी की भूमिका भी बेहद महत्वपूर्ण रही. शुरुआती दौर में जब सचिन ने उनके सामने स्टार्टअप का यह विचार रखा था, तो ऋचा को सत्तू का यह इनोवेटिव आइडिया बेहद पसंद आया. इसके बाद दोनों ने पूरी लगन के साथ मिलकर इस योजना पर धरातल पर काम करना शुरू किया.

सामाजिक दृष्टिकोण में परिवर्तन

ऋचा बताती हैं कि शुरुआत में कुछ परिचितों को चिंता होती थी कि आखिर सत्तू का यह अनोखा कारोबार कैसे चलेगा और इसका भविष्य क्या होगा. लेकिन समय के साथ कंपनी की सफलता ने परिस्थितियां पूरी तरह बदल दीं. आज वही पुराने लोग बेहद गर्व से दूसरों को बताते हैं कि 'Sattuz' ब्रांड वाले उनके ही रिश्तेदार हैं.

पत्नी ऋचा के साथ सचिन (ETV Bharat)

"शुरुआत में कुछ परिचितों को चिंता होती थी कि आखिर सत्तू का यह कारोबार चलेगा कैसे और इसका भविष्य क्या होगा. लेकिन समय के साथ परिस्थितियां बदल गईं. आज वही लोग गर्व से कहते हैं कि Sattuz वाले उनके रिश्तेदार हैं."- ऋचा कुमारी, सचिन कुमार की पत्नी

वैश्विक गौरव से मिला आंतरिक सुकून- ऋचा

ऋचा के लिए सबसे बड़ी खुशी यह है कि कंपनी के उत्पादों की मांग अब देश-दुनिया से आ रही है. उनके अनुसार इससे बिहार में ही नए रोजगार पैदा हो रहे हैं और बाहरी पैसा राज्य में आ रहा है. जब प्रवासी बिहारी इसके पैकेट पर गर्व से 'मेड इन बिहार' लिखा देखते हैं, तो उन्हें असीम सुकून मिलता है.

तय किया तीन लाख से 5 करोड़ का सफर

ऋचा ने बताया कि उन्होंने और उनके पति ने जिस काम की शुरुआत कभी महज तीन लाख रुपये की छोटी सी पूंजी से की थी, उसका आज इस बड़े मुकाम तक पहुंचना उनके लिए अत्यंत गर्व का विषय है. यह सफर दर्शाता है कि मेहनत और सही दृष्टिकोण से किसी भी स्थानीय उत्पाद को वैश्विक स्तर पर स्थापित किया जा सकता है.

मैथिली ठाकुर के साथ सचिन कुमार (ETV Bharat)

2024 में जुड़े शाश्वत, ग्लोबल ब्रांडिंग की तैयारी

वर्ष 2024 'Sattuz' की व्यावसायिक यात्रा में एक और बेहद महत्वपूर्ण पड़ाव साबित हुआ. इसी वर्ष शाश्वत किशोर कंपनी की मुख्य फाउंडिंग टीम के साथ सक्रिय रूप से जुड़े. शाश्वत ने बताया कि उन्होंने अपने करियर की शुरुआत से ही हमेशा स्टार्टअप क्षेत्र में काम किया है, जिससे उन्हें इस क्षेत्र का गहरा अनुभव है.

भविष्य की रूपरेखा

जब शाश्वत की बातचीत कंपनी के मुख्य संस्थापक सचिन से हुई, तो 'Sattuz' के मूल विचार और इसके भविष्य को लेकर दोनों की सोच पूरी तरह आपस में मिल गई. इस वैचारिक तालमेल ने कंपनी को एक नई दिशा दी. दोनों अब मिलकर इस पारंपरिक बिहारी ब्रांड को वैश्विक पटल पर और अधिक मजबूती से स्थापित करने की बड़ी तैयारी कर रहे हैं.

विदेशी विपणन और ब्रांडिंग रणनीति

शाश्वत ने बताया कि वे मुख्य रूप से मार्केटिंग और विदेशों में 'Sattuz' की ब्रांडिंग को मजबूत करने पर काम कर रहे हैं. उनका कहना है कि कंपनी की सबसे बड़ी खासियत यह है कि यहां उत्पाद की गुणवत्ता से कोई समझौता नहीं किया जाता. इसके अलावा, सभी कर्मचारियों को बेहद व्यवस्थित तरीके से रखा गया है, जिससे काम सुचारू रूप से चलता है.

"मैं मुख्य रूप से मार्केटिंग और विदेशों में Sattuz की ब्रांडिंग को मजबूत करने पर काम कर रहा हूं. कंपनी की खासियत यह है कि उत्पाद की गुणवत्ता से समझौता नहीं किया जाता और कर्मचारियों को भी व्यवस्थित तरीके से रखा गया है. कर्मचारियों को उनके अधिकार मिलते हैं और काम करने का एक सिस्टम विकसित किया गया है. आज कंपनी करीब पांच करोड़ रुपये की हो चुकी है. अब टीम का लक्ष्य अगले तीन वर्षों में इसे 50 करोड़ रुपये की कंपनी बनाने का है."- शाश्वत किशोर, सह संस्थापक, सत्तूज

संगठित कार्यप्रणाली और भावी लक्ष्य

कंपनी में सभी कर्मचारियों को उनके उचित अधिकार मिलते हैं और काम करने का एक बेहतरीन सिस्टम विकसित किया गया है. आज यह कंपनी करीब पांच करोड़ रुपये के टर्नओवर तक पहुंच चुकी है. अब पूरी टीम का अगला मुख्य लक्ष्य आने वाले तीन वर्षों के भीतर इसे 50 करोड़ रुपये की एक बड़ी कंपनी के रूप में स्थापित करने का है.

पेय पदार्थों को बड़ी चुनौती

यह स्टार्टअप अब बाजार में पहले से स्थापित कॉफी और चाय जैसे बड़े पेय पदार्थों को सीधी चुनौती देने की पूरी तैयारी कर रहा है. आधुनिक पैकेजिंग और बेहतरीन फ्लेवर के दम पर बिहार का यह पारंपरिक सत्तू अब दुनिया भर के युवाओं की पहली पसंद बनने की राह पर तेजी से आगे बढ़ रहा है..

कैफे कल्चर में सत्तू का प्रवेश

'Sattuz' की अगली बड़ी योजना सिर्फ पैकेट में सत्तू बेचने तक ही सीमित नहीं है. सचिन अब सत्तू को आधुनिक कैफे कल्चर का हिस्सा बनाना चाहते हैं. उनका सपना है कि जिस तरह लोग कॉफी और चाय कैफे में जाते हैं, उसी तरह आने वाले दिनों में सत्तू कैफे भी युवाओं और आम लोगों की पहली पसंद बने.

पटना में पहले कैफे की तैयारी

इस अनूठी योजना के तहत दीपावली से पहले पटना में पहला 'Sattuz Cafe' शुरू करने की पूरी तैयारी की जा रही है. इस आधुनिक कैफे में ग्राहकों के लिए सत्तू के दर्जनों स्वादिष्ट और सेहतमंद फ्लेवर उपलब्ध कराने की योजना है. इसके माध्यम से पारंपरिक सत्तू को एक बिल्कुल नए और फैशनेबल अंदाज में पेश किया जाएगा.

कैफे नेटवर्क का देशव्यापी विस्तार

पटना के बाद बिहार के अलग-अलग हिस्सों में इसे लोकप्रिय करने और फिर पूरे देश में सत्तू कैफे का विस्तार करने की तैयारी है. कंपनी की लंबी योजना ग्लोबल लेवल पर ऐसे कैफे का एक बड़ा नेटवर्क तैयार करने की है. सचिन कुमार आने वाले दिनों में सत्तू से जुड़े कई तरह के प्रोटीन ड्रिंक भी बाजार में उतारने की तैयारी कर रहे हैं.

चाय और कॉफी को सीधी टक्कर

उनका मुख्य लक्ष्य है कि अगले तीन वर्षों में सत्तू को एक ऐसी वैश्विक पहचान मिले कि लोग सिर्फ चाय या कॉफी के लिए कैफे न जाएं, बल्कि सत्तू कैफे भी उनकी पहली पसंद बने. इस सोच के साथ बिहार का यह पारंपरिक उत्पाद अब पारंपरिक पहचान से निकलकर पूरी दुनिया के आधुनिक पेय बाज़ार में अपनी धाक जमाने के लिए तैयार है.

भुंजा के नए बाजार में भी प्रवेश की तैयारी

'Sattuz' अब अपने पौष्टिक उत्पादों का दायरा तेजी से बढ़ा रहा है. सत्तू की बड़ी सफलता के बाद कंपनी जल्द ही भुंजा के बाजार में कदम रखने वाली है. सचिन ने बताया कि भुंजा पूरी तरह से ऑयल फ्री और विशुद्ध अनाज आधारित खाद्य उत्पाद है, जो सेहत के लिए बेहद फायदेमंद माना जाता है. इसका आकर्षक पैकेट भी पूरी तरह तैयार कराया जा चुका है.

पारंपरिक बिहारी व्यंजनों का आधुनिकीकरण

कंपनी द्वारा तैयार किए गए भुंजा को बहुत जल्द ही व्यावसायिक रूप से बाजार में पेश किया जाएगा. सत्तू से शुरू हुई यह अनोखी यात्रा अब कई अन्य पारंपरिक बिहारी खाद्य उत्पादों को आधुनिक बाजार से जोड़ने की दिशा में तेजी से आगे बढ़ रही है. इससे स्थानीय किसानों और पारंपरिक कारीगरों को भी बड़े पैमाने पर लाभ मिलने की उम्मीद है.

सपनों पर अटूट विश्वास का महत्व

सचिन कुमार की यह प्रेरणादायक कहानी तीन लाख रुपये से पांच करोड़ रुपये के बड़े टर्नओवर तक पहुंचने के आंकड़े मात्र तक सीमित नहीं है. इससे कहीं बड़ी वह दूरदर्शी सोच है जिसने इस पूरे कठिन सफर को धरातल पर संभव बनाया. वे देश के युवाओं और नया स्टार्टअप शुरू करने की इच्छा रखने वाले लोगों को एक बेहद महत्वपूर्ण संदेश देते हैं.

दृढ़ संकल्प से वैश्विक सफलता

वे कहते हैं कि सबसे जरूरी है अपनी आंखों से बड़ा सपना देखना और फिर उसे पूरा करने के लिए लगातार कड़ी मेहनत करना. जिस सत्तू को कभी लोग गांव-घर का साधारण पेय समझते थे, उसे ग्लोबल ब्रांड बनाने का सपना सचिन ने देखा. रास्ते में ताने मिले, सवाल उठे, लेकिन वे अपने लक्ष्य पर पूरी तरह डटे रहे.

व्यापारिक विकास और वर्तमान स्थिति

वर्ष 2019 में पत्नी के साथ महज तीन लाख रुपये से शुरू हुआ 'Sattuz' आज पांच करोड़ रुपये से अधिक का बड़ा कारोबार कर रहा है. यह स्टार्टअप वर्तमान में 40 लोगों को सीधे तौर पर रोजगार दे रहा है. ब्रिक्स सम्मेलन के विदेशी मेहमानों तक पहुँचने के साथ ही यह ब्रांड दुबई, वियतनाम और थाईलैंड जैसे अंतरराष्ट्रीय बाज़ारों में अपनी मज़बूत दस्तक दे चुका है.

50 करोड़ टर्नओवर करने का भावी लक्ष्य

कंपनी का अगला मुख्य लक्ष्य 50 करोड़ रुपये के टर्नओवर तक पहुंचना है. सचिन कुमार की यह कहानी सिर्फ सत्तू बेचकर सफल होने की नहीं, बल्कि बिहार के स्थानीय स्वाद को दुनिया के बाज़ार तक पहुंचाने के दृढ़ संकल्प की है. सचिन का मानना है कि स्टार्टअप में जोखिम तो हमेशा आएंगे, लेकिन अपने हौसले पर लगातार टिके रहना ही सफलता का असली मंत्र है.

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